بازار بيليك دوزو اسطنبول: الخدمات والمواعيد والأسعار

تتفرد اسطنبول الغربية بتركز جميع الخدمات ومراكز التسوق من حولها بعدما شهدت نموًا عمرانيًّا كبيرًا، ومن أكثر المناطق التي تحتضن المولات والمحلات التجارية في كل زاوية منطقة بيليك دوزو في اسطنبول، وتنفرد تلك المنطقة بسوق خاص بها لكثرة الساكنين بها؛ لذا وفرنا لكم اليوم في مقالنا كافة التفاصيل الخاصة ببازار بيليك دوزو؛ والذي يضم بداخله عددًا كبيرًا من المحلات التجارية المختلفة؛ مع اختلاف بضاعة كل محل من محلات السوق، فإن كنت تسكن في تلك المنطقة وتحتار في التسوق فتابع مقالنا للنهاية لتتعرف على كافة التفاصيل الخاصة ببازار بيليك دوزو.

خريطة بازار بيليك دوزو

يقع البازار في منطقة بيليك دوزو اسطنبول ويعد من أفضل الأسواق لتوفر كل ما يحتاجه الزوار سواء كانوا سكان محليين أو سائحين من المنتجات كافة في مساحة شاسعة جدًا، ففي البداية وقبل أن تدخل السوق ستجد موقفًا كبيرًا للسيارات يقبع أمامه، ومن ثم ستجد السوق الذي يتميز بهيأته الجذابة الشبيهة للمراكز التجارية، فهو عبارة عن طابق واحد كبير جدًا مغطى بالكامل للوقاية من الأمطار وحرارة الشمس، وبخاصة في فصل الصيف، ويعج هذا السوق بأقسام المحلات التجارية العديدة، فكلها عبارة عن بسطات منظمة تمتلئ بالسلع والمنتجات المختلفة، ويوجد في آخر السوق مطعم صغير للفطائر التركية التقليدية يمكنك الجلوس للاسترخاء من عناء التسوق وتناول فطائر لذيذة بالنكهة التي تفضلها.

الخدمات الموجودة في بازار بيليك دوزو

على الرغم من كبر مساحة بازار بيليك دوزو في اسطنبول إلا أنه يفتقر إلى خدمات عديدة بالنسبة للعديد من الزوار، فما يوفره هو موقف لصف السيارات وسلات للقمامة ومدخل صالح للكراسي المتحركة ومطعم صغير يقدم الفطائر الشهية، كما أنه محاط بعدة مطاعم شعبية قروية.

مواعيد عمل بازار بيليك دوزو

يعمل بازار بيليك دوزو باسطنبول يومين في الأسبوع، وهما يوم الأحد الأربعاء، وذلك من الساعة الثامنة صباحًا حتى السادسة مساءً.

دليل محلات بازار بيليك دوزو

يعد سوق بيليك دوزو من أشهر الأسواق في اسطنبول التي تتيح العديد من السلع والمنتجات بدءًا من الملابس والأحذية والحقائب والإكسسوارات والعطور والزهور والأدوات المنزلية والخيوط وأدوات الصناعات اليدوية وحتى الخضراوات والفواكه الطازجة والمنتجات الغذائية والبهارات بأسعار رخيصة، وتتمثل أقسام السوق بالتفصيل في الآتي:

1. قسم الملابس والخياطة

تتعدد المحلات التجارية الخاصة ببيع الملابس داخل السوق بشكل كبير، فبعضها يقدم الملابس النسائية الأنيقة بجميع أشكالها من السترات والبناطيل والفساتين التركية والقمصان والبيجامات والآخر يعرض الملابس الرجالية، وهناك تشكيلة متنوعة من ملابس الأطفال بخامات رائعة لجميع المقاسات، كما تتوفر بسطات لبيع أدوات الخياطة من الخيوط والإبر ومستلزمات الصناعات اليدوية ويعمل ذلك القسم في سوق الأحد في اسطنبول ببيليك دوزو وكذلك سوق يوم الأربعاء.

2. قسم الأحذية

لا يقل قسم الأحذية أهمية عن قسم الملابس، حيث يوجد عدد كبير من البسطات التي تعرض جميع أنواع الأحذية النسائية والرجالية بجميع المقاسات والأنواع، حيث تتوفر الأحذية الرياضية والصنادل والأنعل الجلدية الأصلية والأحذية الطويلة التي تغطي جزءًا من الساق، كما تتوفر بسطات مخصصة لبيع الجوارب أيضًا.

3. قسم الحقائب

هناك عدد لا بأس له من المحلات التجارية التي تبيع الحقائب الجلدية بأنواعها شتى، فهناك حقائب اليد النسائية وحقائب الظهر الرائعة المصممة بأشكال عصرية وحقائب السفر متفاوتة الأحجام.

4. قسم الحلي

تنتشر الإكسسوارات بأنواعها كالسلاسل والخواتم والأقراط ذات الأحجام المختلفة داخل أفضل بازارات في اسطنبول ولكن ما تتميز به في سوق بيليك دوزو تنوعها ورخص ثمنها وإتاحة الإكسسوارات المصنوعة صناعة يدوية التي تتمتع بإقبال شديد من قبل الزوار.

5. قسم المستلزمات المنزلية

يزخر السوق بتشكيلة واسعة من الأدوات المنزلية المختلفة نحو أطقم الكاسات والطواجن والطناجر وغيرها من أدوات المطبخ، كما يوجد أنواع عدة من المفروشات الخاصة بالطاولات.

6. قسم البقالة واللحوم

يمكنك أخذ جولة حول السوق لشراء كل ما تحتاجه من المواد الغذائية والمكسرات ومنتجات الألبان والخضراوات والفواكه الطازجة بأسعار رخيصة، بالإضافة إلى الدواجن واللحوم وأنواع الأسماك والجمبري المختلفة، والتي تتفاوت أسعارها من محل لآخر.

أسعار بازار بيليك دوزو

لا يعتبر سوق بيليك دوزو مجرد سوق عادي، فهو يحيط بأفضل الأماكن السياحية في اسطنبول والخدمات المختلفة التي يحتاجها الزائر والمقيم، ولتوفيره لجميع المنتجات بأسعار زهيدة تبدأ من عشر ليرات تركية ولا تتعدى المائة وخمسين ليرا، وبالطبع فإن الدخول إلى السوق مجاني.

في نهاية المقال وبعد أن عرضنا كل ما يخص بازار بيليك دوزو ننوه على ضرورة المفاوضة مع البائعين للوصول إلى أرخص سعر ممكن للشراء، كما ننصحك بالمقارنة بين أسعار المتاجر المتنوعة داخل السوق للسلعة المراد شرائها.