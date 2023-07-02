تشيلسي يقترب من التعاقد مع نجم برايتون مويسيس كايسيدو

وصل نادي تشيلسي إلى المراحل النهائية في المفاوضات مع نادي برايتون، وذلك في الصفقة التي سيتم فيها التعاقد مع النجم الإكوادوري مويسيس كايسيدو خلال الميركاتو الصيفي.

وتشير التقارير أن اللاعب الشاب كايسيدو يتطلع للانضمام إلى صفوف البلوز ويرغب في التواجد الموسم المقبل في "ستامفورد بريدج" تحت قيادة المدرب الأرجنتيني الجديد ماوريسيو بوتشيتينو.

تشيلسي يضع اللمسات النهائية على صفقة نجم برايتون مويسيس كايسيدو

وفقًا لخبير الانتقالات في موقع "Tribalfootball" رودي غاليتي، فإن الخطوط العريضة في الصفقة تم الاتفاق عليها بين الناديين، ولم يتبقى إلا التفاوض بخصوص الحوافز والمكافآت للاعب.

ويضيف غاليتي: "صفقة مويسيس كايسيدو، المفاوضات بين تشيلسي وبرايتون دخلت مرحلتها الأخيرة، حسب ما وردني فقد تم الاتفاق بين الناديين على مبلغ 75 مليون جنيه إسترليني، ولم يتبقى إلّا مناقشة الأمور الإضافية الأخرى، كايسيدو يعتبر الانتقال لتشيلسي أولوية ويضغط من أجل التوقيع في أسرع وقت".

الجدير بالذكر أن نادي تشيلسي قام بالعديد من التغييرات في الفريق منذ بداية سوق الانتقالات هذا الصيف، وحتى الآن قام ببيع كل كوليبالي، كاي هافيرتز، كوفاسيتش، وغيرهم من اللاعبين استعدادًا لدخول الموسم الجديد بتشكيلة منظمة تجنبًا لعدم تكرار ما حدث في منتصف الموسم الماضي.