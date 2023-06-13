بوابة ميندوس في بودروم: الأنشطة والخدمات والعنوان

ثمَّة مناطق في بودروم تركيا تُخوِّل للزائرين السياحة الاستكشافية، حيث يُمكن من خلالها الإحساس بعبق التاريخ، ناهيك عن الاستزادة في المعرفة عن تركيا قديمًا، من خلال تلك الرموز والمعالم التي لا زالت خالدة ويعزو إنشائها إلى أعوام ما قبل الميلاد، ومن أهم الاكتشافات التاريخية التي وُجدت إبَّان رحلة البحق عن فلول هاليكارناسوس بوابة قديمة فريدة من نوعها، وهي بوابة ميندوس في بودروم والتي يجد عندها السائح الكثير من الآثار والرموز القريبة التي تركت في ذلك الموقع حكايات قديمة خلّدها التاريخ بين صفحاته، ووجود مثل تلك البقايا الأثرية من العوامل المبهرة التي تُعتبر من مقومات الجذب السياحي لاسيما لهواة الاستكشاف، حيث تتناثر المقابر والأضرحة وشظايا الفسيفساء وبقايا الخندق القديم، ويُمكننا معرفة المزيد عن تلك البوابة أدناه.

معلومات عن بوابة ميندوس في بودروم

كان للمدينة القديمة جدار وعدة بوابات، أما عن الجدار فقد تم بناؤه في القرن الرابع قبل الميلاد، باستخدام كتل حجر الأندسينت، وأمامه كانت البوابة المزدوجة المصممة من بقايا الخندق الذي يبلغ عرضه 15 مترًا وعمقه 8 أمتار، لتكون بوابة ميندوس هي الوحيدة التي تبقت من بوابات المدينة القديمة، والتي كان يبلغ جدارها طول 7 كيلو متر؛ وكانت مثل تلك البوابات مُستخدمة لحماية مدينة هاليكارناسوس، ووفقًا للروايات يُذكر أنَّ ذلك الخندق قديمًا في 334 قبل الميلاد غرق فيه جنود الإسكندر المقدوني عند محاولتهم الفاشلة في احتلال المدينة، وهو ما يجعل لبوابة ميندوس الآن أهمية تاريخية عريقة، ويُذكر أنَّ تلك البوابة آخر قطعة متبقية من الجدار الذي كان حصنًا للملك موسولوس، أي أنها كانت على قدر من القوة لحماية المدينة قديمًا.

عنوان بوابة ميندوس في بودروم

غرب مدينة بودروم يوجد شارع غومبيت، وبوابة ميندوس في بودروم تركيا تقع بالقرب من ذلك الشارع في حي اسكيسيسم، بويوك اسكندر كاد التابعة لمقاطعة موغلا، ويُمكن الذهاب إليها من هنـا.

الأنشطة المميزة في بوابة ميندوس في بودروم

على الرغم من أنها اكتشاف تاريخي بذاتها فلا يوجد هناك نوع من الترفيه المُعتاد الذي يُمكن ممارسته، إلا أنها تستقطب عددًا من أولئك السياح من مُحبي مثل تلك الرحلات، التي تغمرها الاستكشافات والمغامرات والمعارف التاريخية والأثرية، فلكل مكان ومعلم في بودروم مُفضليه من الزوّار، ومن هنا يُمكننا اعتبار أنَّ بوابة ميندوس في بودروم من قُبيل أهم الأماكن السياحية في بودروم والتي تتضمن عددًا من الأنشطة المميزة التي يُمكن ممارستها:

1- الصعود إلى أعلى البرج

يتسنى للزوّار الوصول إلى أعلى البرج للاستمتاع بمشاهدة مدينة بودروم بأسرها، من خلال تلك الإطلالة البانورامية، التي تجعلهم في أجواء طبيعتها الساحرة ومناظرها الخلابة، ناهيك عن رؤية منازلها البيضاء التقليدية.

2- التقاط الصور التذكارية

هناك أكثر من مكان يُحيط ببوابة ميندوس في بودروم يُخوِّل للزائر التقاط بعض الصور التذكارية المميزة، ومنها أعلى البرج، أو عند الأضرحة التي تتضمنها منطقة البوابة، فهناك ضريحين يقتربان من بعضهما أحدهما يرتفع عن الآخر، يُعدان من الأضرحة المميزة هناك.

3- التجول حول أرجاء المكان

للاستمتاع بمُشاهدة المنطقة المُحيطة ببوابة ميندوس في بودروم، يُمكن التحول حولها للتعرف أكثر على ما تتضمنه من معالم، فهي مُحاطة بطبيعة خضراء مُريحة للنظر، ناهيك عن السير في طريق المعبد، فهناك عدد من الآثار التي يُمكن معرفة عنها الكثير.

4- رؤية الآثار

تكون الجولة في منطقة بوابة ميندوس في بودروم استكشافية ممتعة من خلال رؤية آثارها المحيطة ورموزها التاريخية على غرار آثار الخندق المائي الذي كان محيط بجدار البوابة سلفًا، ناهيك عن الممشى الحجري الذي يأخذ الزائر إلى أعلى نقطة لا زالت متبقية من الجدار القديم.

الخدمات في بوابة ميندوس في بودروم

إنَّ موقع بوابة ميندوس بودروم ممتازًا، وحاز على إعجاب السيُاح وتفضيلهم، وهو ما جعل هناك خدمات بجواره، على غرار وجود بعض الفنادق التي لا تبعد بمسافة كبيرة عن البوابة وتُتيح للسياح أخذ قسط من الراحة وتناول وجبات الطعام بعد تلك الجولة، فهناك:

فندق كاريا برنسيس : يقع على بعد 300 متر من البوابة، ونال بدوره تقييمات جيدة جدًا من الزوّار؛ نظرًا لإطلالته الرائعة.

: يقع على بعد 300 متر من البوابة، ونال بدوره تقييمات جيدة جدًا من الزوّار؛ نظرًا لإطلالته الرائعة. فندق مارينا فيستا: الذي يبعد بمسافة 800 متر عن البوابة ويقترب من مركز المدينة.

بالإضافة إلى أنَّ هناك عدة مطاعم تقع بالقرب من بوابة ميندوس في بودروم يُمكن للسياح التردد عليها بعد الانتهاء من الزيارة الاستكشافية، ومنها:

ماكدونالدز بودروم غومبيت : يبعد عن البوابة بحوالي 0.38 كيلو متر.

: يبعد عن البوابة بحوالي 0.38 كيلو متر. دومينوز بيتزا هوكا: يبعد عن البوابة بمسافة 0.36 كيلو متر.

مواعيد العمل والأسعار

باعتبارها من المعالم التاريخية الخالدة فإنَّ بوابة ميندوس في بودروم مُتاحة للزيارة يوميًا على مدار الساعة، فلا يوجد ما يمنع ذلك أو يُقنن المواعيد، ناهيك عن أنها لا تحتاج إلى تذكرة لمُشاهدتها أو التجول في المنطقة بجوارها، فهي من المعالم العامة المتاحة مجانًا لكافة الزوّار.

هكذا نكون قد قدمنا واحدة من المواقع الأثرية الهامة في تركيا، والتي يُمكن اعتبارها نصبًا تذكاريًا بذاتها، هي بوابة ميندوس في بودروم التي يُمكن زيارتها خلال الجولة السياحية إلى بودروم؛ للتعرف على ما ترمز إليه في الحضارات القديمة لاسيما الإغريقية واليونانية.