السياحة في افيون تركيا: أفضل 13 مكان سياحي رائع

مدينة أفيون هي واحدة من الوجهات السياحية الساحرة في تركيا، لتميزها بالتاريخ العريق والجمال الطبيعي الخلاب؛ ما يجعلها وجهة مثالية للمسافرين الباحثين عن تجربة سياحية مميزة؛ فهي مدينة متعددة الاهتمامات؛ حيث توفر مجموعة متنوعة من المعالم السياحية والأنشطة الترفيهية التي تناسب جميع الأذواق؛ فستجد بها أماكن تاريخية رائعة تعكس تراثها الثقافي والتاريخي، بالإضافة إلى مواقع طبيعية خلابة تتضمن جبالًا خضراء ووديانًا ساحرة وشلالات رائعة، وفي هذا المقال، سنأخذك في جولة رائعة لاكتشاف أفضل أماكن السياحة في افيون تركيا.
سنتعرف على القلاع التاريخية المذهلة، والحدائق الجميلة، والمتاحف الفريدة، وغيرها من الأماكن الهامة، كما ستحظى بفرصة استكشاف التاريخ والثقافة والطبيعة في هذه المدينة الساحرة، احزم حقائبك واستعد لاكتشاف روائع أفيون.
أفضل أماكن السياحة في افيون تركيا
أفيون تركيا، وجهة سياحية ساحرة تتمتع بتاريخ غني وجمال طبيعي لا نظير له، وهي توفر تجربة متكاملة للزوار من خلال مجموعة متنوعة من الأماكن السياحية الرائعة التي من شأنها أن تشبع رغبات وترضي تفضيلات جميع الزوار من عشاق السياحة في تركيا، من بين هذه الأماكن نجد ما يلي:
1- متحف افيون قره حصار الأثري
هو أحد أبرز الأماكن السياحية في أفيون، والذي تم افتتاحه عام 1933 ليكون من أكبر المتاحف في المدينة، يقدم هذا المتحف تجربة ثقافية فريدة للزوار؛ حيث يعرض مجموعة واسعة من القطع الأثرية التي تم جمعها من مختلف العصور التاريخية القديمة، بدءًا من العصر النحاسي والبرونزي، ووصولاً إلى حضارات الحثيين والفريجيين واليونانيين والبيزنطيين، وتُعد هذه القطع الأثرية إثباتًا حيًا للتاريخ الغني والتراث الثقافي لمنطقة أفيون.
2- قلعة افيون قره حصار
قلعة أفيون قره حصار، التي بُنيت على جبل بركاني شاهق الارتفاع مطل على أفيون، تُعتبر معلمًا سياحيًا رائعًا وأشهر قلاع المدينة، يقصدها آلاف الزوار القادمين لغرض السياحة في افيون تركيا، وهي تقدم إطلالات جميلة وتحتضن آثار قديمة ترجع إلى الدولة السلجوقية والبيزنطية، كما توفر القلعة للزوار إمكانية التسلق بشكل مجاني لاستكشافها والاستمتاع بالمناظر التي توفرها، ولكن صعودها قد يكون مرهقًا جدًا، كذلك أشار الكثير من الزوار.
3- نصب النصر الكبير التذكاري
في مدينة أفيون، يتواجد نصب تذكاري رائع في الحديقة التذكارية Anitpark، والذي صمم من قبل النحات النمساوي هانز كريبل، وأمر أتاتورك ببنائه، يعتبر النصب تكريمًا لانتصار شعب أفيون على أعدائه، وهو يسلط الضوء على تراث وروح مدينة أفيون التاريخية، ويوفر للزوار فرصة استكشاف التراث الثقافي والوطني للمدينة، وتوجد الحديقة التذكارية قريبًا من قلعة أفيون وفي مقابل متحف النصر، الذي كان سابقًا مقرًا لأتاتورك.
4- جامع أفيون أولو (مسجد أفيون الكبير)
جامع أفيون أولو هو أحد أبرز أماكن السياحة في افيون تركيا، تم بناء الجامع في 1272 خلال العصر السلجوقي، وتم تجديده في عام 1341، وقد تميز بتصميمه الحجري الخارجي والخشبي الداخلي، ويبرز في هذا الجامع البناء الهندسي المميز؛ حيث أنه يتألف من سقف يستند على 40 عمودًا تم صنعهم من جذوع الأشجار الخشبية، وتم إعادة ترميم وتجديد ديكورات الجامع بعناية فائقة في 1983 بفضل الحكومة التركية، ويقع الجامع أمام قلعة قره حصار، ويبعد حوالي 45 دقيقة سيرًا على الأقدام عن وسط المدينة، وهو يتميز بتاريخه العظيم والروحانية التي ينبض بها.
5- جامع الإمارة
جامع الإمارة هو مسجد ينبض بروح التاريخ والتراث وأحد أفضل الأماكن السياحية في افيون، يقع هذا المسجد العثماني الرائع في شارع كورتوش بوسط أفيون، محاطًا بجبال خضراء وقريبًا من قلعة أفيون قره حصار، تم بناؤه في عام 1472 خلال حكم السلطان الفاتح بواسطة كدك أحمد باشا، والذي سمي الجامع باسمه وهو أحد وزراء السلطان الفاتح، وصمم الجامع المهندس أياد آغا.
يتميز الجامع ببنيته الضخمة التي تشمل مئذنة واحدة ذات تصميم ملتوي مميز وقبتين رئيسيتين وعدة قباب صغيرة، يحتوي المسجد على حديقة جميلة مع أشجار كبيرة، ويتواجد مدرسة قريبة منه، تم ترميم المسجد في عام 1795 بفضل جهود المفتي أحمد، ستأخذك زيارة جامع الإمارة في رحلة إلى الماضي العريق وستعرض لك روعة الهندسة العثمانية وروحانية الأماكن الدينية التاريخية.
6- نهر أقرتشاي Akarçay Nehri
يوفر هذا النهر فرصًا رائعة للزوار والسياح للتنزه على ضفاف النهر والاستمتاع بالمشي لمسافات طويلة وممارسة الرياضة، يمتاز النهر بمناظره الخلابة والهدوء الذي يعطي إحساسًا بالسكينة والاسترخاء؛ ما يجعله وجهة مثالية للهروب من صخب المدينة واستكشاف الطبيعة الساحرة.
7- جسر كيركوز
جسر كيركوز في أفيون هو تحفة هندسية تاريخية لا تقدر بثمن، وهو يتألف من الجزأين الشمالي والجنوبي، تم بناء الجزء الشمالي منه في عام 1150 على يد مانويل كومين، الإمبراطور البيزنطي، أما الجزء الجنوبي منه، فقد تم بناؤه على يد سليمان القانوني، السلطان العثماني، وذلك في القرن السادس عشر؛ لذلك تم اعتبار الجسر من الجسور البيزنطية العثمانية، ويعود تاريخ بناء الجسر إلى أكثر من 800 عام، ومع ذلك، فإنه لا يزال يشع بالجمال والرونق.
تم بناء الجسر باستخدام الحجر المقصوص بدقة، وتم تنفيذه بناءً على أنظمة معمارية فريدة تتضمن العيون والمقوسات، وكان الجسر يمتد لمسافة تصل إلى 200 متر ليحتضن 64 عينًا، كما تم إضافة سلم رخامي للجسر خلال عمليات التوسع؛ ليتم استخدامه للصلاة والنزول إلى النهر، وحتى اليوم، لم تنجو سوى 57 عينًا من جسر كيركوز، أحد أقدم الجسور التاريخية في أفيون قره حصار.
وقد تميز الجسر بأبعاده الكبيرة؛ حيث أنه يمتد لعشرات الأمتار كما يصل إلى عرض واسع، وهو يعتبر وجهة سياحية محبوبة تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم، وخصوصًا محبي السياحة في افيون تركيا الذين يستمتعون بزيارته واستكشاف تفاصيله؛ فهو يعتبر رمزًا لتراث المدينة، ولكنه بحاجة إلى بعض الاهتمام، كذلك أشار العديد من الزوار.
8- بيت أفيون للثقافة والفنون
من المعالم السياحية البارزة في مدينة أفيون؛ حيث يتميز هذا المبنى التاريخي العثماني الذي تم شراؤه من قِبَل بلدية أفيون بتاريخ المدينة وثقافتها الغنية، ويهدف البيت إلى تعزيز وإبراز التراث المحلي والثقافي عبر عرض أنماط الحياة المحلية والعادات والتقاليد المتعلقة بالطعام والشراب.
يتألف البيت من عدة غرف تعكس ثقافة وأسلوب حياة سكان أفيون، ويضم مجموعة متنوعة من القطع الأثرية والأدوات المنزلية والأثاث القديم، بالإضافة إلى ذلك، يُميز البيت وجود تماثيل شمعية تضفي الحياة على المكان وتُظهِر الحياة اليومية بشكل واقعي، وما يجعل زيارة المكان أكثر روعة هو أن الدخول إلى المبنى مجاني تمامًا؛ مما يتيح للجميع فرصة استكشاف هذه الثروة الثقافية دون دفع أي رسوم؛ وذلك لتعزيز السياحة في افيون تركيا.
9- متحف إبراهيم عليم أوغلو الموسيقي
إذا كنت محبًا للموسيقى وتبحث عن أماكن سياحية في افيون لزيارتها، فإن هذا المتحف سيكون بالتأكيد وجهتك المثالية؛ وذلك بفضل تنوع وثراء مجموعته التي يعود تاريخها إلى ما يفوق المائة عام؛ فهو فضاء تعليمي وترفيهي يحتضن آثار وقطع قيمة مثل الفونوغراف والأقراص الدوارة، وذلك علاوة على القطع الشخصية للفنانين الأتراك الذين ساهموا بشكل كبير في تطور الثقافة والفنون التقليدية في بلادهم.
يقع المتحف داخل المعهد الموسيقي التابع لجامعة أفيون كوكاتيب، وهو يوفر فرصة فريدة للاستكشاف والتعرف على تراث الموسيقى التركية وفهم تطورها عبر العصور، ما يجعله وجهة مميزة لعشاق الموسيقى والثقافة في أفيون، ويعتبر متحف إبراهيم عليم أوغلو هو أكبر متحف للموسيقى على أرض تركيا.
10- حديقة أكداج الطبيعية Akdag Natural Park
توجد حديقة أكداج الطبيعية في منطقة صندقلي، المحاذية لولايتي أفيون قره حصار ودنيزلي، على قمة جبل مرتفع يصل ارتفاعه إلى 2446 مترًا، تُميّز الحديقة بجمال غاباتها الزاهية وثرائها بالموارد المائية، بالإضافة إلى تنوع النباتات والحيوانات البرية النادرة التي تعيش فيها، وتُشكل المناظر الطبيعية المتنوعة للحديقة مزيجًا رائعًا من الغابات، والجبال، والوديان، والسهول التي تجعل زيارتها مغامرة استكشافية مثيرة، يمكن للزوار الاستمتاع بالمشاهد الخلابة والاستنشاق العميق لهواء الطبيعة النقي، بالإضافة إلى مراقبة ومشاهدة الحيوانات البرية النادرة التي تزين المحمية الطبيعية.
علاوة على ذلك، تمكن حديقة أكداج زوارها من التمتع بأنشطة رياضية متنوعة؛ حيث يُقدم ذلك المكان فرصًا رائعة للمشي، والتخييم، وركوب الخيل، وركوب الدراجات، ما يساعد على إضفاء نشاط إضافي على الزيارة، ولتلبية احتياجات الزوار، توفر الحديقة مرافق اجتماعية مثل مناطق للسباحة، ومناطق التنزه، والمراحيض، والمقاهي، كما تعزّز الأكواخ الخشبية التقليدية الجمال الطبيعي للمكان وتعطيه لمسة فريدة من الأصالة والجاذبية، ما يجعل هذه الحديقة أحد أجدر الأماكن التي تستحق الذكر عند ذكرنا لأماكن السياحة في افيون تركيا.
11- المنتجعات والمراكز العلاجية
تتفرد مدينة أفيون في تركيا بكونها وجهة علاجية استثنائية؛ حيث تتميز بتوفر الكثير من المنتجعات العلاجية الفاخرة والمراكز الصحية عالية الجودة، تقدم هذه المنتجعات تجربة فريدة للزوار؛ حيث أنها تمكنهم من التمتع بفوائد المياه الحرارية الطبيعية والعلاجات المائية والعناية بالبشرة وغيرها من العلاجات المبتكرة؛ بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه المنتجعات بيئة مريحة ومهدئة مع وجود حدائق جميلة ومرافق للياقة البدنية؛ ما يجعل هذه المنتجعات والمراكز أحد أهم مقومات السياحة في مدينة افيون التركية، ويجعل أفيون مكانًا مثاليًا للهروب من ضغوط الحياة اليومية والاستمتاع بتجربة شاملة للعلاج والاسترخاء في قلب هذه المدينة الجميلة.
12- قلعة افياليس Avdalaz castle
هذه القلعة من أهم الروائع التي نُحِتت في الصخر من قِبَل البيزنطيين، وهي تتميز بحجمها الضخم وتاريخها المميز، ويحيط بها الكثير من الأشجار والأعشاب الصغيرة التي تضفي الألوان الخضراء الجميلة على المكان، يمكن الوصول إلى القلعة عبر سلالم شديدة الانحدار، ويجب أخذ الحيطة والحذر خلال الصعود، خاصة إذا كان هناك أطفال صغار؛ فسيكون من الصعب الصعود في حالة حملك لطفل على ذراعك، ورغم تدهور القلعة بمرور الزمن، إلا أنها لا زالت من أفضل الأماكن السياحية في افيون تركيا والتي تستحق الزيارة؛ حيث يُمكِنُ للزوار اكتشاف تفاصيلها الفريدة وتاريخها المثير، كما تتميز القلعة بوجود مكان خاص لالتقاط الصور التذكارية.
13- حمام الأمة People's Bath
هو حمام يتبع طراز الحمامات العثمانية، ويتميز بتصميمه الفريد المصنوع من الحصى والحجر، وتم تسجيله كمعلم أثري قديم في 1981، وتم فتحه للجمهور للاستمتاع بزيارته واستكشافه، كما تمت أعمال ترميم شاملة له في بداية الألفية الثالثة، ثم تم تحويله مؤخرًا إلى متحف فريد من نوعه يتميز بجماليته الاستثنائية، يمتاز المتحف بأن الدخول إليه مجاني، وبوقوعه في منطقة ساحرة تستحق استكشافها بشكل كامل.
وفي نهاية المقال، نجد أن تجربة السياحة في افيون تركيا هي تجربة فريدة بالنسبة للزائر؛ وذلك لأنها تجمع بين التاريخ والثقافة والطبيعة؛ لما تملكه من قلاع تاريخية، متاحف ثقافية، جوامع، وكذلك مناظر طبيعية؛ وذلك لتقدم تجربة استكشافية لا تُضاهى ولا تُنسى.