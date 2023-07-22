السياحة في باموكالي: أفضل 12 مكان سياحي ننصحك بزيارته

باموكالي أو كما تسمى بمدينة القطن التي جذبت كثيراً من السياح نظراً لأهميتها بما تحويه من غرائب الطبيعة لذا أصبحت من أهم أماكن السياحة في باموكالي، حيث الحمامات الساخنة التي تتميز بتوفر عنصر الكالسيوم فيها، وتم بناؤها في 21 أيار عام 2011م، ويأتي الزوار إليها من أجل الاستجمام والترفيه ومشاهدة المعالم الأثرية الموجودة بشكل كبير، إضافة لطبيعتها الساحرة التي تمنح الشعور بالهدوء والاسترخاء، وفي مقالنا يسعدنا تقديم أكثر الأماكن الأثرية المتميزة بها.

أفضل أماكن السياحة في باموكالي

تقع باموكالي في شمال مدينة دينزلي، كما أنها تبعد عن مركز المدينة مسافة وقدرها 19 كيلو متر تقريباً، وتم تصنيفها أحد أروع معالم السياحة في تركيا ، ومن أشهر أماكن السياحة في باموكالي الموجودة في العالم نذكر لكم:

1. الترافرتينس

نال إعجاب الكثير من السياح حيث يمكنك مشاهدة الترسبات الكلسية الناتجة عن ذوبان الكلس في المياه الجارية من آلاف السنين، والتي تصنع أشكال جميلة ومنحدرات طبيعية مملوءة بالمياه الدافئة والتي تشكل حمامات طبيعية للعلاج والاسترخاء للتخلص من الطاقة السلبية لتكون من أفضل أماكن السياحة في باموكالي تركيا، إنه مكان مميز لقضاء أجمل الأوقات وعيش أجواء رائعة بين أرجاء الطبيعة الخلابة.

2. أطلال هيرابوليس

من المدن التاريخية القديمة التي تعد من الآثار المهمة وتسمى المدينة المقدسة، وتقع جنوب غرب الأناضول واعتبرها القدماء مكاناً رئيسياً لعبادة الآلهة السورية اتارجاتس، كما يمكنك التعرف على معبد أبولو والمدرج الروماني وحمام كليوبترا وتمثال بلوتو العملاق والحجر الجيري القديم ومتحف الآثار، وصنفت من أهم أماكن السياحة في مدينة باموكالي حيث جذبت الكثير من السياح نظراً للآثار الباقية الملفتة للنظر من ناحية، وللمناظر الطبيعية الخلابة من جهة أخرى، بالإضافة إلى إمكانية السباحة في المياه الدافئة.

3. حمامات كليوباترا العتيقة

للمزيد من الأماكن السياحية في باموكالي يمكنك التوجه إلى حمامات كليوباترا العتيقة أ, بركة باموكالي التي تعد من أهم المسابح الموجودة في العالم، فمياهه معدنية نقية يقصده السياح في كل أوقات السنة نظراً لما اشتهر به في إمكانية العلاج من الأمراض المتعلقة بالجلد أو بضغط الدم وأمراض العظام، ويحوي المسبح في قاعدته على أعمدة رومانية ويستطيع الزوار السباحة والتقاط الكثير من الصور لتخليد هذه الجولة الممتعة، كما يتم الدخول إليه عن طريق شراء تذاكر للدخول.

4. مسرح هيرابوليس

تم بناء المسرح في عهد الإمبراطورين الرومانين هادريان وسيبتيموس سيفيروس، ويوجد على المنحدر على الأطلال الباقية من مدينة هيرابوليس، وبني عام 60 ميلادي ويتألف من 50 صف من المقاعد وكل مقعد بطول 90 سم، كما يحوي المسرح على لوحات أسطورية ونقوش خاصة بأسطورة أبولو وارتميس وتماثيل رائعة للإمبراطور الروماني سيبتيموس سيفيروس لذا يعتبر من أجمل الأماكن السياحية في باموكالي.

5. متحف هيرابوليس للآثار

أحد أهم معالم السياحة في باموكالي وهو متحف أثري موجود في بوماكالي لاقى شعبية واسعة وخاصة من عشاق التاريخ والآثار، حيث يوجد فيه العديد من القطع الأثرية النادرة كالعملات المعدنية، والمجوهرات، والأمشاط، والتوابيت، والمنحوتات، وتم بناؤه في القرن الثاني الميلادي بأحجار الترافيرتين، لكن بعد أن هدم السقف المقنطر بسبب الزلزال الذي حدث في القرن الرابع الميلادي تم إعادة بناؤه بالقرميد.

6. قلعة باموكالي

قلعة باموكالي ولها اسم آخر قلعة القطن وهي تقع في منطقة إيجه في وادي نهر مندريس، حيث رسمت هذه الينابيع الساخنة تشكيلة من النقوش الصخرية الطبيعية عبر الزمان، وبعد ذلك تبدلت فأصبحت شبيهة بجبال الجليد، لتظهر على هيئة منحدرات ذات اللون الأبيض، مما جعلها من أجمل أماكن السياحة في باموكالي.

7. لاوديكيا التاريخية

مدينة تم بناؤها في محافظة دنيزلي بتركيا على نهر اللايكوس في الأناضول بالقرب من قرية إسكيحصار، وكانت تدعى دايوسبوليس أي مدينة الإله وهنا يقصد به الإله زيوس، ثم بعدها أصبحت باسم روداس ثم لاوديكيا، وتعتبر من أهم أماكن السياحة في باموكالي نظراً لما تحويه من معالم أثرية وتاريخية، كما يوجد فيها كنيسة ومعبد زيوس بالإضافة إلى ملعب وصالة رياضية ومبنى حكومي.

8. ينابيع كاراهاييت الساخنة

تبعد ينابيع كاراهيت عن مدينة باموكالي خمسة كيلومترات، وتتميز مياهها بأنها معدنية وذات حرارة عالية، وزينتها الأكاسيد المتنوعة المختلطة مع كربونات الكالسيوم بحيث شكلت تمازجاُ رائعاً ذو ألوان بديعة حيث تصب في حمامات السباحة الصغيرة، ولعشاق الآثار والتاريخ العريق يوجد متحف هيروبولس المتواجد في الحمام الروماني للمدينة القديمة، ويحوي المتحف معروضات فنية أثرية تظهر التراث الثقافي والفن الزاخر لهذه المدينة العريقة، كما يتم تواجد عدد من الاكتشافات القديمة الأثرية للمدينة كالتماثيل والمقابر والنقوش الحجرية المتميزة بجمالها ودقتها، وتمثل أجمل أماكن السياحة في باموكالي.

9. حديقة باموكالي الطبيعية

تم افتتاح هذه لحديقة عام 2011م وتتميز بوجود بركة صغيرة يسبح فيها الأسماك والبط، مع إمكانية استئجار قارب والتجديف بكل متعة، حيث تعتبر من أكثر الأماكن جذباً للسياح لما تحوية من مناظر طبيعية خلابة وأماكن للترفيه والسياحة في باموكالي كالسباحة في حوض حراري، وإطعام البط والأسماك، والتمتع بمشاهدة الحجر الجيري والرواسب الجيرية التي صنعت منها الطبيعة أشكالاً ساحرة.

10. دنيزلي

أثناء زيارة مدينة باموكالي لا بد من المرور بمدينة دنيزلي التي تشكل أهم أبرز معالم السياحة في باموكالي لكن عدد قليل من الزوار يتوقفون فيها، وهذه المدينة تعد عاصمة المقاطعة وقد ازدهرت وتطورت لتصبح مركزاً تجارياً كبيراً في القرن الرابع عشر، كما أنها دمرت المدينة مرتين أثناء حدوث الزلازل مرة في بداية القرن الثامن عشر والمرة الثانية عام 1899م مما سبب في انعدام المباني المهمة التاريخية، وقام الرحالة العظيم ابن بطوطة في العصور الوسطى بالتكلم عن المدينة ووصفها في كتاباته على أنها مركز تجاري مهم تتواجد فيه الأسواق والحمامات وسبعة مساجد.

11. مطعم هيرا كوفي

لا تقتصر أماكن السياحة في باموكالي على المعالم الأثرية والتاريخية بل أصبحت بمطاعمها المميزة أكثر جذباً للسياح، حيث تميز هذا المطعم بتقديم خدماته للزوار منذ عام 2019م، كما يقصده الكثيرين لتناول أشهى المأكولات التركية مع العائلة، ومن أطباقه المميزة أضنة كباب، وأجنحة الدجاج، والمشاوي بأنواعها، والمعكرونة، والمعجنات، والسلطات، والعصائر الطازجة وغيرها، وعليك حجز طاولة قبل الذهاب إليه، أما بالنسبة إلى تعامل الموظفين فهو يتصف بالاحترام والمعاملة اللطيفة بشكل خاص مع الأطفال.

12. المطعم الآسيوي

مطعم مخصص بتقديم مجموعة من الأطباق الصينية والكورية واليابانية والتايلاندية، وله إطلالة جميلة على الحجر الجيري باموكالي، مما جعله من أجمل أماكن السياحة في باموكالي لقضاء أوقات ممتعة وتذوق ما لذ وطاب من المأكولات الشهية مع التوابل الآسيوية اللذيذة، والعاملين فيه ودودين ويتميزون بسرعة تقديم الطلبات.

في ختام هذا المقال قمنا بالتحدث عن أهم أماكن السياحة في باموكالي التي تجذب السياح من كل صوب، فهناك المتاحف والحدائق والمسابح الساخنة والمطاعم، فلا تضيع هذه الفرصة وقم باختيار المكان المفضل لديك لقضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء.