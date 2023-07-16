أفضل 7 أنشطة ترفيهية رائعة في بحيرة غولجوك بولو

إذا كنت من محبي الطبيعة الساحرة والأجواء الهادئة، فنحن نرشح لك زيارة بحيرة غولجوك بولو الساحرة؛ حيث أروع المناظر الطبيعية، وأكثر الأجواء هدوءً وجمالًا، فضلًا عن تعدد الأنشطة السياحية الفريدة من نوعها بها؛ لذلك إذا كنت في دولة تركيا البهية بالتحديد في مدينة بولو الرائعة، فلا تتردد في زيارة تلك البحيرة الخلابة والاستمتاع بأنشطتها الترفيهية، وفيما يلي المعلومات المتعلقة بها كافة.

معلومات عن بحيرة غولجوك في مدينة بولو

تعتبر البحيرة واحدة من أجمل المناطق السياحية في بولو على الإطلاق، وتُعرف ببحيرة السماء؛ نظرًا لارتفاعها وموقعها المثالي فوق قمة الجبل العليا، وتتمتع البحيرة بجمال طبيعي ساحر خاطف للأنظار بطول يتعدى الـ 1000 متر، و2.5 كيلو متر بالنسبة للعرض، بينما تصل المساحة إلى 2500 متر مربع؛ ما يجعلها واحدة من أكبر وأشهر البحيرات في تركيا.

عنوان بحيرة غولجوك بولو

من الضروري أن تكون على معرفة بعنوان بحيرة غولجوك في مدينة بولو بالتفصيل قبل زيارتها؛ حتى تتمكن من الوصول إليها بسهولة وتتجنب المعاناة من الطرق الخاطئة، فهي تقع على بعد حوالي 8 كيلو متر من وسط مدينة اسبرطة الواقعة في مقاطعة بولو، وفيما يلي عنوان البحيرة بالتفصيل:

العنوان:Gölcük Milli Parkı No:587, 14030 Mesciler/Bolu Merkez/Bolu, تركيا، وللموقع علي خرائط جوجل اضغط هنا.

الأنشطة الترفيهية في بحيرة غولجوك بولو

بالطبع سوف تشعر بالكثير من المرح فور زيارة بحيرة غولجوك بولو الرائعة، فهي من أكثر البحيرات التي يقصدها السياح من كل مكان وحتى السكان المحليين؛ للاستمتاع برؤية جمالها الطبيعي الساحر وهوائها النقي، وتعدد أنشطتها الترفيهية الممتعة، والتي تتمثل في النقاط التالية:

1- تأجير القوارب وصيد السمك

يمكنك الاستمتاع برؤية البحيرة الساحرة عن طريق تأجير القوارب الدواسة المائية، والذهاب في جولة مميزة داخل البحيرة، ورؤية المناظر الطبيعية الجميلة، والاستمتاع بنسائم الهواء العليلة والأجواء النقية، بالإضافة إلى أنه يمكنك الصيد بالبحيرة، حيث يوجد أنواع كثيرة من الأسماك بها، أبرزهم: أسماك البوري، وأسماك الكارب، وأنواع متنوعة أخرى.

2- التنزه في الحديقة المحيطة

في الواقع هناك حديقة جميلة للغاية محيطة بالبحيرة وتحتوي على جلسات مريحة، ومساحات مثالية للتنزه والاستمتاع برؤية الأشجار والنباتات الجميلة، مثل: شجيرات الصنوبر الأسود، وأشجار البلوط الأبيض، وشجيرات البلوط العنقودي، وأشجار الأرز، وشجيرات السنط.

كما يوجد بها الكثير من الحيوانات اللطيفة والتي يمكنك رؤيتها والتقاط أروع الصور الفوتوغرافية لها، مثل: الأرانب، وحيوان الغرير، والحمام، والسمان، والحجل، بالإضافة إلى أنه يمكنك ممارسة المشي، والركض أثناء الاستمتاع برؤية كل هذه المناظر الطبيعية الخلابة.

3- الشواء والاستمتاع بوجبة شهية

يمكنك أيضًا الاستمتاع بحفلة شواء مميزة في بحيرة غولجوك في مدينة بولو، فهناك الكثير من الأشخاص الذين يفضلون إحضار الشواية الخاصة بهم معهم أثناء زيارتهم للبحيرة، وشراء كافة مستلزمات الشواء، وعمل حفلة مميزة مع أصدقائهم أو أفراد أسرتهم، ثم الاستمتاع بتناول وجبة شهية أمام المناظر الطبيعية الجميلة، وبالقرب من هواء البحيرة النقي.

4- التخييم

إذا كنت من محبي التخييم والإحساس بروح المغامرة، فيمكنك الاستمتاع بمغامرة فريدة من نوعها والتخييم بالقرب من بحيرة غولجوك في بولو تركيا، حيث الطبيعة الخضراء المبهرة والمليئة بالأشجار الكثيفة والنباتات الملونة الجميلة، والأجواء الهادئة، والإطلالات الساحرة.

5- ركوب المركبات

يمكنك الحصول على جولة مميزة حول البحيرة، من خلال تأجير الكثير من المركبات الرائعة، على سبيل المثال: الدراجات النارية لا سيما رباعية الدفع، والدراجات الهوائية، والعربيات الكهربائية الممتعة كعربات الجولف، حتمًا ستشعر بالكثير من المتعة في تلك الجولة الرائعة.

6- الاستمتاع في مراكز الألعاب

هناك الكثير من الأنشطة الترفيهية الممتعة التي يمكنك الاستمتاع بها أثناء تواجدك في بحيرة غولجوك بولو، حيث يوجد بها أكثر من مركز للألعاب، على سبيل المثال: ملاعب الجولف، والألعاب المجانية للأطفال والكبار، وبالتالي يمكنك الحصول على وقت ممتع برفقة أفراد أسرتك أو أطفالك مع قليل من اللعب والتسلية.

7- السباحة

تعتبر البحيرة من الأماكن المثالية والمناسبة للسباحة؛ لذا بإمكانك الحصول على وقت مثالي للسباحة داخلها، وإحضار القوارب المطاطية الممتعة القابلة للنفخ وأخذ جولة فريدة من نوعها في البحيرة، ومع ذلك إذا كنت سباحًا مبتدئًا فلا يفضل السباحة بالبحيرة؛ نظرًا لزيادة عمقها الذي يتعدى الـ 30 مترًا.

أفضل أوقات زيارة بحيرة غولجوك في بولو تركيا

في الواقع حتى تتمكن من الاستمتاع قدر الإمكان بأنشطة البحيرة الترفيهية وأجوائها الساحرة الجميلة، فالأفضل أن تذهب إليها بداية من شهر إبريل وحتى شهر أكتوبر، بالإضافة إلى أنه يفضل زيارتها في منتصف أيام الأسبوع؛ بسبب ازدحامها في إجازات نهاية الأسبوع لقربها من مدينة بولو.

كيفية الوصول إلى بحيرة غولجوك بولو

في الحقيقة من السهل الوصول للبحيرة عن طريق ركوب السيارة سواء كنت ستأتي من إسطنبول أو العاصمة أنقرة، كما يوجد خدمة الحافلات المتاحة من مدينة بولو وفي أوقات منتظمة، وبالتالي ستتمكن من اختيار الوقت واليوم المناسب لك بسهولة أكبر.

فنادق قريبة من بحيرة غولجوك في بولو

إذا كنت بحاجة إلى المبيت في مدينة بولو أثناء زيارتك للبحيرة، فلا تشعر بالقلق فهناك الكثير من الفنادق القريبة منها، والتي ستوفر لك الخدمة الممتازة والإقامة الرائعة، وفيما يلي أفضل الفنادق القريبة من البحيرة:

منتجع وسبا غزال: من أروع الفنادق الحاصلة على تقييم 5 نجوم من قبل الزوار، وتتميز الغرف به بالطراز العصري الأنيق، كما يحتوي على الكثير من الخدمات الرائعة، وهو قريب للغاية من بولو، بحيث يستغرق الوصول له عبر السيارة 18 دقيقة فقط.

من أروع الفنادق الحاصلة على تقييم 5 نجوم من قبل الزوار، وتتميز الغرف به بالطراز العصري الأنيق، كما يحتوي على الكثير من الخدمات الرائعة، وهو قريب للغاية من بولو، بحيث يستغرق الوصول له عبر السيارة 18 دقيقة فقط. فندق سويلو: هو فندق رائع حاصل على تقييم 4 نجوم من قبل زواره، وتتمتع الغرف به بالتصميم الرائع، إلى جانب كثرة المرافق به، مثل: الحمام التقليدي والساونا، ومكان ترفيهي ليلي.

بحيرة غولجوك بولو من أجمل البحيرات الطبيعية وأشهرها في تركيا، إلى جانب أنها تتمتع بتعدد الأنشطة الترفيهية الموجودة بها، ويحيط بها الكثير من الفنادق الرائعة والخدمات؛ لذا لا تتردد في زيارتها والاستمتاع بقضاء وقت لطيف ومثالي مع أفراد أسرتك، واحصل على عطلة صيفية فريدة من نوعها.