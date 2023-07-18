أفضل 3 أنشطة ممتعة عند زيارة برج اسانسور ازمير

في عام 1907 ظهرت حاجة ملحة إلى بناء برج اسانسور ازمير بسبب اضطرار المارة إلى صعود درجات سلم عالية لينتقلوا من جادة مدحت باشا التي كانت تقع بجوار البحر إلى جادة خليل رفعت باشا التي اتخذت موقعها عاليًا على تلة صخرية قريبة، ولم يكن صعود الدرج هو العقبة الوحيدة فقد كانت هناك مسافات طويلة للمشي، ولاحت فكرة بناء المصعد حينما كُسرت ساق "نسيم ليفي" أثناء هبوط السلم مما جعل فكرة بناء مصعد ضرورية وعاجلة، لذا تابع القراءة لتعرف كيف تم بناء برج اسانسور في ازمير تركيا ومن الذي قام ببنائه.

لمحة عن برج اسانسور ازمير

يُعرف باسم برج المصعد، وقد تم بنائه عام 1907 في جادة كراتاس وتحديدًا شارع داريوس مورينو على بعد حوالي 3 كم من وسط إزمير، وذلك بتخطيط وتنفيذ من رجل الأعمال الثري "نسيم ليفي" وهو من عائلة يهودية، وقد سعى لبنائه بعد حادثة كسر ساقه حين الانتقال على الدرج.

لم يكن هدف ليفي في بناء البرج شخصيًا، بل بناه لأنه كان يرى معاناة الناس في الانتقال لأنهم كانوا يضطرون إلى صعود حوالي 155 درجة إن رغبوا في الصعود للتلة، ومنهم من لم تكن حالته الجسدية أو الصحية تسمح بذلك خاصةً الأمهات اللائي يصطحبن أطفالهن، وكبار السن، لذا كانت هذه الوقائع دافعًا لإتمام تحويل الفكرة إلى حقيقة واقعية لتخدم المارة وتقدم لهم ما يسهل عليهم قضاء احتياجاتهم.

تم تصميم البرج على أن يتألف من غرفة تعمل باستخدام بخار الماء المضغوط لرفع الناس عاليًا، ولكن مع ترميمه في العصر الحالي تم بناء غرفة أخرى تعمل بالكهرباء، ولم تعد الغرفة العاملة بالبخار تعمل كما كانت سابقًا.

المبنى الأساسي للبرج يرتفع حوالي 50 قدم، وهو مغطى من الأعلى بقبة غير مرتفعة، كما يخرج منه ممر عريض يصل إلى جادة خليل رفعت باشا التي كانت مستهدفة ببنائه.

أما في الوقت الحالي تستمتع أعلى البرج بتناول الطعام التركي الرائع والأطباق المتنوعة، كما أنه يوفر إطلالة لا يمكن وصفها؛ فترى مدينة إزمير بالكامل ماثلة أمامك، وهناك تتمكن من الاستمتاع بأنشطة متعددة نوضحها أدناه.

الأنشطة في برج اسانسور ازمير

لا تتوقع أن هذا البرج مجرد ممر بين منطقتين إحداهما مرتفعة والأخرى منخفضة، لأنه يوفر أكثر من ذلك بكثير، ومن الأنشطة التي عليك الاستمتاع بها ما يلي:

1- التعرف على قصته وطريقة بنائه

اذهب لموقع برج اسانسور في ازمير وشاهد كيف تم بنائه وتعرف على الطريقة التي كانت تُستخدم سابقًا في عمل المصاعد، حيث كان يتم الاعتماد على بخار الماء في رفع الناس عاليًا بالاعتماد على مكابس هيدروليكية تعمل على ضغط بخار الماء، وستدهشك معرفة أن المصاعد ليست حديثة كما تظن، لكنها كانت تستخدم منذ عصور ما قبل الميلاد مع الاعتماد على وسائل رفع مختلفة.

2- التقاط الصور

لا يُقصد بذلك الصور التي تخصك فقط، بل عليك النظر فيما حولك، وستجد أن كل شيء يستحق التصوير، فأنت تقف عاليًا وترى إزمير بالكامل بمناطقها الخضراء وورودها التي تتفتح على الأشجار، وكل هذا يستحق تخليده بصور رقمية تتحول فيما بعد إلى ألبومات من الصور الفوتوغرافية.

3- دخول منصة المشاهدة البانورامية

توجد منصة مخصصة لأفضل رؤية لمدينة إزمير، تقف هناك فترى أكبر مساحة منها، وبالطبع مع النسيم النقي القادم من البحر سيكون الشعور رائعًا ولا يمكن مضاهاته بوصف، فلا تفوت فرصتك في متابعة أجمل أماكن إزمير ورؤيتها وتوجيه مرافقيك أيضًا لإلقاء نظرة عليها.

الخدمات في برج اسانسور ازمير

المكان مجهز بخدمات يحتاجها الزائرين، ورغم كونها بسيطة إلا أنها ذات فاعلية كبيرة في جذب السياح والزائرين من كل مكان في تركيا وخارجها، ومن هذه الخدمات نذكر:

1- موقف سيارات

من اليسير أن تضع سيارتك في الموقف المخصص بجوار برج اسانسور في ازمير، وهي آمنة هناك حيث تتمكن من تركها للصعود والاستمتاع بالمنظر أو تنشق الهواء ثم العودة إلى قضاء بقية يومك بنشاط متجدد وقدرة أفضل على التعامل مع العالم من حولك.

2- ممرات ذوي الاحتياجات الخاصة

يمكن لذوي الاحتياجات الخاصة زيارة المكان خاصةً مالكي الكراسي المتحركة، فهناك ممرات مناسبة لنقلهم عاليًا، ومنحهم الفرصة لرؤية هذا المنظر البديع من أعلى البرج، أو تناول بعض المشروبات والأطعمة هناك.

المطاعم في برج اسانسور ازمير

بأعلى القمة هناك مطعم واحد يضع الطاولات على جانبي الممر مع تنسيق ممتاز، وبذلك تتمكن من تناول أشهى الأطباق التركية والمقبلات اللذيذة في أجواء مفتوحة لتستمتع بالهواء الطلق ومنظر رائع يجعل شهيتك أكبر للطعام وللحياة.

أسعار ومواعيد عمل برج اسانسور ازمير

البرج متاح للدخول مجانًا، وهذا يعني أنه بالإمكان أن تمر على المكان فتقتطع من وقتك لزيارته كاملًا ثم تعود إلى ما كنت تفعله أو المكان الذي كنت تذهب إليه، ورغم كل هذا السحر والجمال الذي يتمتع به إلا أنه مجاني الدخول لا يكلفك شيء، إلا إن أردت تناول الطعام عاليًا.

بالنسبة لمواعيد العمل فإن برج آسانسور ازمیر يعمل كل يوم منذ السادسة صباحًا إلى الثانية عشر منتصف الليل، وليست هناك عطلات أسبوعية لهذا المعلم السياحي الجميل.

عنوان برج اسانسور ازمير

يقع البرج على مقربة من وسط مدينة إزمير، في جادة كراتاس، ويمكن زيارته ضمن أفضل الأماكن في ازمير مع عائلتك وأصدقائك في أي وقت، ويمكنك الوصول إليه بكل سهولة بالاستناد على المعلومات التالية:

العنوان : Turgut Reis, Şht. Nihatbey Cd. 76/A, 35000 Konak/İzmir, تركيا.

: Turgut Reis, Şht. Nihatbey Cd. 76/A, 35000 Konak/İzmir, تركيا. رقم الهاتف : 902322934780+

: 902322934780+ الموقع على الخريطة: من هنا.

زيارتك إلى مدينة إزمير "لؤلؤة إيجا" لن تكتمل إلا حين تتضمن برج اسانسور ازمير، الذي لا يختلف عن معالم ازمير السياحية الأكثر جمالًا، لكنه يتفوق عليها جميعًا بميزة إمكانية رؤيتها عند الوقوف أعلاه.