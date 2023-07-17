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اين تقع مرسين؟ وما أهم الأماكن السياحية بها؟

نور أحمد

نور أحمد

تاريخ النشر: 17 تمّوز / يوليو 2023 - 02:01
اين تقع مرسين

مدينة مرسين هي إحدى مدن دولة تركيا التي اشتهرت في السنوات الأخيرة بكونها أحد أبرز الوجهات السياحية في تركيا، وذلك بسبب كثرة الأماكن الطبيعية والمعالم الأثرية بها، وبسبب ذيع صيتها مؤخرًا بات العديد من السياح وزوار تركيا يتساءلون اين تقع مرسين؟ وما هي أشهر المعالم والأماكن السياحية الموجودة فيها؟ وسوف نتعرف على إجابات هذه الأسئلة وبعض المعلومات المهمة عن مدينة مرسين من خلال هذا المقال.

اين تقع مرسين في تركيا؟

تقع مدينة مرسين في الجزء الجنوبي من دولة تركيا، وهي تطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط بإطلالة بانورامية من خلال ميناء بحري كبير، كما تقع مرسين بين ولاية أضنه وولاية انطاليا، وتقع من الشمال بين ولايتى قونيا ونيدا، وتعد مرسين ثالث أكبر مدينة تطل على ضفاف البحر الأبيض المتوسط بعد انطاليا و أضنة، حيث تبلغ مساحتها 175 ألف كيلو متر، وبها العديد من المعالم الأثرية والسياحية بالإضافة إلى المعالم الطبيعية، ويمكن معرفة اين تقع مدينة مرسين في تركيا على خرائط جوجل من خلال الضغط على الرابط التالي من هنا.

أهم المدن القريبة من مرسين

أهم المدن القريبة من مرسين
تعتبر مدينة مرسين من المدن التي تتوسط دولة تركيا ولذا فهي قريبة من عدد كثير من المدن والمحافظات التركية مثل اسطنبول وانطاليا وقونيا وأضنة ونيدا، وهناك بعض المدن القريبة جدًا من مرسين كما يلي:

كم تبعد مدينة مرسين عن إسطنبول؟

اين تقع مرسين من مدينة اسطنبول؟ سؤال يطرحه الكثيرون الذين يرغبون في التجول بأرجاء تركيا، وتبلغ المسافة بين مدينة مرسين ومدينة اسطنبول حوالى 677 كيلو متر وأفضل وسيلة للسفر من اسطنبول لمرسين هي الطائرة ميث تستغرق الرحلة بالطائرة حوالى ساعة وعشر دقائق تقريبًا، بينما تستغرق الرحلة بالحافلة حوالي 10 ساعات.

كم تبعد مرسين عن انطاليا؟

تبلغ المسافة بين مدينة انطاليا ومدينة مرسين حوالي 482 كم تقريبًا، حيث تبلغ الرحلة بالمواصلات البرية سواء القطارات أو الحافلات حوالي 7 ساعات ونصف، عبر طريق D400، أو طريق D350، أو طريق أضنة قونيا يولو.

معلومات عن مدينة مرسين

مدينة مرسين هي مدينة سياحية من الدرجة الأولى، حيث يتساءل الزوار دائمًا عن اين تقع مدينة مرسين، وكيفية السفر إلى مدينة مرسين، وكذلك عن أهم المعلومات حول مدينة مرسين وهي كما يلي:
  • مرسين عبارة عن مدينة وعاصمة وميناء يحملون نفس الاسم فمدينة مرسين تطل على ساحل البحر المتوسط عبر ميناء مرسين البحري، كما أنها تمتلك أطول ساحل في تركيا.
  • يعد ساحل مرسين من أهم الأماكن السياحية وهو الوجهة الأولى، ويبلغ طوله حوالي 108 كم وهو المكان المفضل للكثير من الزوار وصيادين الأسماك.
  • تضم مدينة مرسين الكثير من المعالم الأثرية والسياحية كما تضم فنادق ومنتجعات راقية.
  • تعد مدينة مرسين صاحبة المركز العاشر بين مدن تركيا بالنسبة للكثافة السكانية فى تركيا ازدحامًا، حيث يبلغ عدد سكان مرسين وفقًا لآخر الإحصائيات 2.5 مليون نسمة.
  • تشتهر مدينة مرسين بشوارعها الملئة بالأشجار والنخيل كما أنها تشتهر بتصدير محصول الليمون والبرتقال إلى باقي المدن والولايات.

مناخ مرسين ودرجات الحرارة فيها

تعد مدينة مرسين أحد أبرز  الوجهات السياحية المميزة والمناسبة للسفر على مدار العام، ويعد أفضل وقت لزيارة مدينة مرسين هو شهر أبريل ومايو ويونيو، حيث تكون درجة الحرارة متوسطة والجو جيد ومعتدل وتمتلئ المدينة بالسياح والزوار، ويبدأ الشتاء في مرسين في شهر يناير، حيث تنخفض درجة الحرارة وتسود البرودة قليلاً، ولكن ومع ذلك تظل مدينة مرسين مناسبة للقيام بالزيارات والجولات السياحية طوال العام.

أهم المناطق السياحية في مدينة مرسين التركية

أهم المناطق السياحية في مدينة مرسين التركية

يطلق على مدينة مرسين عروس الشواطئ التركية؛ نظرًا لطبيعتها الخلابة والشلالات البديعة والخلفية التاريخية التي تركت آثارًا رائعة ومبهرة تشير لزمن العزة والبطولات، واستطاعت مرسين أن تتصدر أهم الوجهات السياحية فى تركيا وتحظى بإعجاب جميع المسافرين، وخاصة الأزواج المسافرين فى شهر العسل، وفيما يلي نوضح أفضل أماكن سياحية في مرسين:

1- شلال إيليسو

يعتبر شلال إيليسو مرسين من أجمل معالم الطبيعة في مدينة مرسين التركية، تستقبل منطقة الشلال الكثير من السياح سنويًا ويرجع ذلك للطبيعة الساحرة، ويشتهر بمظهره الفريد، حيث تنحدر المياه من فتحة ضخمة أعلى الجبل وصولاً إلى بركة مائية رائعة فى الأسفل، وهو يوفر أماكن مخصصة للاسترخاء والتقاط الصور، وإذا كنت من محبي سياحة الغوص فى المياة النقية فيعد شلال مرسين الوجهة المناسبة لك.

2- مغارة غيلندير

إذا كنت من عشاق المغامرة فنحن نرشح لك مغارة غيلندير، حيث ستقضي تجربة مثيرة ورائعة وسط الطبيعة الساحرة، ويمكنك إستئجار قارب والقيام بجولة بحرية شيقة غير مسبوقة.

3- شاطئ مرسين مارينا

شاطئ ماريا هو أجمل شواطئ على الإطلاق في مدينة مرسين، ويتمير بألوانه النقية الساحرة.

4- نهر غوسكو

هو واحد من أفضل الأنهار البديعة فى مرسين تركيا، ومن أهم مميزاته أنه يمر بمدينة مرسين بالكامل.

5- قلعة معمورة

تعد من الأماكن الأثرية الشهيرة فى مرسين تركيا، حيث تتميز بالتصميم العريق، حديثًا أدرجت من ضمن التراث العالمى للينوسكو

6- مسجد المقداد

وهو واحد من أكبر المساجد فى مدينة مرسين ويحمل المسجد اسم الصحابى المقداد (رضى الله عنه)

وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية مقال اين تقع مرسين، حيث تعرفنا معًا على أهم المعلومات بشأن مدينة مرسين، وكذلك أهم معالمها السياحية وآثارها ومزاراتها المتعددة، كما تعرفنا كذلك على طبيعة الجو والأوقات المناسبة لزيارة مرسين، نرجو أن نكون قد استطعنا الرد على جميع أسئلتكم الخاصة بمدينة مرسين وموقعها.

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