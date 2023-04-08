أفضل 13 من بازارات اسطنبول التي ينصح بالتسوق فيها

مدينة اسطنبول من المدن النشطة تجارياً وتمتلك سوق تجاري ضخم ومتنوع، وتتوزع في مختلف شوارعها وساحاتها ومناطقها أشهر المراكز التجارية الضخمة والمولات المميزة، والتي تلبي احتياجات ومستلزمات السكان الضرورية، ورغم الانتشار الواسع لتلك المراكز فإن مدينة اسطنبول بقيت محافظة على تراثها وعاداتها القديمة من خلال وجود الأسواق الشعبية أو ما يسمى بالبازارات.

وبازارات اسطنبول تعود لما قبل العهد العثماني وفتح مدينة القسطنطينية سنة 1453م، وأول البازارات كانت في فترة الحكم البيزنطي وكانت تسمى ببازارات الأحد، واستمرت هذه العادة بعد ظهور الإمبراطورية العثمانية وتم الاهتمام بها وزيادة عدد البازارات ليتسنى لأكبر عدد ممكن من الزوار من الاستفادة منها من خلال شراء مختلف المنتجات والسلع بأرخص الأسعار، وفي مقالنا هذا سنحاول التعرف على أهم البازارات في اسطنبول وأشهرها فكونوا معنا.

أشهر بازارات اسطنبول

تعد الأسواق الشعبية من الملامح التاريخية المهمة في مدينة اسطنبول، وتدعى تلك الأسواق ببازارات اسطنبول وتتنوع هذه البازارات وتشمل مناطق مختلفة من المدينة، ويبلغ عددها حوالي 358 بازار، ويتركز في القسم الأوربي من المدينة 243 بازار و115 في القسم الآسيوي، وتمتاز هذه البازارات بكونها أسواق متنقلة تقام في أيام محددة من الأسبوع، وفي مناطق معينة ضمن اسطنبول مثل بازار يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء وغيرها.

وتشهد تلك البازارات زيارة عدداً كبيراً من الزوار والسياح، ويتم اختيارها ضمن معالم سياحية مشهورة لجذب المزيد من الزائرين، ويتم عرض مختلف المنتجات والسلع من مواد غذائية وملابس وعطور ومواد تجميل وتحف ومشغولات يدوية وغيرها، وبأسعار منافسة مقارنة مع بقية الأسواق التركية المعروفة، وفيما يلي أهم تلك البازارات:

1- جراند بازار (البازار الكبير)

من الأسواق التاريخية القديمة التي بنيت في عام 1455م بأمر من السلطان محمد الفاتح حيث أمر ببناء مبنيين من الحجارة ليتمكن التجار من وضع منتجاتهم وعرضها للبيع، وسرعان ما انطلق هذا المشروع التجاري ونما ليتحول إلى أشهر نقطة تجارية في اسطنبول في نهاية القرن السادس عشر.

خضع السوق للعديد من الترميمات بعد تعرضه لأكثر من كارثة طبيعية، وبالرغم من ذلك بقي السوق محافظاً على هيكله الخارجي وزخرفاته المعمارية الجميلة التي تبرز جمال وسحر العمارة العثمانية قديماً بحيث يبدو أحد أفضل الأماكن السياحية في اسطنبول التي تجذب إليها الزوار والسياح من كل أنحاء العالم، وأدرج البازار عام 2014م كمركز التسوق الأكثر شهرة وازدحاماً في العالم.

والسوق مغطى ومسقوف مزين بنقوش وزخرفات قديمة ولبواباته شكل الأقواس، وهو من أقدم وأكبر الأسواق المسقوفة في العالم حيث تبلغ مساحته حوالي 30700 متر مربع، ويضم حوالي 61 شارع مغطى وتنتشر في هذه الشوارع حوالي 4000 متجر متنوع في البضائع والمنتجات، حيث تجد محلات بيع الأقمشة والمواد الغذائية والمواد الإلكترونية والأدوات المنزلية والملابس والمنسوجات والسجاد التركي الفاخر، إضافة إلى المشغولات اليدوية الفضية والذهبية والنحاسية والعملات المعدنية القديمة والتحف والأعمال الحرفية التقليدية.

وهذا البازار من أشهر بازارات اسطنبول ويشهد له بالتنوع الكبير في المعروضات والترتيب في عرض البضاعة إضافة إلى رخص الأسعار ومناسبتها لكل الأذواق، ولقد جعل هذا البازار من مدينة اسطنبول مركز التجارة بين قارتين وخصوصاً أنه يقع في منطقة حيوية وهامة في قلب المدينة وهي منطقة الفاتح، ويحيط به العديد من المعالم التاريخية والسياحية المهمة في البلد، إضافة إلى المطاعم والمقاهي والفنادق والحدائق المميزة.

2- بازار تورك

يقع البازار في منطقة بهجة شهير ضمن مقاطعة باشاك شهير في مدينة اسطنبول، ويتميز بكونه من أحدث وأفضل بازارت اسطنبول حيث تم بناء البازار بشكل يحميه من أشعة الشمس صيفاً والثلوج والأمطار شتاء بوجود سقف فولاذي محكم الإغلاق، ويفتح البازار أبوابه يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة السابعة مساء، ولتسهيل عملية التسوق داخل البازار تم إضافة عربات للتسوق بحدود 200 عربة تعمل من خلال قطع النقود المعدنية.

وبازار تورك من أسواق اسطنبول الرخيصة والشعبية حيث يضم منتجات وبضائع بأسعار زهيدة، والتي يتم عرضها في طابقين اثنين، ويحوي الطابق الأول ملابس للأطفال والنساء والرجال وتحف وهدايا، بينما الطابق الثاني مخصص للفواكه والخضار والأجبان واللحوم والسمك.

أما بالنسبة للخدمات فإن السوق يتضمن العديد من المطاعم والكافتيريات، وفيه مسجد لأداء الصلاة وغرفة رعاية صحية وغرف رضاعة أطفال ودورات مياه نظيفة، ومنطقة مخصصة لألعاب الأطفال ومواقف سيارات تتسع لحوالي 1100 سيارة.

3- السوق المصري

ثاني أكبر أسواق اسطنبول التقليدية بعد سوق البازار الكبير، ومن أماكن البازارات في اسطنبول الرخيصة والشعبية حيث يقع في منطقة امينونو بعد جسر غلاطة مباشرة، وتم البدء ببنائه بأمر من السلطان مراد الثالث عام 1597م، وأطلق عليه السوق المصري كون السفن المصرية كانت تنزل بضاعتها في هذا المكان، ولأن أغلب البضائع المعروضة فيه من قهوة وتوابل والقادمة من الهند وجنوب آسيا كانت تمر بمصر ومن ثم تصل لاسطنبول.

وهذا السوق وجهة مثالية للزوار والسياح العرب والأجانب، ويمكن الوصول إليه عبر الميترو أو الحافلة، ويعد من المراكز التجارية المخصصة لبيع التوابل والبهارات والحلوى والقهوة والمجوهرات والمعمول والعسل والهدايا، ويمتاز بأسعاره الرخيصة والمنافسة لبقية الأسواق التركية، والسوق رغم قدمه فإنه لا يزال محافظاً على أصالة الدولة العثمانية الممزوجة بالتراث الشرقي العريق.

4- سوق أراستا

يوجد سوق أراستا في شمال شارع تورون في منطقة السلطان أحمد في اسطنبول خلف المسجد الأزرق مباشرة، وهذه المنطقة من أشهر المناطق السياحية في اسطنبول، وتضم معالم تاريخية وأثرية ومطاعم ومقاهي ومتاحف مميزة، وهذا السوق تقليدي يقع في زقاق ضيق تصطف على جانبيه المتاجر الصغيرة والتي يصل عددها إلى حوالي 70 محل تجاري، وفي القدم كان السوق مخصص لبيع لوازم الحرب للجنود العثمانيين والتي كانت تصنع يدوياً، وفي عام 1930م عثر على حفريات أثرية تعود للعصر البيزنطي.

ولقد خضع السوق لعدة ترميمات من قبل مديرية الأوقاف، وتحول إليه النشاط التجاري من جديد ليصبح من أشهر وأهم أسواق شعبية في اسطنبول، والتي تختص بعرض المشغولات اليدوية والسجاد والبسطات والهدايا التذكارية والأواني النحاسية والمرايا والبورسلان الأزميكي والسيراميك وفنون الفسيفساء والجلود والمفروشات والشنط وأواني القهوة والعيون الزرقاء والعطور والأقمشة والخرداوات.

يوجد في السوق عدة مطاعم ومقاهي مع جلسات رائعة وممتازة لتناول المأكولات والمشروبات اللذيذة مع وجود فرقة تقوم بغناء المقامات التركية ورقص الدراويش المولوي.

5- بازار باشاك شهير

سوق شعبي في اسطنبول في منطقة باشاك شهير في الجانب الأوربي من المدينة، وهو من بازارات اسطنبول الأسبوعية التي تنظمها الحكومة في يومي الخميس والأحد من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساء، ويمتد السوق على مساحة 40 ألف متر مربع، ويمتاز بنظام تدفئة، ويتألف البازار من طابقين الأرضي منه مخصص لبيع الخضار والفاكهة الطازجة والمخللات والمكسرات والفواكه المجففة والأجبان والألبان والعسل والأسماك، إضافة إلى أغراض الحفلات والهدايا.

أما الطابق تحت الأرضي تنتشر فيه بضائع متنوعة من أحذية وملابس وحقائب وأكسسوارات وأدوات منزلية وأدوات تجميل وألعاب أطفال وسجاد وستائر، وهو من بازارات اسطنبول الرخيصة الثمن والتي تغطي كامل منطقة باشاك شهير، كما أنه من الأماكن الخاصة بإقامة المعارض والأسواق المؤقتة، ويجمع بين أصالة التقاليد وحداثة الحاضر.

6- بازار الجمعة في اسطنبول

يعتبر من الأسواق الشعبية الرخيصة في منطقة الفاتح في اسطنبول قرب فندق زادة ويدعى ببازار زادة أيضاً، ويصنف ضمن أشهر البازارات في اسطنبول التي تمتاز بتنوع منتجاتها وأسعارها الزهيدة، والسوق مقسم إلى أجزاء مختلفة يعرض كل منها بضائع معينة، مثل الجزء الخاص بالملابس الرجالية والنسائية وملابس الأطفال والألبسة القطنية، وجزء لعرض الأحذية ومستحضرات التجميل والمواد المنزلية وأدوات المطبخ والمفروشات والمنسوجات اليدوية والعطور والأكسسوارات، وجزء لبيع الخضروات والفاكهة الطازجة واللحوم والأسماك بمختلف أنواعها، وجزء لبيع الزهور والورود بمختلف الأشكال والألوان.

وهذا السوق من أسواق اسطنبول المزدحمة بشكل كبير ويقصده السكان المحليين والسياح كونه يتوسط منطقة الفاتح السياحية والتاريخية، وبقرب السوق العديد من المعالم المميزة والمشهورة مثل بانوراما اسطنبول ومنطقة اكسراي ومول هيستوريا اسطنبول، ويمكن الوصول إلى بازار الجمعة بسهولة عبر الحافلات العامة المتواجدة في ساحة تقسيم أو عن طريق ركوب الترام من منطقة السلطان فاتح إلى منطقة فندق زادة.

7- بازار السبت في اسطنبول

يهوى الكثير من الأشخاص الأتراك زيارة البازارات الأسبوعية في اسطنبول والتي يتم تنظيمها في أيام معينة بقصد شراء المستلزمات الضرورية للأسر التركية بأرخص الأسعار وبأجود الأنواع، وتوفير الوقت والجهد في البحث عن السلع المناسبة، ويعد بازار السبت من بازارات اسطنبول التجارية والسياحية المهمة، ويمتاز بطابع خاص يختلف عن بقية الأماكن، وهذا البازار يتواجد في منطقتين ضمن اسطنبول هما منطقة بيشكتاش ومنطقة بكركوي.

وبازار السبت في بيشكتاش من أفضل بازارات في اسطنبول وأشهرها، ويتنقل في هذه المنطقة في أماكن مختلفة كل يوم سبت، ويتميز بوجود العديد من السلع والمنتجات الرخيصة الثمن من ملابس وجلود وخضروات وبقاليات وفواكه وبقوليات وأجبان وألبان وزيوت وزيتون، إضافة إلى العطور والإكسسوارات ومستحضرات التجميل والزجاجيات وأدوات المنزل والزهور بأنواعها، وبعد الانتهاء من التسوق يمكن زيارة المعالم السياحية القريبة منه مثل مسجد الحميدية وحديقة وقصر يلدز.

أما بازار السبت في بكركوي فهو من أكبر بازارات اسطنبول، ويتواجد خلف مول مرمرة في منطقة بكركوي في الجانب الآسيوي من اسطنبول، ويضم تشكيلة واسعة من المنتجات وبأرخص الأسعار مثل الملابس والأقمشة والمنسوجات والستائر والأحذية والزجاج والسجاد والمجوهرات.

8- بازار الأحد في اسطنبول

يتم فتح بازار الأحد في منطقة كازيمباسي في حي قاسم باشا التابع لمقاطعة كاديكوي السياحية في اسطنبول، ويحظى السوق بالشهرة الواسعة وبنشاط تجاري كبير بسبب المكانة السياحية للموقع الذي يوجد فيه، والذي يجذب الكثير من الزوار والسياح إليه.

وهو من بازارات اسطنبول التي تتوفر فيها كل متطلبات العائلة ومستلزماتها سواء من منتجات غذائية مثل لحوم وسمك وأجبان وألبان ومعلبات وخضار وفاكهة وحلويات ومخبوزات وبهارات وتوابل وأعشاب وعطورات ومواد أشغال يدوية وأنتيكات وتحف وأدوات منزلية ومفروشات وغيرها.

وبعد الانتهاء من التجول والتسوق ضمن البازار يمكن للزائر تجربة وجبات الفطور التركية الشهية والحلويات اللذيذة، ومن ثم الذهاب إلى الحمام التركي الذي يبعد عن السوق حوالي 6 دقائق، وزيارة كابيتول مول وكيدزانيا اسطنبول وأكاسيا مول ومعالم سياحية أخرى مشهورة في المدينة وقريبة من بازار الأحد.

9- بازار الاثنين في اسطنبول

يقع سوق يوم الاثنين في شارع إيهاب ضمن منطقة مرمرة وتحديداً في فيروكوزكوي وكاري سك في غرب مدينة اسطنبول، ويشتهر بكونه أفضل بازار في اسطنبول، ويحظى بشعبية واسعة من قبل السكان المحليين والسياح، ويجمع هذا البازار عدداً كبيراً من البائعين والمزارعين الذين يقومون بعرض منتجاتهم من لحوم وسمك ودواجن وأصناف من المحاصيل الزراعية على اختلاف أنواعها.

إضافة إلى السلع الخاصة بالمنزل والمطبخ والملابس لمختلف الفئات العمرية رجال ونساء وأطفال، والعطور والأدوات الكهربائية والأجهزة المنزلية، ويقع السوق ضمن مناطق حيوية مهمة من فنادق ومطاعم ومقاهي بحيث يستمتع المتسوق بمتعة التسوق ضمن البازار، إضافة إلى زيارة المعالم السياحية الأخرى في المنطقة.

10- بازار الثلاثاء في اسطنبول

من الأسواق التاريخية والشعبية المهمة في اسطنبول ويسمى بسوق كاديكوي حيث يوجد في منطقة كاديكوي في الجانب الآسيوي في اسطنبول، ويمتاز بكونه من بازارات اسطنبول الرخيصة في أسعارها والمتنوعة في بضائعها ومنتجاتها، وتقام فيه أيام البازارات في اسطنبول بصورة متكررة كل يوم ثلاثاء وجمعة على مساحة تقدر ب 12 ألف متر مربع، وبوجود 200 محل تجاري وبشكل منظم لمنع حدوث أي مشاكل أثناء التسوق ليتسنى للزوار التبضع بحرية ومشاهدة السلع بشكل كامل.

والسوق مزيج من التاريخ التركي واليوناني، وساهمت الأقلية الأرمنية في تطويره بشكل كبير مع المحافظة على المعالم والآثار المعمارية الكلاسيكية التي تعكس ثقافة الإمبراطورية العثمانية في شكل المقاهي ومحلات بيع الكتب وورشات العمل، ويضم البازار مجموعة كبيرة من السلع مثل الخضراوات والفواكه الطازجة والسمك بأنواعه واللحوم والألبان والأجبان والمكسرات والملابس التقليدية والعصرية والأقمشة والمنسوجات والهدايا والعطور ومعارض الأثاث التركي الفاخر والعتيق والأواني المنزلية وغيرها.

11- بازار الأربعاء في اسطنبول

هناك بازار الأربعاء في منطقة الفاتح ويدعى بازار الفاتح ويعرف هذا السوق محلياً باسم كارسامبا بارازي، ويقام يوم الأربعاء من كل أسبوع في هذه المنطقة السياحية والقريبة من أهم معلم تاريخي في اسطنبول وهو مسجد السلطان الفاتح، وهذا البازار من أفضل بازارات في اسطنبول وأشهرها حيث تجد فيه سبع شوارع رئيسية لعرض البضاعة مع 17 شارع فرعي.

ويحتضن السوق حوالي 1300 بائع متجول، وتتوزع فيه حوالي 4800 أكشاك صغيرة، إضافة لوجود 2500 متجر، وذلك بامتداد مساحي كبير يصل إلى 15,62 كم مربع.

ويعرض السوق ضمن محلاته السلع والبضائع التركية الرخيصة الثمن من ملبوسات للأطفال والنساء والرجال والمحجبات التركيات وفساتين السهرة الناعمة والفواكه والخضرة والأطعمة الجاهزة والأثاث التركي والمفروشات والأدوات المنزلية والأحذية والأجهزة الكهربائية والهدايا والورود.

وهناك بازار أربعاء آخر مشهور في اسطنبول هو بازار الأربعاء في فلوريا وهو بازار شعبي يقام أسبوعياً كل أربعاء في ضاحية يشيل كوي في مقاطعة بكركوي ضمن مدينة اسطنبول، وتبلغ مساحة هذا البازار حوالي 12000 متر مربع ويتضمن 2000 كشك، ويوفر للأسرة التركية كل ما تحتاجه من مواد غذائية وألبسة ومواد تجميل وأكسسوارات وحقائب وأحذية، وفيه بسطات عشوائية لبيع التحف والحرف اليدوية المصنعة بمهارة عالية وبخاصة المصنوعة من النحاس، وتتوفر فيه عربات لبيع المأكولات الشعبية التركية والهدايا التذكارية.

وبعد الخروج من بازار الأربعاء في فلوريا يستطيع الزائر استكمال رحلته السياحية، وزيارة معالم أخرى قريبة من السوق مثل حديقة فلوريا الترفيهية وغابات فلوريا وأكواريوم اسطنبول الذي يضم أكبر حوض للأسماك البحرية.

12- بازار الخميس في اسطنبول

من الأسواق الشعبية والرخيصة في مدينة اسطنبول والتي تقام في مناطق مختلفة منها كل يوم خميس ليكون من أشهر بازارات اسطنبول المتنقلة، ويتميز السوق بعرض مختلف المنتجات والسلع وبأسعار رخيصة ومنافسة لبقية الأسواق التركية، ويجذب هذا البازار الكثير من الزوار سواء من السكان المحليين أو من القادمين لزيارة مدينة اسطنبول من عرب وأجانب.

ويحتضن السوق محلات لبيع الملابس التي تناسب مختلف الأعمار ومحلات أثاث ومفارش تركية عالية الجودة، ومحلات لبيع أدوات المنزل ومستلزماته الضرورية، ومحلات تحف وهدايا وتذكارات ونجف ومعدات إضاءة، ومحلات خضروات وفاكهة طازجة ولحوم وأسماك.

13- سوق بايزيد اسطنبول أو السوق المسقوف

يستقطب هذا السوق الكثير من الزوار والسياح بسبب وجوده في منطقة سياحية مهمة وهي منطقة بايزيد القديمة والتي تحظى بشهرة واسعة في مدينة اسطنبول، وهذا البازار من أقدم بازارات اسطنبول ويمزج بين أصالة الشرق وحضارة الغرب، ويضم محلات تجارية متنوعة البضائع والمنتجات مثل محلات الأقمشة والمنسوجات والتحف والزخارف العثمانية ومحلات الهدايا والتذكارات ومحلات المواد الغذائية من خضراوات وفاكهة ومكسرات ومخللات ومواد معلبة وأجبان وألبان وعسل ومواد عطرية وأعشاب وتوابل وبهارات.

وعلى طول السوق تتواجد المطاعم والمقاهي المشهورة بالأطباق التركية التقليدية والوجبات البحرية اللذيذة والمخبوزات والحلويات التركية الشرقية والمعجنات والفطائر اللذيذة.

في ختام هذا المقال تم التعرف على أهم بازارات اسطنبول وأشهرها، والتي تقدم مختلف البضائع والسلع وبأسعار رخيصة ومناسبة لمختلف الطبقات الاجتماعية، إضافة لشعبيتها المتزايدة والتي تجذب ملايين الأشخاص سواء من السكان المحليين أو السياح القادمين لزيارة تركيا.