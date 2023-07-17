اين تقع مرسين؟ وما أهم الأماكن السياحية بها؟

اين تقع مرسين في تركيا؟

تقع مدينة مرسين في الجزء الجنوبي من دولة تركيا، وهي تطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط بإطلالة بانورامية من خلال ميناء بحري كبير، كما تقع مرسين بين ولاية أضنه وولاية انطاليا، وتقع من الشمال بين ولايتى قونيا ونيدا، وتعد مرسين ثالث أكبر مدينة تطل على ضفاف البحر الأبيض المتوسط بعد انطاليا و أضنة، حيث تبلغ مساحتها 175 ألف كيلو متر، وبها العديد من المعالم الأثرية والسياحية بالإضافة إلى المعالم الطبيعية، ويمكن معرفة اين تقع مدينة مرسين في تركيا على خرائط جوجل من خلال الضغط على الرابط التالي من هنا

أهم المدن القريبة من مرسين

تعتبر مدينة مرسين من المدن التي تتوسط دولة تركيا ولذا فهي قريبة من عدد كثير من المدن والمحافظات التركية مثل اسطنبول وانطاليا وقونيا وأضنة ونيدا، وهناك بعض المدن القريبة جدًا من مرسين كما يلي:

كم تبعد مدينة مرسين عن إسطنبول؟

اين تقع مرسين من مدينة اسطنبول؟ سؤال يطرحه الكثيرون الذين يرغبون في التجول بأرجاء تركيا، وتبلغ المسافة بين مدينة مرسين ومدينة اسطنبول حوالى 677 كيلو متر وأفضل وسيلة للسفر من اسطنبول لمرسين هي الطائرة ميث تستغرق الرحلة بالطائرة حوالى ساعة وعشر دقائق تقريبًا، بينما تستغرق الرحلة بالحافلة حوالي 10 ساعات.

كم تبعد مرسين عن انطاليا؟

تبلغ المسافة بين مدينة انطاليا ومدينة مرسين حوالي 482 كم تقريبًا، حيث تبلغ الرحلة بالمواصلات البرية سواء القطارات أو الحافلات حوالي 7 ساعات ونصف، عبر طريق D400، أو طريق D350، أو طريق أضنة قونيا يولو.

معلومات عن مدينة مرسين

مدينة مرسين هي مدينة سياحية من الدرجة الأولى، حيث يتساءل الزوار دائمًا عن اين تقع مدينة مرسين، وكيفية السفر إلى مدينة مرسين، وكذلك عن أهم المعلومات حول مدينة مرسين وهي كما يلي: