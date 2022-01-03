بوليفارد الرياض 2022 : الموقع - التذاكر – أهم المطاعم

ما يزال أهالي العاصمة الرياض وضيوفها من السيّاح القادمين من جميع أنحاء العالم يقصدون بوليفارد الرياض سيتي لقضاء أمتع الأوقات في جو عائلي ترفيهي رائع ضمن فعاليات موسم الرياض 2022.

ونجحت منطقة بوليفارد موسم الرياض في أن تكون أهم وأشهر مناطق موسم الرياض في نسخته الثانية بقائمة طويلة من المطاعم والمقاهي والكافيهات والمحلات التجارية حيث يمكن للأصدقاء والعائلة الاستمتاع بأوقاتهم.

ويقع بوليفارد الرياض الجديد في حي حطين الذي يعد أحد أرقى وأهم أحياء الرياض الجديدة وعلى بُعد مركز الملك عبد الله المالي الذي سوف يشكل علامة فارقة في عالم المال والأعمال بالرياض.

بوليفارد الرياض

يقع بوليفارد الرياض على قطعة أرض مساحتها 450.000 متر مربع، ويحتوي على مجموعة متنوعة من الوظائف الرئيسية مثل مطعم ومقاهي الفارهة والمصممة بمساحات مريحة مع نظرة عامة على النافورة الراقصة الأكبر في الرياض بمساحة تقريبية 35000 بحيرة صناعية متر مربع.

وتتسع الساحة الدولية لبوليفارد الرياض نحو 25000 شخص، فيما تتسع الساحة العربية لنحو 6000 شخص، لمشاهدة العروض والحفلات الموسيقية العالمية وملاعب الأطفال ومناطق البيع بالتجزئة ومنطقة شاحنات الطعام مع أكثر من 70 متجرًا مع مساحات خضراء واسعة.

كما يضم بوليفارد فندقًا من فئة الـ5 نجوم خمس نجوم على طراز "بوتيك هوتيل-Boutique Hotel” بالإضافة إلى حدائق ومسطحات مائية مصممة بشكل أنيق ومزودة بخدمة صف السيارات وخدمة كبار الشخصيات.

موقع بوليفارد الرياض

يقع بوليفارد الرياض سيتي في حي حطين السكني (طريق الأمير تركي الأول؛ مخرج 2)

ساعات عمل بوليفارد الرياض

تذكرة البوليفارد سيتي صالحة من الساعة 5 مساءً الى الساعة 2 صباحًا

تذاكر بوليفارد موسم الرياض

لحجز تذاكر دخول بوليفارد الرياض يرجى النقر هنا

طريقة حجز تذاكر بوليفارد موسم الرياض

الوصول الى الصفحة الرسمية لفعاليات موسم الرياض 2022

ثم الضغط على فعالية البوليفارد الرياض 2022

بعد قراءة كافة تعليمات وشروط حضور الفعالية اضغط على "احجز الآن"

ثم قم بتسجيل الدخول وأدخل البيانات المطلوبة: "البريد الإلكتروني + كلمة المرور"

في حال لم يكن لك حساب قم بالضغط على حساب جديد.

ثم حدد فئة التذكرة ثم عدد التذاكر المطلوبة.

بعدها اختر طريقة الدفع وأضغط تأكيد.

لكي تتمكن من حضور الفعالية قم بربط التذكرة على تطبيق توكلنا

مطاعم بوليفارد الرياض

تضم منطقة Boulevard Riyadh قائمة طويلة من مطاعم بوليفارد موسم الرياض التي تلبي رغبات الزوار مهما اختلفت أذواقهم.

كرك غلام

يعد مطعم "كرك غلام - Karak Gholam" من أشهر المطاعم التي تقدم شاي الكرك في الكويت، حتى وصل صيته الى السعودية وبدأ باستقبال زبائنه في منطقة بوليفارد الرياض.

وتتضمن قائمة الطعام في كرك غلام على مجموعة مغرية من المأكولات الهندية المفضلة، بما في ذلك شطائر تشباتي، والحمسة، والسمبوسة والعديد من الحلويات.

في كرك غلام يمكن الحصول على جباتي دجاج مالاي ومشروب كرك، ثم الجلوس ومشاهد العالم يمر من أمامك.

موقع وساعات عمل كرك غلام

بوليفارد الرياض سيتي

يوميًا من الساعة 6 صباحًا حتى منتصف الليل.

karakgholamksa@

Kyokusen Sushi Boutique

يقدم Kyokusen Sushi Boutique الأكلات اليابانية الشهية في أجواء مفعمة بالحيوية مع المشروبات المنعشة والموسيقى المعاصرة.

يعتبر Kyokusen Sushi Boutique مكانًا مثاليًا للاجتماع بعد العمل أو مجرد تناول الطعام في الخارج.

موقع وساعات عمل Kyokusen Sushi Boutique

بوليفارد الرياض سيتي.

يوميًا من الظهر حتى منتصف الليل.

kyokusen_sushiboutique@

سلطان ستيك هاوس

يعد مطعم سلطان ستيك هاوس Sultan’s Steakhouse من أكثر مطاعم اللحوم التركية زيارةً في الرياض.

ويقدم مطعم سلطان ستيك هاوس الكثير من الخيارات التي تستحق كل ريال يُدفع لأجله، بدءا من سمك فيليه ولحم توماهوك ستيك واغيو والروبيان المشوي وغيرها الكثير من المأكولات التركية التقليدية.

موقع وساعات عمل سلطان ستيك هاوس

بوليفارد الرياض سيتي

يوميًا من الساعة 1 ظهرًا حتى 1 صباحًا.

sultanssteakhouse_riyadh@

Sum+Things

يعتبر تناول العشاء والتسوق والاسترخاء في هذا Sum+Things تجربة مختلفة بحد ذاتها، فهو المكان الأول في السعودية الذي يمنح زبائنه تجربة طعام فريدة من نوعها ضمن متجر متعدد الأبعاد.

يعد هذا البوتيك المجهز بأسلوب الحياة المعاصرة مع مزهريات زها حديد الجميلة والأفكار الغريبة للديكور المنزلي.

موقع وساعات عمل Sum+Things

بوليفارد الرياض سيتي

يوميًا من الظهر يوميًا حتى الواحدة صباحًا.

sumplusthings@

The Sixth District

تم تصميم المساحة الساحرة في The Sixth District لإثارة إعجاب الزبائن مع قائمة شهية من الأطباق الراقية والأنيقة.

ينصح بتجربة معكرونة البانسوتي محلية الصنع مع صلصة الفطر الكمأة اللذيذة، وكذلك طبق أوسوبوكو الطري.

موقع وساعات عمل The Sixth District

بوليفارد الرياض سيتي

يوميًا من الساعة 1 ظهرًا حتى 1 صباحًا.

the6district@

زعتر وزيت

لن يخيب مطعم "زعتر وزيت" ظنك للحصول على أطباق لبنانية سريعة وشهية، إذ تتميز قائمة الطعام فيه بالسلطات والشاورما وأطباق المشاوي.

موقع وساعات عمل زعتر وزيت

بوليفارد الرياض سيتي

من السبت إلى الخميس من الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 1.30 صباحًا.

zaatarwzeitksa@

Minyums

يقدم Minyums لزبائنه الكعك والكرواسون الحلو واللذيذ، وقائمة طويلة من الأطباق الشهية.

موقع وساعات عمل Minyums

بوليفارد الرياض سيتي

السبت إلى الأربعاء من 7 صباحًا حتى منتصف الليل

الخميس 7 صباحًا حتى 1 صباحًا

الجمعة 3 مساءً إلى 1 صباحًا.

minyums.sa@

Dondurma

هل تتوق لتجربة الآيس كريم التركي؟ إذا كان جوابك بنعم فعليك التوجه نحو بوليفارد الرياض وتجربة الـ Dondurma التركية والتي تقدم بخمس نكهات كلاسيكية: الفانيليا والشوكولاتة والفراولة والفستق واللوتس.

موقع وساعات عمل Dondurma

بوليفارد الرياض سيتي

السبت إلى الخميس من 4 مساءً إلى 1 صباحًا

الجمعة 4 مساءً إلى 2 صباحًا.

كافيهات بوليفارد الرياض

تضم منطقة Boulevard Riyadh قائمة طويلة من المقاهي والكافيهات التي تقدم القهوة المختصة فيما تبيع بعضها أدوات صناعة القهوة وإعدادها كالخبراء العالميين.

12 Cups

يُعد 12 Cups المكان المثالي لقضاء وقت ما بعد الظهيرة، مع قهوة الإسبريسو والمشروبات المُختصة والتي أعدها خبراء صناعة القهوة في السعودية.

يمكن لعشاق القهوة أيضًا الحصول على حبوب البن المستوردة ومعدات التخمير في 12 Cups.

موقع وساعات عمل 12 Cups

بوليفارد الرياض سيتي

يوميًا من الساعة 6 صباحًا حتى منتصف الليل.

12_cups@

مادلين

يقدم مقهى مادلين المتطور والمستوحى من الطراز الفرنسي في فترة الصباح وجبات إفطار شهية مع القهوة المختصة، وفي فترة الغداء يقدم وجبات خفيفة شهية.

في مقهى مادلين توقع مجموعة متنوعة من الفطائر والسندويشات والمعجنات بالإضافة الى دجاج راتاتوي بارميجيانا، وكريب الدجاج والفطر.

موقع وساعات عمل مقهى مادلين

بوليفارد الرياض سيتي

يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتى منتصف الليل.

madeleineksa@

Crème

سيتم افتتاح مقهى Crème قريبًا في البوليفارد، حيث سيحظى زبائنه بفرصة تجربة كعكات الشوكولاته البيضاء الشهية.

موقع وساعات عمل مقهى Crème

بوليفارد الرياض سيتي

فندق بوليفارد الرياض سيتي

تضم منطقة بوليفارد الرياض سيتي فندق جريد Jareed Hotel المُصنف بـ5 نجوم والذي يُعد من

من أهم فنادق الضيافة العربية العريقة والذي يمنح زوارة تجربة فريدة ومميزة ضمن موسم الرياض 2022.

ويُعد فندق جريد Jareed Hotel من فنادق البوتيك التي تعد ظاهرة ونوعًا من الترند والتي بدأت في الثمانينيات ببعض الفنادق الصغيرة الواقعة وسط المدن الكبرى، مثل لندن ونيويورك.

ويتميز فندق جريد بـ:

غــرف وأجنحة

مدخل خاص

خدمة الحراسة

مواقف سيارات خاصة داخل المركز

خدمات التدبير المنزلي

خدمات التنظيف الجاف

شرفة خاصة

سبا للرجال

مطعم الفندق

خدمة صف السيارات

خدمة غسيل السيارات

مركز أعمال

لاونج

حلّاق

سينما بوليفارد الرياض

تضم بوليفارد الرياض "موڤي سينما" والتي تقدم لزوّارها تجربة لا مثيل لها تليق بموسم الرياض 2022 بأكبر وأحدث دار سينما في السعودية.

تتميز "موڤي سينما" بصالتها الفاخرة الفاخرة وقاعات انتظار خاصة وقائمة طعام تلبي جميع الأذواق

موقع سينما بوليفارد الرياض

بوليڤارد رياض سيتي

حي حطين، طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول، الرياض

محلات بوليفارد الرياض

لتجربة مثالية في بوليفارد الرياض، لن تفوت التسوق في قائمة طويلة من محلات محلات بوليفارد الرياض والتي تلبي أحدث صيحات الموضة والفنون والجمال.

ومن هذه المحلات: