أشهر أماكن السياحة في جزر المالديف الموصى بها

السياحة في جزر المالديف تُعد "فرصة ذهبية" قد تحدث مرة بالعمر، حيث تتمايل أشجار النخيل الطويلة على أنغام أمواج البحر ومياهها الزمردية الصافية وشواطئها الجميلة التي تمتد على مد البصر وأكواخها الفاخرة فوق الماء.

وجزر المالديف لا تشبه أي دولة جزرية أخرى فهي من أكثر المواقع رومانسية على وجه الأرض حيث سترى هناك "جنة على الأرض" بمياهها الفيروزية ورمالها البيضاء وسمائها الزرقاء.

جزر المالديف، والمعروفة رسميًا باسم جمهورية جزر المالديف، تتكون من حوالي 1200 جزيرة مرجانية وضفاف رملية، 200 منها مأهولة بالسكان، وتمتد أكثر من 820 كيلومترًا من الشمال إلى الجنوب و130 كيلومترًا من الشرق إلى الغرب.

السياحة في جزر المالديف

هناك ألف سبب للقيام برحلة إلى جزر المالديف، فالمحيطات المحيطة بها هي من بين أجمل المحيطات في العالم وهو ما عزز السياحة في جزر المالديف .

بمجرد وصولك إلى الشاطئ في جزر المالديف، ستأسرك المناطق المحيطة الجميلة والألوان السحرية للمحيط، حيث يخلق انطباعًا بأنه خيال وليس حقيقي حتى أنه يصعب وصفه بالكلمات.

في جزر المالديف، لست بحاجة إلى السباحة لفترة طويلة قبل أن تجد نفسك وجهًا لوجه مع سمكة المهرج، وقد تكون على بعد خطوات فقط من أن تجد نفسك محاطًا بعدد كبير من الأسماك الاستوائية.

في جزر المالديف، من المؤكد أنك ستنبهر بنقاء وتنوع قاع البحر، فالحياة البحرية في كل مكان حولك.

في جزر المالديف، يعيش أغلب سكانها في جزيرة ماليه الرئيسية، وهي موقع المطار الدولي الوحيد في البلاد، والذي يوصف بأنه "بوابة الجنة".

قائمة الجزر المالديف

الجزر المأهولة: المعترف بها رسميًا على أنها مدن وقرى وصيد ومجتمعات زراعية مأهولة بالسكان.

المعترف بها رسميًا على أنها مدن وقرى وصيد ومجتمعات زراعية مأهولة بالسكان. الجزر غير المأهولة: ليس بها مساكن بشرية دائمة، تُستخدم أحيانًا للأغراض الزراعية والصناعية ومنتجعات سياحية وجزر نزهة.

ليس بها مساكن بشرية دائمة، تُستخدم أحيانًا للأغراض الزراعية والصناعية ومنتجعات سياحية وجزر نزهة. الجزر المختفية: الجزر التي تآكلت بالكامل مع الزمن لعدة أسباب ومنها ارتفاع مستوى سطح البحر.

الاماكن السياحية في جزر المالديف

في جزر المالديف، يقع كل منتجع على جزيرته الخاصة المنعزلة، فكيف تختار بينهم؟

ستجد في هذا التقرير الجواب الأمثل وفقًا لمجموعة من الخبراء الذين أمضوا ما يقرب من 50 عامًا في البحث عن الوجهات السياحة في جزر المالديف، واستكشاف جزرها ومنتجعاتها التي لا تقاوم للتأكد من توصياتهم عن أفضل الاماكن السياحية في جزر المالديف بالإضافة الى تقديم عروض سياحية في جزر المالديف .

معلومات عن السياحة في جزر المالديف

تتمتع جميع منتجعات جزر المالديف المنتقاة بعناية بطابعها وأسلوبها الفريدين، لذا من المهم اختيار المنتجع المناسب لك.

جزيرة "نورث أري أتول"

تعد جزيرة "نورث أري أتول - Alifu Alifu Atoll" صغيرة وهادئة ورومانسية ومكانًا مثاليًا لشهر العسل فهي من أكثر أماكن السياحة في جزر المالديف إثارة

في جزيرة "نورث أري أتول" تأتي الشعاب المرجانية الصافية تمامًا والرمال البيضاء المخملية تحت أقدامك في الفيلا الخاصة بك.

كما تتميز الجزيرة بمساحات داخلية خضراء وشعاب مرجانية لامعة حيث يمكنك الغطس مباشرة من الشاطئ، فيما يأتي تصميم الفيلات بطريقة تركز على الطراز المحلي والديكورات الداخلية المعاصرة.

جزيرة "مالي أتول"

في جنوب جزيرة "مالي أتول"، يقع فندق Biyadhoo المبني على الطراز الريفي والهادئ، إنه مكان مثالي إذا كنت تقضي إجازة ميسورة التكلفة فهو من أهم وجهات السياحة في جزر المالديف .

يعد منتجع Biyadhoo مناسبًا لعشاق الغطس تحت الماء، ويتميز بمدرسة غطس PADI ذات المستوى العالمي والمدربين الخبراء التي تعد من أبرز الاماكن السياحية في جزر المالديف.

تحتوي الجزيرة على شعاب مرجانية رائعة مع سبع نقاط وصول مختلفة وفرصة للغطس بجانب أسماك القرش والسلاحف.

جزيرة كوراماتي

إذا كان الاختيار والتنوع على رأس قائمة رغباتك، فإن جزيرة كوراماتي Kuramathi لديها واحدة من أفضل مجموعة من المرافق في جزر المالديف.

هذه الجزيرة مثالية إذا كنت تبحث عن مغامرة صغيرة والاسترخاء، فإذا كنت تحب المسابح اللامتناهية المطلة على المحيط والمنتجع الصحي الجميل، مع غرف تدليك وأجنحة مائية.

يوجد أيضًا نادي للأطفال ومدرسة للغوص ورياضات مائية ومركز بيئي يقدم رحلات سفاري للغطس تحت الماء.

جزيرة مافوشيفارو

جزيرة مافوشيفارو الصغيرة هي وجهة مفضلة لدى الكثيرين بخدمات ذات مستوى عالمي وألفة الرومانسية، وشعاب مرجانية رائعة للغطس، ومطعم مذهل فوق الماء ومسبح لا متناهي على شاطئ البحر.

لذا تعد جزيرة مافوشيفارو من افضل معالم السياحة في جزر المالديف .

جزيرة فينولهو

تتمتع جزيرة فينولهو بمياهها الباردة والمنعشة بأطول امتداد من الرمال البيضاء حيث تمتلئ ضفافها الرملية الرائعة ونمط نادي الشاطئ الملتوي وهو ما جعلها تتصدر قائمة افضل معالم السياحة في جزر المالديف .

وفي مكان آخر هناك خيمة "فقاعة الشاطئ" المنعزلة حيث يمكنك الاستمتاع على الشاطئ الرملي، ثم هناك سينما الشاطئ غير التقليدية، والفيلات التي تفتح على مساحاتها الصغيرة من الرمال.

جزر نياما

يحتل المرح العائلي مركز الصدارة في جزر نياما الخاصة، فمهما كان عمر أطفالك الصغار، سيحبون الأجواء هناك.

ينقسم هذا المنتجع المبتكر إلى منطقتين: Chill and Play، لذلك يمكنك أن تأخذ الأمر بسهولة بينما يتعثرون في أنشطة مثل دروس اكتشاف الدلافين ودروس الطهي Master Chef في أحد نوادي الأطفال الرائعة.

كما يحتوي المسبح اللامتناهي على منطقة مخصصة للأطفال، وتحتوي الفيلات على أحواض غطس عائلية، بينما يوفر المنتجع الصحي جلسات تدليك خاصة للأطفال فقط وهو ما يجعلها من أكثر اماكن السياحة في جزر المالديف إثارة .

جزيرة فيليدهو

لا يجب أن تتمحور عطلة جزر المالديف حول أيام الاسترخاء على الشاطئ واحتساء الكوكتيلات في فيلا المسبح الخاصة بك، هناك الكثير من مغامرات الجزيرة التي يمكن العثور عليها في جزيرة فيليدهو، عليك فقط أن تعرف أين تبحث.

في جزيرة جزيرة فيليدهو ومنتجع Reethi Faru هناك الكثير من الإثارة، اقضِ أيامك على الماء، والتزلج على الجليد، وركوب الأمواج بالطائرة الورقية والإبحار بالقارب، أو تعلم الغوص للحصول على فرصة لرؤية أسماك القرش المرجانية، وأسماك الراي والسلاحف.

بالعودة إلى اليابسة، توجد اليوغا وكرة الريشة وكرة الطائرة والتنس للحفاظ على نشاطك، ثم تجول في المنتجع الصحي المصمم على الطراز البالي عندما تكون مستعدًا للاسترخاء.

جزيرة كاجي

تعتبر جزيرة كاجي مكانًا مناسبًا لتحقيق التوازن بين الجسد والعقل، فهي أكثر من مجرد جزيرة فيها منتجع صحي: إنه أول منتجع صحي في البلاد لذا فهو من أهم وجهات السياحة في جزر المالديف .

تقع جزيرة كاجي فوق تلك المياه الفيروزية المثالية، منتجع صحي ضخم حيث ستحصل هناك على فرصة لتدليك العضلات وعلاجات الوجه المهدئة، وهناك غرفة يوغا الفريدة.

جزيرة ميلايدهو

تقع جزيرة ميلايدهو في Baa Atoll، وهي محمية المحيط الحيوي العالمية لليونسكو حيث يختلف التنوع البيولوجي للعالم تحت الماء في أي مكان آخر على الأرض لذا فهي تعد من افضل معالم السياحة في جزر المالديف .

في جزيرة ميلايدهو هناك 50 فيلا فقط تحتوي كل منها على مسبح لا متناهي وسطح ضخم - الأمر كله يتعلق بالعيش في الهواء الطلق هنا، وتعطي أسطحها المصنوعة من القش تلك الأجواء المالديفية الأصيلة، وهو شيء تحتضنه الجزيرة حقًا.

أفضل الأماكن للزيارة في جزر المالديف

جزر المالديف هي أرخبيل رائع يضم أكثر من ألف جزيرة جميلة جدًا؛ يبدو الأمر كما لو أن ساحرًا يرش الغبار الأبيض السحري على لوحة مثالية ويجعلها حقيقية.

تقع جزر المالديف في المحيط الهندي وليست بعيدة جدًا عن الساحل الغربي الهندي، وتشتهر بشواطئها الرملية البيضاء (ربما بقايا الغبار السحري للمعالج)، والمياه الزرقاء المتلألئة التي تغمر الشعاب المرجانية الجميلة، والسماء الصافية.

جزء كبير من السياحة في جزر المالديف يشمل المتزوجين حديثًا في شهر العسل، فالمكان مصمم خصيصًا لقضاء عطلة رومانسية مثالية. لكن في الآونة الأخيرة، شهدت الدولة أيضًا ارتفاعًا في عدد السياح الذين يقومون برحلة إلى جزر المالديف لقضاء عطلة عائلية.

هناك حوالي 200 جزيرة صالحة للسكن في جزر المالديف، وأينما توجه نظرك يتبعك الجمال.

لذلك دعونا نلقي نظرة على أفضل 17 مكان لزيارته في جزر المالديف:

جزيرة ماليه

يمكن أن تكون عاصمة جزر المالديف محطة أولى رائعة في جولتك في جزر المالديف، ليس لأنها أفضل مكان في البلاد، ولكن ببساطة لأن المطار الدولي يقع في العاصمة وهو مناسب لاستكشاف مدينة ماليه قبل أن تتوجه الى جزر أخرى.

انغمس في الطعام اللذيذ من مجموعة واسعة من المطاعم أو شاهد مناطق الجذب السياحي المحلية.

أبرز الملامح: شاطئ اصطناعي، نصب تسونامي التذكاري، متحف مالي الوطني

جزيرة الكاكاو كومو

كومو كاكاو آيلاند هي واحدة من افضل معالم السياحة في جزر المالديف إذا كنت في شهر عسل، فإن الجزيرة تقدم منتجعات مذهلة وفيلات مائية فاخرة لإقامة رومانسية مثالية، امشِ على الرمال الناعمة على الشاطئ واستمتع بإطلالة رائعة.

أبرز الملامح: سبا، فيلات مائية، منتجعات

جزيرة إمبودو فينولهو

تم ترتيب الفيلات المائية في جزيرة إمبودو فينولهو بطريقة تجعل المنظر من الطائرة يظهر لك برعم زهرة جميل. يمكن أن تكون الجزيرة ملاذًا فاخرًا ممتازًا للسياح فهي من أكثر أماكن السياحة في جزر المالديف إثارة .

أبرز الملامح: منتجع تاج إكزوتيكا، ووتر فيلاز

جزيرة باروس

تعد جزيرة باروس واحدة من أكثر الجزر شهرة على خارطة السياحة في جزر المالديف، وهي مكان آخر في جزر المالديف يحاول أن يتفوق على الجزر الأخرى بجمال رائع.

تصطف على جانبي جزيرة باروس الشواطئ المليئة بالرمال الناعمة والأمواج اللطيفة من المياه التي تنقل الأصداف الصغيرة والحجارة.

كما تشتهر جزيرة باروس بمنتجعاتها وفيلاتها المائية.

أبرز الملامح: الشعاب المرجانية والرياضات المائية

نصب تسونامي

اجعلها نقطة لزيارة الهيكل الجميل المعروف باسم نصب تسونامي التذكاري الذي تم تشييده تخليدًا لذكرى الأرواح التي فقدت في كارثة تسونامي المدمرة في عام 2004.

يقع نصب تسونامي في العاصمة ماليه وهو مبنى يتكون من أسطوانة صغيرة ذات كرات محاطة، والنصب التذكاري هو معلم جذب شهير ويجب زيارته خلال السياحة في جزر المالديف .

ماجيدهي ماجو

من لا يحب القليل من التسوق في الشارع؟ ماجيدهي ماجو هي الوجهة المثالية للتسوق في الشوارع.

يمكنك أن تجد أي شيء وكل شيء في شارع التسوق الشهير هذا، بدءا من الملابس إلى الملحقات مثل الساعات وحقائب اليد ومستحضرات التجميل وحتى الإلكترونيات. إذا كنت تهتم بالأشياء المصنوعة يدويًا، فيمكنك العثور على الكثير هنا.

أبرز الملامح: المجوهرات والحرف اليدوية والإلكترونيات

جزيرة ميريهي

جزيرة ميريهي هي جزيرة فاخرة صغيرة يمكن أن تكون واحدة من أفضل الأماكن للزيارة في جزر المالديف إذا كنت ذاهبًا في رحلة رومانسية.

توفر هذه الجزيرة فيلات مائية ممتازة من أجل المتعة القصوى. إذا كنت تبحث بشكل خاص عن مكان منعزل عن بقية العالم، فقد يكون هذا هو المكان المثالي.

أبرز الملامح: لا يوجد تلفزيون، رياضات المائية

جزيرة هوفاهيندو

إذا كنت تبحث عن تلك الوجهة المثالية لقضاء عطلة عائلية، فابحث عن جزيرة هوفاهيندو. الجزيرة مصممة خصيصًا لاستيعاب العائلات والأطفال.

تحتوي الجزيرة على مجموعة جيدة من المطاعم والمنتجعات والمنتجعات الصحية، كما أنها تحتوي على نادي للأطفال حيث يمكن لأطفالك قضاء وقت ممتع أثناء الاسترخاء في المنتجع الصحي.

أبرز الملامح: للعائلات، منتجع وسبا ليلي بيتش

جزيرة رانجالي

يعد منتجع Conrad Maldives في جزيرة رانجالي مكانًا استثنائيًا لتجربة جزر المالديف الشاملة للعائلات.

أولئك الذين يبحثون عن مكان يقدم أنشطة ممتعة للكبار والصغار على حد سواء يمكنهم دائمًا الذهاب إلى هنا.

انغمس في الغطس وصيد الأسماك ومشاهدة الدلافين أو استرخي ببساطة في المسبح اللامتناهي حيث المياه الزرقاء المثالية لا تنتهي أبدًا.

أبرز الملامح: نادي للعائلات، نادي للأطفال

المتحف الوطني في ماليه

بعد الانتهاء من السباحة، لما لا تنتهز الفرصة وتتعرف على معلومة أو معلومتين جدد عن جزر المالديف، وأفضل مكان لذلك هو المتحف الوطني في ماليه حيث هناك مجموعة كبيرة من القطع الأثرية الفريدة تتبع التاريخ الغني لجزر المالديف منذ القرن الحادي عشر.

أبرز الملامح: رأس حجر بوذا من القرن الحادي عشر، لوح خشبي محفور من القرن الثالث عشر

مسجد الجمعة الكبرى

مسجد الجمعة الكبير هو واحد من أكبر المساجد في العالم حيث يمكن أن يستوعب ما يصل إلى 5000 مصلي في وقت واحد.

ستعجب بالواجهة الرخامية الرائعة والقبة الذهبية التي تعمل كسقف. يمكن زيارة المسجد من قبل الرجال والنساء بين الساعة 9 صباحًا و 5 مساءً.

بنانا ريف

لعشاق الغوص، يعتبر "بنانا ريف - Banana Reef" الوجهة النهائية للغوص الذي سمي بهذا الاسم بسبب شكله الفريد الذي يشبه الموز.

يضم بنانا ريف بعضًا من أفضل معاهد الغوص بالإضافة إلى المواقع. ألقِ نظرة خاطفة تحت الماء، وستتمتع ببعض من أكثر الحياة البحرية غرابة وروعة في جزر المالديف.

يمكن أن يكون الغوص والغطس تحت الماء في Banana Reef أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها في جزر المالديف.

أبرز الملامح: الغوص والغطس والتزلج على الماء

الشاطئ الاصطناعي

عندما تكون في ماليه، احجز أمسية لزيارة الشاطئ الاصطناعي. وكما يوحي الاسم، هذا الشاطئ من صنع الإنسان بالكامل وهو مكان رائع للتنزه في المساء، وما يميزه بأنه قريب جدًا من المدينة.

يمكنك الانغماس في الرياضات المائية والمشاركة في الكرنفالات العادية التي يستضيفها الشاطئ.

جزيرة فيهالهوهي

لا يوجد شيء مثل شهر العسل المثالي في جزر المالديف، ويمكن أن تكون جزيرة "فيهالهوهي - Fihalhohi" في ماليه الشمالية واحدة من أفضل الأماكن التي يمكنك زيارتها في جزر المالديف للاستمتاع بإجازة رومانسية مع من تحب.

يمكن مشاهدة شواطئها الهادئة ومياهها الهادئة، ومع وجود شريكك بجانبك، يمكن أن تكون هذه التجربة المثالية.

أبرز الملامح: منتجع جزيرة فيهالهوهي، رانالهي، شواطئ ريهيفيلي

أوتيمو جاندوفارو

إذا كنت تعتقد أن جزر المالديف تدور حول الشواطئ والمنتجعات، فكر مرة أخرى، تعد جزيرة "أوتيمو جاندوفارو- Utheemu Ganduvaru" الصغيرة في شمال جزر المالديف موقعًا رائعًا للتراث الثقافي وموقع جذب سياحي شهير.

إنها مسقط رأس السلطان محمد ثاكوروفانو، الذي كان له دور فعال في تحرير جزر المالديف من البرتغاليين.

أبرز الملامح: نصب أوتيمو جاندوفارو التذكاري

جزيرة فيليغاندو

جزيرة فيليغاندو هي جزيرة صغيرة في شمال أري أتول، وهي واحدة من الأماكن في جزر المالديف التي تتميز بالنباتات الخضراء المورقة والشواطئ البيضاء.

يمكن أن تكون الجزيرة مكانًا رائعًا لقضاء العطلات الذين يبحثون عن إقامة قصيرة في جزيرة صغيرة في عزلة. يوفر المكان أيضًا بعض فرص الغطس والغوص الرائعة.

أبرز الملامح: صيد الأسماك والغطس والمأكولات البحرية

جزيرة صن

جزيرة "نالاجورايدهو - Nalaguraidhoo"، المعروفة أكثر باسم "جزيرة صن - Sun Island"، هي المكان المناسب للزيارة في جزر المالديف لحجز رحلتك الممتعة.

تعد جزيرة صن أحد أفضل الأماكن للزيارة في جزر المالديف - وتتميز بالمياه والسماء الزرقاء والشواطئ البيضاء الناعمة والمساحات الخضراء.

أبرز الملامح: الغوص وركوب الأمواج والغطس

الأسئلة المتداولة حول السياحة في جزر المالديف

ما هي الأشياء التي يجب القيام بها في جزر المالديف ليلًا؟

الحياة الليلية في جزر المالديف ليست مثل الأماكن الأخرى. ومع ذلك، هناك العديد من الأشياء التي يمكن للمرء القيام بها في جزر المالديف ليلًا مثل الغوص ليلًا، وصيد الأسماك ليلًا، والسينما في الهواء الطلق، والتحديق في النجوم، وعشاء على جزيرة خاصة، وما إلى ذلك.

ما هي الأماكن التاريخية في جزر المالديف؟

جزر المالديف هي موطن للعديد من الأماكن التاريخية ذات الأهمية مثل مسجد الجمعة في ماليه، وأوثيمو غاندوفارو، وإيسدو البوذيين ستوبا، إلخ.

كم عدد الأيام التي أحتاجها في جزر المالديف؟

يفضل أولئك الذين يبحثون عن ملاذ قصير ولكن مريح على جزر المالديف بدلاً من ملاذ طويل. أسبوع هو الحد الأقصى من الوقت الذي تحتاجه لاستكشاف جزر المالديف.

اسعار السياحة في جزر المالديف

إذا كنت تنوي السياحة في جزر المالديف ، عليك أن تخطط لإنفاق حوالي 3698 روفيا مالديفية (239 دولارًا) يوميًا في إجازتك في جزر المالديف، وهو متوسط السعر اليومي بناءً على نفقات الزوار الآخرين لـ تكلفة السياحة في جزر المالديف :

وجبات ليوم واحد 964 روفيا مالديفية (62 دولارًا)

النقل المحلي 1712 روفيا مالديفية (111 دولارًا)

متوسط سعر الفندق للزوجين هو 2،897 روفيا مالديفية (188 دولارًا).

8 أخطاء يجب تجنبها في جزر المالديف

تشكل جزر المالديف ملاذًا مثاليًا حيث يمكن للضيوف الغطس والغوص والسباحة والاستمتاع بغروب الشمس والقيام بتجارب مثالية لا تنسى.

لأولئك الذين يخططون لزيارة جزر المالديف، هناك أشياء معينة يجب وضعها في الاعتبار، لكي تكون مستعدًا تمامًا لرحلتك، إليك سبعة أخطاء يجب تجنبها في جزر المالديف:

زيارة جزيرة واحدة فقط

أول شيء يجب معرفته عن جزر المالديف هو أن معظم المنتجعات تقع في جزيرة خاصة بها، أي أن الجزيرة الواحدة تضم منتجعًا واحدًا فقط، وهو النهج النموذجي للفنادق داخل أرخبيل جزر المالديف.

جزر المالديف موطن لما لا يقل عن 1،192 جزيرة غير مأهولة و 200 جزيرة مأهولة، لذا عليك التجول في جزر متعددة خلال إقامتك أو استأجر قاربًا وتجول بينها وألقِ نظرة سريعة على أكبر عدد ممكن منها.

جزر المالديف باهظة الثمن

تشتهر جزر المالديف بكونها وجهة حصرية وفخمة للغاية، ولكن في الواقع من الممكن تمامًا زيارة جزر المالديف بميزانية محدودة - حتى تكلفة السفر بالطائرة ليست باهظة الثمن، إذا كنت تبحث عن رحلات متصلة عبر أوروبا أو آسيا.

لتقليل النفقات، يمكنك الإقامة في بيت ضيافة محلي أو فندق بأسعار معقولة، مثل Holiday Inn Resort Kandooma.

بالنسبة إلى مناطق الجذب ذات الميزانية المحدودة، ليس من الضروري أن تتمحور الحياة في جزر المالديف حول استئجار اليخوت والغوص بعيدًا عن سطح أحد الأكواخ فوق الماء، هناك العديد من الطرق لتنغمس في الجمال الطبيعي لجزر المالديف: يمكنك زراعة الشعاب المرجانية للمساعدة في الحفاظ على الشعاب المرجانية في جزر المالديف من خلال عدد من المبادرات الجارية، والتي تم إعداد العديد منها بواسطة منتجعات بأسعار معقولة، مثل Summer Island، حيث يمكن للضيوف القيام بها شارك في زراعة قطع من الشعاب المرجانية المطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد مقابل 5 دولارات فقط.

جزر المالديف لشهر العسل فقط!

بفضل الأكواخ التي تحلم فوق الماء وغروب الشمس الرومانسي، ستظل جزر المالديف دائمًا أفضل وجهة لقضاء شهر العسل، لكن جزر المالديف مناسبة تمامًا لرحلة مجموعة الفتيات أو عائلات.

في الواقع، العديد من منتجعات الجزر في جزر المالديف تلبي احتياجات العائلات على وجه التحديد، وأكثر من كونها مكانًا للأزواج، فإن جزر المالديف هي مكان يمكنك الاسترخاء فيه وترك مخاوفك الواقعية في المنزل - ولا ينبغي تخصيص هذه الرفاهية لمن يقضون شهر العسل فقط.

تجنب الثقافة المحلية

نظرًا لأن جزر المالديف تُعرف كوجهة شاطئية، غالبًا ما يتم تجاهل تأثيرات جنوب آسيا عليها، فالثقافة هنا هي بوتقة فريدة من نوعها من التأثيرات السريلانكية والماليزية والشرق أوسطية والإندونيسية والأفريقية.

لا يمكن تجربة هذا المزيج الرائع إلا هنا في جزر المالديف، حيث يمكنك مشاهدة الثقافة المالديفية مباشرة من خلال حضور عروض الموسيقى والرقص أو تذوق المأكولات المحلية بدلاً من مجرد التمسك بطعام المنتجع.

يمكنك أيضًا ترتيب رحلة نهارية إلى جزيرة قرية قريبة لمعرفة المزيد عن طريقة الحياة التقليدية.

نسيان واقي الشمس الآمن للشعاب المرجانية في المنزل

تقع جزر المالديف على خط الاستواء، مما يعني أن أشعة الشمس تنبض بزاوية 90 درجة، بمعنى آخر، تكون الشمس قوية بشكل استثنائي ويجب أن يكون الواقي من الشمس مقاومًا للماء ومعبئًا بمعامل حماية من الشمس ويتم إعادة وضعه باستمرار.

عند زيارة أي وجهة تكون فيها الشعاب المرجانية الأصلية عامل جذب رئيسي، فإن واقي الشمس الآمن للشعاب المرجانية أمر بالغ الأهمية، ولدعم المبادرات البيئية الجارية للحفاظ على الشعاب المرجانية في جزر المالديف، قم بشراء واقي الشمس الآمن للشعاب المرجانية قبل السفر إلى الجزر.

عدم التفكير في منتجع شامل

عند البحث عن أماكن الإقامة في جزر المالديف، لا تنس أن الطعام باهظ الثمن. أنت على جزيرة في وسط البحر، لذا فإن نقل الطعام والشراب المفضل لديك يكلف الكثير. لهذا السبب، يختار العديد من السياح منتجعًا شاملاً - على الرغم من أن سعر الليلة ورسوم المنتجع قد يكون أعلى من بعض الفنادق ذات الميزانية المحدودة، إلا أنه يجمع تكلفة الطعام والشراب في سعر إقامتك.

عدم الجمع بين جزر المالديف ورحلة إلى جنوب شرق آسيا أو الشرق الأوسط

تقع جزر المالديف في المحيط الهندي، وهي جنة استوائية نائية يمكن الوصول إليها في الواقع من مراكز الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا الرئيسية مثل دبي (رحلة طيران مباشرة مدتها أربع ساعات من جزر المالديف) وسريلانكا (رحلة طيران مدتها ثلاث ساعات من جزر المالديف).

بفضل مجموعة رائعة من صفقات الرحلات الجوية بالشراكة مع شركات الطيران وشركات الطيران مثل كانتاس والخطوط الجوية السنغافورية والاتحاد والإمارات والخطوط الجوية القطرية، يمكن بسهولة التعامل مع جزر المالديف في رحلة إلى دبي أو سريلانكا أو أي وجهة تطير مباشرة إلى أي ميناء ( سنغافورة، ماليزيا، أبو ظبي، أو الدوحة).

شركات سياحية في جزر المالديف

رصدنا لكم في هذا التقرير 4 شركات سياحية في جزر المالديف حيث تقدم عروض سياحية في جزر المالديف :