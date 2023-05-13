دليل محطة اوتو كار اسطنبول: الموقع وأسعار التذاكر

يهتم جميع المسافرين إلى اسطنبول بالتعرف على طرق التنقل وخطوط المواصلات ليسهل عليهم التجول داخل المدينة وخارجها، حيث تُعد اسطنبول من المدن الكبيرة في تركيا، لذلك فإن وجود موقف رئيسي كبير مثل اوتو كار اسطنبول يضم حافلات النقل التي تربط اسطنبول بالولايات والمدن الأخرى من الأمور الهامة لدى الكثير من السياح وكذلك المقيمين في المدينة، كما أن تواجده في أحد المناطق الهامة في اسطنبول وهي منطقة سنيلر التي تتوسط المدينة يجعله المحطة الرئيسية للحافلات في اسطنبول.

ولقد بدأ التفكير في إنشاء تلك المحطة سنة 1980 بهدف تقليل الضغط والتزاحم على محطة كابي، وكان التنفيذ الفعلي لبنائها سنة 1987 والذي استمر لعدة أعوام حتى تم الانتهاء منها تماماً عام 1994 بتكلفة تُقدر بحوالي 140 مليون دولار لتكون بذلك جاهزة للعمل بكامل طاقتها، ومن الجدير بالذكر أن اوتو كار اسطنبول كانت تُسمى في البداية باسم بيوك أوتوكار ثم تم تغيير الاسم ليُصبح أوتوكار سنيلر، ولم تظل بهذا الاسم بل تم تغييره مرة أخرى عَقِب أحداث الانقلاب الذي وقع في سنة 2016 ليكون اسمها رمزاً لتخليد ذكرى الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم مُدافعين عن وطنهم في تلك الانقلاب وأصبح اسمها أوتوكار شهداء 15 تموز، تابع معنا عزيزي القارئ مقال اليوم للتعرف على كل ما يتعلق بتلك المحطة.

موقع اوتو كار اسطنبول

تتعدد وسائل مواصلات اسطنبول التي يستخدمها الأفراد بشكل يومي بأعداد كبيرة نظراً لكِبر مساحة تلك المدينة، واليوم سيكون حديثنا معك عزيزي القارئ عن أهم المحطات الرئيسية في اسطنبول التي تقع في منطقة بيرم باشا بالقرب من منطقة سنيلر في وسط اسطنبول وأكثرها تكدساً بالسكان حيث تبلع مساحتها حوالي 19 كم مربع تقريباً، مما جعل المحطة تُسمى باسم اوتوكار سنيلر نسبةً لتلك المنطقة، وتبلغ مساحة المحطة ما يقرب من 242 ألف متر مربع تقريباً مما جعلها أكبر محطة حافلات في جنوب شرق أوروبا والثالثة من حيث المساحة على مستوى العالم.

ومن الجدير بالذكر أن نوضح لكم أن محطة اوتوكار اسطنبول تقع في القسم الأوروبي من مدينة اسطنبول على مَقربة من منطقة السلطان أحمد أحد المناطق التاريخية والسياحية الشهيرة بحوالي 10 كم تقريباً، كما أنها تبعد حوالي 15.4 كم عن منطقة الفاتح التي يتوافد إليها السائحين بأعداد كبيرة، كما أن المسافة الواقعة بينها وبين تقسيم تقريباً 23.2 كم، وكذلك فإن منطقة باشاك شهير تقع على بعد 13.3 كم منها، كما أن الجانب الأسيوي للمدينة يبعد عنها حوالي 20.9 كم تقريباً، أما عن المسافة التي تفصلها عن مطار اسطنبول الجديد فهي حوالي 35.1 كم، ولذلك يتضح لنا الأهمية القُصوى لتلك المحطة والتي يمكن التعرف على موقعها بالضغط هنا.

وصف لمحطة اوتو كار اسطنبول

تشهد المحطة توافداً كبيراً بشكل يومي من الركاب الزائرين للمنطقة أو المقيمين بها لأنها أكبر محطات اسطنبول للباصات، وتوفر للوافدين أماكن عديدة للانتظار فتم تصميمها على أن تستوعب أعداد كبيرة من الأشخاص لنرى على جانبي المحطة منصات عديدة للاستراحة قد يصل عددها تقريباً 325 منصة، كما أنها تتكون من عدة طوابق خرسانية وما يقرب من 500 موقف دائم للباصات وحوالي 1000 موقف مؤقت، تستقبل محطة اوتوكار اسطنبول ما يزيد عن 600 ألف راكب بشكل يومي بالإضافة لحوالي مليون شخص من الركاب الذين يمرون بالمحطة يومياً، هذا بالإضافة أيضاً لأعداد العاملين بها الذي قد يصل إلى 5000 عامل وموظف، كما تشهد اوتو كار يومياً مغادرة وعودة عدد كبير من الباصات يبلغ 15000 باص.

أسعار تذاكر الباصات من محطة اوتو كار اسطنبول

لا تتوقف الحافلات التي تنطلق يومياً من محطة اوتو كار اسطنبول على الربط بين المدن التركية فقط بل توجد حافلات أخرى في المحطة لخدمة المسافرين إلى خارج تركيا مثل دول أوروبا، واليونان، ورومانيا، والبلقان، وبلغاريا لتُلبي جميع احتياجات الركاب المحليين والمسافرين في توفير وسيلة مواصلات مناسبة لهم لأماكن كثيرة لخدمة أكبر عدد من الأفراد.

ومع تعدد تلك الحافلات واختلاف خطوط السير وأماكن الذهاب الخاصة بكل منها فإن أسعار التذاكر تختلف هي الأخرى ولكن نجد أن السعر يتراوح تقريباً بين 20 إلى 60 ليرة تركية قيمة التذكرة للفرد الواحد على أن يكون الأطفال اللذين لم يتخطوا الست سنوات مجاناً دون تذاكر، ويمكن للركاب القيام بحجز التذاكر الخاصة بالباصات طوال أيام الأسبوع مباشرةً من المحطة قبل موعدها بنصف ساعة فقط ما عدا أيام العطلات والإجازات الرسمية لابد من الحجز المُسبق، ويمكن أيضاً الحجز عن طريق النت باستخدام أحد التطبيقات الأون لاين.

استخراج وشحن كرت اسطنبول

هل تعلم عزيزي المسافر ما هو كرت اسطنبول ، وكيفية استخراجه؟ هو كرت يتم استخدامه في المواصلات بمدينة اسطنبول بكافة أنواعها بالإضافة لبعض أنواع التاكسي أيضاً ما عدا حافلات النقل الصغيرة، ويُسمى هذا الكرت باسم أقبيل ويتم استخراجه من عدة مراكز في أماكن متفرقة، ومن الجدير بالذكر معرفة أن هذه الكروت شخصية أي لا يحق لأي شخص آخر استخدامها بدلاً منك، وعلى ذلك فإنه عند فقدان هذا الكرت يتم إلغائه بشكل تلقائي أوتوماتيكي عند التوجه للإبلاغ عن ذلك واستخراج آخر بدل ضائع.

وهناك نوعين من الكروت المُخفض والعادي، وفيما يخص الكرت المُخفض فهو مُخصص لفئات محددة من الأشخاص وهم الطلاب أو الأشخاص اللذين يعانون من عجز، فيمكن لهاتين الفئتين استخراج الكرت مراكز كثيرة تم تخصيصها لهذا وهي منتشرة في اسطنبول حيث يمكن للجميع البحث عن أقرب مكان للتوجه إليه، ومن أمثلة تلك المراكز أحدها الذي يتواجد في محطة دوزو سون دوراك، ومركو آخر يتواجد في أفجلار، كما يتواجد في يني بوسنة، وعند الحديث عن النوع الثاني من كرت اسطنبول فهو مخصص لجميع الفئات ما عدا الفئة السابقة، ويتواجد محلات ومراكز كثيرة في مختلف أنحاء اسطنبول يتم شرائه منها بسهولة.

وعند الرغبة في إعادة شحن هذا الكرت يمكن ذلك عن طريق محلات ومراكز البيع، وكذلك عن طريق ماكينة التعبئة الخاصة بالكروت والتي تتواجد أمام المحطات الأساسية كمحطات المترو والمتروبوس والترام فاي، فمن السهل القيام بشحنها بمفردك من خلال اتباع بعض الخطوات:

القيام بإدخال الكرت في المكان المخصص له داخل ماكينة التعبئة. بعد ذلك عليك القيام بكتابة المبلغ الذي تريد شحن الكرت به. يكون بإمكانك أيضاً الحصول على وصل بمبلغ الشحن إن أردت ذلك. بعد ذلك يظهر على الشاشة المبلغ المدفوع ويتم اخراج الكرت.

في النهاية نتمنى أن نكون وفقنا في جولتنا السريعة داخل اوتو كار اسطنبول وأن تكون جميع المعلومات المُقدمة إليكم اليوم قد كانت مفيدة وبها إجابات على كافة التساؤلات التي تتعلق بتلك المحطة الهائلة والهامة في اسطنبول وكذلك التعرف على كرت اسطنبول بنوعيه وكيفية استخراج كل نوع وخطوات إعادة شحنه.