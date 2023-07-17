السياحة في افيون تركيا: أفضل 13 مكان سياحي رائع

جسر كيركوز في أفيون هو تحفة هندسية تاريخية لا تقدر بثمن، وهو يتألف من الجزأين الشمالي والجنوبي، تم بناء الجزء الشمالي منه في عام 1150 على يد مانويل كومين، الإمبراطور البيزنطي، أما الجزء الجنوبي منه، فقد تم بناؤه على يد سليمان القانوني، السلطان العثماني، وذلك في القرن السادس عشر؛ لذلك تم اعتبار الجسر من الجسور البيزنطية العثمانية، ويعود تاريخ بناء الجسر إلى أكثر من 800 عام، ومع ذلك، فإنه لا يزال يشع بالجمال والرونق.

تم بناء الجسر باستخدام الحجر المقصوص بدقة، وتم تنفيذه بناءً على أنظمة معمارية فريدة تتضمن العيون والمقوسات، وكان الجسر يمتد لمسافة تصل إلى 200 متر ليحتضن 64 عينًا، كما تم إضافة سلم رخامي للجسر خلال عمليات التوسع؛ ليتم استخدامه للصلاة والنزول إلى النهر، وحتى اليوم، لم تنجو سوى 57 عينًا من جسر كيركوز، أحد أقدم الجسور التاريخية في أفيون قره حصار.

وقد تميز الجسر بأبعاده الكبيرة؛ حيث أنه يمتد لعشرات الأمتار كما يصل إلى عرض واسع، وهو يعتبر وجهة سياحية محبوبة تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم، وخصوصًا محبي السياحة في افيون تركيا الذين يستمتعون بزيارته واستكشاف تفاصيله؛ فهو يعتبر رمزًا لتراث المدينة، ولكنه بحاجة إلى بعض الاهتمام، كذلك أشار العديد من الزوار.

8- بيت أفيون للثقافة والفنون

من المعالم السياحية البارزة في مدينة أفيون؛ حيث يتميز هذا المبنى التاريخي العثماني الذي تم شراؤه من قِبَل بلدية أفيون بتاريخ المدينة وثقافتها الغنية، ويهدف البيت إلى تعزيز وإبراز التراث المحلي والثقافي عبر عرض أنماط الحياة المحلية والعادات والتقاليد المتعلقة بالطعام والشراب.

يتألف البيت من عدة غرف تعكس ثقافة وأسلوب حياة سكان أفيون، ويضم مجموعة متنوعة من القطع الأثرية والأدوات المنزلية والأثاث القديم، بالإضافة إلى ذلك، يُميز البيت وجود تماثيل شمعية تضفي الحياة على المكان وتُظهِر الحياة اليومية بشكل واقعي، وما يجعل زيارة المكان أكثر روعة هو أن الدخول إلى المبنى مجاني تمامًا؛ مما يتيح للجميع فرصة استكشاف هذه الثروة الثقافية دون دفع أي رسوم؛ وذلك لتعزيز السياحة في افيون تركيا.

9- متحف إبراهيم عليم أوغلو الموسيقي

إذا كنت محبًا للموسيقى وتبحث عن أماكن سياحية في افيون لزيارتها، فإن هذا المتحف سيكون بالتأكيد وجهتك المثالية؛ وذلك بفضل تنوع وثراء مجموعته التي يعود تاريخها إلى ما يفوق المائة عام؛ فهو فضاء تعليمي وترفيهي يحتضن آثار وقطع قيمة مثل الفونوغراف والأقراص الدوارة، وذلك علاوة على القطع الشخصية للفنانين الأتراك الذين ساهموا بشكل كبير في تطور الثقافة والفنون التقليدية في بلادهم.

يقع المتحف داخل المعهد الموسيقي التابع لجامعة أفيون كوكاتيب، وهو يوفر فرصة فريدة للاستكشاف والتعرف على تراث الموسيقى التركية وفهم تطورها عبر العصور، ما يجعله وجهة مميزة لعشاق الموسيقى والثقافة في أفيون، ويعتبر متحف إبراهيم عليم أوغلو هو أكبر متحف للموسيقى على أرض تركيا.

10- حديقة أكداج الطبيعية Akdag Natural Park