أفضل الأنشطة في برج اتاكولي أنقرة: الأسعار والعنوان

تمتاز أنقرة بشمولها عددًا من أهم المعالم السياحية التي يتهافت عليها السيُاح من كل مكان بالعالم، فتكون زيارتها من المُخطط السياحي للسفر إلى تركيا، ومن أكثر معالمها ترددًا من السياح برج اتاكولي أنقرة، والذي جاء تصميمه من وحي المهندس المعماري رجيب بولوك، واستمر بناؤه من 1987 إلى 1989م، وقد تم افتتاحه في عهد الرئيس تورغوت أوزال في 1989 تحديدًا 13 أكتوبر، ويضم معالم فريدة من نوعها على غرار المطعم الدوّار ومقهى UFO وأماكن أخرى للتسوق وتجربة أنشطة مثيرة، كما تعمل إدارة البرج على توفير المزيد من الأنشطة فيه؛ لينال استحسان الكثير من زوّار أنقرة كل عام، ويُمكن رصد البرج في الأيام الصافية من أي مكان في مدينة أنقرة.

معلومات عن برج اتاكولي أنقرة

إلى جانب الهندسة المعمارية الفريدة والأجواء الرائعة بات برج اتاكولي أنقرة مكانًا للترفيه، فيصل طول برج اتاكولي بأنقرة إلى 125 مترًا، أما عن ارتفاعه يصل إلى 1173.60 متر، فقد تم تصنيفه من قبل على أنه أشهر الارتفاعات في أنقرة، ناهيك عن أنه مرفق بمنظر خلاب حيث النباتات المتنوعة ذات الألوان المبهجة أسفل المبنى، بالإضافة إلى قاعة المناسبات بجواره، وهي المكان المثالي لمن يبحث عن التميز والرقي، ومن هنا كان اتاكولي من الأماكن صانعة الذكريات الجيدة عند زوّاره الكرام، ويُذكر أنَّ البرج له بعض القواعد على غرار منع دخول بعض المواد مثل الحاويات والأدوات الحادة والأسلحة النارية والأمتعة والحيوانات الأليفة؛ حفاظًا على سلامة الضيوف، وهو يتكون من 4 طوابق يُمكن الصعود إليها عن طريق المصاعد الإلكترونية.

عنوان برج اتاكولي أنقرة

يقع البرج في حي تشانكايا على تلة، وهو ما يجعله مرئيًا للناظر إليه من أعلى في المناطق القريبة منه في أنقرة، ويُمكن الاطلاع على العنوان تحديدًا كما يلي:

الموقع الإلكتروني : هنـا.

: هنـا. الموقع على خرائط جوجل: هنـا.

الأنشطة الترفيهية في برج اتاكولي أنقرة

لا يُعتبر معلمًا سياحيًا للزيارة فحسب، حيث إنَّ برج اتاكولي في أنقرة هو برج اتصالات ومراقبة، يحتوي على متاجر للتسوق وأماكن للترفيه وعدد من المطاعم والمقاهي؛ الأمر الذي يجعله وجهة سياحية يستفيد منها الزائر للقيام بمختلف الأنشطة، والتي نذكر منها ما يلي:

1- تجربة التسوق

يُتيح برج اتاكولي أنقرة عددًا من المتاجر بداخله، والتي يُمكن الصعود إليها عبر سلالم إلكترونية؛ لشراء بعض المنتجات الأساسية والمتنوعة، فيُمكن الجمع بين الاستمتاع بمنظر البرج الرائع والتسوق معًا، ناهيك عن أنَّ التسوق في البرج يوفر التجول في كافة أركانه للتعرف أكثر عليه من الداخل.

2- التقاط الصور التذكارية

لا شك أنَّ التقاط الصور في أجمل المناطق السياحية في أنقرة من أكثر نشاطات السياح للاحتفاظ بذكرى تلك الوجهات والمعالم، وفي أعلى برج اتاكولي أنقرة يوجد شرفة بها نوافذ تُمكِّن الزوار من مشاهدة مدينة أنقرة من أعلى، ناهيك عن رؤية المنتزه الذي لا يبعد عن البرج إلا بمسافة قليلة، وهو ما يوفر للزائر التقاط أجمل الصور في تلك الإطلالة الأكثر من رائعة.

3- تجربة اللوح الخشبي

يوفره البرج من ضمن أنشطته الحماسية، فهو تحدي يداعب شغف بعض الزوار من مُحبي الإثارة والمغامرة، الراغبين في اختبار توازنهم عند المشي في الهواء، كما أنه يكون كاللعبة تمامًا تتطلب نظارات الواقع الافتراضي ليرى مُستخدمها نفسه وكأنه يسير على ارتفاع مئات الأمتار؛ فيواجه تحديًا بالغًا في ذلك الارتفاع الشاهق.

4- تجربة كبسولة الطيران

يوفر برج اتاكولي أنقرة لحظات لا تُنسى للزائرين مع الارتفاع الشاهق من أعلى نقطة في أتاكولي من خلال كبسولة الواقع الافتراضي التي توفر مقاعد بداخلها يُمكن الجلوس عليها جيدًا وربط حزام الأمان والاستمتاع بتجربة الطيران الفريدة من نوعها في مناورات وأجواء من المتعة.

مطاعم برج اتاكولي أنقرة

داخل برج اتاكولي أنقرة يوجد مطعم يدور بدرجة 360 في الساعة في أعلى البرج يُعرف باسم إشبيلية، وهو مزود به ليتمكن الزوار من تجربة أشهى الأصناف أثناء زيارتهم للبرج، ناهيك عن المطعم الموجود أسفل قبّة البرج، والذي يمتاز بالإطلالة البانورامية الحديثة لمدينة أنقرة برمتها ويُسمى بمطعم دوم، علاوة على عدة مقاهي منتشرة ومتفرقة داخل البرج يُمكن الجلوس في أي منها لتناول المشروب المفضل.

ويشمل البرج على الأغلب تقديم المشروبات الباردة والساخنة والكوكتيلات والوجبات الخفيفة، بالإضافة إلى وجود بعض الفنادق بالقرب من برج اتاكولي أنقرة ومنها فندق ميدي الذي يبعد عنه بمسافة 650 مترًا والذي حاز على تقييم عالي من الزوار، ناهيك عن فندق كانكايا كينغ وهو من أفضل فنادق أنقرة يبعد عن البرج قرابة 250 مترًا ويُمكن الإقامة فيه خلال يوم زيارة البرج وتناول أشهى الأطباق هناك.

مواعيد العمل والأسعار

يُقدم برج اتاكولي أنقرة خدماته للزوار من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءً يوميًا، وتختلف الساعات وفقًا للظروف الموسمية، وعلى كل تذكرة يتم اقتطاعها لدخول البرج يوجد وقت محدد للزيارة، وهو ما يمنع من حالة الازدحام المحتملة؛ حفاظًا على سلامة الزائرين من الأمراض الناتجة عن الكثافة السكانية، وحرصًا من إدارة البرج على توفير الاستمتاع لكافة الزوار بأنشطة البرج وخدماته، بحيث يكون في الموعد المحدد ما يقرب من مائة زائر فقط، مع العلم أنَّ التذكرة يُمكن شراؤها إلكترونيًا من خلال موقع البرج الإلكتروني، بالإضافة إلى أنها صالحة ليوم شرائها فقط، ومن المميز في برج اتاكولي أنقرة أنه يوفر أسعار متنوعة وفقًا للفئات المختلفة، وهو ما يتجلى فيما يأتي:

الدخول مجاني : للأطفال ممن تتراوح أعمارهم من سنة إلى 6 سنوات، وأقارب الشهداء والمحاربين القدامى.

: للأطفال ممن تتراوح أعمارهم من سنة إلى 6 سنوات، وأقارب الشهداء والمحاربين القدامى. 120 ليرة تركية : للبالغين.

: للبالغين. 60 ليرة تركية: للطلاب والضيوف من ذوي الاحتياجات.

يُعتبر برج اتاكولي أنقرة واحدًا من أبرز المعالم في تركيا، بل هو رمزٌ لمدينة أنقرة يُعتبر من أهم آثارها المعمارية الذي يمتلك مقومات الجذب السياحي فيكون من المناطق الأكثر زيارة فيها.