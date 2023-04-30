أفضل 8 أنشطة ترفيهية في القرن الذهبي اسطنبول

تعتبر منطقة القرن الذهبي اسطنبول أحد مناطق اسطنبول الأوروبية، وتم تسميتها بهذا الاسم لأنها شبه جزيرة تأخذ شكل القرن، والماء يظهر باللون الذهبي في وقت الغروب عند انعكاس الشمس في مياه الجزيرة، ويحتل رتبة أفضل ميناء طبيعي بالعالم، ومنذ القدم كان المكان الخاص لتمركز القوات العثمانية والبيزنطية البحرية، ومحلاً لإنجاز عمليات شحن تجاري، ويحيط بالقرن الذهبي باقة من أهم المناطق السياحية والتاريخية باسطنبول مثل فاتح وأمينونو وأيوب بالجانب الغربي، وبيوغلو بالشمال الشرقي، ويقع بمنطقة سيركجي اسطنبول المشهورة، والذى جعله أحد أهم المناطق السياحية بتركيا وأجمل المعالم السياحية باسطنبول، فإذا كنت تتساءل عما يمكن أن تزوره في اسطنبول فسنذكر لك في هذا المقال أهم الأماكن عند القرن الذهبي باسطنبول، وأفضل أنشطة ترفيهية تستطيع القيام بها هناك، وأفضل الفنادق والمطاعم التي تقع عن مقربة منه.

أهم الأنشطة الترفيهية عند القرن الذهبي اسطنبول

يعتبر القرن الذهبي اسطنبول هو المصب الرئيسي للمياه بمضيق البوسفور، ويعد المكان من أجمل المناطق التي ستستمتع بالذهاب إليها والتجول بها؛ فستجد الكثير من الحدائق والغابات خلال تنزهك بالخليج الخاص بالمنطقة، ويوجد بالحدائق كذلك ممرات للمشي ومقاعد للجلوس لتتمتع بالمناظر الساحرة والاطلالات الخلابة، والهواء النقي الذي يختلط برائحة الزهور والنباتات، ويحيط بالمنطقة العديد من المعالم والمناطق السياحية التي تحمل تاريخ عريق فسترى متحف آيا صوفيا ومسجد السلطان أحمد، والذي تم تصميمه على الطراز العثماني مع زخارف ونقوش رائعة تميزه عن غيره من المساجد، كما سترى قصوراً كقصر الباب العالي، والذي يعد من أكبر القصور في مدينة اسطنبول، كما كان مركزاً لإقامة السلاطين العثمانيين لمدة أربعة قرون، كما ستجد كذلك في المنطقة عدداً من المطاعم المميزة بها مأكولات لكل الأذواق، وفي السطور التالية سنذكر أهم الأنشطة الترفيهية التي يمكن للفرد القيام بها عند القرن الذهبي في اسطنبول البوسفور:

1- استكشاف القرن الذهبي

نظراً لكون القرن الذهبي أحد أشباه جزر اسطنبول لا تفوت استكشافه، فتستطيع أن تستكشف المكان عن طريق رحلة القرن الذهبي باسطنبول بسفينة تجوب المنطقة، وتنطلق السفينة كل ساعة بداية من محطة أوسكودار حتى تصل إلى محطة أيوب.

2- مشاهدة الغابات والحدائق

تستطيع كذلك بالذهاب إلى هناك أن تقوم بمشاهدة الغابات والحدائق الممتدة بطول ضفاف (خليج جولدن هورن)، والتمتع بجوها الرائع وسط صوت الطيور وروعة النباتات والزهور، والتقاط الصور أثناء تنزهك أو إبحارك قريباً منها.

3- زيارة المناطق الأثرية

عندما تصل لآخر محطة وهي منطقة أيوب ذات الشعبية السياحية، تستطيع زيارة بعضٍ من المناطق الأثرية والتي تحمل قدسية تراثية ودينية عند الأتراك مثل قبر ومسجد الصحابي (أبي أيوب الأنصاري)، وبعض المناطق الطبيعية الرائعة مثل تلة بيرلوتي ومقهاها المشهور.

4- زيارة العديد من الأماكن السياحية

يوجد أماكن سياحية في اسطنبول لا يجب عليك تفويت زيارتها والتي تشتهر المدينة بها ويرجع تاريخ تلك الأماكن لعصور البيزنطيين والعثمانيين مثل متحف آيا صوفيا، وجامع السلطان أحمد، وقصر الباب العالي، ولا يبعد ذلك عن جولدن هورن اسطنبول بأكثر من (15- 20) دقيقة، وزيارة ميناء امينونو، وكذلك مسجد ياووز سليم حتى تشاهد تصاميمه الرائعة، وبازار الفاتح اسطنبول أيضاً لتشتري التذكارات من هناك بأسعار مناسبة.

5- التقاط صور تذكارية

في كل الرحلات لا يفوت على الفرد التقاط صور تذكارية لتوثيق كل لحظاته، وبوجودك عند القرن الذهبي ستجد العديد من الأشياء والأماكن الرائعة التي تستحق ذلك، فتستطيع الاستمتاع بنزهة والقيام بالتقاط العديد من الصور التذكارية لمنطقة القرن الذهبي في اسطنبول وأهم معالمها عن طريق صعودك للجسور مثل جسر أتاتورك، وجسر غلطة، ولا يبعد ذلك عن القرن الذهبي بأكثر من عشر دقائق.

6- القيام بجولة في الشوارع

يمكنك أيضاً أن تأخذ جولة بالشوارع العتيقة الواقعة بالمناطق التاريخية التي تحيط بالقرن الذهبي، والقيام بالتقاط أجمل الصور للبيوت الخشبية القديمة.

7- ركوب تلفريك اسطنبول

من أجمل ما قد يمر عليك بحياتك هو ركوب تلفريك اسطنبول، ولحسن الحظ يقع ذلك التلفريك بجوار القرن الذهبي، فتستطيع بذلك رؤية أجمل اللقطات بمدينة اسطنبول وأجمل وأشهر معالمها السياحية، والتقاط الصور من الأعلى، ويعد التلفريك من أكثر الأنشطة التي يفضلها الجميع الأسر والأطفال، والمحليين والسياح؛ فهي تجربة لا يمكن وصفها.

8- تناول الطعام

يمكنك الآن أن تستمتع بتناول وجبة تركية لذيذة بأحد مطاعم اسطنبول الواقعة بمحيط القرن الذهبي، مثل مطعم عظيم، ومطعم المدينة، ومطعم ومقهى ماجنورا، ومطعم إنطاكيا وغيرهم.

موقع القرن الذهبي اسطنبول وأفضل ساعات لزيارته

يعد موقع القرن الذهبي مميزاً جداً؛ فيقع بنطاق الجانب الأوروبي لمدينة اسطنبول، وقد كان ذلك ولا زال صاحب أهمية استثمارية وسياحية واستراتيجية ليس لها مثيل، وأفضل ساعات للزيارة هي يومياً ابتداءً من السابعة والنصف صباحاً، وحتى الساعة السابعة والنصف مساءً، ويمكنك أن تصل للموقع بسهولة بمساعدة خريطة جوجل فقط اضغط هنا.

المطاعم القريبة من القرن الذهبي اسطنبول

يوجد الكثير من المطاعم بمدينة اسطنبول في منطقة القرن الذهبي، ولكن يوجد مطاعم بارزة من بينهم سنقدم لكم بعضها فيما يلي:

مطعم Cintemani Restaurant İstanbul: من أفضل المطاعم للكباب في مدينة اسطنبول، كما يقوم بتقديم الكثير من أطباق اللحوم والمقبلات.

من أفضل المطاعم للكباب في مدينة اسطنبول، كما يقوم بتقديم الكثير من أطباق اللحوم والمقبلات. مطعم Çeşme Bazlama Kahvaltı Nişantaşı: ويعرف أيضاً باسم (مطعم بزلاما)، بأنه أفضل مطاعم للفطور، ويقوم المطعم بتقديم العديد من الخيارات للفطور التركي اللذيذ.

ويوجد مطاعم أخرى شهيرة بالمدينة، ومنها مطعم سيلفي، ومطعم المدينة.

الفنادق القريبة من القرن الذهبي اسطنبول

بلا شك في أماكن شهيرة ورائعة مثل القرن الذهبي ستجد الكثير من الفنادق الفاخرة، بسبب أعداد السائحين القادمين للمكان، وتتنوع الخيارات للحجز بين الفنادق الاقتصادية، والمتوسطة، والفاخرة، وفيما يلي سنذكر أبرز هذه الفنادق:

فندق موڤنبيك القرن الذهبي: يقع فندق موڤنبيك الرائع على بعد مسافة قصيرة من أجمل وأهم أماكن السياحة باسطنبول، ويتميز ذلك الفندق بخدماته الرائعة، وغرفه الواسعة.

يقع فندق موڤنبيك الرائع على بعد مسافة قصيرة من أجمل وأهم أماكن السياحة باسطنبول، ويتميز ذلك الفندق بخدماته الرائعة، وغرفه الواسعة. فندق جراند حياة اسطنبول: يعتبر هذا الفندق من أفضل الفنادق ال5 نجوم في اسطنبول، ويتميز ذلك الفندق بخدماته الفاخرة، وديكوراته وغرفه الهادئة.

يعتبر هذا الفندق من أفضل الفنادق ال5 نجوم في اسطنبول، ويتميز ذلك الفندق بخدماته الفاخرة، وديكوراته وغرفه الهادئة. فندق جراند خليج تقسيم: هذا الفندق أحد أفضل الفنادق من تصنيف 4 نجوم في اسطنبول، ويبعد عن منطقة القرن الذهبي حوالي 2.5 كم.

هذا الفندق أحد أفضل الفنادق من تصنيف 4 نجوم في اسطنبول، ويبعد عن منطقة القرن الذهبي حوالي 2.5 كم. فندق جيهانجير اسطنبول: من أفضل الفنادق من تصنيف 3 نجوم باسطنبول، ويقع هذا الفندق قريباً من أهم المعالم السياحية في المنطقة، ويتميز الفندق بنظافته الكبيرة، وطاقمه المميز.

وبهذا نكون أنهينا المقال، وتعرفنا على القرن الذهبي اسطنبول، وعلى أهم الأنشطة التي يمكنك فعلها بذلك المكان البديع، كما ذكرنا المطاعم والفنادق القريبة منه، والتي تستطيع الاستفادة من خدماتها المتنوعة، ونتمنى لك وقتاً ممتعا.