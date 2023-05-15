خريطة باصات مطار اسطنبول الجديد: المواعيد والمحطات

الباصات أو الحافلات واحدة من وسائل المواصلات المنتشرة في اسطنبول، فهي وسيلة نقل عامة متعددة الباصات، يستطيع أي فرد استخدام باصات مطار اسطنبول عن طريق بطاقة المواصلات العامة وهي عبارة عن بطاقة ذكية يتم شحنها بقيمة الأجرة، وفي مقالنا اليوم سنتعرف على باصات مطار اسطنبول بالتحديد حيث يواجه البعض مشكلة في الحصول على باص قوي وسريع يمكنه التوجه إلى مطار اسطنبول دون التأثر بحالات الازدحام الشديد التي عادةً ما تواجهها السيارات والتاكسي، وسوف تجد في هذا الموضوع أقرب وأفضل باصات النقل الى مطار اسطنبول الجديد بحيث يصبح من السهل عليك حجز رحلتك.

خريطة باصات مطار اسطنبول

هناك الكثير من الباصات في مدينة اسطنبول منها ما يذهب من وإلى أي مكان داخل اسطنبول عدا المطار، وعدد أخر من باصات مطار اسطنبول متخصصة في إيصال العملاء من وإلى المطار، بالتالي يمكنك التوجه إليها وبدأ رحلتك أو السفر الخاص بك، وتقريباً توجد الباصات في كل مكان داخل المدينة " في الأماكن المسموح للباصات العبور فيها "، ولأن المطار مكان مركزي مهم، فلابد من اختيار باصات مطار اسطنبول الجديد كونها الأوثق في إيصالك إلى المطار أو منه إلى مكان أخر، سرعة باصات مطارات اسطنبول جيدة، وبناءً عليه لا خوف من فكرة التأخير على سفرك بالطائرة.

قبل التوجه إلى محطة الباصات من مطار اسطنبول الجديد ينبغي أولاً معرفة معلومات حولها، فهناك أكثر من 800 خط سير للباصات وأكثر من 6 آلاف باص، تم ربطهم بكافة الاحياء والأماكن الموجودة في اسطنبول، أما التعرف على الباص الذي سوف تذهب به يكون من خلال الرقم، حيث كل باص من باصات مطار اسطنبول عليه لافتة إلكترونية مرقمة " الرقم الظاهر فيها هو رقم الباص "، وسوف نتحدث عن أقرب الباصات التي يمكنك ركوبها من وإلى المطار.

باصات هافاش

أولاً هافاش هو اتوبيس المطار، وهو أفضل باص رسمي للمطار، موقعه دائماً خارج صالة السفر أو صالة المغادرة من المطار الجديد في اسطنبول، لاسيما للمطار الدولي، ينتقل باص مطار اسطنبول هافاش من المطار إلى ميدان تقسيم أو أي مكان في وسط المدينة، بالنظر إلى باصات مطار اسطنبول سوف تجد أن هافاش هو الأقل في السعر، حيث تبلغ سعر التذكرة من 15 وحتى 21 ليرة " تقدير السعر للتذكرة يتم حسب المطار الذي تريد التوجه منه أو إليه "، وفيما يلي أهم إيجابيات الأتوبيس:

لا يتوقف في أي محطة من محطات الوقوف، حيث يتوجه من المطار إلى الميدان مباشرةً.

لا يستغرق وقت طويل في رحلته، فهو يأخذ كم 45 إلى 60 دقيقة كحد أقصى للوصول.

تحركه من محطة الهافاش في تقسيم يتم بوتيرة كل نصف ساعة.

مكانه ثابت في صالة السفر وصالة المغادرة مباشرةً.

لا يستخدم معه فيزا، وغير مطلوب بطاقة مواصلات أو حتى دفع مسبق، بل يتطلب منك دفع نقدي مباشر لمسؤول الباص.

مواقف ومحطات باصات مطار اسطنبول الجديد

المقصود بمحطات باصات مطار اسطنبول أي نقاط البدء أو بداية الانطلاق لهذه الباصات من وإلى مطار اسطنبول الجديد، وهذا يختلف من منطقة لأخرى، والسبب في وضع نقاط محددة لجميع باصات اسطنبول هو النظام الذي قامت بوضعه الدولة حتى تحد من الازدحام الحاصل أثناء السفر إلى المطار، وعليه يكن على الراكب التوجه إلى المواقف أو النقاط المحددة من قبل بلدية اسطنبول لكل باصات مطار اسطنبول الجديد، وجميع الباصات المتوجهة نحو المطار لا تقف في الطريق المفتوح أو الطرقات الجانبية، لأنها مخصصة للمطار، بالتالي باصات المطار الجديد في اسطنبول تجدها فقط في مواقف محددة لكل منطقة، وأنت من تُقرر أي مواقف باصات مطار اسطنبول سوف تذهب إليها حسب المنطقة القريبة منك، وفيما يلي توضيح لبداية انطلاق الباص " مواقف الباصات " لكل منطقة:

منطقة Kadıköy: موجودة في الجانب الاسيوي من مدينه اسطنبول، وبينها وبين المطار 67 كيلو متر، بدء الانطلاقة كل 30 دقيقة. منطقة Tepeüstü: التي تبعد عن مطار اسطنبول الجديد 91 كيلو متر، بداية انطلاق الباص فيها تكون كل 45 دقيقة. منطقة Pendik: المسافة بين هذه المنطقة وبين المطار 93 كيلو متر، موعد سير الباص كل 20 دقيقة. منطقة Kemerburgaz: المسافة بين المنطقة وبين المطار 21 كيلو متر، تنطلق الباصات فيها كل 20 دقيقة. منطقة Arnavutköy: تبعد عن المطار 22 كيلو متر، وبدء انطلاق الباصات في هذه المحطة كل 20 دقيقة. Başakşehir: تقع في الجانب الأوروبي، وتبعد عن مطار اسطنبول 27 كيلو متر، بدأ انطلاق الباص كل 20 دقيقة. خط Alibeyköy: يبعد عن المطار 31 كيلو متر، وبدأ الانطلاق كل 30 دقيقة. منطقة Mahmutbey: المسافة بينها وبين المطار 36 كيلو متر، بداية الانطلاق للباصات كل 20 دقيقة. Zincirlikuyu: موجودة في الجانب الأوروبي وتبعد عن المطار مسافة 37 كيلو متر، وتنطلق باصات اسطنبول فيها كل 15 دقيقة. Otokar: تبعد مسافة 38 كيلو متر عن مطار اسطنبول، بداية الانطلاق كل 20 دقيقة.

مواعيد باصات مطار اسطنبول الجديد

حرصت بلدية اسطنبول على تحديد توقيتات أو مواعيد محددة لجميع باصات المطار الجديد اسطنبول حتى يعرف الركاب متى يتوجهون إلى ركوب الباص من وإلى مطار اسطنبول، جميع الباصات المخصصة لنقل الركاب من وإلى المطار لها أسعارها الخاصة ومواعيد انطلاقها أيضا، وإذا توفر لديك كرت اسطنبول يمكنك ركوب الباص به، وجميع الباصات لها مواقف وطرق خاصة بركوبها، وبناءً عليه غير مسموح على الإطلاق بركوب باص برقم غير المخصص لك أو المكتوب في تذكرة أو بطاقة الحجز " طالما كان حجزك محدد برقم الباص"، وفيما يلي مواعيد مغادرة موقع باصات مطار اسطنبول الجديد والتي على إثرها سوف تتوجه من المحطة:

00:20 بعد منتصف الليل

2:45 ليلًا

4:15 فجرًا

6:10 صباحاً

9:00 صباحاً

10:00 صباحاً

11:00 صباحاً

12:00 مساءًا

13:00 مساءًا

13:15 مساءًا

14:00 مساءًا

15:00 مساءًا

16:00 مساءًا

17:00 مساءًا

18:00 مساءًا

19:00 مساءًا

20:00 مساءًا

21:00 مساءًا

22:30 مساءًا

23:30 مساءًا

تنويه: المواعيد المذكورة هي مواعيد مغادرة الباص من المحطة من وإلى المطار، وكل توقيت مخصص لباص معين، وتليه دورة ذهابه وإيابه كل فترة زمنية، فينبغي معرفة رقم الباص الذي سوف تذهب فيه وبالتالي سوف يظهر لك موعد المغادرة الأول الخاص به.

موعد انطلاق باصات اسطنبول التي تبعد عن المطار 40 كيلو متر

المقصود بنقطة الانطلاق أي وقت دورة هذه الباصات، بمعنى: أنه بمقدورك إيجاد باص ذاهب إلى المطار كل 20 دقيقة أو أكثر أو حتى اقل، فإذا ما توجهت على سبيل المثال إلى محطة Taksim وفاتك باص منطلق منذ 15 دقيقة، حينها ينبغي عليك الانتظار 5 دقائق ليبدأ باص جديد في التوجه إلى المطار وهكذا احتساب الوقت بوتيرة الانطلاق، وهناك محطات تبعد عن مطار اسطنبول الجديد مسافة 40 كيلو متر، وعدد نقاط انطلاق حافلات مطار اسطنبول الجديد بتلك المسافة هم خمس نقاط بخمس مناطق فقط، وتبدأ الباصات فيهم ما بين كل 20 إلى 30 دقيقة لا أكثر، وهم كالتالي:

منطقة Sarıyer: موعد انطلاق الباص كل 20 دقيقة. Taksim: مواعيد انطلاق الباصات فيها كل 20 دقيقة. Basaksehir: موعد الانطلاق فيها كل 25 دقيقة. Halkali: انطلاق حافلات مطار اسطنبول بها كل 25 دقيقة. Hacıosman: تنطلق الباصات كل 30 دقيقة.

تطبيقات مواعيد باصات مطار اسطنبول

قد تنسى موعد الباص أو تختلط عليك مواعيد باصات مطار اسطنبول وهذا شيء طبيعي وارد حدوثه مع أي فرد، بالتالي يلزمك مرشد مثالي في اعطائك المواعيد المضبوطة لكل الحافلات التي تذهب من وإلى المطار، هذا المرشد لا يتمثل بفرد يخبرك؛ لأنه مهما ساعدك لن يكون متاح طوال 24 ساعة، لذا أفضل مرشد في عرض كل ما يخص مواعيد المواصلات في اسطنبول خاصةً الحافلات هو تطبيق مواعيد الباصات باسطنبول.

والمميز في الأمر أنه متوفر أكثر من تطبيق لعرض مواعيد الباصات أول بأول وطوال الوقت، بالإضافة إلى أن أي تغيير قد يطرأ على حافلات مطار اسطنبول سوف تتعرف عليه مباشرةً من خلال هذه البرامج، وفيما يلي قائمة عرض أفضل البرامج التي يمكنك الاعتماد عليها في عرض المواعيد الصحيحة للباصات المتوجهة من المطار.

تطبيق Mobiett

موبييت تطبيق ممتاز في عرض مواعيد باصات مطار اسطنبول واستخدامه سهل، حيث يقدم لك واجهة سهلة تتمكن من خلالها رؤية قائمة المواعيد للباصات سواء تلك التي تذهب في رحلات عامة أو المخصصة من مطار اسطنبول الجديد، تطبيق Mobiett هدفه إيضاح الرحلة كاملة من قبل سيرها إلى انتهاء الرحلة، لذلك تجده يضع معلومات عن كل تفصيلة متعلقة برحلتك من المطار إلى أي مكان أخر، وسوف تفهم أكثر بمجرد متابعة أهم مزاياه:

يعرض لك توقيت انطلاق الرحلة وعرض رقم الباص وتوقيت انتهاء رحلة الباص.

إمكانية البحث بواسطة مسمى موقف باصات معين أو رقم باص محدد.

سهولة التعرف على أرقام الباصات بالكامل من خلال مسح الباركود.

معلومات التحميل

رابط تحميل Mobiett للأندرويد.

رابط تحميل Mobiett للآيفون.

تطبيق Havaist

من البرامج المتميزة في عرض مواعيد باصات مطار اسطنبول الجديد، وهو تابع لبلدية اسطنبول، بالتالي هو تطبيق رسمي يضمن صحة المواعيد المقدمة من خلاله، ترأسه شركة هوا اسطنبول، التي تم تأسيسها عام 2018، هذا بالتزامن مع افتتاح المطار الجديد، تطبيق HAVAIST حجمه البسيط لا يتطلب منك إخلاء مساحة كبيرة على جوالك، بالتالي من السهل تنزيله سريعاً، من ثم تشغيله والتوجه إلى رئيسية التطبيق لمشاهدة المواعيد، وفيما يلي عرض لأهم مزايا هذا التطبيق:

يقوم بعرض نقاط ومواقف باصات المطار لا سيما وتيرة كل باص من بداية انطلاقه وحتى التوقف.

عرض تاريخ الرحلة بمنتهى الدقة، بعد القيام بتعبئة البيانات الشخصية للراكب، وتأكيد عملية الدفع بالبطاقة.

إمكانية حجز الحافلة من خلال التطبيق على هاتفك.

هذا التطبيق متاح تحميله على الأندرويد والآيفون.

معلومات التحميل

رابط تحميل Havaist للأندرويد رابط تحميل Havaist للآيفون

قدمنا لكم خريطة باصات مطار اسطنبول بتوضيح بسيط، كما ذكرنا مواعيد انطلاق الباصات من المطار الجديد في اسطنبول، لكن! ننوه على ضرورة الاستعانة بإحدى التطبيقات السابق ذكرها على هاتفك، وعدم الاكتفاء بالمواعيد الخاصة بمغادرة الباصات من مقرها الرئيسي، لأنها ضرورية تحسباً لأي تغيير قد تضعه بلدية اسطنبول فيما يخص مواعيد الحافلات أو حدوث أي إشكالية.