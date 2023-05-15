أهم 10 من تطبيقات المواصلات في اسطنبول لتسهيل تنقلاتك

التخطيط للعيش في اسطنبول يلزمه الكثير من المعلومات المسبقة قبل الإقدام على تلك الخطوة، وفي هذا المقال نتحدث عن تطبيقات المواصلات في اسطنبول كأهم معلومة لابد من توافرها معك سواء كنت تنوي العيش في المدينة أو لديك رحلة استثنائية فيها، الهدف منها إعطائك معلومات كاملة حول خريطة النقل العام في اسطنبول، والتي على إثرها سوف تعرف ما وسيلة المواصلات التي سوف تستخدمها في رحلتك، ونظراً لتعدد وسائل النقل في اسطنبول دشنت بلدية اسطنبول بالتعاون مع بعض شركات التقنية مجموعة من تطبيقات المواصلات في اسطنبول توضح لك نوعية المواصلات وكيفية التوجه إليها، بالإضافة إلى عرض وسيلة الدفع المتاحة في كل وسيلة نقل، ومعلومات عامة عنها، بحيث يصبح لديك وضوح كامل قبل التوجه إلى الرحلة أو اتخاذ قرار المعيشة في اسطنبول، فقط تابع هذا الموضوع فهو دليلك لعرض تطبيقات المواصلات في اسطنبول الهامة.

أفضل تطبيقات المواصلات في اسطنبول

التدقيق في الاختيار خاصةً في وسائل النقل العام مهم للغاية، تخيل إذا قمت باختيار تطبيق مواصلات في اسطنبول رسمي أو حتى غير دقيق في عرض مواعيد الباصات أو الترام والمترو وغيرهم من وسائل النقل!!، بالتالي أنت بحاجة إلى تحميل تطبيقات المواصلات في اسطنبول الرسمية فقط أو المعتمدة، وهذا دورنا حيث أعددنا مجموعة من البرامج المهمة للمواصلات في اسطنبول، والأهم أنها سهلة عليك بالتالي تستطيع استخدامها دون الحاجة إلى مزيد من الشرح.

من بين أبرز التطبيقات التي سوف نتحدث عنها هو تطبيق Moovit فهو أفضل تطبيق مواصلات في اسطنبول يتم استخدامه على نطاق واسع من جميع المواطنين والسياح، ويعود ذلك إلى سهولة استخدامه، كما أنه يضع خط زمني واضح لوسيلة المواصلات، أيضاً تطبيق Trafi للمواصلات ضمن دليل تطبيقات المواصلات في اسطنبول ولا غنى عنه، باختصار تأكد تماماً من حصولك على البرامج الأهم للمواصلات في اسطنبول، مع رابط مباشر لتنزيل التطبيق على هاتفك عبر هذا الموضوع.

1- تطبيق موفيت Moovit اسطنبول

عند الرغبة في الانتقال من بلدك إلى اسطنبول من المهم اختيار برنامج عالمي، والسبب في ذلك ضمان أفضل خدمة بدون توقف، لأن مثل هذه البرامج تكون بلا خلل، لذا Moovit مناسب لأنه افضل برنامج مواصلات في اسطنبول وفي العالم بالتالي يُعتمد عليه عند الانتقال من أي دولة إلى اسطنبول، موفيت يُرشدك إلى خط مترو الانفاق في اسطنبول والمتروبوس، وباقي وسائل النقل العام في المدينة، يثق في هذا التطبيق أكثر من 100 مليون مستخدم حول العالم، وبناءً عليه معادلة الثقة التي تحدثنا عنها بالأعلى تم تحقيقها في البرنامج، وفيما يلي أهم مميزاته:

يضم أهم المدن الرئيسية "اسطنبول، إزمير، أنقرة، طرابزون".

يعرض لك خيارات النقل في اسطنبول ثم يقدم لك أفضلها بناءً على مزايا وسيلة النقل.

عرض الاتجاهات المباشرة لوسيلة المواصلات " من خلال مرشد Moovit الإلكتروني داخل التطبيق".

تقديم معلومات حول مدة السير المطلوبة من مكانك للوصول إلى محطتك.

يعرض لك توقيت وصول الخط مع وقت الإنتظار لحين قدومه.

إمكانية التعرف على عدد المحطات المتبقية للوصول.

برنامج موفيت للمواصلات مجاني 100%.

معلومات التحميل

تنزيل Moovit للأندرويد. تحميل Moovit للآيفون.

2- تطبيق HAVAİST اسطنبول

هذا البرنامج مناسب تماماً لمن لديهم رحلات ذهاب وإياب من وإلى المطار، أو ولديهم عملهم المتنقل في المدينة، فهو يعرض لك مواعيد الباصات والتي تعد من أكثر المواصلات في اسطنبول استخداماً، والمميز فيه أنه رسمي مُقدم من قِبل بلدية اسطنبول، بالتالي مسئلة الحجز والدفع المسبق آمنة 100%، الشركة التي طرحت هذا البرنامج بالتعاون مع بلدية اسطنبول لديها حافلات خاصة بها ضمن باصات النقل العام، بالتالي العمل مشترك بينهما، وبناءً عليه ضمان عامل الثقة في التطبيق متوفر، وفيما يلي أبرز ما يقدمه لك Havaist من إيجابيات:

توفير خدمة انتقال من أي مكان إلى المطار.

عرض نقاط مواقف الباصات والحافلات الصغيرة والتعرف على موعدها.

إمكانية مشاهدة الجدول الزمني لكل الحافلات ومتابعة مغادرة أي حافلة من موقعها لحظة بلحظة.

إمكانية تحديد الموقف الأقرب للراكب للنزول فيه.

عرض ساعات إنطلاق الباص من مطار اسطنبول الجديد إلى وسط المدينة.

إمكانية التعرف على تكلفة باصات اسطنبول المخصصة للمطار.

معلومات التحميل

تنزيل HAVAİST للأندرويد. تحميل HAVAİST للآيفون.

3- تطبيق Trafi اسطنبول

شتى المواصلات العامة في اسطنبول يمكنك التعرف على مواعيدها من خلال تطبيق المواصلات في اسطنبول Trafi، وخدمته مشروحة عن كل وسيلة نقل عامة متواجدة في المدينة، وبمجرد تحميله على هاتفك تستطيع استخدامه مباشرةً بدون تكاليف مدفوعة للتعرف على مواعيد انطلاق المواصلات، يخدم هذا البرنامج بشكل أساسي كلاً من: " اسطنبول، أنقرة، إزمير، وبورصة"، وعلى ذلك تم إعداده ليكون واحد من أقوى تطبيقات المواصلات في اسطنبول، وإليك أهم مزاياه:

يعرض لك الخرائط الخاصة بالطرقات موضحة كاملة.

توفير خاصية معرفة خطوط الحافلات الكبيرة في إسطنبول.

إمكانية تحديد أقرب موقف باصات اسطنبول بالنسبة إلى موقعك.

البرنامج يدعم كل أنواع الهواتف، ويعمل بنظامي Android وiPhone.

يعرض لك جدول توضيحي لمواعيد باصات الدلمش المخصصة للانتقال بين الأحياء.

ترافي يقدم خدماته بشكل مجاني تماماً.

كيفية تشغيل برنامج Trafi على الهاتف

لا تعقيد في استخدام ترافي، فقط بعد تنزيل التطبيق على هاتفك، يمكنك استخدامه من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بتحديد موقعك، وتحديد الموقع المراد التوجه إليه.

انتظر قليلاً لحين إعطاء البرنامج كل الخيارات المتاحة من المواصلات العامة في اسطنبول.

تستطيع رؤية المدة الزمنية المستغرقة اكل وسيلة مواصلات من الجزء السفلي لها.

أو استخدم التطبيق بالطريقة الثانية وهي تحديد وسيلة المواصلات بالاسم أو الرقم.

بعدها انتظر بضع ثواني لعرض خط السير ومواقف المرور.

معلومات التحميل

تحميل برنامج Trafi للأندرويد.

تنزيل برنامج Trafi للآيفون.

4- تطبيق Citymapper اسطنبول

أشهر تطبيق مواصلات في اسطنبول، وهو برنامج عالمي، يخدمك بشكل ممتاز داخل اسطنبول، فهو شامل كل المواصلات العامة، فسواء كانت الوسيلة التي تبحث عنها بحاجة إلى الدفع النقدي المباشر مثل باصات اسنطبول أو كانت وسيلتك تدعم كرت اسطنبول الذكي، فلا مشكلة في ذلك لأنه شامل جميع وسائل النقل حتى التلفريك وحافلات الاحياء الصغيرة " الدلمش" والترام والتاكسي الأجرة وغيرهم، يمكنك اعتبار سيتي مابر مرشدك الأول وأهم تطبيقات المواصلات في اسطنبول على جوالك نظراً للإيجابيات التالية:

يخدم العديد من الدول عامة، ومدينة اسطنبول خاصة.

يساعدك في التجول بشكل أفضل داخل مدينة اسطنبول، من خلال معلومات وسائل النقل المتاحة فيها.

يعرض لك أنسب مسارات التنقل بل وأسرعها، من خلال خيارات وسائل المواصلات الأفضل.

يقدم معلومات الوصول والتوقيت الزمني لكل وسائل المواصلات من حافلات، مترو، ترام، وحتى السفن وسيارات الأجرة.

لديه خيار عرض خط مسار السير على الأقدام بهدف التوجه إلى محطة المواصلات.

متوفر بـ8 لغات من بينهم التركية والإنجليزية.

هذا البرنامج مجاني ولا يتطلب مدفوعات مقابل تنزيله على هاتفك.

كيف يعمل تطبيق Citymapper

نشرح كيفية استخدام تطبيق سيتي مابر أفضل تطبيقات المواصلات في اسطنبول في خطوات مباشرة، بحيث يسهل عليك تطبيقها:

فور تنزيل البرنامج على هاتفك قم بفتحه للتشغيل.

حدد موقعك وانتظر قليلاً سوف تظهر لك صفحة رئيسية، تحتوي على خيارين اسفل خريطة المدينة.

الخيار الأول هو Get Me Somewhere أما الثاني هو Get Me Home.

الأول يعني الوصول إلى مكان ما، والثاني هو الوصول إلى منزلك.

عند اختيار الأول يظهر لك تبويب يطلب منك تحديد Where to وهي تعني المكان الذي تريده.

اختار المكان من القائمة المنسدلة "سوف تظهر لك بمجرد وضع يدك في صندوق الكتابة".

بعد ذلك يظهر لك خيارين الأول Main Roads وهو للطرق الرئيسية من الموقع المطلوب.

والخيار الثاني Fast مخصص الطرق السريعة من نفس الموقع المرغوب.

بمجرد اختيار أحدهما قم بتحديد وسيلة النقل من أسفل الخريطة.

سوف يظهر لك مدة وصول وسيلة المواصلات ومسافة الطريق بالكيلو متر.

اختيار Get Me Home مفيد عند الرغبة في احتساب المدة الزمنية للمترو أو الباص من المحطة إلى منزلك.

معلومات التحميل

تنزيل Citymapper للأندرويد. تحميل Citymapper للآيفون.

5- برنامج İstanbulkart

لا يمكننا تجاهل اسنطبول كرت لأن برنامج المواصلات في اسطنبول قائم عليه، كونه مخصص لتعبئة كارت المواصلات، بالتالي ذكره مهمة للغاية، فيمكنك من خلال هذا البرنامج على هاتفك تعبئة كرت المواصلات في أي وقت، سواء عن طريق حسابك البنكي، أو من خلال مسح الباركود للمرة الأولى، ولأن معظم تطبيقات المواصلات في اسطنبول بحاجة إلى كرت أو بطاقة ذكية، بالتالي تحميل هذا التطبيق يسهل عليك شحن البطاقة بدلاً من الانتظار في طوابير وتعطيل شؤونك.

معلومات التحميل

تنزيل تطبيق اسطنبول كرت للأندرويد.

تطبيق اسطنبول كرت للأيفون.

6- تطبيق مترو اسطنبول Metro İstanbul

وسيلة المترو من أكثر وسائل النقل استخداماً في اسطنبول يليها الباصات، ثم تتبعهم باقي وسائل النقل العامة، وكونه مهم تم طرح برنامج مخصص له ضمن تطبيقات المواصلات في اسطنبول بحيث تستطيع من خلاله معرفة موعد تحرك المترو والمحطات لكل خط، ليس هذا فقط بل إنه يقدم معلومات حول الترام واي، من حيث بداية المحطات ونهايتها، وإليك أهم مميزاته:

عرض كافة المعلومات حول خطوط المترو وخطوط الترام واي.

‏إمكانية تحديد محطة إنطلاق المترو لكل خط، لا سيما لوسائل النقل الأخرى.

يدعم اللغة العربية ولغات أخرى.

برنامج Metro İstanbul مجاني.

معلومات التحميل

تحميل Metroİstanbul للأندرويد. تنزيل Metroİstanbul للآيفون.

7- برنامج MobİETT اسطنبول

نظام هذا التطبيق سهل الاستخدام، موبيت يهتم بشتى المواصلات العامة داخل اسطنبول، مع Mobiett يمكنك الاستغناء عن تطبيقات المواصلات في اسطنبول التي تشغل حيز كبير من الهاتف، لأنه رغم ما يقدمه Data قوية عن خطوط المواصلات، إلا أن مساحته بسيطة، وموبيت يمتاز بالآتي:

عرض مواعيد جميع المواصلات في اسطنبول مثل المتروبوس والباصات وحافلات الاحياء الصغيرة.

يتيح التعرف على مواقف الباصات والمتروبوس القريبة منك.

البرنامج مجاني لا يطلب رسوم تحميل ولا عرض للمعلومات.

معلومات التحميل

تحميل برنامج Mobiett للأندرويد. تنزيل تطبيق Mobiett للآيفون.

8- بيتاكسي BiTaksi

بي تاكسي يمكن اعتباره أفضل تطبيقات المواصلات في اسطنبول بالنسبة إلى سيارات الأجرة، فهي وسيلة نقل عامة لها شريحة كبيرة من الركاب يومياً، من خلال هذا البرنامج سوف تعثر على سيارة تاكسي أجرة، وتتوجه إلى المكان المرغوب فوراً، فبدلاً من الوقوف بالطرقات لإيجاد سيارة أجرة، استخدم هذا البرنامج فهو يمتاز بالآتي:

يقدم خدمة استدعاء سيارة أجرة للوصول إلى مكانك سريعاً.

ميزة تحديد المدة المقدرة للرحلة بالسيارة من خلال مؤشر الوقت.

خدمة احتساب المبلغ التقريبي لرحلتك بالتاكسي.

معلومات التحميل

تنزيل برنامج BiTaksi للأندرويد. تحميل تطبيق BiTaksi للآيفون.

9- برنامج Gaziantep kart

الآن تستطيع من خلال هاتفك الجوال معرفة كل خطوط باصات اسطنبول للنقل الداخلي، وحجز الباص من مكانك، وذلك بواسطة تطبيق غازي عنتاب أسهل تطبيقات المواصلات في اسطنبول لنظامي Android وios، التطبيق جيد لمن لديهم رحلات من اسطنبول إلى غازي عنتاب والعكس، وهذا أهم ما يقدمه:

تقديم خطوط سير الباصات كاملة مع عرض توقيت المرور والمغادرة.

عرض وقت الرحلة من غازي عنتاب إلى اسطنبول.

إمكانية شحن بطاقة المواصلات أون لاين من خلال التطبيق.

معلومات التحميل

تنزيل Gaziantep على الأندرويد. تحميل Gaziantep على الآيفون.

10- تطبيق IBB Deniz Taksi

التاكسي البحري في اسطنبول متوفر بكثرة داخل المدينة، وبناءً عليه يعتبر تطبيق IBB Deniz Taksi الذي يدعم تلك المواصلة واحد من أهم تطبيقات المواصلات في اسطنبول للسياح والزائرين، وكذلك هو مهم للبلد لأنه نوع من أنواع الثقافة السياحية في اسطنبول، فمن خلال السيارة البحرية يستطيع السائح التعرف على المدينة وفهم ثقافتها، لا سيما رؤية ما فيها من مناظر طبيعية رائعة، إيجابيات برنامج IBB Deniz Taksi تتلخص في الآتي:

أفضل وسيلة نقل في اسطنبول لأنه لا يتأثر بحركة المرور، والتطبيق يدعمه من خلال عرض معلومات عنه.

إمكانية اختيار مسار الرحلة الخاصة بك.

ميزة التعرف على سعر الرحلة مسبقاً.

معلومات التحميل

عزيزي المستخدم؛ جميع تطبيقات المواصلات في اسطنبول التي تم عرضها شاملة كل وسائل النقل العامة في المدينة، وهي معتمدة بمعنى أنه بمقدورك حجز موعد الباص من خلالها، بالتالي لا خوف من التعامل معها.