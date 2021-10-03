أهم وجهات السياحة في سيشل

السياحة في سيشل تتمتع بطابع فريد ومختلف، فتلك الدولة الصغيرة الواقعة في قلب المحيط الهندي تتكون من أرخبيل مؤلف من 115 جزيرة وفيها أفضل الشواطئ في العالم بمياهها الدافئة الفيروسية ورمالها البيضاء اللؤلؤية.

وهناك نوعين من الجزر في سيشل، فهناك جرانيتية يبلغ عددها 41، وهناك جزر مرجانية منخفضة ويبلغ عددها 74 جزيرة، ولكل واحدة منها سحر خاص وطابع فريد يمنح زائرها تجربة لا تحدث سوى مرة في العمر.

وهناك ثلاثة جزر تعد الأكثر اكتظاظًا بالسكان والأكثر تطورًا وهي: ماهي وبراسلين ولا ديج، فجزيرة ماهي تعد موطنًا للعاصمة فيكتوريا، وكذلك المطار الدولي، ومنتزه مورن سيشل الوطني الجميل.

في حين تشتهر جزيرة برالين بشواطئها ذات الرمال البيضاء اللؤلؤية وأجواءها الهادئة، كما أنها تضم موقع Vallée de Mai المدرج في قائمة اليونسكو وهو ما جعلها واحدة من افضل معالم السياحة في سيشل .

أما جزيرة لاديج تضم بعضًا من أكثر الشواطئ الخلابة في العالم، وعلى الرغم من أنها مكتظة بالسكان، إلا أنه تم تطويق مساحة كبيرة فيها للحفاظ على الجمال الطبيعي.

السياحة في سيشل

نظرًا لتضاريسها، تعد جزيرة سيشيل وجهة شهيرة للرياضات المائية، مع أحدث المرافق المتاحة للغطس والغوص واكتشاف الشعاب المرجانية، كما أن الحدائق النباتية في فيكتوريا والمحمية الحيوية في جزيرة كوريوز هي أيضًا نقطة جذب كبيرة.

المأكولات البحرية هي عامل الجذب الرئيسي لـ السياحة في سيشيل، فالقائمة تشمل أطباقًا مثيرة للاهتمام من لحوم السلاحف والصلصات الشهية، بالإضافة الى مجموعة من الفواكه والخضروات الطازجة وبعض الزهور الصالحة للأكل.

ولأن جزر سيشل تعتبر بلدًا شاطئيًا، فإن نكهة جوز الهند بارزة في الأطعمة والمشروبات.

أما بالنسبة للثقافة، فإن جزر سيشيل هي مزيج غني بالألوان من الحياة العالمية مع أناس من أعراق وديانات وثقافات متنوعة، حيث استقر الناس من جميع أنحاء قارات إفريقيا وأوروبا وآسيا هنا على مر العصور، وكل منهم يجلب ويقرض هذا البلد النابض بالحياة نكهته المميزة للثقافة والتقاليد، مما يجعله مزيجًا انتقائيًا للثقافة السيشيلية.

9 أسباب لـ السياحة في سيشل

هناك العديد من الأماكن الجميلة في العالم، ولكن لا يوجد الكثير منها مثل جزر سيشل، وهناك عشرات الأسباب التي جعلت من سيشل وجهة السفر المثالية، اكتشفها معنا في هذا التقرير:

سترى في سيشل أجمل شواطئ العالم

كل جزيرة من جزر سيشل محاطة بمناظر طبيعية ساحلية مذهلة تتكون من المياه الدافئة الفيروزية والرمال البيضاء الناعمة وأشجار النخيل على مد البصر!

في كثيرٍ من الأوقات، ستجد نفسك على بُعد مسافة قصيرة من أقرب شاطئ، لذلك من المؤكد أنك لن تشعر بالملل أبدًا، لأن كل شاطئ وخليج سوف يسحرك بميزاته الفريدة، بدءا من الصخور المهيبة إلى مواقع الشاطئ الطبيعية المنعزلة حيث ستشعر وكأنك في جزيرة صحراوية.

كل جزيرة من جزر سيشل لها طابعها الخاص

كل جزيرة من سيشل لها طابعها الخاص لكن جميعهم سينجحون في خطف نظرك ومنحك فرصة للشعور بالسلام والهدوء والعزلة المُطلقة.

كما ستنجح كل جزر سيشل في منحك شعورًا لا يوصف سواء بجبالها الشامخة أو بشواطئها الساحرة أو بنباتاتها المورقة، فإن جزر سيشيل هي أيضًا موطن لجميع أنواع المناظر الطبيعية.

كما أن كل جزيرة في سيشل، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، ستمنحك تجربة فريدة بفضل الجولات المتنوعة المتوفرة في كل منها فهي وجهة فيدة ومتنوعة لقضاء العطلات.

سترى في سيشل نباتاتٍ أخاذة!

يمكن العثور على النباتات المهيبة لجزر سيشل على شواطئ البلاد وفي المتنزهات الطبيعية، فضلًا عن الحدائق الاستوائية التي توفرها العديد من أماكن الإقامة.

سيجعلك عالم النباتات الخصب والأخضر العميق في سيشيل تشعر كما لو كنت في عالم جديد تمامًا، بأشجار ضخمة وأزهار وشجيرات غريبة ومجموعة واسعة من الفواكه الاستوائية في انتظار من يكتشفها.

لا يوجد مكان آخر في العالم تقريبًا يحمي مثل هذه المجموعة الفريدة من الأنواع بشكل صارم، قبل كل شيء، فإن جزر سيشل هي موطن لشجرة نخيل Coco de Mer النادرة حتى يومنا هذا.

هناك عالم حيواني مثير للإعجاب في سيشل

ستجد في جزر سيشل سلحفاة Aldabra العملاقة، وهذه الأنواع موطنها بعض جزر سيشيل حيث ستجدها كثيرًا في طريقك.

إذا ذهبت للغطس أو الغوص في المياه النقية، يمكنك أيضًا اكتشاف العالم الملون تحت الماء، بالمعنى الحقيقي للعبارة.

إذا نظرت لأعلى، فسترى مجموعة متنوعة من أنواع الطيور، بعضها نادر أيضًا، La Digue و Mahé و Bird Island، كما أن سيشل موطن لطائر الخطاف، والنباتات السوداء.

هناك عالم لا يصدق تحت الماء في سيشل

يعد المحيط الهندي الذي يحيط بجزر سيشيل موطنًا لمجموعة متنوعة مذهلة من الأنواع المرجانية والسلاحف والأسماك الملونة.

إذا ذهبت للغطس أو التجديف بالكاياك، فيمكنك أن تكتشف بنفسك مدى جمال مشهد المحيط.

يمكنك التعرف على سكان سيشيل عن قرب

يمكنك بسهولة الانغماس في أسلوب الحياة المريح! تسحرك ثقافة الكريول من جميع الزوايا بالموسيقى والرقص والفن، بينما يقدم المطبخ التقليدي جميع أنواع الأطباق الشهية التي ستجعل عطلتك لا تُنسى.

في جزر سيشل تجربة مثالية

التوتر والاضطراب ليستا كلمتان تنطبقان على جزر سيشيل، فوتيرة الحياة المريحة تحت أشعة الشمس الاستوائية هي الترياق المثالي!

ستجد أفضل الفنادق في جزر سيشل

اجعل عطلتك في سيشيل رحلة العمر مع المكوث في أفضل الفنادق في العالم حيث تقدم سيشيل أشياء جميلة لا نهاية لها والكثير من الأنشطة التي من الممكن أن تقوم بها.

كما أن الفنادق الأنيقة والشقق المريحة والمنتجعات الفاخرة ودور الضيافة الأصيلة سترضي جميع الأذواق بالتأكيد، كما أن جميعها تقدم إطلالة ساحرة على اختلاف موقعها، فجزر سيشل تقدم شيئًا يناسب كل الأذواق ولكل ميزانية. كما يمكنك الذهاب والتمتع بالسياحة في جزيرة سيشل على مدار العام.

سواء كنت تسافر في يناير أو يوليو، فإن درجة الحرارة في سيشيل لا تنخفض أبدًا عن 26 درجة مئوية.

وعلى عكس الجزر الاستوائية الأخرى، لا يوجد في جزر سيشل موسم ممطر، لذا فإن الشواطئ الخلابة فيها هي المكان المثالي للابتعاد عن كل ذلك، خاصة خلال فصل الشتاء الأوروبي.

الطقس الجيد هناك مضمون إلى حد كبير وهو ما دعم السياحة في جزر سيشل.

ستشعر بالأمان طوال الوقت خلال السياحة في سيشل

استمتع برحلتك إلى جنة جزر سيشل العجيبة بكل سهولة دون أدنى شك بأنك قد تواجه أي مشكلة هناك، حيث لا تمثل الجريمة أو الحيوانات الخطرة مشكلة في سيشيل!

ربما ترغب في قضاء عطلة مريحة في فندق فخم، بجوار الشاطئ الرملي الأبيض؟ أو ربما تفضل دور الضيافة التقليدية حيث يمكنك تجربة أسلوب حياة سيشيل عن قرب؟ ربما تريد قضاء إجازتك على الشاطئ، أو حتى في واحة استوائية؟ لماذا لا تجربهم جميعًا كجزء من إجازة التنقل بين الجزر وتتعرف على الجوانب المختلفة لسيشيل.

نبذة عن جزر سيشل

العاصمة: فيكتوريا

فيكتوريا اللغة الرسمية: الفرنسية، والإنجليزية، والكريولية السيشيلية

الفرنسية، والإنجليزية، والكريولية السيشيلية العملة: روبية سيشلية

روبية سيشلية رمز الهاتف الدولي: 248+

السياحة في سيشل

مع 115 جزيرة مرجانية وجزيرة صغيرة محاطة بالمحيط الهندي، تأكد بأنك لن تكتفي بزيارة جزيرة واحدة فقط، عليك التجول بين جزرها المأهولة بفضل العبارات المحلية ورحلات الطائرات الخفيفة ذات المناظر الخلابة.

ماهي جزر سيشل الرئيسية ؟

جزيرة ماهي

تتمتع جزيرة "ماهي – Mahé" بالكثير من نقاط الجذب السياحي جعلها واحدة من أبرز معالم السياحة في سيشل ، فهناك الكثير لاستكشافه.

في جزيرة ماهي ستجد "حديقة مورن سيشل الوطنية - Morne Seychelles National Park" بمسارات المشي لمسافات طويلة، والتي تقود عبر غابة شبه خضراء، تحت ظل أعلى قمة في البلاد.

وتضم جزيرة ماهي العاصمة فيكتوريا بجمالها الساحر وحدائقها النباتية وكنائس الروم الكاثوليك والمعبد الهندوسي الوحيد في البلاد وهي من أهم اماكن السياحة في سيشل .

نظرًا لأن جزيرة ماهي هي أكبر جزيرة، فستحتاج بشكل مثالي إلى وسائل النقل، حيث يمكنك القيام بجولة إرشادية أو استئجار سيارة أو ركوب الحافلات العامة، والتي تكلف القليل من الأموال.

يوجد في جزيرة ماهي العديد من المنتجعات الفسيحة، مع قوائم طويلة من المرافق وجداول الأنشطة المزدحمة وهو ما جعلها من افضل معالم السياحة في سيشل .

يبلغ عدد سكان جزيرة ماهي حوالي 77000 نسمة فبالتالي هي أكثر الجزر في سيشل اكتظاظًا بالسكان.

ما الذي يجب أن أجمعه مع ماهي؟

تعد جزيرة ماهي هي نقطة الدخول الدولية إلى جزر سيشل، ونقطة العبور الرئيسية للرحلات الجوية في جميع أنحاء البلاد. لهذا السبب، يمكنك دمجها مع أي جزيرة أخرى تقريبًا.

ولكن، إذا كنت تبحث عن الرفاهية، توجه فورًا نحو إلى جزيرة دينيس.

جزيرة براسلين

يبلغ حجم جزيرة براسلين حوالي ثلث حجم ماهي، لذا فإنه من السهل استكشاف هذه الجزيرة الرائعة، لكنها أكثر هدوءًا، ومعظم الفنادق مملوكة بشكل مستقل، ولديها عدد كبير من الشواطئ الخلابة وهي من أهم الاماكن السياحية في جزيرة سيشل .

من حيث عدد السكان والحجم المادي، تعد جزيرة براسلين ثاني أكبر جزيرة في سيشيل مع حوالي 8000 مقيم دائم.

تقدم جزيرة براسلين ثاني أكبر قدر من أماكن الإقامة لقضاء العطلات والسياحة في سيشيل أيضًا، وترحب بالسياح من جميع أنحاء العالم، الذين يأتون إلى هنا للاستمتاع بالنباتات الفريدة والشواطئ الجميلة والمياه النقية التي تحيط بالجزيرة.

من الناحية السياسية، تنقسم براسلين إلى منطقتين: غراند آنس وباي سانت آن.

الطريقة المعتادة للوصول إلى براسلين هي عن طريق طائرة مروحية من ماهي، والتي تستغرق خمسة عشر دقيقة فقط.

سكان جزيرة براسلين، إلى جانب السياحة، يكسبون عيشهم من الزراعة وصيد الأسماك، ولحسن الحظ، براسلين ليست مزدحمة بشكل خاص، وقد تمكنت من الاحتفاظ بسحرها، مما يضمن أن أي شخص يحب السلام والطبيعة سيرغب بالتأكيد في القدوم إلى هنا أثناء إقامته.

هناك العديد من الإطلالات للاستمتاع بها في جزيرة براسلين، وتشمل هذه الشواطئ الرملية الجميلة ذات المياه النقية، والغابات الكثيفة، وأشجار النخيل، وأشجار تاكاماكا، والشلالات، وأكثر من ذلك بكثير.

بالمقارنة مع جزيرة ماهي، تتكون الجزيرة من التلال المنحدرة أكثر من الجبال الشاهقة، حيث يصل أقصى ارتفاع لجزيرة براسلين، وهو Fond Azore، إلى 367 مترًا فقط. ومع ذلك، فإن هذا له ميزة إضافية تتمثل في كمية الأمطار التي تسقط على براسلين أقل بكثير مما هي عليه في جزيرة ماهي.

ستجد في وسط جزيرة براسلين، على بعد كيلومترين شمال نقطة الإنزال، كنائس ومستشفيات وبنوك ومكتب بريد ومحطة وقود ومدرسة وأسواق صغيرة ومكاتب تأجير سيارات.

جزيرة لا ديج

بالتأكد سيبدأ جميع زوار سيشيل رحلتهم في جزيرة ماهي، أكبر الجزر وأكثرها تنوعًا في الأرخبيل لكن بالتأكيد ستنتهي رحلتهم في جزيرة لا ديج.

جاء اسم الجزيرة من اسم الحاكم الفرنسي السابق ماهي دي لا بوردونيه، على الرغم من أن الاسم الأصلي للجزيرة كان "إيل دي بوندانس" أو "جزيرة الوفرة".

في الواقع، تتمتع الجزيرة بجمال طبيعي وفير، حيث استحوذت على العديد من الصور الجذابة للشواطئ الرملية المليئة بالنخيل تحت السماء الزرقاء الصافية وهو ما جعلها ابرز معالم السياحة في سيشل .

في جزيرة لا ديج هناك فرص رائعة لالتقاط الصور، والاستمتاع بالصفاء، والمناظر الاستوائية، هذه هي لا ديج، رابع أكبر جزيرة في سيشيل، وأكثرها شهرة بالنسبة للكثيرين.

تقع جزيرة لا ديج شرقي جزيرة براسلين، وتجمع بين سحر الأرخبيل المتنوع بطريقة فريدة من نوعها، مما يثبت أن طريقة الحياة التقليدية يمكن أن تنسجم تمامًا مع السياحة الحديثة.

تجذب التراكيب الطبيعية للجرانيت والرمل والنخيل السياح وشركات الإعلان عن الأزياء أو السلع الفاخرة للحصول على جلسات تصوير بخلفيات ساحرة وهو ما جعلها من اجمل اماكن جزيرة سيشل .

يضم النصف الشرقي من لا ديج قمة يبلغ ارتفاعها 333 مترًا، وهي Nid d'Aigle (عش النسر)، بينما يتكون الجزء الشمالي الغربي من سهول منبسطة.

الجزيرة محاطة بالكامل تقريبًا بالشعاب المرجانية، لذلك من الممكن السباحة أو الغطس في العديد من خلجان الجزيرة.

العديد من شواطئ لا ديج جميلة جدًا لدرجة أنها تذكرك بالبطاقات البريدية، وعلى الجانب الشرقي من الجزيرة، تكون التيارات أقوى، ويجب أن تؤخذ الإشارات التحذيرية التي يمكن رؤيتها على بعض شواطئ الجزيرة على محمل الجد.

لا توجد مدن أو بلدات في الجزيرة، ولا توجد هنا سوى عشرات سيارات الأجرة والشاحنات الصغيرة. لحسن الحظ، يمكنك المشي في الجزيرة في غضون ساعة تقريبًا.

عادة ما يتجول السكان المحليون في جزيرة لا ديج سيرًا على الأقدام أو بالدراجة، حيث تضمن المسارات المنحنية التي تعبر الجزيرة رحلة ممتعة بوتيرة هادئة، في حين أن الميناء ليس مهمًا فقط للعبارات السياحية، ولكنه أصبح أكثر فأكثر مركزًا لرحلات القوارب ورحلات الغوص إلى الجزر الشمالية الشرقية الأخرى من جزر سيشيل.

معظم خيارات الإقامة في جزيرة لا ديج بسيطة: يمكن العثور على الفنادق الصغيرة ودور الضيافة والمنازل الريفية في الغالب على الساحل الغربي، داخل وحول La Passe.

تعتبر Réunion المدينة الرئيسية الوحيدة في الجزيرة، والتي تقدم، إلى جانب الشاطئ الذي يحمل نفس الاسم، البنوك والمحلات التجارية والمطاعم والوجبات السريعة واستئجار الدراجات.

جزيرة سيرف

على بعد أربعة كيلومترات فقط من ساحل ماهي، تقع جزيرة سيرف والتي جاء اسمها من اسم السفينة "لو سيرف" التي نزل بها الفرنسيون على الجزيرة عام 1756 للاستيلاء عليها.

دفعت العملات المختلفة التي تم اكتشافها في الجزيرة البعض إلى الاعتقاد بوجود كنز مدفون للقراصنة هنا، ولكن لم يتم العثور على هذا حتى الآن.

أعلى نقطة على جزيرة سيرف الصغيرة تصل إلى 108 أمتار، في حين أن الجزيرة لا تقدم سوى القليل من حيث البنية التحتية أو المباني السكنية، ويعمل معظم سكانها البالغ عددهم 100 تقريبًا في ماهي، ويسافرون بالقوارب يوميًا، فالرحلة سريعة، وتستغرق من 5 إلى 7 دقائق فقط.

عشاق الطبيعة والباحثين عن الهدوء سيجدون بالتأكيد ذلك في هذه الجزيرة التي لا تمتلك طرقًا أو متاجر، وتوفر المكان المثالي للاسترخاء والاستمتاع بالطبيعة في أنقى صورها.

يمكن للسياح أن يستمتعوا بعلاجات السبا أو وجبة لذيذة في أحد مطاعم الشاطئ الثلاثة بالجزيرة. علاوة على ذلك، يمكنك ببساطة الاسترخاء أو الذهاب في نزهة على الأقدام قبل العثور على مكان على أحد الشواطئ الجميلة لأخذ حمام شمسي فالجزيرة واحدة من افضل معالم السياحة في سيشل ؟

هناك مساران لغابة ضخمة في جزيرة سيرف التي تعد موطنًا لبعض الأنواع النباتية والحيوانية النادرة، كما توجد مستعمرة صغيرة لخفافيش الفاكهة في الجزيرة، بالإضافة إلى مجموعة من الحرباء النادرة المصغرة وعدد كبير من السلاحف العملاقة. يستغرق عبور الغابة من الشرق إلى الغرب حوالي 45 دقيقة فقط بسبب صغر حجم الجزيرة، ولكن هذا المشي مع ذلك مثير وغني بالاكتشاف.

تعد جزيرة سيرف أيضًا موطنًا لمسار غطس فريد من نوعه، يمكن الوصول إليه من الشاطئ، والذي يمر عبر أربع مناطق غطس مميزة بعلامات جيدة، حتى أن إحداها تتميز "بالشعاب المرجانية السوداء" النادرة وهي من افضل اماكن السياحة في سيشل .

أسعار السياحة في جزر السيشل

يجب أن تخطط لإنفاق حوالي 2223 جنيهًا استرلينيًا (172 دولارًا) يوميًا في إجازتك في سيشيل، وهو متوسط أسعار السياحة في جزر السيشل :

وجبات ليوم واحد 562 جنيهًا استرلينيًا (44 دولارًا)

وسائل النقل المحلية 741 جنيهًا استرلينيً (57 دولارًا)

متوسط سعر الفندق في سيشيل للزوجين هو 1،814 روبية سيشلية (141 دولارًا).

لذا، فإن تكلفة الرحلة إلى جزر سيشيل لشخصين لمدة أسبوع واحد في المتوسط ​​31119جنيه سوداني (2411 دولارًا أمريكيًا).

السياحة في سيشل او موريشيوس

تقع الدولتان "موريشيوس وسيشيل" في المحيط الهندي الغربي وتوفران بعضًا من أروع الشواطئ وأكثرها نقاءً في العالم. نظرًا لكون كلا الخيارين رائعين للغاية.

أيهما أفضل - موريشيوس أم سيشيل؟

تتكون موريشيوس من جزيرة موريشيوس وجزيرة رودريغز وتقع على بعد حوالي 2000 كيلومتر شرق ساحل البر الرئيسي لجنوب شرق إفريقيا.

سيشيل، من ناحية أخرى، هي أرخبيل، تتكون من حوالي 115 جزيرة لكل منها هوية ونكهة مميزة إلى حد ما. إذا أراد المرء تجربة جزر مختلفة في رحلته، فعليه اختيار السياحة في سيشيل .

على الرغم من أن كلا البلدين لهما ميزات متشابهة إلى حد ما، إلا أن كل منهما يقدم تجربته الخاصة، حيث تدخل العديد من العوامل في تحديد البلد الذي يعد خيارًا أفضل مثل الهدف الأساسي للرحلة والشركة التي يتعامل معها الشخص.

1. الميزانية - رفاهية أم إقامة اقتصادية؟

أحد العوامل الرئيسية التي يتم أخذها في الاعتبار أثناء اختيار ما بين السياحة في سيشل أم السياحة في موريشيوس هو نفقات زيارته.

من ناحية السعر، تعتبر السياحة في سيشيل أرخص من معظم المطارات الدولية. ومع ذلك، تقدم موريشيوس مجموعة متنوعة من خيارات الإقامة الأقل تكلفة في كثير من الأحيان مقارنة بسيشيل.

2. السلامة - أي جزيرة أكثر أمانًا؟

جانب أساسي آخر يجب مراعاته هو سلامة الموقع، في حين أن كلًا من موريشيوس وسيشيل أماكن آمنة مقارنة بمعظم الأماكن في العالم إلا أن سيشيل تستقبل عددًا أقل من السياح ولديها عدد أقل من السكان، فإن معدل الجريمة لديها أقل قليلًا من معدل موريشيوس. ومع ذلك، تعتبر شواطئ موريشيوس أكثر أمانًا للأطفال.

3. الطقس - طقس غير متوقع أم لطيف على مدار السنة؟

ينعم كلا البلدين بطقس رائع، أيام معتدلة دافئة وليالي ممتعة باردة، حيث تتمتع السياحة في سيشيل بهذا النوع من الطقس اللطيف والجميل على مدار العام مع توفير بعض فترات قصيرة من الأمطار خلال الرياح الموسمية والتي لا تشكل رادعًا.

ومع ذلك، تشهد موريشيوس أعاصيرًا معتدلة ولطيفة وطقسًا إعصاريًا في الفترة ما بين نوفمبر وأبريل مما يستدعي بعض التخطيط والتحقق من التوقعات المتوقعة قبل الانتهاء من الرحلة.

4. عشاق الطبيعة - جنة عشاق الطبيعة أم مجرد تجربة شاطئية؟

مع بعض شواطئها المدرجة كأفضل الشواطئ ومواقع الغوص، تعد السياحة في سيشيل متعة لمحبي الطبيعة وهو ما يشجع السفر الى سيشل، في حين أن موريشيوس قريبة من نوع الجمال الطبيعي الذي يمكن لسيشيل أن تقدمه للمسافرين مما يجعل سيشيل الخيار الأفضل لمحبي الطبيعة.

5. المغامرة والترفيه - رياضي أم لا؟

إذا أراد المرء ممارسة رياضة ركوب الأمواج شراعيًا أو الحصول على صور مذهلة بينما يبتعدون بسرعة على متن زلاجة مائية، فإن موريشيوس هي المكان المناسب لك، نظرًا لأن كل فندق تقريبًا يقدم قائمة كبيرة من الأنشطة التي تتراوح من الرياضات المائية المتنوعة إلى الأنشطة الأخرى.

من ناحية أخرى، فإن سيشيل تُحظر فيها جميع أنشطة رياضة السيارات والعديد من الرياضات المائية الأخرى لحماية البيئة من التلف لكن بالتأكيد هذا لا يؤثر سلبًا على السياحة في سيشل نظرًا لتنوع الأنشطة الرياضية التي تقدمها لزوارها.

6. المسافرون بمفردهم - العزلة أم التجمهر؟

إذا كان المرء يسافر بمفرده ويبحث عن بعض "وقتي الشخصي"، فإن السياحة في سيشيل ستكون أفضل رهان له حيث تستقطب موريشيوس ما يقرب من أربعة أضعاف عدد زوار سيشيل.

تقدم السياحة في سيشيل، التي تشتهر بشواطئها غير المأهولة، خصوصية أكثر بكثير مقارنة بموريشيوس، مما يجعلها خيارًا أفضل للمسافر الفردي.

7. الإجازات العائلية - للعائلة أم للأزواج؟

نظرًا لكونها أكثر تطورًا وتطورًا، فإن موريشيوس أكثر ملاءمة للأطفال والأسرة مقارنة بسيشيل، حيث تقدم موريشيوس قائمة واسعة من الأنشطة وخيارات الترفيه، وهي أيضًا آمنة بشكل لا يصدق مما يجعلها موقعًا رائعًا لقضاء عطلة عائلية.

8. شهر العسل

توفر كل من موريشيوس وسيشيل ملاذًا رومانسيًا للغاية لعصافير من الحب مع أماكنهم المحلية التي تستحق التصوير، لكن السياحة في سيشيل تقدم لزوجين أكثر حميمية وخصوصية بالمقارنة مع موريشيوس.

