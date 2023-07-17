السياحة في سكاريا: أفضل 24 مكان سياحي ننصحك بزيارته

تقع منطقة سكاريا في شمال غرب تركيا ضمن منطقة مرمرة ولها إطلالة مميزة على البحر الأسود وتبعد عن اسطنبول حوالي 148 كم، ويقسمها نهر سكاريا العظيم إلى منطقتين حضريتين، وتجمع السياحة في سكاريا جميع المواقع والمعالم المميزة الجاذبة لأكبر عدد ممكن من الزوار سواء من السكان المحليين والسياح القادمين من مدن تركية وعالمية، حيث تجد الشواطئ الساحرة والبحيرات والشلالات والمرتفعات الجبلية والمتاحف والمساجد والمطاعم والمولات والساحات المركزية النابضة بالحياة، وفي مقالنا هذا سنتعرف على جمال السياحة في مدينة سكاريا وأشهر مواقعها السياحية فانضموا إلينا.

أفضل مواقع السياحة في سكاريا

مقاطعة سكاريا من المقاطعات التركية المعروفة بجمالها وتنوع جغرافيتها الطبيعية حيث تشاهد الجبل والسهل والبحر والجداول والينابيع الحارة والشلالات الجميلة، ولذلك فإن السياحة في سكاريا رائعة في كل الفصول سواء في الصيف أو الشتاء بسبب طقسها المعتدل صيفاً والبارد الثلجي شتاء، وتزدحم المدينة على مدار العام بالزوار القادمين بهدف الاسترخاء والاستجمام وتمضية فترات إجازة مسلية وممتعة بصحبة العوائل والأصدقاء، إضافة إلى كونها مكاناً مثالياً للذين يرغبون بقضاء شهر عسل سعيد، وفيما يلي أهم تلك المواقع:

1- نهر سكاريا

ينبع نهر سكاريا العظيم من وسط الجبال الشاهقة وتحيط به مجموعة من الغابات المورقة والكثيفة الأشجار، ويمثل المكان أحد أفضل الأماكن السياحية في سكاريا، ويعتبر من أبرز مناطق الجذب السياحي في المدينة فهو يمتد على طول 400 كم، ويصنف ضمن أطول أنهار دولة تركيا، ويشكل خياراً مثالياً للباحثين عن أجواء الهدوء والاسترخاء، ويقصده القاصي والداني للتمتع بالمناظر الطبيعية الجميلة والتنزه واستنشاق هواء الغابات العليل وركوب القوارب المائية في النهر والتخييم قربه وإقامة حفلات الشواء المميزة بصحبة العائلة والأصدقاء فضلاً عن ممارسة أهم الرياضات المائية من تجديف وصيد سمك وسباحة.

2- بحيرة سبانجا

مدينة سكاريا من المدن الغنية بالبحيرات والغابات والشلالات والينابيع والجداول، وتجد ضمنها العديد من المناطق المخصصة للاسترخاء والهدوء، ومن أبرزها بحيرة سبانجا وهي من البحيرات الطبيعية الجميلة والتي تتبع إدارياً لمقاطعة سكاريا، وتمتد البحيرة على طول 16 كم لتكون من اجمل الأماكن في سكاريا وأكثرها مناسبة للترفيه والاستجمام بسبب جوها الهادئ وهوائها العليل، إضافة لذلك يقصدها الناس كونها أهم مناطق السياحة في سكاريا لاحتوائها على مختلف النشاطات الترفيهية والرياضية مثل التزلج على الماء وركوب الزوارق الصغيرة والسباحة في مياهها العذبة.

ويوجد على ضفاف البحيرة العديد من المطاعم المميزة التي تلبي حاجات الناس من الطعام والشراب مع الجلسات المريحة والهادئة، وبسبب موقعها الجغرافي الهام تم إنشاء العديد من الفنادق الفخمة ليتسنى للزائرين من خارج سكاريا الإقامة قرب البحيرة وعيش لحظات مفعمة بالسعادة والسرور.

3- سوق المدينة التجاري

تضم مدينة سكاريا العديد من الأسواق التجارية التي تلبي حاجات الزبائن والسياح المختلفة، وسوق المدينة أحد أسواق سكاريا الهامة والشعبية التي يقصدها الناس لشراء الهدايا والقطع التذكارية مع المستلزمات الأخرى من ملابس وأحذية ومنتجات غذائية ومواد استهلاكية، ويمتاز السوق بأسعاره الرخيصة والمعقولة ويزدحم في فترة المواسم السياحية بشكل كبير كونه من أفضل الأماكن في سكاريا المخصصة للشراء والتبادل التجاري.

4- ساحة مدينة سكاريا

تدعى ساحة مدينة سكاريا بساحة النافورة، وهي من أبرز المناطق السياحية في سكاريا التي يجتمع فيها السكان المحليون والسياح القادمين لزيارة سكاريا والتعرف على معالمها وأماكنها المميزة، والساحة من أكثر مواقع السياحة في سكاريا حيوية ونشاط حيث تشهد ازدحاماً دائماً بالناس، وتجد فيها العديد من مولات سكاريا الفاخرة وفنادقها الراقية مع شوارع تجارية مليئة بالمحلات التجارية بماركات عالمية ومحلية معروفة، إضافة لذلك يمكن للناس الجلوس في المقاهي الشعبية والمطاعم المتواجدة على امتداد الساحة والتي تقدم أشهى المأكولات التركية التقليدية والمشروبات الباردة والساخنة.

5- غابة أكارلار

غابة السهول الفضية أكارلار من أروع وأجمل الأماكن السياحية في سكاريا، وإحدى عوامل الجذب الهامة والرئيسية للزوار، ويمكن اعتبارها منتزه وطني وحديقة عامة يدخلها الناس بالمجان لقضاء أوقات ممتعة بين أ حضان الطبيعة الساحرة مع إمكانية القيام برحلات عبر القوارب المائية في البحيرات الموجودة ضمن الغابة والتنزه عبر مسارات المشي وإقامة حفلات الشواء مع الأصدقاء والعائلة، وتناول أشهى المشويات والمأكولات التركية الشعبية، والاستمتاع بمشاهدة عالم الحيوان المثير ورصد حركة الطيور المهاجرة، والتخييم في الغابة وعيش الاندماج الحقيقي مع الطبيعة.

6- شلالات سكاريا

تشتهر مدينة سكاريا بشلالاتها المنحدرة بغزارة من أعلى القمم الجبلية والمنحدرات الصخرية بحيث تكون من أفضل الأماكن السياحية في سكاريا المعدة للاستجمام والترفيه، ومن بين أشهر تلك الشلالات شلال دوجانكاي الذي يوجد ضمن منطقة مخفية عن عيون الناس، ولكن يمكن الوصول إليه عبر ممشى خاص لمشاهدة جمال منقطع النظير وصورة ربانية تستحق العناء، وفي قمة الشلال تم إقامة مقهى شعبي يمنح الزوار مناظر خيالية مع إمكانية الاستمتاع بالطبيعة الساحرة، ومنطقة الشلال من المناطق المناسبة للتخييم.

وهناك شلال مادين الموجود في منطقة ميسري التي تتبع لولاية سكاريا، ويبعد حوالي 75 كم عن سكاريا وهو من أهم معالم السياحة في سكاريا حيث تحيط به مساحة خضراء واسعة مزروعة بالأشجار والأزهار الجميلة، ومن بين الشلالات المعروفة أيضاً شلالات المعشوقية التي تقع في منطقة المحمودية وهي من أهم مناطق الجذب للسكان بفضل مياهها العذبة والغابات الكثيفة المحيطة بها فضلاً عن المطاعم التي تقدم الطعام والشراب الشهي.

7- مرتفعات سكاريا

تتضمن مدينة سكاريا في تضاريسها الجغرافية العديد من المرتفعات الجبلية والتي تستقطب السياح من كل مكان ومن مختلف المناطق، وتعد تلك المرتفعات ضمن أهم أماكن سياحية في سكاريا تركيا بسبب المناظر والمشاهد البانورامية التي تطل على كامل مدينة سكاريا، ومن أشهر الجبال كاراغول وأسيل وكوزديايلا وسوجوتشاك وقمة كريكلي التي تعرف باسم قمة المدينة، حيث تتضمن بحيرة مائية مناسبة لنشاطات الترفيه من ركوب دراجات ومشي لمسافات طويلة مع التقاط أجمل الصور الفوتوغرافية، ولتشجيع السياحة في سكاريا وزيادة جذب الناس للمرتفعات، تم إقامة العديد من المنتجعات السياحية والمطاعم والمقاهي المميزة التي تقدم وجبات إفطار شهية وتقليدية من فطائر ومعجنات تركية شهية.

8- منطقة كوزولوك

تستحوذ هذه المنطقة على اهتمام الناس بشكل كبير ويقصدونها من كل مكان في تركيا ومن خارج تركيا بسبب احتوائها على ينابيع حرارية تستخدم في علاج العديد من الأمراض الجلدية والتنفسية، وهذه المنطقة من أشهر معالم السياحة في سكاريا المخصصة للعلاج حيث تصل درجة المياه فيها لحوالي 40 درجة مئوية مع غناها بالأملاح المعدنية المفيدة للجسم، وبسبب ذلك تم بناء العديد من المنتجعات العلاجية في هذه المنطقة والحمامات الحرارية لاستيعاب العدد الكبير من الناس.

9- جسر جستينيان

من الجسور الرومانية القديمة التي بنيت على نهر سكاريا العظيم بعهد الإمبراطور الروماني جستينيان الأول الذي يعرف بأنه أحد أعظم الأباطرة الرومان الذين حكموا أواخر الإمبراطورية، ويبلغ طول الجسر حوالي 350 متر وهو من أهم مناطق سياحية في سكاريا للمهتمين بالتاريخ القديم، ويشكل الجسر مسار مشي وتنزه للزوار في الصباح والمساء مع الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة المحيطة به، ومشاهدة غروب وشروق الشمس على النهر واستنشاق الهواء العليل.

10- منتزه بحيرة بويرازلار

منتزه طبيعي وترفيهي جميل وأحد أهم مواقع السياحة في سكاريا والتي يفضلها الكثيرين لممارسة مجموعة منوعة من النشاطات الترفيهية مثل المشي وركوب الدراجات الهوائية في مسارات مخصصة لذلك، والقيام بجولات بحرية عبر القوارب في البحيرة ورصد الطيور المختلفة، وإقامة حفلات الشواء بجانب البحيرة وبصحبة العائلة، والتخييم في أماكن مناسبة والتقاط أجمل الصور التذكارية.

11- شواطئ سكاريا

تتمتع سكاريا بكثرة شواطئها البحرية والتي تطل على البحر الأسود في إطلالات جميلة، وهي ملاذ رائع لكل السياح والزوار ومكان جذب هام من أماكن السياحة في سكاريا، وهذه الشواطئ توفر للجميع أوقات استجمام واسترخاء مع إمكانية السباحة في مياهها الزرقاء الصافية وركوب الأمواج وممارسة مختلف الألعاب الشاطئية مثل السلة واليد على الرمال الذهبية الناعمة، والمشي ضمن مسارات ممتدة على طول الشاطئ، وأخذ الحمامات الشمسية تحت المظلات وعلى الكراسي الشاطئية المريحة مع إمكانية تجهيز حفلات الشواء المسلية وإقامة الاحتفالات والمسابقات، والتقاط الصور ورصد غروب وشروق الشمس.

ومن أبرز وأكبر الشواطئ في سكاريا شاطئ المدينة وهو شاطئ رملي يمتد على مسافة 6 كم، وهو من أماكن سياحية في سكاريا ذات الجمال المنقطع النظير، إضافة إلى توفر المرافق الخدمية العالية المستوى والتي تؤمن كامل وسائل الراحة للزائرين.

12- مركز كارتبيي للتزلج

قمة جبلية عالية يبلغ ارتفاعها 1650 متر وتعرف بكونها من أشهر معالم السياحة في سكاريا قاطبة وخاصة في فصل الشتاء حيث تكتسي المنطقة الرداء الأبيض من الثلوج، ويبدأ زحف السياح إلى مركز التزلج المقام في هذه القمة لممارسة رياضة التزلج على الجليد، وقضاء أجمل الأوقات وأروعها على الإطلاق، أما في فصل الصيف يصبح المكان مثالياً للنزهات وتسلق الممرات الجبلية والتي تحيط بها الأشجار والنباتات الجميلة، إضافة إلى التقاط أجمل الصور والتخييم، وتناول أشهى المأكولات والمشروبات في المطاعم المقامة في المكان، وتجربة حبل الانزلاق، وركوب التلفريك الممتد من أسفل الجبل إلى أعلاه.

13- مسجد أورهان

من أقدم المساجد الإسلامية في سكاريا حيث بني عام 1325م في زمن الإمبراطورية العثمانية، وتم البناء من الخشب وتعرض المسجد للانهدام ليعاد بناؤه عام 1892م، وليصبح من أجمل أماكن سياحية في سكاريا حيث تم الحفاظ على تصميمه الأصلي وطابعه العثماني القديم.

14- مسجد الشيخ مصلح الدين

تم بناء المسجد للشيخ العلامة مصلح الدين في القرن الرابع عشر الميلادي وصار أيقونة معمارية وفنية جاذبة للسياح والسياحة في سكاريا، وتم بناء الجدران الخارجية للمسجد من الخشب، وفي فترة الإصلاحات التي طالت المسجد عام 1820م اضيف للمكان نافورة وضوء، وبشكل عام يبدو مخطط الجامع مستطيل الشكل مع مئذنة مصنوعة من الحجر المقطوع وبشرفة واحدة.

15- قلعة هارمنتيت

قلعة تاريخية معروفة توجد في شمال مدينة سكاريا ويرجع بناؤها للقرن الثاني عشر الميلادي، وبنيت في زمن الإمبراطورية البيزنطية لمنع غارات تركيا على نهر سكاريا العظيم، وهي حالياً تعد من أشهر معالم السياحة في سكاريا ولا تزال جدرانها وأبراجها موجودة مع خمسة أبواب عملاقة من الخشب.

16- هضبة تاراكلي

منطقة جميلة تقع شمال غرب سكاريا في منتصف الطريق بين مدينتي أنقرة واسطنبول ضمن منطقة مرمرة وهي من أجمل مواقع السياحة في سكاريا، وتتصف بطبيعتها الساحرة وغاباتها الكثيفة، وفيها العديد من ينابيع المياه المعدنية الدافئة والمخصصة للحالات المرضية والعلاجية مما يجعلها منطقة مزدحمة بالزوار والسياح القادمين للاستجمام والعلاج في آن معاً.

17- متحف سكاريا

متحف تاريخي شهير يرجع تأسيسه بين عامي 1910م و1915م، ويتمركز البناء في وسط المدينة بمساحة تمتد إلى 1290 متر مربع، بحيث يكون من أبرز وجهات السياحة في سكاريا لمحبي التاريخ والآثار، ويعرض المتحف مقتنيات ومجموعات أثرية تعود الفترات الرومانية والبيزنطية والعثمانية مع قطع اثنوغرافية وأدوات زجاجية ومعدنية ومعدات وأسلحة قديمة وقطع نحاسية وفضية وحلى ومجوهرات وأختام وطوابع وتحف وتماثيل ومنحوتات يدوية.

18- متحف الزلزال

متحف حديث أنشئ في عام 2000م بعد أن أصاب زلزال مدمر عدة مناطق تركية، ويقدم المتحف وثائق ومعلومات جغرافية عن كيفية نشوء الزلازل، ويصورها على هيئة نماذج مقاربة للواقع مع لوحات توضح كيفية حركة وأسباب الزلازل والأخطار التي تحدثها والأضرار الناتجة عنها والكوارث التي تصيب البشر والحيوان والحجر والمنشآت، وخاصة بأن تركيا من الدول النشطة زلزالياً وتعرضت خلال تاريخها الطويل لأعنف الزلازل وأقواها على سطح الأرض مخلفة الكثير من الدمار والضحايا.

19- قرية المعشوقية

قرية جبلية وريفية جميلة تقع في منطقة سبانجا التابعة لإقليم سكاريا في بداية الصعود إلى جبل كارتيبه الثلجي وهذه القرية من أروع قرى سكاريا وأفضل أماكن السياحة في سكاريا الريفية، حيث الأجواء الهادئة والطبيعة الخضراء الجميلة والجداول المائية والشلالات المنحدرة من الصخور والناتجة عن ذوبان ثلوج جبل كارتيبه في الصيف والربيع، وعند القدوم إلى القرية سيحظى الزائر بمتعة حقيقية من خلال المشي بين طرقاتها المتعرجة والضيقة وتأمل البيوت الريفية البسيطة ومزارع الحيوانات الأليفة مع إمكانية تجربة الطعام التركي التقليدي من فطائر ومعجنات وخبز تركي لذيذ، إضافة إلى تناول وجبات السمك اللذيذة ومن أهمها طبق السلمون المرقط.

20- بحيرة بيرزار

بحيرة طبيعية معروفة في مقاطعة سكاريا وبسبب جمالها وتنوع الطبيعة المحيطة بها تم إنشاء محمية طبيعية حولها تأتي إليها وفود من الطيور المهاجرة سنوياً في فترة الربيع كطيور البجع والإوز والفلامينغو والنورس، وبسبب ذلك أدرجت المنطقة ضمن برنامج السياحة في سكاريا وأصبحت مكاناً هاماً للزوار ومنتزهاً طبيعياً وترفيهياً، حيث تجد مسارات المشي والجري وركوب الدراجات مع إمكانية ركوب القوارب والعبارات الخشبية الصغيرة والتنزه في البحيرة ومراقبة الطيور الموجودة فيها.

21- مرتفعات سلطان بينار الجبلية

مرتفعات جبلية بمساحات خضراء واسعة مزروعة بالأشجار الدائمة الخضرة والنباتات والأزهار الجميلة ذات الروائح الذكية والطيبة بحيث تكون ملاذاً لكل من يرغب بالهدوء والهروب من ضجيج المدينة والاندماج مع الطبيعة وعيش لحظات سعيدة بصحبة الأصدقاء، مع إمكانية التنزه والمشي واستكشاف الغابات والتقاط الصور والتخييم وتسلق الممرات الصعبة وإقامة حفلات الشواء ومراقبة الحيوانات الموجودة في المنطقة وسماع صوت زقزقة العصافير الجميلة.

22- مطعم ايكر

مطعم راقي ومميز من مطاعم سكاريا التقليدية والتراثية والتي تقدم تشكيلة منوعة من قوائم الطعام الشهية، بحيث تجد الكباب والمشاوي وأسياخ اللحم والكفتة والشاورما والشيش طاووق، إضافة إلى وجبات السمك الطازج وما يميز المطعم الخدمة الممتازة والنظافة والرتابة الواضحة.

23- مطعم ملك الهمبرغر

مطعم مشهور ومعروف بوجباته السريعة من همبرغر وبيتزا وبرجر وسندويش دجاج وأجنحة دجاج مقلية، إضافة الى الصلصات والنكهات المميزة والمشروبات الغازية.

24- مطعم كباب لحم

من اسمه مطعم كباب فإنه مطعم تركي بامتياز يختص بتقديم وجبات اللحم المشوية على الفحم والمعدة بطريقة فريدة من نوعها لتكون بمذاق شهي وطيب بالنسبة للزوار، والمكان من أفضل وأشهر مواقع السياحة في سكاريا بالنسبة للأكل، حيث تجد الكباب والكفتة التركية والشاورما، إضافة إلى المزة التركية من مقبلات وسلطات باردة وساخنة ومشروبات وحلويات.

في نهاية هذا المقال السياحي تم تسليط الضوء على أهم وأفضل مواقع السياحة في سكاريا ذات الطبيعة الساحلية الساحرة والملفتة للنظر بما فيها من غابات وجبال ومروج خضراء وبحيرات طبيعية ومحميات ومنتزهات وحدائق ومنتجعات للتزلج ومطاعم وأسواق للهدايا والتحف مما يجعلها مكان رائع للزيارة والاستكشاف فلا تتردد في ذلك وعش التجربة.