دليل شبكة وسائل المواصلات في اسطنبول

اسطنبول مدينة كبيرة ترتبط بها مناطق عدة، بالتالي الانتقال فيها سيراً على الأقدام أمر غير ممكن، ولهذا المواصلات في اسطنبول أمر ضروري للغاية، حيث تيسر الوصول من منطقة لأخرى، ولأن المناطق بينها اختلاف من حيث حجم المدينة ومسافة الوصول إليها من مكان إلى آخر، كان لابد من وجود تنوع في وسائل النقل في اسطنبول بما يتناسب مع المنطقة المراد التوجه إليها؛ فإذا كنت تنوي زيارة اسطنبول فلابد من التعرف على شبكة المواصلات في اسطنبول بحيث يسهل عليك الانتقال من مكان إلى أخر، بالإضافة إلى التعرف على أي وسائل المواصلات العامة في اسطنبول تناسبك، وقد حرصت الدولة على وضع مراكز النقل العام في أماكن مناسبة يستطيع الراكب التوجه إليها دون تشتيت أثناء السير إلى المحطة، نحن في هذا المقال سوف نتحدث عن دليل وسائل المواصلات العامة في اسطنبول وكيفية التوجه إليها، فتابع معنا.

ماهي شبكة مواصلات اسطنبول العامة

المقصود بشبكة المواصلات العامة في اسطنبول، هو كل وسائل النقل العامة الموجودة في مدينة اسطنبول ويحق لأي مواطن أو زائر أن يستقلها طالما يتوفر لديه كرت اسطنبول للمواصلات، وهي المستخدمة على نطاق واسع في المدينة والمناطق التي تربطها، لا يمكن الاستغناء عن أي وسيلة من شبكة المواصلات في اسطنبول لأن الهدف من إعدادها هو السيطرة على الازدحام، وتتكون هذه الشبكة من سلسلة أو أنواع مواصلات كلاً منها له طريق خاص ومزايا أخرى، فهناك وسيلة هي أفضل من الأخرى في حالات معينة، والبغض ينفرد بالأفضلية على الدوام، وفيما يلي نعرض لكم دليل مواصلات اسطنبول للنقل العام.

دليل مواصلات النقل العام في اسطنبول

للوصول إلى أي حي أو منطقة من اسطنبول لابد من وسيلة نقل عام ضمن وسائل المواصلات في اسطنبول فهي الأكثر استخداماً، وليس لك كل سوى الاستعانة بها، المميز في مسألة الانتقال من مكان لأخر بإحدى وسائل شبكة المواصلات اسطنبول أنها متعددة الخيار، بمعنى أنه متوفر أكثر من وسيلة نقل ومتاح لك الاختيار، ولكن! عند زيارتك اسطنبول لأول مرة ينبغي التعرف على دليل مواصلات النقل العام في اسطنبول لفتح باب الاختيار أمامك، وهي كالآتي:

مترو اسطنبول "مترو الأنفاق".

المتروبوس.

الباصات والحافلات.

سيارات الأجرة " التاكسي ".

ترام اسطنبول.

وسائل النقل البحري "السفن والعبارات".

1- خطوط مترو اسطنبول

وسيلة المترو من أكثر وسائل النقل استخداماً في اسطنبول يليها الباصات، ثم تتبعهم باقي وسائل النقل العامة، وكونه مهم تم طرح برنامج مخصص له ضمن تطبيقات المواصلات في اسطنبول بحيث تستطيع من خلاله معرفة موعد تحرك المترو والمحطات لكل خط، خط المترو كان يُعرف في السابق باسم مترو اكسراي لأن خط بدايته كان من تلك المنطقة، ثم تحول بعد امتداده لميناء يني كابي إلى اسم مترو اسطنبول، وخط المترو مكون من 7 خطوط رئيسية كل خط يربط بين منطقتين أو محطتين، ويرمز له بالرمز M مع رقم الخط، مثلاً الخط الأول يكون M1 والثاني M2 وهكذا، وفيما يلي نوضح تلك الخطوط بالشرح:

خط M1 : يربط بين ميناء يني كابي Yenikapı وبين مطار اتاتورك الدولي.

: يربط بين ميناء يني كابي Yenikapı وبين مطار اتاتورك الدولي. خط M2 : يربط Yenikapı ومحطة حجي عثمان Haciosman.

: يربط Yenikapı ومحطة حجي عثمان Haciosman. خط M3 : يربط بين محطة Basaksehir-Kirazli وOlimpiyatkoy.

: يربط بين محطة Basaksehir-Kirazli وOlimpiyatkoy. خط M4 : يربط بين كاديكوي Kadikoy ومنطقة تفشان تيبه Tavşantepe.

: يربط بين كاديكوي Kadikoy ومنطقة تفشان تيبه Tavşantepe. خط M5 : تربط بين Üsküdar وÇekmeköy.

: تربط بين Üsküdar وÇekmeköy. خط M6 : والربط فيه بين محطة Levent ومحطة Hisarüstü.

: والربط فيه بين محطة Levent ومحطة Hisarüstü. خط M7: بين محطة Mecidiyeköy وMahmutbey.

تنويه: هناك خطوط قيد الإنشاء، لذا لم نقم بإدراجها ضمن خطوط مترو اسطنبول الرئيسية.

1- محطات خط مترو M1 اسطنبول

الخط الأول من مترو اسطنبول مكون من 18 محطة، بها بعض المحطات المتاح التبديل منها، هذه المحطات مرتبة كالتالي:

Yenikapı Aksaray Emniyet Müdürlüğü Topkapı – Ulubatlı، Bayrampaşa Sağmalcılar Kocatepe Esenler Otogarı ‏Terazidere Davutpaşa – Yıldız Teknik Üni Merter Zeytinburnu Bakırköy Bahçelievler Ataköy – Şirinevler Yenibosna DTM Dünya Ticaret Merkezi Atatürk Havaliman

2- محطات خط M2 مترو اسطنبول

الخط مكون من 16 محطة على النحو التالي:

Yenikapı محطة مشتركة مع الخط الأول Vezneciler محطة تبادلية Haliç Şişhane Taksim Osmanbey Şişli – Mecidiyeköy Gayrettepe Levent محطة تبادلية إلى الخط M6 السادس. 4.Levent Sanayi Mahallesi Seyrantepe İTÜ – Ayazağa Atatürk Oto Sanayi Darüşşafaka Hacıosman

3- محطات خط مترو M3 اسطنبول

يتكون من 11 محطة على النحو التالي:

Kabatas Fındıklı Tophane Karaköy Eminönü Sirkeci Gulhane Sultan Ahmed Çemberlitaş Bayezid / Grand Bazaar Laleli

2- باصات اسطنبول

تعتبر الباصات أو الحافلات من أهم المواصلات في اسطنبول بعد مترو الأنفاق، عدد الباصات في اسطنبول تفوق الـ 6 آلاف حافلة، أما الخطوط فهي تتعدى الـ 500 خط، تعد وسيلة نقل تناسب الآتين بغرض السياحة في اسطنبول بهدف الاستكشاف ورحلات التنزه، بالإضافة إلى أنه يوجد منها باصات مخصصة للمطار، وقد دشنت بلدية اسطنبول تطبيق يمكن من خلاله التعرف على مواعيد الباصات بسهولة، وموعد المغادرة الأول من محطة الحافلات، وتعتمد باصات مواصلات النقل العام على وتيرة معينة في المغادرة ونظام محدد في الرحلات، نظامها يختلف عن عموم المواصلات في اسطنبول قليلاً، حيث نظام الباصات يكون كل 20 دقيقة خروج لرحلة، أو كل 30 دقيقة أو 25 وهكذا نظام الباصات وتيرة معينة من باص لأخر حسب رحلته.

أنواع الباصات في اسطنبول

أوتو باص Otobüs : باصات كبيرة تتوجه في المناطق العامة والمطار.

: باصات كبيرة تتوجه في المناطق العامة والمطار. الدلمش Mini otobüs: من أصغر الباصات أو الحافلات في اسطنبول، وهي مخصصة للانتقال بين الأحياء الصغيرة.

3- المتروبوس في اسطنبول

المتروبوس وسيلة من وسائل النقل المهمة في اسطنبول، فعند النظر إلى المواصلات في اسطنبول نجد أنه الـ Metrobüs وسيلة جيدة بعيدة عن الطرق المزدحمة وتوقف المرور بسبب كثرة السيارات في الطريق، حيث لديه خط سير بمفرده لا يمكن عبور سيارة منه، بالتالي لا تعطيل أثناء الوصول به إلى أي مكان تريده، وهو مختلف عن مترو اسطنبول من حيث نظام رحلاته وخط سيره، عدد رحلاته يومياً تتخطى 4 آلاف رحلة وفي أيام العطلات العدد قد يصبح أقل.

المتروبوس يمر بعدد 44 محطة، تربط شتى مناطق اسطنبول ببعضها، تستطيع التنقل في اسطنبول بواسطة المتروباص لأي مكان، فالأمر سهل من حيث سرعة الوصول وحتى دفع الأجرة؛ فهو يدعم كروت المواصلات في اسطنبول جميعها، والمميز به أنه يعمل طوال 24 ساعة، وفيما يلي المحطات التي يمر بها خط المتروبوس:

Beylikdüzü Sondurak Hadımköy Cumhuriyet Mah Beylikdüzü Belediyesi Beylikdüzü Güzelyurt Haramidere Haramidere Sanayi Saadetdere Mustafa Kemal Paşa Cihangir universite Avcılar Merkez Şükrübey İBB Sosyal Tesisleri Küçükçekmece Cennet Mah Florya Beşyol Sefaköy Yenibosna Şirinevler Bahçelievler İncirli Zeytinburnu Merter Cevizlibağ Topkapı Bayrampaşa Maltepe Edirnekapı Ayvansaray ‏Halıcıoğlu Okmeydanı Darülaceze Okmeydanı Hospital Çağlayan Mecidiyeköy Zincirlikuyu 15 Temmuz Şehitler köp Burhaniye Altunizade Acıbadem Uzunçayır Fikirtepe Söğütlüçeşme

4- ترام اسطنبول

حرصت بلدية اسطنبول على توفير وسائل نقل عديدة تناسب الجميع، والترام واحد من أهم المواصلات في اسطنبول نظراً لأنه يمر في شوارع اسطنبول القديمة، بالتالي هي بمثابة فرصة استكشاف أثناء السير والأمان التام، هذا بجانب سهولة التوجه إليه، خط الترام مكون من 5 خطوط ترام رئيسي، اسمائها مختصرة كالتالي: "T1 و T2 و T3 و T4 و T5" كل رحلة لها مواعيد محددة، بالتالي لا يعمل 24 ساعة مثل متروبوس اسطنبول وبناءً عليه هو نقل عام بمزايا خاصةً، على سبيل المثال الرحلات الاستكشافية لها مواعيد معينة خلال أيام الأسبوع والعطلات.

وبالنسبة إلى كيفية التنقل في اسطنبول بواسطة الترام؛ فما عليك سوى توفير بطاقة مواصلات الكرت الأزرق أو الأحمر وغيرهم من بطاقة المواصلات المعروفة، ولكن! قبل الإقدام على ركوب وسيلة الترام من بين مختلف المواصلات في اسطنبول لا تنتظر سرعة، لأن الترام مقارنةً بالمترو فهو ابطأ، لذا تناسب وسيلة النقل هذه من لا يشترطون السرعة في الوصول.

محطات خط ترام اسطنبول T1

Kabataş

Fındıklı Mimar Sinan Üniversitesi

Tophane

Karaköy

Eminönü

Sirkeci

Gülhane

Sultanahmet

Çemberlitaş

Beyazıt

Laleli-Üniversite

Aksaray

Yusufpaşa

Haseki

Fındıkzade

Çapa-Şehremini

Pazartekke

Topkapı

Cevizlibağ Atatürk Öğrenci Yurdu

Merkezefendi

Akşemsettin

Mithatpaşa

Zeytinburnu

Mehmet Akif

Merter Tekstil Merkezi

Güngören

Akıncılar

Soğanlı

Yavuz Selim

Güneştepe

Kabataş " محطة بداية ونهاية".

خط سير ترام T2

Tünel

Odakule

Galatasaray

Hüseyin Ağa Camii

Taksim " محطة توقف ".

Hüseyin Ağa Camii

Galatasaray

Odakule

محطات خط T3 الترام

Çarşı

Altıyol

Bahariye

Kilise

Moda İlkokulu

Moda Caddesi

Rıza Paşa

Mühürdar

Damga Sokak

Kadıköy İDO

İskele Cami

Çarşı " محطة بداية ونهاية ".

خط سير ترام T4 اسطنبول

Mescid-i Selam

Cebeci

Sultançiftliği

Yeni Mahalle

Hacı Şükrü

50.Yıl-Baştabya

Cumhuriyet Mahallesi

Kiptaş Venezia

Karadeniz

Taşköprü

Ali Fuat Başgil

Bosna-Çukurçeşme

Sağmalcılar

Uluyol-Bereç

Rami

Topçular

Demirkapı

Şehitlik

Edirnekapı

Vatan

Fetihkapı

Topkapı

خط سير ترام T5 اسطنبول

Alibeyköy Cep Otogari

Alibeyköy Metro

Alibeyköy Merkez

University

Silahtarağa Mahallesi

Eyüpsultan Devlet Hastanesi

Eyüpsultan Teleferik

Feshane

Ayvansaray

Balat

Fener

Cibali

5- سيارات الأجرة في اسطنبول

التاكسي هي سيارات أجرة متوفرة في اسطنبول ضمن وسائل المواصلات في اسطنبول واستخدامها شامل كل مكان في المدينة، هذه السيارات تنقل الركاب والزوار وحتى السياح وسكان المدينة بشكل خاص، مما يعني أنها سوف أهمية كبيرة في قائمة النقل العام، تشترك هذه الوسيلة مع باصات اسطنبول في أنها لا تحتاج إلى بطاقة مواصلات أو ما يعرف باسم اسطنبول كرت، فقط الدفع يكون مباشرةً إلى سائق التاكسي، وتختلف قيمة التوصيل حسب مسافة المكان المطلوب من سائق السيارة الوصول إليه.

6- وسائل النقل البحري في اسطنبول

اسطنبول تمتاز بتعدد وسائل المواصلات، فهناك السفن والبواخر ضمن وسائل النقل البحري ولا تقل أهمية عن وسائل النقل السابق ذكرها بالأعلى، فعند النظر للباصات تجد اوتو كار اسطنبول محطتها الرئيسية، وبالمثل وسائل النقل البحري لها محطات رئيسية وهي الموانئ ومحطات النقل البحري؛ يتم التوجه إليها، وهي تعمل على مدار الساعة، تمر العبارة بمحطات معينة في القسم الأوروبي والآسيوي على النمو التالي.

محطات العبارة في القسم الأوروبي

أمينونو Eminönü.

كاراكوي Karaköy.

بيشكتاش Beşiktaş.

كاباتاش Kabataş

يني كابي Yenikapı.

محطات العبارة في القسم الآسيوي

قاضي كوي kadıköy.

أسكودار üsküdar.

حيدر باشا Haydarpaşa.

بستانجي Postanci.

كيفية استخدام المواصلات في اسطنبول

كثرة أنواع المواصلات العامة في اسطنبول يأتي مقابله سهولة في ركوب هذه المواصلات، فمثلاً عند الرغبة في استخدام الباص أو أي حافلة لابد من التوجه إلى محطة حافلات اسطنبول الرئيسية، حيث المعقل الرئيسي لمرور ما يقارب من مليون راكب يومياً، أيضاً من خلالها تستطيع شراء تذكرة الباص بسهولة، وحتى الترام والمتروبوس ومترو الانفاق يمكنك استخدامهم من خلال التوجه إلى محطات هذه المواصلات في اسطنبول ومن ثم دفع الأجرة بواسطة شحن كرت المواصلات، وعقبها تستطيع ركوب هذه الوسائل المذكورة كيفما تشاء.

متطلبات استخدام المواصلات في اسطنبول

بشكل عام عند الرغبة في استخدام وسائل النقل العام في اسطنبول لا يلزمك سوى توفير بطاقة مواصلات مشحونة " حال معظم المواصلات المهمة في اسطنبول"، أو الدفع نقداً " وهذا في بعض المواصلات فقط"، مثلاً الحافلات لا تتطلب اسطنبول كرت، لأن تحصيل الأجرة فقط من خلال مسؤول تحصيل موجود داخل الباص، أما مترو الأنفاق والمتروبوس وحتى ترام اسطنبول بحاجة إلى Istanbul Kart البطاقة المخصصة لوسائل المواصلات في اسطنبول والحصول عليها سهل؛ من خلال محطات وسائل النقل أو المحلات القريبة أو الأكشاك الصغيرة.

كانت هذه جميع المواصلات في اسطنبول قمنا بذكرها بترتيب الأفضلية أو الأكثر استخداماً، تأكد أن جميع ما ذُكر مميز، ولكن اتخاذ قرار اختيار وسيلة التنقل في اسطنبول يعتمد عليك، حيث كل يوم يختلف عن الأخر وبالتالي يتطلب وسيلة نقل عام معينة، ربما اليوم أنت بحاجة إلى ركوب مترو الانفاق للسرعة، وغداً لديك رغبة في استكشاف الشوارع القديمة بالتالي سوف تحتاج إلى الترام وهكذا.