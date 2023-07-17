اين تقع سكاريا؟ وما أهم الاماكن السياحية بها؟

كانت سكاريا تحمل اسم مدينة أدابازاري قديمًا، حتى حصلت على اسمها الحالي في نهاية القرن الثامن عشر، وهي إحدى المُدن التركية الأكثر جذبًا للسائحين؛ لما تحتوي عليه من الإطلالات الفاتنة، والمعالم السياحية المشهورة، علمًا بأن مساحتها حوالي 4,878 كيلومتر مربع، وقد تجاوز عدد سكانها المليون نسمة، كما أن معدل الكثافة السكانية بها يصل إلى 217 كيلومتر مربع، وقد اشتُهرت بكونها جامعة شبكة متعددة من أنواع الجذب السياحي، من الطبيعة الخضراء الهادئة، والشواطئ، والأنهار، والهضاب، والمعالم الأثرية القديمة، وغير ذلك الكثير، وهو تحديدًا ما يجعل مئات الأشخاص يتساءلون سنويًا اين تقع سكاريا لخوض التجربة بأنفسهم، والتمتع بما يتوفر في المدينة من أنشطة ليس لها مثيل، لذا حرصنا على توضيح موقع مدينة سكاريا بالتفصيل فيما يلي.

اين تقع سكاريا على الخريطة

تتميز مدينة سكاريا بمناخ معتدل صيفًا، يُتيح للزائرين التنزه واستكشاف المناطق السياحية المختلفة دون الشعور بالضيق من ارتفاع الحرارة، لذا فإنه أفضل وقت للسفر إلى سكاريا، لكنّه ليس العامل الوحيد الذي يجذب السائحين في كل عام، وإنما موقعها الاستراتيجي أيضًا، حيث تقع في الجهة الشمالية الغربية من دولة تركيا، تحديدًا في منطقة مرمرة، والتي تطل على البحر الأسود، ويقسمها نهر سكاريا إلى جزئين، وهي الإجابة الوافية الدقيقة لمن يرغب في معرفة اين تقع منطقة سكاريا في تركيا تحديدًا.

أهم المدن القريبة من سكاريا

تُمثل مدينة سكاريا وجهة سياحية مثالية لمُحبي السفر، خاصةً أنها تنفرد بجمالها الخاص الفريد من نوعه، والذي يختلف عن جمال باقي المدن التركية الشهيرة؛ لما تمتلكه من مقومات سياحية رائعة، ومن أبرز تلك المقومات أنها تقع على مسافة قريبة من أهم المدن، مثل إسطنبول التي تُمثل عاصمة التجارة والسياحة في تركيا، وغيرها الكثير من المدن الأخرى، وإن كنت تتساءل اين تقع سكاريا في تركيا ستعلم أنها تقع عند تقاطع جميع الطرق والسكك الحديدية الهامة في تلك المنطقة.

المسافة من إسطنبول إلى سكاريا

تقع مدينة سكاريا على طول الطريق العسكري القديم من إسطنبول إلى الغرب، إذ إنها الإجابة التي تحصل عليها إذا سألت اين تقع مدينة سكاريا في تركيا بشكل دقيق، لتُدرك بذلك أن هناك رابط بسيط بين كلتا المدينتين، ولا شك أن إسطنبول من أبرز الوجهات السياحية الجذابة، والتي تعتبر أول مكان تطأه قدم الزائر عند وصوله إلى تركيا، وإن رغبت في الانتقال بينهما والحصول على برنامج سياحي متكامل وممتع، فإن المسافة بينهما تبلغ 155 كيلومتر تقريبًا، أي يُمكن قطعها بسهولة بأكثر من طريقة.

استئجار سيارة : تستغرق الرحلة ساعتين ونصف كحد أقصى.

: تستغرق الرحلة ساعتين ونصف كحد أقصى. ركوب الباص : تُقطع المسافة في ثلاث ساعات تقريبًا.

: تُقطع المسافة في ثلاث ساعات تقريبًا. ركوب القطار : من منطقة حيدر باشا، وتستغرق الرحلة ثلاث ساعات أيضًا.

: من منطقة حيدر باشا، وتستغرق الرحلة ثلاث ساعات أيضًا. رحلة جوية: إن كان متوسط سرعة الطائرة 560 ميل، فإن الرحلة تستغرق 14 دقيقة فقط.

المسافة من سبانجا إلى سكاريا

تُعد سبانجا من أقرب المدن إلى مدينة سكاريا، أو كما يُطلق عليها "صقاريا"، ويكون المتنقلين بين المدينتين قد حصلوا على وقت رائع ومتعة لا مثيل لها، إذ تُعد رحلة سبانجا من أكثر الرحلات السياحية تشويقًا وإثارة؛ لما تحتوي عليه من المعالم السياحية الجذابة، علمًا بأن المسافة بين المدينتين حوالي 18 كيلومتر فقط، وهي المسافة التي يُمكن قطعها في غضون 21 دقيقة فقط من خلال سيارة أجرة، لكن عليك وضع تكلفة الانتقال في الاعتبار.

المسافة من بولو إلى سكاريا

تميّزت مدينة بولو بطبيعتها الهادئة ومناظرها الخلّابة التي تبث الراحة النفسية في نفس الناظر إليها، وإن كنت من مُحبي الاسترخاء والاستجمام من خلال الطبيعة فإنها المدينة الأولى التي تجذبك عند وصولك إلى تركيا، أما بعد قد تساورك التساؤلات حول المسافة من بولو إلى سكاريا؛ لزيارتها والحصول على المزيد من الراحة والمتعة في آنٍ واحد، والتي تبلغ حوالي 124 كيلومتر فقط، وهي المسافة التي يُمكن قطعها في غضون ساعة وعشرين دقيقة فقط، من خلال السيارة.

المسافة من بورصة إلى سكاريا

تعتبر بورصة واحدة من أهم الوجهات السياحية في دولة تركيا، وغالبًا ما يتجه إليها الزائرين كوجهة أساسية لقضاء رحلة ممتعة؛ لما تتمتع به من معالم سياحية شهيرة، وإن كُنت من زائريها وتريد الانتقال إلى مدينة سكاريا لإكمال رحلتك، عليك العلم أن المسافة بين المدينتين ليست طويلة، إذ تبلغ 183 كيلومتر تقريبًا، وهي المسافة التي يُمكن قطعها في رحلة بالسيارة تستغرق ساعتين فقط.

المسافة من أنقرة إلى سكاريا

ترتبط سكاريا بمدينة أنقرة من خلال طريق سريع، مما يُتيح التنقل بين المدينتين بسهولة، لا سيّما أن أنقرة واحدة من أبرز الوجهات السياحية، وإن زُرتها وتساءلت اين تقع سكاريا في خريطة تركيا ستجد أن المسافة ليست طويلة بينهما، وإنما تبلغ 302 كيلومتر تقريبًا، وهي المسافة التي يُمكن قطعها من خلال السيارة في حوالي 3 ساعات فقط.

المسافة من أنطاليا إلى سكاريا

قد تبدو لك الرحلة من أنطاليا إلى سكاريا طويلة بعض الشيء، حيث تبلغ المسافة بين المدينتين 577 كيلومتر تقريبًا، أي يُمكن أن تستغرق رحلة الانتقال حوالي 6 ساعات و47 دقيقة من خلال السيارة، لكن تأكد أن تلك الرحلة تستحق التجربة، إذ تُكمل سكاريا ما بدأته أنطاليا من الإثارة والتشويق، والاستمتاع بأشهر المعالم السياحية.

أفضل الأماكن السياحية في سكاريا

لا يُمكن عدّ أفضل مناطق سياحية في سكاريا أو زيارتها جميعًا في رحلة واحدة، إذ تمتلئ المدينة بالمعالم المتنوعة من حيث الطابع العام، فمنها ما ينتمي إلى عصر الرومان، والعثمانيين، والبيزنطيين، وغير ذلك، وما عليك سوى الاختيار فيما بينها بما يتناسب مع ذوقك وميولك واهتماماتك الشخصية، أو الغرض من رحلتك إذا كانت عائلتك أو أصدقائك يرافقونك، لذا نقدم لك المساعدة ونعرفك على أفضل المناطق السياحية التي يُمكن زيارتها في سكاريا.

1- مسجد أورهان

يُمثل أحد المعالم التاريخية في مدينة سكاريا، وهو من أقدم الأبنية التي شُيدت في العصر العثماني، تحديدًا عام 1325م، خاصةً أن سكاريا تُعد من أول المدن التي سكنها العثمانيون، وقد كان الخشب هو المادة الأساسية في بنائه، لذا تم هدمه، ثم بناؤه مرة أخرى عام 1892م، ومنذ هذا الوقت تم الحفاظ عليه والاحتفاظ بشكله وتصميمه كما هو حتى الآن، ومن أجمل مميزاته أنه يحتوي على ساحة خارجية، تُتيح للزائرين الجلوس فيها والتمتع بالإطلالة الجميلة.

2- بحيرة سبانجا

تمتلئ سكاريا بالبحيرات التي تُزيد من جمالها وتجعله مُلفت للأنظار، ومن أبرزها كانت بحيرة سبانجا ذات المياه الصافية العذبة، والتي تُحيط بها مجموعة من الجبال والمساحات الواسعة، والساحل الصخري، وتعتبر من أكبر البحيرات الموجودة في تركيا، ولوقتنا هذا ما زالت تجذب العديد من السائحين، إذ يُمكن ممارسة عِدة أنشطة من خلالها، مثل الجلوس على ساحلها والتمتع بالهدوء، أو ركوب قوارب التجديف، أو استئجار الحنطور والتجوّل حول البحيرة.

3- جسر جستنيانوس

هو جسر تاريخي قريب من مركز سكاريا، وقد بُنى على يد الإمبراطور البيزنطي جستنيانوس، وسُمى باسمه لذلك، وقد ربط الجسر بين عاصمة الإمبراطورية البيزنطية "القسطنطينية" والمقاطعات الشرقية، وتميّز بأقواسه الثمانية، ورُغم تغيّر البيئة من حوله، إلا أن مظهره لا يزال كما هو حتى يومنا هذا.

تستقبل مدينة سكاريا آلاف الزائرين من العرب والأتراك وسُكان أنحاء العالم المختلفة كل عطلة صيفية، حيث إن ما بها من معالم سياحية جذابة يدفع عدد هائل للتساؤل اين تقع سكاريا، وما موقعها على خريطة تركيا، وما المعالم السياحية الأكثر مُتعة بها، وما إذا كان مُدن تركية مشهورة قريبة منها يُمكن التنقل بين كلٍ منهما بسهولة، وهو ما أوضحناه لك بالتفصيل فيما سبق؛ لتحصل على الإفادة الكاملة إن قررت زيارة المدينة في وقت قريب.