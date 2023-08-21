دليل محلات الحمراء مول الرياض: الخدمات والأنشطة والمواعيد

إن كنتَ من مواطني الرياض أو أحد زوارها ستكون بالطبع على علم بأشهر المولات بها، والتي تمتاز بمساحتها الواسعة بما يستوعب الكثير من الزوار، وإن عقدت العزم على زيارة الحمراء مول الرياض في جولتك التسوق القادمة عليك أن تعلم أنه لم يكن لمول الحمراء تلك الشهرة في الرياض بين عشيّة وضُحاها، فقد استطاع أن يكسب أعدادًا غفيرة من الزوار ليكون هو الوجهة الأمثل لهم للجمع بين التسوق والترفيه في آن واحد، حيث يمتلئ بالكثير من المحال التي تُقدم مختلف المعروضات الفاخرة، ناهيك عن الخدمات والأنشطة الأخرى التي تجعله مُناسبًا مع العوائل والأطفال والأصدقاء، ونوافيكم بالحديث عنه على نحو من التفصيل أدناه.

خريطة الحمراء مول الرياض

يُعتبر الحمراء مول من أكثر مراكز التسوق في الرياض زيارةً، حيث يُقدم تجربة فريدة من نوعها لأنه يضم الكثير من الخيارات التي تجعل الجولة فيه مُميزة بحق، ويتكون المول من طابقين الدور الأرضي والأول، وكل طابق يحوي بداخله الكثير من المتاجر والمرافق الأخرى، فخيارات التسوق والترفيه فيه لا حصر لها يُمكننا استكشافها أدناه، كما أنه تابع لشركة المراكز العربية وهي أكبر مشغل للمراكز التجارية في ربوع المملكة، وقد تم إنشاء المول على مساحة تصل إلى 77996 متر مربع، وهو ما جعله يستوعب تشكيلة واسعة من العلامات التجارية العالمية والمحلية، فقد وصل عدد المتاجر التي يحتوي عليها إلى 189 متجر متنوع، وأعداد الزوار الذين يتهافتون عليه لا يُحصى يوميًا، حيث إنَّ مواقف السيارات التابعة للمول تتسع لتستوعب 951 سيارة، ويُذكر أنه تم افتتاح المول 2016م وهو ما جعل تصميماته وديكوراته عصرية ومُبتكرة؛ ولذلك هو من ضمن أهم المولات التي لا يجب تفويتها عند تجربة السياحة في السعودية.

الخدمات الموجودة في الحمراء مول الرياض

نستهل الحديث بالخدمات المتوافرة في مول الحمراء والتي تُضفي له ميزات تنافسية، فهو لا يقتصر على متاجر التسوق للسلع الأساسية، إنما يُوفر ما يحتاجه الزائر من خدمات أخرى جانبية من شأنها أن تجعل زيارته للمول أكثر تكاملًا، وتأتي أبرز خدماته على النحو التالي:

يوجد مكتب خاص بخدمة العملاء يعمل في أوقات منتظمة ويستقبل استفسارات العملاء وشكواهم أو أي تعليقات من قِبلهم، ناهيك عن مُساعدتهم في الخدمات التي يحتاجونها.

يُوفر الحمراء مول بالرياض أجهزة صراف آلي في جميع أركانه، ويُمكن تحديد مواقعها بسهولة.

من الجدير بالذكر أنَّ مول الحمراء بأكمله مُجهز بكاميرات المراقبة على درجة عالية من التطور، لمزيد من الأمان والراحة.

من الجدير بالذكر أنَّ الحمراء مول يُوفر غرف تغيير للأطفال متواجدة في كل الاستراحات المتوافرة للسيدات.

بطبيعة الحال يُوفر المول مكتب خاص للمفقودات والموجودات، لمساعدة من فقد شيئًا أو عثر على شيء إبَّان الازدحام في المول.

من المُميز بحق في الحمراء مول الرياض أنه يُوفر الكراسي المتحركة والتي يُتاح استخدامها بشكل مجاني لمن يحتاجها إن لزم الأمر أثناء جولة التسوق في المول.

حتى تكون تجربة التسوق أكثر إمتاعًا للأمهات، وفر المول عربات للأطفال يُمكن استخدامها لمن لا تقتني أي منها، ليكون انتقال الأطفال أسهل عند التسوق، وهي الخدمة التي قلّما تتواجد في مول آخر.

يُوفر المول غرفة خاصة للإسعافات الأولية، بفريق عمل مُجهز للخدمة في حال التعرض لأي من الوعكات الصحية المُباغتة أو طارئة ما.

بالإضافة إلى المرافق الأخرى كالحمامات العامة للرجال والنساء، وموقف السيارات.

مواعيد عمل الحمراء مول الرياض

يفتح الحمراء مول في الرياض أبوابه للزوَّار يوميًا من الساعة التاسعة والنصف صباحًا إلى الحادية عشر والنصف على الرغم من وجود بعض الاختلافات في مواعيد بدء الأنشطة والخدمات التي يُقدمها، ويُمكن معرفة تفاصيل المواعيد على النحو التالي:

المعارض : من السبت إلى الخميس بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً، ويوم الجمعة من الساعة الواحدة والنصف ظهرًا إلى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.

: من السبت إلى الخميس بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً، ويوم الجمعة من الساعة الواحدة والنصف ظهرًا إلى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً. المطاعم : يوميًا من السبت إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحًا إلى الواحدة مُنتصف الليل، والجمعة يبدأ العمل من الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

: يوميًا من السبت إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحًا إلى الواحدة مُنتصف الليل، والجمعة يبدأ العمل من الساعة الواحدة والنصف ظهرًا. سباركيز : يوميًا من الساعة الرابعة عصرًا إلى الثانية عشر مُنتصف الليل.

: يوميًا من الساعة الرابعة عصرًا إلى الثانية عشر مُنتصف الليل. السينما: موفي سينما تبدأ العمل من الحادية عشر والنصف صباحًا إلى العاشرة مساءً.

للاستفسار عن أي تغيير في مواعيد عمل المول أو الأسعار أو لتقديم أي من الشكاوى يُمكن التواصل مع إدارة المول عبر ما يلي:

الموقع الإلكتروني : من هنـا.

: من هنـا. رقم الهاتف: 966920000262+

سينما الحمراء مول الرياض

موفي سينما هي واحدة من صالات السينما الشهيرة في الحمراء مول الرياض وتُعتبر بذاتها من أبرز الخدمات التي تُوفرها، تم افتتاحها عام 2019م باعتبارها أول سينما في شرق الرياض، تحتوي على 6 شاشات عرض وتتسع لأكثر من 500 مقعد، ويها منطقة خاصة للوجبات السريعة تابعة لها، كما أنها تضم ما يقرب من 6 تقنيات مختلفة لمشاهدة سينمائية رائعة، من أهمها تقنية الدولبي والأونيكس وسكرين اكس والجونيور وموفي برينس، وكل منها يوفر الكثير من المزايا للزوار بما يُضفي تجربة سينمائية مميزة للمُشاهد، وباتت بذلك رائدة في مجال السينما الترفيهية، وهي الشاهد الأول على أنَّ المول لا يقتصر على كونه مركزًا تجاريًا فحسب، بل يُوفر الكثير من الأنشطة الأخرى للزوار من باب الترفيه عن النفس والاستمتاع بالأجواء الممتعة، وتمتاز بأنها هادئة وتُقدم تجربة مشاهدة أكثر من رائعة مع أصوات مُجسمة وواضحة، وتعامل الموظفين رائع على قدر من الود والاحترام، ناهيك عن أنَّ المقاعد مُريحة ودورات المياه خاصتها نظيفة.

على الرغم من أنَّ أسعارها مرتفعة بعض الشيء مقارنة بدور السينما الأخرى خارج المول إلا أنها توفر تجربة استثنائية جميلة للمُشاهدين، وهو ما يُفسر تهافت زوَّار المول على شباك تذاكر الحجوزات للاستمتاع بمُشاهدة ممتعة، ويُمكن الذهاب إليها في الحمراء مول الرياض من هنـا.

ملاهي الحمراء مول الرياض

استطاع مول الحمراء في الرياض أن يجمع بين تلبية رغبات التسوق والترفيه في الوقت ذاته، فنال نصيبًا وافيًا من الاستحسان والزيارة، وبات من أفضل أماكن سياحية في الرياض تُوفر ترفيه للأطفال على وجه الخصوص، وهو ما تجلى في الأنشطة التالية التي تنأى عن الرتابة والملل، بل تُضفي على جولة الأطفال شيئًا من المرح، وهذا ما يجعله من أفضل المولات التي تتناسب مع العوائل، ونوافيكم بتلك الأنشطة على النحو التالي:

زيارة بيلي بيز:

هي أكبر حديقة ألعاب مغلقة للأطفال، تُوفر مختلف الألعاب التي تُضفي عليهم أجواء من المرح والسعادة، ناهيك عن تناسبها مع مختلف الفئات العمرية.

أوكتو ليزر تاج:

أكبر ساحة تُخوِّل للأطفال اللعب بالليزر، وهو ما يُوفر متعة استثنائية من اللعب مع الأصدقاء.

إي إل سي:

يُعتبر من مراكز التعليم المبكرة للأطفال، حيث تُمكنهم من اللعب بألعاب معينة لتطوير المهارات وليس فقط من أجل متعة اللعب، حيث يحتوي على أنماط من اللعب المحفز والإبداعي، وهو المكان الذي قلّما يجده الزائر في مركز تسوق آخر.

سباركيز:

تلك هي الوجهة الأمثل للألعاب الإلكترونية الحديثة، حيث تتناسب مع التطور الرقمي الراهن، وتوفر ألعاب تُحمس الأطفال وتجعلهم يدخلون في أجواء تنافسية ممتعة، ناهيك عن تناسبها مع الكبار والأصدقاء.

دليل محلات الحمراء مول الرياض

حرص الحمراء مول على تنوع معروضاته من بضائع فاخرة وأخرى تتناسب مع الأذواق كافتها، إلى القدر الذي يجعل من الصعب زيارتها جميعًا في ذات اليوم، وبات من أفضل المولات في الرياض نظرًا إلى ذلك التنوع الملحوظ في محلات الملابس التي تتناسب مع جميع الفئات والمراحل العمرية، ناهيك عن متاجر الإكسسوارات والمجوهرات ومُستلزمات النساء من مستحضرات تجميل وعطور وما شابه، عوضًا عن أماكن بيع كل ما يحتاجه المنزل، واستطاع المول أن يجمع فروع شتّى من العلامات التجارية العالمية والمحلية؛ أملًا في كسب ثقة زائريه، ونوافيكم بمُختلف المحلات والمتاجر التي يضمها عن كثب أدناه:

1- محلات الأطفال في الحمراء مول الرياض

يستطيع الزائر أن يثق في الحمراء مول ومُنتجاته لاسيما في الملابس، فهي ذات ماركات أصلية، وتمتاز بجودتها وتناسب أسعارها، ناهيك عن أنَّ الحمراء مول الرياض يضم مُختلف الأزياء للأطفال من فروع المحلات الشهيرة داخل وخارج السعودية، فيستطيع الزوار انتقاء أجمل الملابس من محلات الأطفال في الحمراء مول الرياض التالية:

يو بيم

يو اس بولو

نايك

مايورال

ماماس اند باباس

ماكس

مارسيل

ليفي

كالفن كلاين

كارترز

الشمس والرمال اطفال الرياضة

الشمس والرمال

زدي

ريفا وود فاشن

ذا تشيلدرن بليس

دير & دير

تيرانوفا

تاب ألويل

بيفيرلي هيلز بولو كلوب

بول اند بير

بلو ايج

بسكويتي

اوكايدي

اف جي فور كدز

ار اند بي

اديداس كيدز

أديداس

أثليتك كو

ال سي وايكيكي

2- محلات فساتين الحمراء مول الرياض

تبحث النساء في مراكز التسوق الشهيرة عن أبرز محال الفساتين الأنيقة والتي تُخوِّل لهنَّ انتقاء قطعة فريدة مميزة تتناسب مع مختلف الأذواق والأحجام ذات ألوان وأشكال متعددة، وهذا التنوع الملحوظ تجده المرأة في كافة الأزياء خاصتها لا الفساتين فحسب، فيُمكنها انتقاء ما تريد بين كثير من الخيارات المُثلى في أشهر المحال التجارية للأزياء النسائية في الحمراء مول الرياض والتي تعرض الأزياء العصرية وكل ما هو جديد في عالم الموضة بذكر محلات فساتين الحمراء مول الرياض والأزياء النسائية كافتها:

ال سي وايكيكي

أثليتك كو

أديداس

ار اند بي

استرادافاريوس

اف جي فور وومن

أنديز

أوكسو

أويشو

أي دي ال

ايس كيوب

براندو

بلاك أوبشنال

بلاك فاشن

بلو ايج

بلومنج

بول اند بير

بيرشكا

بيفيرلي هيلز بولو كلوب

تومي هيلفيغر

تيرانوفا

جولدن فنقر برينت

الحجاب الانيق

الحداثة

خطوة بخطوة

دير آند دير

ريفا

ريفا وود فاشن

رينا

زارا

سبيرنج فيلد

ستره

سفيرا

الشمس والرمال

في في

كالفن كلاين

كويز

لا سنزا

لا فين روز

لاكوست

لبسي

ليفتيس

ليفي

مارينا

ماكس

مانغو

ماي لايت سكارفر

نايك

النجمة الفضية

نعومي بالاس

نعومي موضة

نواعم

نيو يوركر

ومانس سيكريت

يو اس بولو

يو بيم

3- محلات أزياء الرجال الحمراء مول الرياض

يجد الرجل كذلك نصيبًا من الاختيارات المتنوعة أمامه إن كان ذاهبًا إلى الحمراء مول بغرض اقتناء إطلالة مميزة، فيجد ضالّته في فروع المحلات المتوافرة في المول لكافة البراندات الشهيرة، ومن أهم محلات أزياء الرجال في الحمراء مول الرياض ما يلي:

يو بيم

يو اس بولو

نايك

مهيار

ماكس

ليفي

كالفن كلاين

الشمس والرمال اطفال الرياضة

الشمس والرمال

زارا

ريفا وود فاشن

دير & دير

جيـوردانو

تيرانوفا

بيفيرلي هيلز بولو كلوب

بول اند بير

بلو ايج

ار اند بي

أديداس

أثليتك كو

ال سي وايكيكي

4- محلات الحقائب والأحذية الحمراء مول الرياض

لا تكمل الإطلالة دون التوجه إلى قسم المُنتجات الجلدية، حيث انتقاء الحذاء المناسب والحقيبة التي تُكمل جمال الإطلالة بأناقة بالغة، واستطاع الحمراء مول الرياض أن يكون الوجهة المتكاملة للتسوق، دون حاجة الزائر إلى الذهاب لأي مكان آخر لاستكمال شراء ما يرغب، حيث يُمكن الاختيار من بين محلات الحقائب والأحذية في الحمراء مول الرياض التالية:

اكسل

ايفر كولكشن

تشارلز آند كيث

دكني

الدو

زارا

سبرينق

سكيتشرز

سنتربوينت

سنمار

سيرا

شيتا

فيرست شو

كارينو

5- محلات مستحضرات التجميل الحمراء مول الرياض

من أكثر المحلات التجارية زيارةً من قِبل النساء، حيث تكون محلات مستحضرات التجميل هي الوجهة الأمثل لمن ترغب في شراء ما ينقصها في المول، وهو ما يزيده تنوعًا وشمولًا، ولعلَّ ما يُرضي الزائرات أن يجدن أبرز وأشهر العلامات التجارية العالمية في الحمراء مول الرياض مثل الخيارات التالية:

إبراهيم القرشي

ايفا جاردن

باريس جاليري

بوح للعطور

درعة

ذى بودي شوب

ذى بيوتي سيكرت

ذي تشوكوليت رووم

ريتشوالز

زهور الريف

سن جلاس هات

سيفورا

صالون حلاقة

صيدلية النهدي

صيدلية وايتس

عبدالصمد القرشي

العربية للعود

عطورات أجمل

عود ميلانو

غناتي

فلورمار

فيصل الدايل

كيكو

لور

لوكسيتان

الماجد

مغربي

مكياجي

ميدي

ناتشورال تاتش

وجوه

6- محلات الإكسسوارات الحمراء مول الرياض

استطاعت تلك المحال أن تنال نصيبًا من التميز في أنظار الزوار، حيث تُحافظ إدارة المول على الجمع بين أفضل أنواع المعروضات ذات الجودة والأسعار المتفاوتة، وتلك الإكسسوارات هي المكملة للإطلالة، ويوجد أشكال متنوعة منها في محلات الإكسسوارات في الحمراء مول الرياض التالية:

أستاني

اكسسوارات مونسون

اون تايم

البار للاكسسوارات

بيجو بيرجت

الحميضي للساعات

الدهام للساعات

زارا

سن جلاس هات

سيزون إكسسواريز

كارديال

مغربي

ميني سو

7- محلات المجوهرات الحمراء مول الرياض

تُعتبر من الخيارات المثالية لاقتناء الهدايا الفخمة من المجوهرات، حيث يحتوي الحمراء مول على تشكيلة فاخرة من قطع مجوهرات ذات تصميمات متنوعة ومبتكرة تروق للكثير من الزوار، حيث تتناسب مع الأذواق كافتها، من القلائد والأقراط والساعات الأنيقة، مُصنعَّة من الخامات ذات الجودة العالية، ومن محلات المجوهرات في الحمراء مول الرياض ما يلي:

بيبي فتيحي

توس

سوارفسكي

مجوهرات داماس

8- محلات المستلزمات المنزلية الحمراء مول الرياض

من يرغب في أن يجعل منزله أكثر أناقة وفخامة يُمكنه الحصول على مفروشات فريدة بتصميمات مبتكرة وأطقم وديكورات أخرى تُضفي لمسات جمالية على المنزل، حيث تتنوع معروضات مول الحمراء من المُستلزمات المنزلية والتي يُمكن اقتناؤها من أي من محلات المستلزمات المنزلية في الحمراء مول الرياض التالية:

اورنج

ديكاثلون

عربة الطفل

قطن هوم

كرز لنن

دليل مطاعم الحمراء مول الرياض

ثمَّة مطاعم منتشرة في كافة أركان مول الحمراء، وهو ما يُوفر للزوار انتقاء أي وجهة وفقًا لرغبتهم الخاصة، بين الوجبات السريعة أو الخيارات الصحية أو المقليات أو المشاوي والمأكولات البحرية والكثير من الأصناف الأخرى، فبالطبع سيجد الزائر ضالّته بالنظر إلى عدد المطاعم في الحمراء مول الرياض المتنوعة، والتي منها ما يلي:

برد توك : هو من المطاعم الشهيرة يُقدم تشكيلة متنوعة من المعجنات والمخبوزات، ويمتلك العديد من الفروع منها الموجود في مول الحمراء بالرياض.

: هو من المطاعم الشهيرة يُقدم تشكيلة متنوعة من المعجنات والمخبوزات، ويمتلك العديد من الفروع منها الموجود في مول الحمراء بالرياض. تشارليز : من يرغب في تناول اللحم الطازج والمشوي مع الجبن والكثير من النكهات الأخرى، يُعتبر تشارليز هو الوجهة المثالية له.

: من يرغب في تناول اللحم الطازج والمشوي مع الجبن والكثير من النكهات الأخرى، يُعتبر تشارليز هو الوجهة المثالية له. ذا بيتزا كومباني : يُقدم البيتزا وأصناف أخرى من المعجنات مُستوحاة من المطبخ الإيطالي، ومذاقها أكثر من رائع.

: يُقدم البيتزا وأصناف أخرى من المعجنات مُستوحاة من المطبخ الإيطالي، ومذاقها أكثر من رائع. ركن البطاطا : من الأماكن المميزة لمن يرغب في تناول البطاطس المقلية ذات النكهات المميزة، التي لا يختلف عليها الصغار والكبار.

: من الأماكن المميزة لمن يرغب في تناول البطاطس المقلية ذات النكهات المميزة، التي لا يختلف عليها الصغار والكبار. كرم اكسبريس : يُعتبر من المطاعم المتخصصة في تقديم المأكولات اللبنانية المتنوعة، وتتفاوت أسعاره بين مرتفعة ومتوسطة.

: يُعتبر من المطاعم المتخصصة في تقديم المأكولات اللبنانية المتنوعة، وتتفاوت أسعاره بين مرتفعة ومتوسطة. كريب اند ديب : يُعتبر من الوجهات المميزة لعشاق الشوكولاتة في الحلويات.

: يُعتبر من الوجهات المميزة لعشاق الشوكولاتة في الحلويات. ماكدونالدز : يُعتبر من أشهر المطاعم في الحمراء مول الرياض، ويمتاز بوجباته السريعة من المقليات.

: يُعتبر من أشهر المطاعم في الحمراء مول الرياض، ويمتاز بوجباته السريعة من المقليات. مطعم أزال : يُعتبر من المطاعم اليمنية يعمل على تقديم المأكولات التقليدية الأصيلة، لاسيما المُستوحاة من جنوب اليمن.

: يُعتبر من المطاعم اليمنية يعمل على تقديم المأكولات التقليدية الأصيلة، لاسيما المُستوحاة من جنوب اليمن. مطعم الصلصة الصفراء : هو الوجهة المثالية لمن يبحث عن الصوص الشهي لسندوتشات البرجر والبطاطس والخضراوات الطازجة.

: هو الوجهة المثالية لمن يبحث عن الصوص الشهي لسندوتشات البرجر والبطاطس والخضراوات الطازجة. مطعم برجر كينج : يُمكن تجربة وجبة عشاء رائعة في برجر كينج للاستمتاع بتشكيلة متنوعة من الوجبات والمشروبات السريعة.

: يُمكن تجربة وجبة عشاء رائعة في برجر كينج للاستمتاع بتشكيلة متنوعة من الوجبات والمشروبات السريعة. مطعم سبارو : يتخصص في المعجنات والبيتزا وشرائح اللحم والسلطات وغيرها.

: يتخصص في المعجنات والبيتزا وشرائح اللحم والسلطات وغيرها. مطعم صب واي : يمتاز بتقديم وجبات يومية مميزة من مخبوزات وسندويتشات، وأغلبها من الخيارات الصحية.

: يمتاز بتقديم وجبات يومية مميزة من مخبوزات وسندويتشات، وأغلبها من الخيارات الصحية. مطعم كودو : يُقدم العديد من الوجبات المتنوعة.

: يُقدم العديد من الوجبات المتنوعة. مطعم مذاق ورق عنب : يتخصص في المحاشي الفاخرة ويُقدمها بأعلى معايير من الجودة.

: يتخصص في المحاشي الفاخرة ويُقدمها بأعلى معايير من الجودة. مطعم هرفي : يتخصص المطعم في تقديم الوجبات السريعة.

: يتخصص المطعم في تقديم الوجبات السريعة. مطعم همبرغريني : يتخصص في الوجبات السريعة لاسيما البرجر المشوي.

: يتخصص في الوجبات السريعة لاسيما البرجر المشوي. مطعم يباز: يُقدم المأكولات المُستوحاة من مطابخ البحر الأبيض المتوسط، من كل مكان بالعالم مثل تركيا ولبنان وإيطاليا وغيرها.

دليل كافيهات الحمراء مول الرياض

على غرار المطاعم المتعددة تتجلى فروع شتى ومميزة من المقاهي والكافيهات في الحمراء مول الرياض، ومن بينها أشهر العلامات التجارية العالمية، يُمكننا أن نذكر منها ما يلي:

باتشي : يمتاز بالاحترافية والجودة العالية في تقديم المشروبات وأصناف أخرى والتي تدخل فيها الشوكولاتة بصورة أساسية.

: يمتاز بالاحترافية والجودة العالية في تقديم المشروبات وأصناف أخرى والتي تدخل فيها الشوكولاتة بصورة أساسية. بول كافيه : يُقدم المشروبات المتنوعة بالإضافة إلى أصناف من الحلويات الفرنسية والمخبوزات.

: يُقدم المشروبات المتنوعة بالإضافة إلى أصناف من الحلويات الفرنسية والمخبوزات. عالم بيت الشاي : من الكافيهات المميزة، حيث يتخصص في الشاي العضو المخلوط يدويًا، والذي يتم جمعه من حدائق الشاي.

: من الكافيهات المميزة، حيث يتخصص في الشاي العضو المخلوط يدويًا، والذي يتم جمعه من حدائق الشاي. كافيه قهوة برازيل الذهبية : يُقدم المشروبات الساخنة بأنواعها بالإضافة إلى بعض الوجبات الخفيفة.

: يُقدم المشروبات الساخنة بأنواعها بالإضافة إلى بعض الوجبات الخفيفة. كافيه مركاز : هو الوجهة المثالية لمن يرغب في تناول القهوة العربية الأصيلة.

: هو الوجهة المثالية لمن يرغب في تناول القهوة العربية الأصيلة. كافيه مولتن : يُقدم الكافيه الكثير من الأصناف بين الحلوى والمشروبات.

: يُقدم الكافيه الكثير من الأصناف بين الحلوى والمشروبات. لاتينو كوفي : يُقدم مختلف المشروبات الساخنة والباردة.

: يُقدم مختلف المشروبات الساخنة والباردة. لايف ويذ كاكاو : هو أفضل كافيه يُمكن تجربته من مُحبي الشوكولاتة من زوار المول.

: هو أفضل كافيه يُمكن تجربته من مُحبي الشوكولاتة من زوار المول. مامابنز: من الكافيهات المشهورة في الحمراء مول الرياض يُقدم القهوة المميزة الباردة والساخنة والكثير من الأصناف الأخرى.

موقع الحمرا مول الرياض

يقع مول الحمراء في الرياض في طريق الشيخ حسن بن حسين بن علي الملك فيصل عند تقاطع طريق الملك عبد الله، مقابل حديقة الخليج والحمراء، ويُعتبر بموقعه هذا من أفضل مولات شرق الرياض في المملكة العربية السعودية، ويُمكن الوصول إليه عبر إحداثيات خرائط جوجل من هنـا.

بهذا يضم الحمراء مول الرياض باعتباره من أكبر مراكز التسوق الكثير من المتاجر العالمية والمطاعم متعددة الفروع، ويتناسب مع الأطفال بإضافته منطقة ألعاب داخلية، ناهيك عن تناسبه مع العوائل وتلبيته لكافة ما يحتاجونه، وهو ما جعله من أبرز المولات التي تستحق الزيارة في العاصمة الرياض.