أفضل 5 أنشطة رائعة عند بحيرة سد بردان مرسين

البعض يُحب زيارة الأماكن السياحية التي فيها بحر وطبيعة أكثر من الأماكن الأخرى، وحسب الإحصائيات التي أجرتها عدة مصادر رسمية فإن بحيرة سد بردان مرسين واحدة من الأماكن السياحية اللطيفة ذات الزيارات المتزايدة، ويعود ذلك إلى طبيعة البحيرة؛ والمنظر الجمالي الذي تتمتع به.

أنظر إلى الطبيعة التي تجول حول البحيرة وسوف تشعر بطمأنينة أو شعور الراحة لمجرد الجلوس أمام بحيرة سد بردان في مرسين لبضع دقائق، لا تقلق البحيرة حولها مزيد من المساحات الخضراء التي سوف تساعدك على الاستمتاع برحلتك، سواء كنت بمفردك أم مع الآخرين، وإليك أهم الأنشطة التي يمكنك التمتع بها أثناء زيارة بحيرة سد بردان.

بحيرة سد بردان في مرسين تركيا

هي بحيرة اصطناعية طبيعية، موجودة في تركيا وبالتحديد مدينة مرسين، يتوفر حولها المساحات الخضراء بالإضافة إلى المتاجر القريبة من البحيرة، بالتالي سوف تجد كل ما تريد قريب من البحيرة، خدمات عدة متوفرة بجانبها مثل المطاعم وخلافه، لذلك أُطلقَ عليها البحيرة البديعة، وبمقدورك الذهاب إلى بحيرة سد بردان مرسين عن طريق العنوان التالي: Dadalı, 33402 طرسوس/مرسين، تركيا، ولموقع المكان علي خرائط جوجل اضغط هنا.

وإذا أردت التعرف على كيفية الاستمتاع في بحيرة سد بردان في مرسين تركيا ما عليك سوى متابعة الأنشطة التي سوف نسردها لك في الفقرات التالية، فهي أركان الاستمتاع الحقيقي طوال تواجدك في المكان.

الأنشطة المميزة عند بحيرة سد بردان مرسين

أي مكان سياحي لابد من وجود أماكن ممتعة بهِ، على سبيل المثال هناك عدة مناطق سياحية في مرسين مؤهلة للسياحة والزيارات الترفيهية بشكل عام، لكن! بعضها يتميز عن الآخر، وذلك مثل بحيرة سد بردان، فهي بحيرة جميلة بها أماكن أو أنشطة هي المُساهم الأول في زيادة عامل المتعة لدى السائح أو الزائر.

وبناءً على ذلك المقصود بوجهات الاستمتاع أي الأجزاء التي سوف تستمتع بها أثناء زيارتك إلى بحيرة سد بردان مرسين في تركيا، وندعوك للتركيز على الأنشطة التي سوف توضحها لك بالفقرات؛ لأنها بمثابة خريطة تجول استكشافية للرحلة إلى البحيرة.

1- الاسترخاء علي أطراف البحيرة

عند زيارتك إلى بحيرة سد بردان من الممتع الجلوس على أطراف البحيرة، حيث الشعور بالمتعة والاستمتاع بالنجيل الأخضر على الأطراف، فإذا كنت تريد الاسترخاء الحقيقي والشعور بالهدوء والمتعة فإن اختيار أطراف بحيرة سد بردان مرسين هي الخيار الصحيح.

أيضًا يمكنك أثناء الجلوس على أطراف البحيرة أن تتناول الطعام، حيث هناك مطاعم قريبة من البحيرة تقوم ببيع الوجبات الخفيفة، حتى القهوة وأي مشروبات ساخنة متوفرة في المقاهي القريبة من بحيرة سد بردان مرسين والأجواء مميزة للغاية، والتكاليف بسيطة مقارنةً بالخصائص الموجودة في البحيرة وحولها.

2- التخييم في بحيرة سد بردان في مرسين

فكرة التخييم في أي مكان سواء كان سياحي أو مجرد مكان؛ له شروط، أهم هذه الشروط هو مناسبه المكان للتخييم والسماح بهذا الأمر في نطاق معين بحيث لا يشكل أي تعقيد اثناء وجود الخيم في المكان، وضمن مزايا قرية بولونيز كوي أن التخييم فيها متاح ولكن في أماكن محددة من القرية، والتي بمقدورك الاستعلام عنها من قبل إدارة البحيرة أو إحدى العاملين فيها.

وبناءً عليه يستطيع رواد التخييم قضاء عدة ساعات في الخيم الخاصة بهم، وقضاء أحلى رحلة تخييم في البحيرة، دون تكاليف باهظة، حيث تشمل سعر التذكرة كافة الخدمات والأنشطة الموجودة في المكان.

3- الإبحار في مياه بحيرة سد بردان مرسين

تستطيع اكتشاف البحيرة الموجودة في سد بردان مرسين من خلال الإبحار في مياه البحيرة وتذوق الشعور بالمتعة أثناء إبحارك فيها، حيث تجد المياه تُحيط بالبحيرة من كل جانب، هذا وتوفر لك البحيرة قوارب صغيرة لكي تستقل واحدة ومن ثم تُبحر بها في بحيرة سد بردان مرسين بواسطة استئجار قارب بمبلغ رمزي بسيط.

لا داعي للقلق بشأن فكرة الإبحار في المكان حيث أنه غير عميق بالتالي لا يوجد خوف من ذلك، ولكن يرجى العلم أنه لابد من طلب ربان سفينة ماهر لكي يتولى عملية الإبحار في حال لم يكن لديك مهارة في ذلك.

4- مسارات رياضية

عُشاق الرياضة لن يفوتكم روتين التمارين اليومي الخاص بكم، حيث بالإمكان ممارسة الرياضة الخاصة بكم حتى أثناء التواجد في بحيرة سد بردان مرسين لأنه يتوفر ساحات مخصصة للرياضة، تهدف إلى الجمع ما بين متعة الرحلة والاستمتاع بصحة أفضل وقتها.

هناك مسارات للمشي قريبة من البحيرة، سوف تزيد من الراحة والحماس في ممارسة الرياضة، توسع المكان جيد بالتالي يمكن لعدة أفراد المشي معاً في مسار المشاة، فلا تدع الفرصة تفوتك وجدد نشاطك من خلال زيارة بحيرة سد بردان مرسين تركيا.

5- صيد السمك في بحيرة سد بردان مرسين

قم بممارسة هواية الصيد الخاصة بك داخل بحيرة سد بردان مرسين حيث يوجد هناك وجهة صيد متاحة لنصب الشباك ومن ثم اصطياد الأسماك الموجودة في البحيرة، ورحلتك حتماً سوف تكون ممتعة حيث الثروة السمكية في المكان هائلة، والمياه صافية، موقع مميز للصيد حقاً سوف يسعدك.

كانت هذه أهم الأنشطة الموجودة في بحيرة سد بردان مرسين والتي بمقدور أي زائر الاستمتاع بها طالما كان في زيارة فعلية للمكان، نود إعلام الجميع بأن التوجه إلى البحيرة متاح في أي وقت، وبسعر تذكرة بسيط مقارنةً بما سوف تراه في البحيرة من متعة وراحة فعلية.