اسطنبول غنية بالأماكن السياحية الجميلة بشكل عام، وحاجة السائحون إلى زيارتها في ازدياد، فإذا كان لديك صديق غريب عن البلاد وجاء بمثابة سائح، أو بشكل عام هناك سائح تود أخذه إلى رحلة ولا تمتلك سيارة، فإن اللجوء إلى شركات تأجير سيارات من مطار اسطنبول هو الحل المثالي، خاصةً وأن الأمر مقارنةً بامتلاك سيارة ودفع وقود وخلافه يعد رخيص، ولكن! التفكير في شركة مناسبة والبحث عن مكاتب قريبة من المطار أمر قد يعد مرهق بعض الشيء.

لذا تم إعداد هذا المقال لضم أفضل شركات تأجير السيارات في مطار اسطنبول الجديد والمطارات الدولية في اسطنبول، جميعها تُقدم خدمة مميزة في تأجير السيارات من مطار اسطنبول، ولها رقم هاتف، بمجرد الاتصال وحجز سيارة تتصرف هذه المكاتب بمنتهى المسؤولية تجاه طلبك، بالتالي تستطيع أخذ صديقك السائح من المطار إلى أي مكان في اسطنبول وتستمتعا بقضاء زيارة مميزة في البلد، والآن نتطرق إلى تفاصيل أكثر حول أهم الشركات وطريقة التعامل معها.

أفضل مكاتب تأجير سيارات من مطار اسطنبول

استقبال صديق لك من المطار والتوجه به إلى المكان الذي تريده، لم يعد صعباً، فلا داعي لامتلاك سيارة، حيث توفر العديد من الشركات خدمة تأجير السيارات في اسطنبول من المطار، بأسعار جيدة وأسلوب غاية في الانضباط والكفاءة، واختيارك لأي من أفضل الشركات سوف يضمن رحلة جيدة لك ولمن ترغب في استقباله بالسيارة من المطار، وفيما يلي نضع لك أفضل الشركات التي بالفعل لديها عملاء أشادوا بجودة التعامل معها، لا سيما الرقي الواضح، هذه الوكالات الافضل في تأجير سيارات مطار اسطنبول الدولي والجديد.

1- شركة Cizgi لتأجير السيارات مطار اسطنبول

إذا كنت تبحث عن شركة رائعة من حيث أسلوب الخدمة والسعر؛ فإن Cizgi rent a car istanbul havalimanı هي الخيار المناسب، لذلك تعتبر من أهم شركات تاجير سيارات في مطار اسطنبول الدولي من حيث المميزات الخاصة بعقد الإيجار وشمول الخدمة بشكل عام، فهي وكالة منضبطة في خدمتها، والسرعة في تسليم السيارة ميزة من أهم مزايا الشركة، وبناءً عليه فكرة الاعتماد عليها في طلب استئجار سيارة من مطار اسطنبول الجديد صحيح 100% بالتالي لا خوف من تأخيرات، أو مشاكل فنية بالسيارة وخلافه، هناك مزايا عديدة في Cizgi rent a car نذكر منها ما يلي:

سرعة في استلام وتسليم السيارة.

لا تطلب منك دفع مبلغ تأمين.

الشركة تقوم بإمداد المستأجر بقيمة رسوم طرق العبور مجاناً.

أسعار التأجير لديها جيدة.

الموظفين يتحدثون العربية، بالتالي هناك سهولة في طلب الخدمة ومناقشة ما تريد.

معلومات حول Cizgi rent a car اسطنبول

العنوان : بالقرب من منتزه تاياكادين - محطة مترو حسن سي دي - منطقة ارناؤوط كوي - المطار الدولي - اسطنبول.

: بالقرب من منتزه تاياكادين - محطة مترو حسن سي دي - منطقة ارناؤوط كوي - المطار الدولي - اسطنبول. رقم الجوال: 00902129161190

2- مكتب Avias Turizm اسطنبول

سعر ايجار السيارة التي يُقدمها المكتب في المتناول، لكن ينبغي عدم التأخير في تسليم السيارة على الموعد، فعلى الرغم من التسهيلات والمزايا التي تُقَدَم إلا أنه من أكثر مكاتب تاجير سيارات في مطار اسطنبول الجديد حزماً، فلا تتجاهل فكرة الالتزام بالوقت، وحينها سوف تستمتع بأفضل خدمة، وإليك بعض الإيجابيات التي تُقدمها الشركة:

تعامل ممتاز مع العملاء، وتفصيل للعقد ببساطة.

أفضل سياراتك متاحة للإيجار من مطار اسطنبول الجديد.

سرعة في إنجاز خدمة استئجار السيارة من المطار.

معلومات حول Avias Turizm اسطنبول

العنوان : محطة مترو تاياكدين - منطقة ارنافوتكوي - مطار اسطنبول الجديد - اسطنبول.

: محطة مترو تاياكدين - منطقة ارنافوتكوي - مطار اسطنبول الجديد - اسطنبول. رقم الجوال: 00902124650568.

3- شركة Windycar Rental

يمكنك استأجر سيارة تأخذك من المطار إلى أي مكان تريده عن طريق شركة Windycar المتخصصة في خدمات تأجير سيارات في مطار اسطنبول الجديد بسرعة، حيث لا تهاون في الوقت ولديها موظفون فقط لاستقبالك، وآخرين لتلبية خدمة تأجير السيارة، لا عيب يُذكر سوى أنها تعمل بأوقات دوام محددة، بالتالي ينبغي التركيز على وقت العمل بحيث تتمكن من الحجز سريعاً، في هذه الشركة عدة مميزات نذكر منها ما يلي:

تقديم أحدث موديلات السيارات.

إمكانية اختيار لون السيارة التي تريد استئجارها.

إتاحة التأمين الكامل على السيارة ودفع 20٪ زيادة فقط على إجمالي مبلغ التأجير.

معلومات حول Windycar اسطنبول

العنوان : منطقة الفاتح 34283 - شارع عدنان مندريس - ارنافوتكوي - اسطنبول.

: منطقة الفاتح 34283 - شارع عدنان مندريس - ارنافوتكوي - اسطنبول. رقم الجوال: 00905079471452.

4- شركة Sixt تاجير سيارات مطار اسطنبول الجديد

كل ما تبحث عنه في السيارة المطلوبة من المطار سوف تجده في شركة Sixt بأفضل مميزات، مثلاً تستطيع طلب تأجير سيارات من مطار اسطنبول بسبعة راكب ودفع قيمة مالية بسيطة مقارنةً بالشركات بمعظم الشركات الأخرى، سيارات جديدة خالية من الأخطاء وتأتيك حسب المتفق عليه.

معلومات حول شركة Sixt اسطنبول

العنوان : منطقة الصناعة - مطار صبيحة جوكشين الدولي - مدينة بنديكت - اسطنبول.

: منطقة الصناعة - مطار صبيحة جوكشين الدولي - مدينة بنديكت - اسطنبول. رڨم الجوال: 00902169691300.

كيف استأجر سيارة من مطار اسطنبول؟

عملية التأجير من المفترض أن تكون سلسلة، لأن المستأجر عادةً يكون في عجلة من أمره، ولهذا شركات تاجير السيارات في اسطنبول من المطار تحرص على سرعة تخليص اتفاق ايجار السيارة وتسليمها للعميل، وغالباً لا تطلب منك الشركة سوى ضمان بسيط مثل الهوية لإتمام الاستئجار، ومسئلة الدفع تكون حسب نظام الشركة إما بالوديعة أو عن طريق بطاقة الائتمان، فما عليك سوى الاتصال برقم إحدى الشركات المذكورة ومن ثم الاستفسار عن خدمة تأجير سيارات من مطار اسطنبول وسوف يقومون بالرد لا تقلق، فقد وضعنا لك أفضل الشركات.

في الختام ينبغي التنويه على أهمية التعامل مع مكاتب تاجير السيارات في مطار اسطنبول جيدة، لأن المجازفة ليست في صالحك، حيث التعرض لأي عطل في الخدمة؛ قد يُفقدك سائح أردت استقباله من المطار، أو إن كانت السيارة لإيصالك مكان فقد تتأخر، وعليه؛ طلب خدمة تأجير سيارات من مطار اسطنبول يستوجب اختيار أفضل شركة وقد وضعنا الأفضل في هذا المقال.