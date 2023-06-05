أفضل 8 أنشطة عند زيارة بوزتبه طرابزون

الرغبة لا تتجزأ إذا أردنا العيش في لحظات من الاستمتاع والمغامرة الغير تقليدية؛ فهي تدفعنا بكل ما تملك للبحث عن أفضل الأماكن التي يمكننا فيها أن نستعيد الشغف والسعادة من جديد، ومن أهم الأماكن التي يمكنها أن تحرك فينا مواطن المتابعة والاستكشاف والاندهاش هو بوزتبه طرابزون؛ حيث أنه يمتلك نوعًا خاصًا من التفرد، وتتعدد فيه الأنشطة السياحية التي يمكن للسائح أن يستمتع بالقيام بها، وقد شغل مطل بوزتبه طرابزون حيزًا هائلًا من اهتمام السكان المحليين والسياح الآتين من شتى بقاع الأرض، فإذا كنت متحمسًا للتعرف على أكثر ما يميز هذا المكان المثالي، وإذا كنت تود التعرف على كافة التفاصيل المتنوعة التي تتعلق به؛ فلا بد أن تتابع الاستمتاع بالاطلاع على الفقرات التالية.

معلومات عن بوزتبه طرابزون

على الرغم من أن مدينة طرابزون تزخر بالعديد من الأماكن الأثرية، إلا أنها ترتبط كثيرًا بوصفها أنها مدينة تتخذ شكل الريف؛ حيث أنها تمتلئ بكثير من الشلالات، والأحواض المائية، والحدائق، والكثير من المناظر الطبيعية أيضًا، وتعد كل هذه الأسباب هي ما جعلتها تستلهم الزوار وتدفعهم للتوغل بين أحضانها بدافع الاستكشاف وروح المغامرة، كل ما علينا أن نخبرك به بشكل مبدئي أن أول ما يستدعي بهجتك لتحضر داخلك هو طبيعة وتفاصيل ارتفاع بوزتبه طرابزون، والتي تتخذ شكل الهضبة أو تلة عالية تغطي الأشجار والعشب الأخضر جميع مساحاتها؛ حيث يصل ارتفاعها إلى سبعمائة متر فوق سطح البحر، والجدير بالذكر أن مرتفع بوزتبه طرابزون تشغل مساحاته الكثير من المناظر الطبيعية التي تتنوع ما بين الأشجار المختلفة والأزهار الجميلة.

وقد حازت بوزتبه على اهتمام شديد من زوارها لأن هذا المكان يتمتع بأصالة دينية؛ حيث اتخذه المتصوفين ورجال الدين كمكان خاص بهم وهي وجهة دينية للكثيرين في العصور القديمة، كما أن المكان يتواجد به نافورة يرجع أصولها إلى القديس يوحنا، وهي تقع على مسافة قريبة جدًا من قمة المكان المرتفعة، كما أنها كانت مهدًا في أحد العصور الإسلامية لأحد المساجد الكبيرة في مدينة طرابزون، وقد استغلت الحكومة التركية طبيعة هذا المكان لتتويجه كواحد من الأماكن السياحية الهامة التي تستقطب عدد كبير من الزوار؛ وذلك بسبب ما قامت الحكومة التركية بتوفيره في المكان؛ حيث وفرت كثير من المقاعد وأماكن المشي والمطاعم وغيرها من الخدمات التي تكون في صالح استمتاع زائري المكان.

عنوان بوزتبه طرابزون

تقع بوزتبه في طرابزون، ولكن بالتحديد على هوامش المدينة من الخارج من ناحية الجنوب الشرقي، ويمكن للزائر أن يتابع الوصول إليها عبر الاستعانة بخرائط جوجل من خلال الرابط التالي اضغط هنا.

الأنشطة الترفيهية في بوزتبه طرابزون

يأخذنا البحث إلى منطقة بعيدة من العمق حينما نفكر في العثور على جهة خالصة الجمال الرباني، وتحتوي على بعض التفاصيل الآدمية التي تهبها الروح، وتعد مرتفعات بوزتبه في طرابزون من الجهات المميزة التي تم تصنيفها واعتبارها كأحد أفضل الأماكن السياحية في طرابزون ، وتساؤلك في محله إذا أردت أن تعرف ما الذي قد يميز بوزتبه طرابزون دونًا عن غيره من الأماكن السياحية الأخرى؛ فهذا تمامًا ما يمكننا أن نذكره لك الآن، فقط كل ما عليك أن تتابع الاطلاع وقراءة جملة التفاصيل التي سيتم سردها إليك في النقاط التالية:

1- الاستمتاع بمشاهدة الغروب

حاول كزائر أن تستهدف وقت غروب الشمس عندما تقرر الذهاب إلى تلة بوزتبه طرابزون، ولا بد أن تتحمس وأن تجهز نفسك لمشاهدة أبدع لوحة فنية يمتزج فيها شفق الشمس الأرجواني مع السماء وأنت تستمتع بسماع العديد من أصوات الطيور والعصافير حولك في كل مكان، كما أنك ستشاهد بهاء الطبيعة يتجلى في اللون الأخضر الذي يضفى على تفاصيل ومساحة بوزتبه طرابزون، ويمكنك الاستمتاع بتسجيل مقطع فيديو حيوي لتوثيق هذه اللحظات الحية مع أصدقاءك على وسائل التواصل الاجتماعي كتعبير عن استمتاعك بتفاصيل رحلتك السياحية إلى دولة تركيا.

2- الاستمتاع بالمناظر الطبيعية

ترى ما الذي يمكن أن أستمتع به كزائر بالنسبة لتفاصيل المناظر الطبيعية؟ ببساطة يا صديق، إن المكان كله يعج بالأشجار الضخمة، بعضها يتميز بالعتق ويبلغ عمره سنوات طويلة، وتتميز الأشجار باختلاف أنواعها، وبالتالي اختلاف أشكالها عن بعضها البعض، لكن أكثر ما قد يلفت انتباهك هو جمال تكاتف بعض فروع الأشجار، والطيور الكثيرة التي تستوطنها، وليس ذلك فحسب، بل يوجد أيضًا بعض أنواع الزهور الجميلة التي تمت زراعتها في أرض بوزتبه طرابزون، والتي يمكنك استنشاق روائحها أو التقاط الصور لها.

3- مشاهدة أنوار المدينة ليلًا

إن أكثر ما سيجذب نظرك ليلًا وأنت تقف عند الأسوار الصغيرة التي تم إنشاؤها ليقف عندها السياح هي أنوار المدينة المنبعثة من أحيائها وشوارعها ومنازلها؛ فنظرًا لارتفاع هضبة بوزتبه طرابزون عن مستوى المدينة بشكل متناسق؛ يتمكن الزوار من مشاهدة كافة المدينة من نقطة عالية كأنها مدينة مضيئة تم رسمها على لوحة ما، هذا تمامًا أقل ما يمكنك أن تشعر به عند تجربتك لهذا النشاط ليلًا.

4- ممارسة رياضة اليوغا أو رياضة التأمل

لقد ساعدت المناظر الطبيعية المتداخلة مع أصوات الطيور المتواجدة في بوزتبه طرابزون أن تمنح هدنة وقسطًا من الاسترخاء لمحبي رياضة التأمل، أو محبي رياضة اليوغا؛ فقد تم تخصيص بعض الأماكن التي يمكنهم الجلوس بها والحصول على خصوصية متعلقة برياضتهم، وهذه هي أحد الأسباب التي دفعت معظم الزائرين إلى قصدها بشكل عام.

5- ممارسة رياضة المشي

من منا لا يحب أن يجوب بين تفاصيل الأماكن السياحية حينما يتواجد بها! هذا تمامًا ما فكرت فيه الحكومة التركية حينما بدأت في تخصيص بوزتبه طرابزون كوجهة سياحية؛ حيث قامت بإنشاء بعض الأماكن الخاصة بممارسة رياضة المشي؛ وذلك للاستمتاع بالتجول بين أركان بوزتبه والاسترخاء والاستمتاع بجوها المميز الهادئ.

6- ممارسة رياضة التزلج

إذا كنت من زوار دولة تركيا، وخاصة مدينة طرابزون في موسم الشتاء؛ فلا تغفل عن زيارة بوزتبه طرابزون، والتي تتميز بنوع آخر من الجمال في موسم الشتاء؛ حيث يغطي تفاصيلها وبعض أشجارها الثلج الأبيض، ويمكن لمحبي رياضة التزلج أن يصطحبوا معهم أدوات التزلج أو استئجارها، ومن ثم الاستمتاع بقضاء أمتع لحظات التزلج على الجليد الذي يكسو أرض بوزتبه.

7- الاستمتاع بتناول شاي حديقة بوزتبه طرابزون

من المصادفات والتفاصيل الجميلة التي تم توفيرها في بوزتبه طرابزون هي حديقة الشاي، وهي رقعة تم تخصيصها في أرض بوزتبه لتحتوي على مقاعد وطاولات يجلس عليها الزوار لتناول الشاي بأنواعه المختلفة؛ حيث يمكن للزائر أن يتناول الشاي الأسمر التركي بنكهاته المميزة، وتوجد في هذه الرقعة تحفة فنية جميلة تتخذ شكل إبريق الشاي، وإذا رأيتها أمام عينيك وأنت تتجول بالمكان؛ فاعرف أنك قد وصلت إلى حديقة الشاي.

8- التقاط الصور التذكارية

مع كل التفاصيل التي تم ذكرها من الأنشطة المتنوعة التي ستقضيها في بوزتبه طرابزون، هل تراك سترحل دون التقاط مجموعة من الصور التذكارية لنفسك وسط المكان، أو التقاط الصور لتفاصيل المكان نفسه؟ بالتأكيد لا، وبما أن المكان يمتلئ بالمناظر الطبيعية؛ فجهز نفسك لأن تلتقط صورًا مختلفة لها، بما في ذلك لحظات غروب الشمس، أضواء المدينة ليلاً، الطيور التي تملأ المكان، والأشجار المتنوعة.

الخدمات في بوزتبه طرابزون

من الأمور البديهية أن الأماكن السياحية توفر مجموعة من الخدمات لسياحها، فما الخدمات التي وفرتها بوزتبه طرابزون؟ لقد تم توفير الوسائل التي تجعل المكان مناسب لدخول ذوي الاحتياجات الخاصة؛ حيث تم توفير مدخل صالح للكراسي المتحركة، وموقف سيارات خاص بهذه الكراسي أيضًا؛ وبذلك يمكن اعتبار أن المكان مناسب لدخول عربات الأطفال أيضًا، كما توجد بعض الطاولات والمقاعد الخاصة بالتنزه والاستمتاع في أركان بوزتبه.

مطاعم بوزتبه طرابزون

تعد بوزتبه طرابزون من الأماكن السياحية التي تم توفير كافة احتياجات الزوار بها؛ بحيث تصبح مقصدًا ملائمًا من جميع الاتجاهات، فإذا شعرت أنك بحاجة لتناول الطعام؛ فلا داعي لدخول أحد مطاعم المدينة؛ حيث يوجد العديد من المطاعم في بوزتبه، ومنها:

مطعم سيري سِفا: يقدم مطعم سيري سِفا أكلات تتنوع بين وجبات الفطور والغداء والعشاء أيضًا، والتي يمكنك تناولها إما داخل المطعم، أو في جلساته الخارجية.

مطعم بوزيبية: تتنوع المأكولات الحلال في مطعم بوزيبية، والتي يمكن للزائر أن يتناولها في جلسات داخلية أو خارجية، كما أن المطعم يخصص قائمة من المشروبات والحلويات أيضًا إلى جانب وجبات الإفطار والغداء والعشاء.

مواعيد العمل والأسعار في بوزتبه طرابزون

يتم فتحه بشكل يومي طوال أيام الأسبوع من بداية الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 10:30 مساءً، أما بالنسبة لأسعار دخول بوزتبه، فهي حوالي عشر ليرات تركية.

في النهاية فإن مكان مثل بوزتبه طرابزون يعد من الأماكن التي يمكنك أن تغسل فيها عينيك من اعتيادية الأماكن ورتابة الروتين؛ فستعمل طبيعة بوزتبه البهية على أن تهبك كل تفاصيل السعادة والشغف التي يمكن أن تحتاج إليها وفي الوقت المناسب تمامًا، نتمنى لك زيارة ممتعة.