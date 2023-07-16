أفضل 4 أنشطة مميزة عند تلفريك سبانجا

إذا كنت في عطلة نهاية الأسبوع أو العطلة الصيفية فاستعد لقضاء وقت رائع وزيارة معالم سياحية جميلة في سبانجا، حيث يقع بها العديد من المعالم الرائعة، ومن ضمنها ستجد تلفريك سبانجا، والذي يقع بوسط تلك المدينة الساحرة، وتمتد الرحلة الأخاذة لذلك التلفريك بطول الطريق، فتمر فوق بحيرة سبانجا الخيالية، ولقى التلفريك الشهرة لكونه مطل على جبل كارتبه المشهور، فقد كان من النادر الوصول لقمة هذا الجبل، ولكن حمل التلفريك تلك التجربة كاملة، وذلك من سفحه حتى قمته، ليصبح بلا شك من أفضل المعالم السياحية بتركيا، ويصل عدد الأفراد الذين يمكنهم الركوب بنفس المقطورة حوالي 10 أشخاص، وتصل مقطورة جديدة كل دقيقتين أو ثلاثة مما يجعل فرصة ركوبه سهلة دون ازدحام، وفي مقال اليوم سنشرح لكم بعض الذي سيقابلكم خلال تلك الرحلة، فتابعوا للنهاية.

أفضل الأنشطة الترفيهية بتلفريك سبانجا

تتعدد الأماكن السياحية في صبنجة ، وكل مكان منهم يملك طابعه الخاص، ويختلف الوقت الذي ستمضيه بالمكان نظراً لاختلاف المتعة التي ستلاقيها فيه، فستجد أماكن قد تقوم بزيارتها في ساعات قليلة، ويوجد أماكن أخرى لن يكفيك الوقت فيها مهما طال، وسنذكر لك اليوم أحد هذه الأماكن الرائعة وهو تلفريك سبانجا، والذي سيأخذك بجولة فريدة من نوعها، حيث ستشاهد فيه العديد من المشاهد الرائعة من أهمهم بحيرة صبنجة، والتي تعد من أجمل البحيرات هناك، كما سترى أولئك الذين يمارسون التزحلق على الجليد، وتستطيع أنت الآخر القيام التزحلق معهم، ثم تستطيع بعدها أن تذهب لتناول الطعام.

وتبلغ مدة هذه الرحلة من البداية ببحيرة صبنجة وحتى قمة كارتبه حوالي 25 دقيقة، ويعد جبل كارتبه موطناً مميزاً للكثير من الأنشطة الرائعة، وذلك كالتزحلق بالهواء الطلق، فبفضل هذا الارتفاع الشاهق للجبل ستجد أنه يقدم خيارات واسعة لمن يحب التزلج على الجليد بالشتاء، وكذلك يصبح ملاذاً للكثير من الرياضات الترفيهية والهوائية بفصل الصيف، وفيما يلي سنذكر لكم هذه الأنشطة:

1- المرور على بحيرة سبانجا

سيقدم لك تلفريك سبانجا تركيا جمال تجربة المرور فوق بحيرة صبنجة الرائعة في زرقتها ومساحتها، والتي يمتزج بها الإشباع والإبهار، وذلك مروراً بجبل كارتبه الضخم، وتستطيع خلال رحلتك هذه أن تشاهد مناظر رائعة وبانورامية لتلك المعالم الخلابة في مدينة سبانجا.

2- مشاهدة ممارسي التزحلق

كما تستطيع هناك أن تراقب ممارسي التزحلق على الجليد بجبل كارتبه، والشعور بالبرودة وهي تتسلل للقفازات والمعاطف، في دعوة صريحة حتى تستكمل رحلتك بأن تقوم بجولة تزحلق بعدما تصل لقمة هذا الجبل.

3- تناول الطعام

تستطيع بعدها أن تتوجه إلى مجمع الكافيهات والمطاعم؛ حتى تتناول الأطعمة التركية اللذيذة فوق قمة الجبل.

4- التقاط الصور التذكارية

بالطبع لن تقوم بجولة تلفريك في سبانجا وتشاهد كل هذه المشاهد الرائعة بدون توثيقها والتقاط الكثير من الصور لكل ما ستراه هناك، فالمكان يمتلئ بالمناظر البانورامية، حتى تحتفظ بذكرى هذه الجولة الرائعة.

موقع تلفريك سبانجا

يقع هذا التلفريك في مدينة سبانجا، ويضم عدداً من المحطات كمحطة البحيرة، وأخرى توصلك لقمة الجبل، وقد وفرنا لك سهولة الوصول لموقع التلفريك على خريطة جوجل، فقط اضغط هنا.

المطاعم القريبة من تلفريك سبانجا

ستجد بالقرب من تلفريك سبانجا العديد من المطاعم، حيث تستطيع تناول الطعام وشراب أحد المشروبات الساخنة حتى تشعر بالدفء وسط هذا الجو البارد، وفيما يلي سنذكر بعض منهم:

1- مطعم White Wolf Lounge

عندما تذهب إلى تلفريك سبانجا، وتود بتناول الطعام والشراب فلا بد لك من زيارة هذا المكان؛ فهو مكان مثالي، ويملك تصميمات داخلية مدروسة، والمشروبات والأطعمة الجيدة، بجانب وجود العاملين المخلصين الودودين والخدمة العالية وودية والموقد اللطيف، وتلك العناية والاهتمام الجميل سيجعلك تشعر بالذهول، فلا داعي أن تبحث عن مكان آخر في كارتبه، فقد حاز هذا المكان على إعجاب الكثير.

معلومات عن مطعم White Wolf Lounge

العنوان: Çepni, The Greenpark Kartepe Resort & Spa, Kartepe Cd. no:222, 41000 Kartepe/Kocaeli, تركيا.

2- مطعم Kartepe Park Cafe Restaurant

هو أحد المطاعم القريبة من التلفريك في سبانجا، وقد حاز على إعجاب البعض، ويرى البعض الآخر أن أسعاره مرتفعة بعض الشيء، حيث تجد الموظفين الودودين، وإيجاد الطعام وتقوم بشرب الشاي الساخن بهذا الجو البارد، فسيكون الأمر رائعاً في الشتاء.

معلومات عن مطعم Kartepe Park Cafe Restaurant

العنوان : ÇEPNI MAHALLESI GREEN PARK HOTEL NO:222/A, 41000 Kocaeli, تركيا.

: ÇEPNI MAHALLESI GREEN PARK HOTEL NO:222/A, 41000 Kocaeli, تركيا. رقم الهاتف : 21 41 597 541 90+

: 21 41 597 541 90+ ساعات العمل: يفتح المطعم أبوابه يومياً من الساعة التاسعة صباحاً ويغلقها في العاشرة مساءً.

الفنادق القريبة من تلفريك سبانجا

بالقرب من تلفريك سبانجا ستجد بعض الفنادق التي قد تحتاج إلى الذهاب إليها إذا أردت المكوث أكثر من يوم بقربه، وزيارة التلفريك أكثر من مرة، وفيما يلي سنرشح لك أحدهم حتى يتسنى لك الذهاب إليه مباشرة:

فندق فندق سنلر البوتيكي

هو أحد الفنادق 3 نجوم القريبة من تلفريك سبانجا، حيث يبعد عنه حوالي 4 كيلومترات، وهو فندق جميل وصغير، حيث يتكون من فلتين وتتواجد الغرف به في الدور الأرضي والعلوي، وقد نال الفندق تقييماً جيداً من زواره بسبب موقعه المميز والإطلالة الرائعة فهو يقع مباشرة على البحيرة، والهدوء والإفطار الرائع اللذيذ به، بجانب نظافة الغرف على الرغم أن بعضها صغير ولكنها نظيفة، وكذلك تعامل الموظفين الجيد، ولكنه يقع قريباً من سكة القطار مما يسبب بعض الضجة، ويبعد حوالي 500 متراً عن المطاعم والمحلات.

معلومات عن فندق فندق سنلر البوتيكي

العنوان: Göl, Şenbayrak Sk. No:4, 54600 Sapanca/Sakarya, تركيا.

والآن نكون انتهينا من مقالنا عن تلفريك سبانجا، وحاولنا جاهدين أن نشرح لكم تلك الأنشطة والمغامرات التي تنتظركم بمجرد الذهاب إلى هناك، والمطاعم القريبة له حتى تتمكنوا من تناول الأطعمة والمشروبات الساخنة، ونتمنى لكم زيارة سعيدة.