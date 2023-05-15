ترام اسطنبول: الخريطة ومحطات التوقف والانتظار

يعود تعدد وسائل النقل العام في اسطنبول إلى الهدف من كل وسيلة، فهناك من يحتاج إلى مترو الأنفاق للتوجه إلى العمل، والبعض يناسبه المتروبوس، والبعض الأخر بحاجة إلى وسيلة مواصلات أخرى مثل ترام اسطنبول الذي يعد نقل مركزي مهم في المدينة، على الرغم من أنه مقارنةً بوسيلة المترو من حيث السرعة أبطأ قليلاً، إلا أن الترام في اسطنبول وسيلة مريحة، ويكفي أنه يمر على الشوارع الرئيسية القديمة في اسطنبول، والتي تعتبر معقل استكشاف سياحي، نحن في هذا المقال سوف نتحدث عن خريطة ترام اسطنبول الجديد من حيث وصف الترام ومكان وجوده، بالإضافة إلى محطات ترام اسطنبول التي يمر بها ويتوقف عندها، بجانب توضيح أسماء هذه المحطات بحيث يتمكن الراكب العربي من التعرف عليها، والنزول في المحطة المطلوبة.

خريطة ترام اسطنبول بالعربي

موقع الترام في الجانب الأوروبي من اسطنبول، ويتكون من 5 خطوط رئيسية، جميعها تمر على أماكن وشوارع البلدة القديمة، جميع العربات في ترام اسطنبول مريحة، ولركوب الترام ينبغي عليك توفير بطاقة شحن مواصلات الخاصة بالنقل العام، كل محطة رئيسية تمر على عدد محطات محدد، منهم محطة وقوف يتم احتسابها ضمن محطات ترام اسطنبول للمنطقة، يرمز إلى الخطوط الرئيسية بالترام بالرمز T متبوعاً برقم الخط، وهذا على النحو التالي: "T1, T2, T3, T4, T5" وفيما يلي توضيح لمحطات الترام بالعدد والاسم.

محطات ترام اسطنبول

من خلال الترام في اسطنبول سوف تتمكن من الوصول إلى المعالم السياحية القديمة من شوارع ومناطق أثرية مهمة، فهو من أفضل المواصلات في اسطنبول من حيث الوصول إلى الشوارع القديمة، نظراً لمروره بها كاملة، بالتالي يعتبر سياحة مجانية واستكشاف سريع أثناء السير به، هذا ويتكون الترام في اسطنبول من 76 محطة تربط الشوارع والمناطق ببعضها البعض، هناك محطات توقف ومحطات قريبة من مترو اسطنبول لمن يرغب في تغيير مساره من ترام اسطنبول إلى مترو الأنفاق، جميع المحطات واضحة للركاب، وفيما يلي عرض كامل لخط سير الترام بدايةً من الأول وحتى الخط الخامس للترام.

اسماء محطات ترام اسطنبول

حرصت الدولة على ترتيب محطات ترام اسطنبول بشكل واضح على ملصق الترام ذاته، داخلياً وخارجياً، وهذا بدوره سهل على الركاب معرفة موعد المحطة المطلوبة النزول فيها، لا سيما معرفة محطات التوقف والانتظار من خلال توضيح ذلك من هيئة النقل على كل محطة توقف وانتظار، فيما يلي نوضح اسماء جميع المحطات الموجودة في ترام اسطنبول والتي يبلغ عددها 76 محطة باستثناء محطات الوقوف والانتظار.

محطات ترام T1 اسطنبول

Fındıklı Mimar Sinan Üniversitesi

Tophane

Karaköy

Eminönü

Sirkeci

Gülhane

Sultanahmet

Çemberlitaş

Beyazıt

Laleli-Üniversite

Aksaray

Yusufpaşa

Haseki

Fındıkzade

Çapa-Şehremini

Pazartekke

Topkapı

Cevizlibağ Atatürk Öğrenci Yurdu

Merkezefendi

Akşemsettin

Mithatpaşa

Zeytinburnu

Mehmet Akif

Merter Tekstil Merkezi

Güngören

Akıncılar

Soğanlı

Yavuz Selim

Güneştepe

Bağcılar

Kabataş محطة توقف.

الشوارع التي يمر بها الخط الأول للترام

يعتبر الخط الأول هو أكثر الخطوط التي يمر بها ترام اسطنبول على الشوارع القديمة، لذا ركاب هذا الخط هم الأكثر عدداً، وفيما يلي نذكر تلك الشوارع:

شارع البرلمان Meclis-i Mebusan.

‏Kemeraltı.

Reşadiye.

Ankara Caddesi.

Alemdar.

Divan Yolu.

Yeniçeriler.

Ordu.

Turgut Özal Millet.

Seyit Nizam.

Mehmet Akif.

Abdi İpekçi.

Necip Fazıl.

Kısakürek - Sokak

محطات ترام T2 اسطنبول

Tünel

Odakule

Galatasaray

Hüseyin Ağa Camii

Taksim

Tünel محطة توقف.

تنويه: الخط الأول للترام يمر على شارع Istiklal Avenue.

محطات ترام T3 اسطنبول

Çarşı

Altıyol

Bahariye

Kilise

Moda İlkokulu

Moda Caddesi

Rıza Paşa

Mühürdar

Damga Sokak

Kadıköy İDO

İskele Cami

Çarşı محطة توقف.

الشوارع التي يمر بها الخط الثالث للترام

Söğütlü Çeşme

General Asım Gündüz

Şair Nefi Sokak

Cem Sokak

Rızapaşa Sokak

‏Mühürdar

‏Albay Faik Sözdener العقيد فايق سوزدنر.

Damga Sokak.

Faik Sözdener.

محطات ترام T4 اسطنبول

Mescid-i Selam محطة انتظار.

Cebeci

Sultançiftliği

Yeni Mahalle

Hacı Şükrü

50.Yıl-Baştabya

Cumhuriyet Mahallesi

Kiptaş Venezia

Karadeniz

Taşköprü

Ali Fuat Başgil

Bosna-Çukurçeşme

Sağmalcılar

Uluyol-Bereç

Rami

Topçular

Demirkapı

Şehitlik

Edirnekapı

Vatan

Fetihkapı

Topkapı محطة توقف.

الشوارع التي يمر بها الخط الرابع للترام

Eski Edirne Asfaltı

Rami Kışla

Edirnekapı Rami

Beylerbeyi

Yıl Caddesi

محطات ترام T5 اسطنبول

Alibeyköy Cep Otogari

Alibeyköy Metro

Alibeyköy Merkez

University

Silahtarağa Mahallesi

Eyüpsultan Devlet Hastanesi

Eyüpsultan Teleferik

Feshane

Ayvansaray

Balat

Fener

Cibali

Alibeyköy Cep Otogari "محطة توقف".

الشوارع التي يمر عليها ترام T5

Atatürk Caddesi.

Silahtarağa.

Yavedut.

Ayvansaray

كيف تركب الترام في اسطنبول

الترام وسيلة نقل عام مثل المترو والمتروبوس وغيرهم، وبما أنه كذلك بالتأكيد يسري علبه نفس نظام الدفع، وهو الدفع بواسطة كرت اسطنبول للمواصلات العامة، والذي بإمكانك شراؤه عن طريق المحطات الرئيسية للترام، وبعض المحلات والأكشاك الصغيرة التي تجدها في أركان الشوارع، كل ما عليك شراء الكارت ومن ثم شحنه من خلال جوالك مع ضرورة وجود اتصال بالإنترنت لنجاح عملية الشحن.

كانت هذه الخريطة الشاملة حول ترام اسطنبول من حيث المحطات وكيفية استقلال الترام، نوجه عنايتكم أن عدد المحطات مذكور دون محطات التوقف، كما نؤكد على أن الترام يحتاج إلى إحدى كروت اسطنبول دون تخصيص بطاقة معينة، فإذا كانت لديك الزرقاء أو البطاقة الحمراء وحتى بطاقات الكلاب وغيرها فيمكن ركوب الترام بها.