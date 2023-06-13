اين تقع بودروم؟ وما أفضل الأماكن السياحية بها؟

تُعد بودروم من أكثر المدن التركية جمالًا وسحرًا؛ إذ تمتلئ بالمناظر الطبيعية المبهرة والأماكن السياحية الرهيبة، حتى أنها تميزت باللون الأبيض الذي يطغى على مبانيها، والأخضر الذي يطغى على جبالها، وهو ما جعل البعض يعتبرها جنة الأرض، وسماها آخرون بالمدينة التي لا تنام، إذ تظل شوارعها نابضة بالحياة حتى في الليل، ونجد أيضًا من يطلقون عليها لؤلؤة تركيا، فإنها كلها مسميات تدل على جمال المدينة، وهو ما يثير فضول الكثيرين لمعرفة اين تقع بودروم تحديدًا في تركيا، وما المسافة بينها وبين المدن المشهورة الأخرى وهذا ما سنتعرف عليه معًا في السطور التالية.

اين تقع بودروم على الخريطة

يُقال أن جمال مدينة بودروم وطقسها الرائع أحد أبرز الأسباب لكونها أجمل مناطق السياحة في تركيا، لكن موقعها المتميز هو العامل الأساسي لجذب السائحين إليها، حيث تحظى بموقع متميز يُتيح لهم التمتع بمعالمها العريقة، والتنقل بين أرجائها بسهولة، لذا جدير بالمعرفة أنها تقع في جنوب غرب تركيا، في محافظة موغلا الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، تحديدًا في منطقة بحر إيجة التي تحتوي على عدد من الجزر، والتي يُمكن الوصول إليها بسهولة من خلال ميناء المدينة، وهي الإجابة الوافية لكل من يتساءل اين تقع بودروم على خريطة تركيا.

أهم المدن القريبة من بودروم

عندما يعلم السائحون اين توجد بودروم سرعان ما يُثار فضولهم لمعرفة المدن الأخرى القريبة منها، حتى يعرفون ما إذا كان بإمكانهم التنقل بين مدن تركيا بسهولة وسرعة أم لا، إضافةً إلى ذلك من الضروري معرفة وسائل المواصلات التي تتيح لهم التنقل بين بودروم وتلك المدن بسهولة، لذا جدير بالذكر أن إسطنبول وأنطاليا هما المدينتان الأقرب إلى بودروم، والتي تعتبر كلًا منها وجهة سياحية رائعة.

المسافة من إسطنبول إلى بودروم

بناءً على معرفة اين تقع بودروم في تركيا يُمكن معرفة المسافة بين إسطنبول، والتي تُقدر بحوالي 695 كيلومتر، أما عن طرق الوصول إليها فهي متعددة ومتنوعة، بحيث يُتاح للسائح اختيار الأنسب من بينها، وقد جاءت على النحو التالي:

ركوب الباص : يُمكن الوصول فيما يتراوح بين 6-7 ساعات.

: يُمكن الوصول فيما يتراوح بين 6-7 ساعات. استئجار سيارة : يُمكن الوصول في 8 ساعات و20 دقيقة تقريبًا.

: يُمكن الوصول في 8 ساعات و20 دقيقة تقريبًا. رحلة جوية: تستغرق الرحلة بالطائرة حوالي ساعة و10 دقائق فقط.

جدير بالمعرفة أن القطار وسيلة غير متاحة بين بودروم وإسطنبول، لكن هناك من خاضوا تجربة التنقل بالقطار عبر مدن أخرى ثم ركبوا سيارة إلى بودروم، وقد استغرقت تلك التجربة تقريبًا 9 ساعات، لذلك لا يُعد الحل الأمثل مقارنةً بالباص أو السيارة أو الطائرة.

المسافة من انطاليا إلى بودروم

تعتبر مدينة انطاليا واحدة من أجمل المدن التركية التي تجذب أعداد كبيرة من السيّاح، وقد لُقبت بعروس الساحل، لذا قد يرغب بعض السائلين اين تقع مدينه بودروم في التنقل بينها وبين بودروم، وفي هذه الحالة يحتاجون لمعرفة المسافة بين المدينتين، والتي تُقدر بما يقرب من 420 كيلومتر، ويُمكن قطع هذه المسافة بأكثر من طريقة، كما يلي:

ركوب الباص : يستغرق ذلك حوالي 6 ساعات.

: يستغرق ذلك حوالي 6 ساعات. استئجار سيارة : يُمكن الوصول في 5 ساعات و20 دقيقة تقريبًا.

: يُمكن الوصول في 5 ساعات و20 دقيقة تقريبًا. رحلة جوية: يستغرق التنقل بالطائرة حوالي 55 دقيقة فقط.

أفضل الأماكن السياحية في بودروم

يومًا بعد يوم نجد أن السؤال أين تقع مدينة بودروم يكثر تدريجيًا؛ نظرًا لأنها واحدة من أجمل المدن السياحية في تركيا، فرُغم أن مساحتها صغيرة مقارنةً ببعض المدن التركية الأخرى، إلا أنها الوجهة المُثلى لعدد كبير جدًا من السائحين من كل أنحاء العالم، حتى أن المشاهير تحديدًا يفضلون قضاء فصل الصيف بها؛ لما تمتاز به من مناخ لطيف، وما يتواجد بها من المناظر الطبيعية الخلّابة التي تسر العين، وقد كانت الأماكن التالية الأكثر استقبالًا للسيّاح على مر السنوات.

1- متحف زكي موران للفنون

يُعد واحدًا من أفضل الأماكن في بودروم ، فهو متحف في المنزل السابق للفنان زكي موران، والذي استغل منزله لعرض لوحاته وأزيائه المتنوعة، ورُغم أنه يتكوّن من طابقين فقط، إلا أن سر جماله كان يكمن في تواضعه، وقد امتلأ كلا الطابقين بالفن الرائع، ومن أكثر الأشياء التي استمتع بها من خاص تجربة زيارته هو استماع أغاني زكي موران أثناء التجول داخل المتحف، وهو خيارًا أمثل لمن يرغب في رؤية ممتلكاته الخاصة، وحُبه لتركيا الذي يُمكن الشعور به عند رؤية أزياءه، مع العلم أن الدخول مجاني لمن هم دون الـ18 عام، أو أكبر من 65 عام.

2- قلعة بودروم

عندما يتعلق الأمر بزيارة بودروم لا يُمكن تفويت أخذ جولة في قلعة بودروم الشهيرة، حيث تقع على ساحل المحيط، وقد تم بناؤها في أوائل القرن الخامس عشر، والآن يُمكن الاستمتاع بمتحف كبير للآثار الغارقة تحت الماء داخلها، وقد تميّزت بإطلالتها الرائعة، حتى أن بعض الزائرين نصحوا بركوب القوارب وزيارتها من جهة البحر، قائلين إن الإطلالة ساحرة حقًا، وهي خيار أمثل لمُحبي الآثار القديمة والمعالم التاريخية.

عُدّت مدينة بودروم أحد أبرز المدن السياحية لما تتميز به من جمال أرجائها وأزقتها ومعالمها العريقة، ولعل ما يُكثر التساؤل اين تقع بودروم في فصل الصيف هو أن مناخها معتدل، إذ تطغى ظلال المعالم على الشمس، مما يترك أثرًا ساحرًا في عيون الزائرين، وتدفعهم لقضاء يوم رائع.