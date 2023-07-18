أفضل 10 أنشطة عند المسجد المركزي سابانجي في اضنة

من أجمل المعالم السياحية والتي يشير إلى الحضارة الإسلامية العريقة هو بناء المسجد المركزي سابانجي في اضنة بتركيا، الذي تم بناءه عام 1579 وتم تجديد المسجد وتوسيعه عدة مرات عبر القرون، يتألف المسجد من عدة طوابق، ويضم أكثر من 20 قبة، وتميز بتصميمه الأنيق والفريد من نوعه، تتميز الديكورات داخل المسجد بأنها تمثل الفنون الإسلامية، مثل العمارة العثمانية والفن الإسلامي الكلاسيكي، ويُعتبر النقش على الجدران والأعمدة والقباب والأقواس من أبرز مظاهر الفن الإسلامي المتميزة داخل المسجد.

كما تعد ميزة المسجد المركزي سابانجي هي تصميمه الفريد والأنيق، إضافة إلى موقعه الحيوي وهو الوسط التاريخي لمدينة أضنة، كما تعتبر أهميته السياحية كبيرة، حيث يجذب الزوار من جميع أنحاء العالم الذين يرغبون في التعرف على التراث الثقافي والديني لتركيا، بصفة عامة يتميز المسجد المركزي سابانجي بأهميته التاريخية والثقافية والدينية في مدينة أضنة وتركيا ككل، وللتعرف أكثر على المسجد تابع قراءة هذا المقال.

موقع المسجد المركزي سابانجي في اضنة

يقع المسجد المركزي سابانجي أو كما يعرف باسم جامع صابانجي المركزي في وسط مدينة أضنة التركية، في واحد من أفضل مناطق سياحية في اضنة ويحيط به عدد من المباني الأخرى والأسواق التقليدية التي تعكس تاريخ المدينة القديم، ويبعد المسجد عن مطار أضنة الدولي مسافة تقارب 4.5 كيلومتر، وعن متحف أضنة الأثري مسافة حوالي 2.7 كيلومتر.

يمكن الوصول إلى المسجد المركزي سابانجي بسهولة عن طريق وسائل النقل المختلفة، مثل التاكسي والحافلات والمترو الخفيف، كما يمكن الوصول إليه سيراً على الأقدام من الأماكن القريبة، ويعتبر المسجد المركزي سابانجي في اضنة مكاناً مهماً في مدينة أضنة، حيث تتوفر في المنطقة المحيطة به العديد من المرافق السياحية، مثل المطاعم والمقاهي والأسواق والمحال التجارية والمتاحف.

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الأنشطة في المسجد المركزي سابانجي في اضنة

يُعد المسجد المركزي سابانجي باضنة التركية واحداً من المعالم السياحية الهامة التي يزورها الكثير من السياح والزوار سنوياً، يتميز هذا المسجد بتصميمه الجميل والفريد، ويحتوي على العديد من الأنشطة التي يمكن للزوار القيام بها داخله وفي المناطق المحيطة به تجعل زيارة المسجد المركزي سابانجي في اضنة تجربة فريدة من نوعها، وفيما يلي سنذكر بعضاً من الأنشطة الشائعة التي يمكن للزوار القيام بها في المسجد المركزي سابانجي في أضنة، منها:

1- الصلاة والعبادة

يمكن للزوار الصلاة والعبادة في المسجد المركزي سابانجي، والتمتع بالأجواء الروحانية المميزة التي تتميز بها المساجد الإسلامية.

2- التعرف على التراث الثقافي والديني

يمكن للزوار التعرف على تاريخ المسجد المركزي سابانجي وتاريخ مدينة أضنة والثقافة التركية بصفة عامة، وذلك من خلال استكشاف الزوايا المختلفة داخل المسجد والاستماع إلى الشروح والمعلومات المقدمة من المرشدين السياحيين.

3- التقاط الصور التذكارية

يمكن للزوار التقاط الصور التذكارية داخل المسجد المركزي سابانجي، حيث يتميز بديكوراته الجميلة والفريدة من نوعها.