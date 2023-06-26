دليل السوق الشعبي في ازميت: المحلات والخدمات

تقع مدينة ازميت على بعد 100 كم من مدينة اسطنبول في شمال غرب الأناضول، ولها إطلالة مميزة على خليج ازميت ضمن بحر مرمرة، ولهذه المدينة حركة تجارية نشطة وسوق عمل مزدحم يتجلى بكثرة الأسواق والمولات في المدينة، والسوق الشعبي في ازميت من أشهر وأقدم أسواق ازميت ويعرف بالبصمة التراثية والتاريخية والمتمثلة في تصميمه ومداخله وشوارعه الضيقة ومحلاته التجارية المتنوعة في بضائعها ومنتجاتها فضلاً عن أسعاره الرخيصة التي تجذب إليه الكثير من الزبائن، وفي مقالنا هذا سنتعرف على هذا السوق بالتفصيل فانضموا إلينا.

خريطة السوق الشعبي في ازميت

من أكبر الأسواق التجارية في مدينة ازميت ووجهة سياحية بارزة في المدينة إضافة إلى عنصر الترفيه والتسلية، والسوق مميز رغم قدمه حيث تم تصميمه بشكل أنيق مع لمسة معمارية وتاريخية تعبر عن تاريخ مدينة ازميت العريق، وترى جمال سوق ازميت الشعبي من خلال ممراته الضيقة المصنوعة من قطع حجرية ملونة مرصوفة بجانب بعضها البعض، والسقف المغطى بستائر بلاستيكية لحماية البضائع والمنتجات من أشعة الشمس ومن المطر.

والسوق من أبرز وأشهر مناطق سياحية في ازميت ويجذب إليه الكثير من السكان المحليين والزوار من خارج المدينة بهدف شراء مختلف البضائع والمنتجات من الأقمشة والمنسوجات اليدوية والمشغولات والتحف والهدايا والتذكارات والمنحوتات مع وجود أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية إضافة لمختلف وسائل الترفيه من مطاعم ومقاهي وأماكن ألعاب للأطفال.

موقع السوق الشعبي في ازميت

تعتبر مدينة ازميت من المدن السياحية الجميلة في تركيا، والسوق الشعبي ازميت من الأسواق المهمة فيها ويستقطب إليها عدداً كبيراً من الزوار، ويقع السوق في مكان حيوي في قلب المدينة في شارع الاستقلال في منطقة كوكايلي بالقرب من منتزه لونساه الترفيهي.

الخدمات الموجودة في السوق الشعبي في ازميت

تتوفر في سوق ازميت الشعبي العديد من الخدمات المميزة والتي تؤمن مختلف وسائل الراحة والأمان لكل الزائرين، ومن بين تلك الخدمات:

العديد من المداخل والمخارج المناسبة لمرور الكراسي المتحركة.

مواقف السيارات الملائمة لمرور الكراسي المتحركة.

مراحيض عامة ونظيفة منفصلة للجنسين.

صرافات آلية في أكثر من مكان ضمن السوق.

مسجد لأداء الصلاة.

أماكن ومقاعد للجلوس والاستراحة.

ورشات إصلاح وصيانة.

القرب من وسائل النقل والحافلات.

مواعيد عمل السوق الشعبي في ازميت

يفتح السوق أبوابه في جميع أيام الأسبوع من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 10 مساء.

الأنشطة الموجودة في السوق الشعبي في ازميت

يعتبر السوق المغطى في ازميت من أشهر أسواق المدينة وتظهر أصالة المكان من خلال بيع البضائع والمنتجات التراثية والتي تعكس تاريخ ازميت وماضيها الأصيل، وعند الدخول للسوق سيتاح للزائر فرصة التجول عبر ممرات وأزقة السوق الضيقة والتسوق من المحلات التجارية والحوانيت الصغيرة والتقاط أجمل الصور التذكارية، ويمكنه الاستراحة والاسترخاء ضمن المقاهي والمطاعم المنتشرة في السوق وتناول الطعام والوجبات السريعة والمأكولات التركية التقليدية والعالمية والمشروبات الباردة والساخنة ذات النكهات المميزة.

دليل محلات السوق الشعبي في ازميت

يضم سوق ازميت الشعبي العديد من المحلات التجارية الراقية والأنيقة، بالإضافة إلى الحوانيت القديمة، ويشعر بجمال السوق من خلال راوئح السوق المليئة بالتوابل ومواد العطارة، وتتنوع المحلات بين الأقمشة والملابس والمجوهرات والحرف اليدوية وألعاب الأطفال والجلود والنظارات الشمسية والمستلزمات المنزلية إضافة إلى الخضار والفاكهة الطازجة والتوابل والبهارات الشهية، وفيما يلي دليل تلك المحلات:

1- قسم الأقمشة والمنسوجات اليدوية

يضم السوق العديد من المحلات الخاصة ببيع الأقمشة والمنسوجات بخامات عالية الجودة وبأسعار رخيصة ومعقولة تتناسب مع إمكانيات الجميع.

2- قسم الملابس في السوق الشعبي في ازميت

يشتهر سوق ازميت القديم بوجود المتاجر الخاصة ببيع الأزياء والملابس الرجالية والنسائية وأزياء الأطفال مع أفخم الأسماء التجارية المحلية والعالمية، وضمن نطاق سعري يتفاوت بين المتوسط والرخيص.

3- قسم الحرف اليدوية والهدايا التذكارية في السوق الشعبي في ازميت

يمتاز السوق المسقوف في ازميت بوجود محلات تجارية خاصة ببيع الهدايا التذكارية والحرف اليدوية والتحف والمنحوتات والجلود والأدوات النحاسية والخزفية والأواني الفخارية، مما يجعلها مزاراً سياحياً بارزاً لمختلف السياح الذين يرغبون بشراء الهدايا للاحتفاظ بذكرى جميلة من المكان.

4- قسم المجوهرات والمصاغ في السوق الشعبي في ازميت

تنتشر في السوق العديد من الحوانيت ذات الأبواب المعدنية والقناطر الدائرية والخاصة ببيع المجوهرات والحلي والفضيات والنحاسيات وفق تصاميم عصرية وتقليدية تذهل وتبهر الزائرين.

5- قسم الأدوات المنزلية والإلكترونية في السوق الشعبي في ازميت

تجد ضمن سوق ازميت التراثي العديد من المحلات التجارية الخاصة ببيع الأدوات المنزلية الكهربائية والبلاستيكية وأواني الطبخ وأدوات المطبخ، إضافة إلى الأجهزة الإلكترونية والتي ترجع لعلامات تجارية عالمية ومعروفة.

6- قسم البقالة في السوق الشعبي في ازميت

تتوزع العديد من البسطات والحوانيت التي تقوم ببيع الخضار والفاكهة الطازجة مع العديد من محلات التوابل والبهارات ذات الروائح الذكية التي تملأ أرجاء السوق.

7- قسم ألعاب الأطفال في السوق الشعبي في ازميت

تكثر المحلات التجارية التي تختص ببيع ألعاب الأطفال البلاستيكية والدمى المتحركة مع الألغاز والمتاهات التي تعمل على تشغيل عقل الطفل وزيادة عنصر الابداع لديه.

دليل المطاعم والمقاهي الموجودة في السوق

يضم بازار ازميت الشعبي العديد من المطاعم التركية التقليدية التي تقدم أشهى أنواع اللحوم وسندويش الشاورما والشيش والكفتة والكباب التركي الشهي مع وجود مطاعم عالمية تقدم وجبات سريعة من برجر وبيتزا ووجبات دجاج، ويمكن الجلوس ضمن المقاهي التركية الجميلة والتي تحتفظ بطابع تركي تقليدي مع أجواء هادئة ومريحة تفوح منها رائحة التبغ والمعسل التركي المتعدد النكهات مع إمكانية شرب فنجان قهوة أو كوب شاي تركي أصيل.

الفنادق القريبة من السوق الشعبي في ازميت

يقع السوق الشعبي قرب العديد من المعالم السياحية الهامة في ازميت من مطاعم ومقاهي وفنادق ومنتزهات وحدائق والتي تعتبر نقاط علام واضحة عند الرغبة في الاستدلال على مكان السوق ومن أشهر الفنادق الموجودة قرب السوق:

فندق بالتورك ازميت : فندق بأربع نجوم مع مستوى خدمي رفيع ويقع الفندق في وسط مدينة ازميت ويبعد حوالي 3,6 كم عن البازار الشعبي القديم.

: فندق بأربع نجوم مع مستوى خدمي رفيع ويقع الفندق في وسط مدينة ازميت ويبعد حوالي 3,6 كم عن البازار الشعبي القديم. فندق رامدا بلازا ازميت: فندق خمس نجوم مع تصميم معماري عصري وحديث ومرافق خدمية ممتازة يبعد حوالي 3,2 كم عن سوق ازميت الشعبي.

في ختام مقالنا تم التعرف على السوق الشعبي في ازميت وموقعه ومواصفاته والمرافق الخدمية الموجودة فيه ودليل محلاتهم التجارية ووسائل الترفيه المتاحة فيه ومواعيد عمله.