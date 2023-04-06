أفضل 10 أنشطة عند زيارة جامع أيوب الأنصاري في اسطنبول

تقع مدينة اسطنبول في مقدمة المدن السياحية التي تستقبل أعداد كبيرة من الزوار والسياح من مختلف أنحاء العالم، نظرًا لتعدد المزارات السياحية بها وتنوعها ما بين المتاحف والحدائق والغابات، كما أنها لُقبت بمدينة المآذن وعاصمة المساجد، نظرًا لكثرة المساجد الموجودة بها، ومن أبرزها جامع أيوب الأنصاري في اسطنبول الذي يتجلى به عظمة العمارة الباروكية، وتم تسميته أيضًا مسجد أبو أيوب الأنصاري، ويقع في حي السلطان أيوب في الجانب الأوروبي من مدينة اسطنبول، ويعود إنشاؤه إلى بداية القرن 19م، ومن خلال موضوعنا هذا سنتناول كافة المعلومات المتعلقة بالمسجد، إلى جانب عدد من الأنشطة المُذهلة التي يمكنك القيام بها فور ذهابك إليه.

معلومات عن جامع أيوب الأنصاري في اسطنبول

يعد جامع أيوب الأنصاري من المساجد الأثرية الرائعة، كما أنه وجهة سياحية مميزة يقصده السياح المسلمين من جميع أنحاء العالم، حيث إنه يقع بالقرب من القرن الذهبي الشهير، تم بناؤه خلال عام 1458م من قبل المسلمين باستخدام الحجارة الكوفية، وتم إعادة بناؤه بعد خراب الزلزال في عام 1798م، وينفرد جامع أبو أيوب الأنصاري في اسطنبول بقبة كبيرة قطرها 17,5 متر، أما مساحة سقفه فهي 26 × 11 متر، وتم الاعتماد على ضوء القبة الكبيرة ونوافذ الجامع للإنارة.

أهم الأنشطة التي يُمكن القيام بها عند زيارة جامع أيوب الأنصاري في اسطنبول

لا يمكنك مغادرة مدينة اسطنبول الساحرة قبل زيارة جامع أيوب سلطان والذي يتجلى في تصميمه فن العمارة العثمانية، فزيارتك إليه تبعث الطمأنينة في النفس، حيث يمكنك قضاء يوم بأكمله في الميدان المحيط به، إلى جانب إمكانية القيام بعدة أنشطة دينية رائعة، إلى جانب التعرف على المعالم الهامة الموجودة به، وإليك قائمة بأبرز هذه الأنشطة التي يمكنك القيام بها:

التجول بجميع أرجاء الجامع

يمكنك بدء زيارتك لمسجد السلطان أيوب بالتجول سيرًا على الأقدام حوله لاستكشاف المعالم الهامة الموجودة به، حيث إن التصميم العام للجامع يأخذ الشكل المربع، ويوجد به فناءين منفصلين، الفناء الأول للجامع خاص بالوضوء، أما الفناء الثاني فيوجد به شجرة الجميز القديمة، ومن الجدير بالذكر أن الفناء الثاني للجامع، كان يُقام به الكثير من المراسم السلطانية، إلى جانب الاستمتاع بروعة الطراز المعماري الأصيل، كما يمكنك التقاط صور فوتوغرافية رائعة للمدخل الرئيسي للجامع والذي يزخر بالآيات القرآنية.

زيارة قبر الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري

يحظى جامع أيوب الأنصاري في اسطنبول بشهرة واسعة ما بين المساجد الموجودة بالمدينة، نظرًا لوجود ضريح يحوي قبر الصحابي أبي أيوب الأنصاري والذي يوجد في مبنى منفرد بالجانب الأيمن من الجامع، حيث تم بناء المقبرة من الحجر الكوفي، وهو نفس نوع الأحجار المستخدم في بناء الجامع، ويوجد القبر على هيئة رقم ثمانية، يزينة بلاط رائع من مدينة كوتاهيا وقبة من الأعلى، وتم إضافة بعض التجديدات إليه، حيث تم وضع شبكة من الفضة في عهد السلطان سليم الثالث، فيمكنك الدخول إلى الضريح لقراءة الفاتحة، ومشاهدة عظمة بناء المقبرة، حيث تم إضافة غطاء للتابوت وبعد الكلمات الزخرفية الرائعة، كما يوجد بعد المقتنيات المتعلقة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والتي يُشاهدها الزوار فور الدخول لمقام أبي أيوب.

زيارة الشجرة العتيقة

يقع مسجد أيوب سلطان في مقدمة مساجد اسطنبول التاريخية ، نظرًا لاحتوائه على عدد كبير من المعالم الهامة ومن أبرزها الشجرة العتيقة، فبمجرد دخولك إلى الفناء الداخلي الخاص بمسجد السلطان أيوب الأنصاري توجد ساحة على هيئة مستطيل بها سياج من الحديد مُمتد إلى داخل الساحة، في نهاية هذا السياج ستجد الشجرة العتيقة، توجد أقاويل متعددة إلى أنها موجودة منذ وفاة السلطان أبي أيوب الأنصاري، فيمكنك زيارة هذه الشجرة، مع تناول الماء من السلسبيل الموجود بجانبها.

مشاهدة النوافير وأماكن الوضوء بالمسجد

يحوي جامع السلطان أيوب الأنصاري في اسطنبول عدد كبير من النوافير الرائعة المصنوعة من الرخام، حيث يمكنك الاستمتاع بمشاهدتها والتقاط صور رائعة لهذه النوافير، فهي مزينة بزخارف ونقوش ملونة غاية في الروعة على الطراز الإسلامي والروماني، يتجلى بها واضحًا عظمة المسلمين العثمانية في الجمع ما بين الفن والعمارة، كما أن أماكن الوضوء الموجودة بالمسجد مختلفة إلى حد كبير عن أماكن الوضوء في المساجد الأخرى، فهي مصممة على شكل دائري يعلوها قبة كبيرة، حيث يمكنك الوضوء بها، وإقامة الصلاة في القاعة الرئيسية للمسجد.

التقاط صور تذكارية رائعة

تتجلى عظمة الفن العثماني في كل جزء من أجزاء مسجد أبو أيوب الأنصاري في اسطنبول، الأمر الذي يدفعك إلى التقاط صور فوتوغرافية في كل شبر من المسجد، فيمكنك التقاط صور فوتوغرافية لأعمدة المسجد والجدران المزخرفة الموجودة به، إلى جانب الشرفات الرائعة والنوافذ المقوسة التي يحويها المسجد، لتوثيق العظمة التي سوف تشاهدها، وتظل محتفظًا بذكرى هذه الزيارة لأطول فترة ممكنة.

الصلاة وتلاوة القرآن

واحدة من الأنشطة الدينية المميزة والأساسية التي لا بد من القيام بها بمجرد الذهاب إلى جامع أيوب الأنصاري في اسطنبول، هي الصلاة ثم الجلوس في قاعة المسجد والاستمتاع بتلاوة القرآن الكريم في أجواء المسجد الهادئة، وسط عدد كبير من العناصر المعمارية والزخارف الملونة.

زيارة تلة بيير لوتي

بعد الانتهاء من التجول بجميع أرجاء جامع أيوب سلطان، لا يمكنك مغادرة منطقة أيوب في اسطنبول قبل الاستمتاع بزيارة المعالم السياحية ومن أشهرها تلة بيير لوتي والتي تقع بشبه جزيرة القرن الذهبي باسطنبول، وهي تبعد عن الجامع بـ9 دقائق سيرًا على الأقدام، حيث التمتع بالإطلالة الساحرة للتلة على مضيق البوسفور، ومشاهدة المساحات الخضراء والبحر، مع التقاط صور تذكارية رائعة.

ركوب التلفريك

يمكنك بدء جولتك السياحية والوصول إلى منطقة السلطان أيوب التي يوجد بها جامع السلطان أيوب باستخدام التلفريك، وتوجد محطة ركوب التلفريك خلف الجامع، فهي وسيلة الانتقال إلى كافة المعالم السياحية الموجودة بالمنطقة، حيث يتم الصعود إلى أعلى قمة جبل الموتى، ويعمل التلفريك طوال أيام الأسبوع، فيما عدا يوم الأحد.

زيارة سوق أبي أيوب الأنصاري

قبل أن تغادر مسجد أبو أيوب الأنصاري في اسطنبول، لابد من ختام رحلتك وزيارة سوق أبي أيوب الموجود بالقرب منه، وذلك من أجل شراء الهدايا التذكارية، لتظل هذه الزيارة عالقة في الأذهان لأطول فترة ممكنة، حيث يزخر السوق بالأشياء المزخرفة المتأثرة بالطراز المعماري، ومن أهمها الأقمشة بجميع أنواعها وألوانها، هذا إلى جانب المتعلقات الدينية المزخرفة الرائعة والسبح والتي يتهافت الزوار لشرائها.

التبارك بمسجد أيوب الأنصاري

أحد العادات التركية الخاصة بقاطني مدينة اسطنبول، هي زيارة جامع السلطان أيوب بعد العرس وعقد القران، وذلك من أجل التبارك بهذا المكان، لتكون بداية حياتهم الزوجية السعيدة من هذا المكان المبارك، كما يوجد عادة تركية أخرى ألا وهي إتيان الأطفال حديثي الختان باللبس العثماني الأبيض، مع توزيع حلوى الحلقوم على كافة المارة والمصلين بالمسجد.

الخدمات في جامع أيوب الأنصاري في اسطنبول

يتوفر في جميع أرجاء مسجد السلطان أيوب مقاعد مزخرفة، فبعد أن تأخذ جولتك بالجامع يمكنك الاستراحة بتلك المقاعد الموزعة بالمكان، والاستمتاع بجمال المنطقة والتي تحتوي على أشجار تجعل وقت الاستراحة من أفضل الأوقات كما يوجد بالجامع دورات مياه نظيفة، إلى جانب وجود زاوية مخصصة للحمام بجوار المسجد، فيمكنك شراء القمح وإطعام الحمام؛ كما يوجد عدد من المحلات والمطاعم والأسواق حول المسجد، إلى جانب النافورة المائية الكبيرة الموجودة في المنتصف، مع وجود أماكن مخصصة لركن السيارات، ووجد ساحات مخصصة للنساء.

المطاعم القريبة من جامع أيوب الأنصاري في اسطنبول

يتصدر جامع أيوب سلطان قائمة أهم أماكن سياحية في اسطنبول ولا سيما في منطقة السلطان أيوب، فبعد أخذ جولتك بالجامع والصلاة، إلى جانب الاستمتاع بمشاهدة التصميم الرائع للمكان، يمكنك الاستراحة لتناول وجبتك أو مشروبك المفضل، ومن أبرز المطاعم الموجودة بالقرب من المسجد، مطعم بيرلوتي السلطان أيوب المتخصص في تقديم أشهى المأكولات التي تلائم كافة أذواق ورغبات الزائرين، كما أن لديه مجموعة متنوعة من المشروبات الباردة والساخنة، كما يوفر لهم الاستمتاع بالإطلالة الرائعة على القرن الذهبي ومضيق البوسفور، مع الاستمتاع بمنظر الغروب.

كما يوجد عدد من المطاعم الأخرى التي توجد بالقرب من جامع أيوب الأنصاري في اسطنبول، ومن أهمها مطعم عثمانلي بارك الذي يتسم بالتصميم الفخم، كما أنه يجمع ما بين الهدوء والرقي، والمطعم يقدم مأكولات متنوعة وشهية من المطبخ التركي والمشويات وأطباق الحلويات، كما يوجد أيضًا مطعم آزاد المتخصص في تقديم مأكولات من جميع أنحاء العالم، هذا إلى جانب مطعم خان الوزير الشامي الذي يقدم مأكولات ومقبلات شرقية لا تُقاوم.

موقع مسجد أبو أيوب الأنصاري في اسطنبول

يقع الجامع في شارع أيوب السلطان بالقرب من منطقة القرن الذهبي، في العنوان التالي: Eyüp Merkez, 34050 Eyüpsultan، اسطنبول، تركيا، ويمكن الوصول إلى جامع السلطان أيوب من خلال عدة خيارات، أما من خلال الباصات المنطلقة من امينونو ويني كابي، أو عن طريق الباصات التي تسير على مسار E5، ومن ثم النزول إلى موقف Ayvansaray-Eyüp الواقع عند مدخل الجسر، ثم المشي إلى أن يتم الوصول للمسجد، كما يمكنك الذهاب إليه بمنتهى السهولة من خلال موقعه على خرائط جوجل اضغط هنا.

من الجدير بالذكر أنه يوجد مجموعة من المعالم السياحية التي توجد بالقرب من مسجد السلطان أيوب، ومن أهمها دولفيناريوم والتي تقع بمنطقة أيوب في اسطنبول، حيث إنها تعد من أكبر الصالات المتخصصة في تقديم عروض الدولفين، ويتسنى من خلالها الاقتراب من الدلافين واللعب معهم، مع التقاط أروع الصور التذكارية بجانبهم، كما يوجد مركز هاليتش للمؤتمرات بمقابل جامع أيوب السلطان، وهو يبعد عن دولفيناريوم اسطنبول بحوالي 8 دقائق بالسيارة، هذا إلى جانب وجود عدة فنادق بالقرب من المسجد ومن أبرزها فندق ذا إليغانت، وفندق ميلينيوم اسطنبول غولدن هورن الموجود بمنطقة السلطان أيوب، وهو يبعد عن المسجد بمسافة 100 متر.

في النهاية عليك أن تعرف أنه إلى جانب المزارات السياحية بمدينة اسطنبول يوجد عدد كبير من المساجد التي تشهد إقبالًا ضخمًا من قبل المسلمين من جميع أنحاء العالم، ومن أبرزها جامع أيوب الأنصاري في اسطنبول والذي يعد بمثابة تحفة معمارية، ويوفر لزائريه عدة أنشطة تظل عالقة بالأذهان؛ لذا من المهم زيارة تلك الأماكن السياحية الإسلامية لتتعرف على ذلك الجانب من تركيا القديمة، وبالتأكيد ستحظى بيوم جيد في المسجد بعد الاطلاع على أهم الأنشطة التي ذكرناها لك، نتمنى لك رحلة ممتعة.