أفضل 7 أنشطة مميزة عند زيارة جامع امينونو في اسطنبول

يتمثل التاريخ بكافة تفاصيله في اسطنبول، فهي المدينة التي تحتوي على كل شيء ولهذا تم إطلاق اسم المدينة السياحية الساحرة عليها، تسحرنا بشكل دائم بما فيها من معمار هندسي رائع من مساجد وحدائق وشوارع تاريخية عظيمة شاهدة على تاريخ وحكايات منذ قديم الزمن.

ومن أهم ما فيها هو جامع امينونو في اسطنبول حيث يتميز بالجمال الساحر مع تواجده في أفضل الأماكن بداخل المدينة في منطقة الفاتح، وقبل زيارتك الفعلية إلى المسجد عليك أن تخوض رحلة قصيرة نوفرها لك في مقالنا نعرفك عليه؛ وتتعرف على جميع الأنشطة التي يمكنك ممارستها بداخله، وكذلك الخدمات والمطاعم التي تحيط به حتى تتمكن من التخطيط لرحلتك بشكل جيد ومرتب فتابع معنا.

جامع امينونو في اسطنبول

جامع امينونو يعد من أهم رموز المدينة التي ما زالت متواجدة حتى الآن منذ عصر العثمانيين إذا لم يكن الأهم، ويعد من أشهر مساجد اسطنبول المطلة على البحر، وقام العثمانيون بإصدار قرار بنائه ليكون آخر المساجد التي يتم عملها وبرغم ذلك حصل على أطول مدة في البناء حتى ظهر بهذا الشكل المميز، ويقع المسجد في منطقة فاتح خاصةً في امينونو وهي تعتبر من أكثر الأماكن التي تشهد ازدحام كبير ليس من زوار البلدة فقط ولكن من كل مكان في العالم، فهي من أكثر الأماكن السياحية العظيمة كذلك يظهر بشكل ساحر ومميز.

تم البدء في بناء المسجد لأول مرة عام 1597م بقرار من والدة السلطان محمد الثالث السلطانة صفية، ولهذا تم إطلاق اسم مسجد والدة السلطان عليه، ولكن لم يتم استكماله بسبب إحجام السلاطين للمشروعات المنفذة بعد السلطان محمد الثالث، كذلك حدث حريق كبير عام 1660 في اسطنبول وطال المسجد أيضًا لتمر بعدها السلطانة خديجة تورهان وهي والدة السلطان محمد الرابع في جولة بجانبه لترى ما حدث به من أعمال خراب ودمار كثيرة، ولكن بعد ذلك تم استكماله عام 1663 ليكون تحت رعايتها حتى اكتمل كل شيء به.

يوجد بداخل المسجد قصر كبير يعتبر واحد من أبهى القصور التي جاءت في اسطنبول خلال القرن السابع عشر، كما مر على بنائه 500 عام الآن وبرغم ذلك يسمى بالمسجد الجديد، وحصل على أطول مدة بناء وصلت إلى ست وستين عام ليصبح رمز لمنطقة امينونو حيث مر عليه 8 من السلاطين في الحكم العثماني حتى اكتمل بنائه بشكل كامل، وأظهر لنا شكله العام مدى تأثير أمهات السلاطين على الدولة في ذلك الوقت بالقرنين السادس والسابع عشر.

هناك ممر مسوّر بداخل الجامع هذا ما يميزه عن غيره، وظيفته يؤدي على الفور إلى قصر السلطان، كما أنه يعمل على اتصال شارع البنوك مع أطراف المضيق، هناك أيضًا ميضأة تتوسط المسجد من الداخل مع وجود عشرون عمود يعلوهم أربعة وعشرين قبة وهذا ما ميز مسجد امينونو في اسطنبول عن العديد من المساجد، كما تميز أيضًا بفنائه الخارجي ولكن مع الزحف العمراني تم فقده، ولكن بقي الفناء الداخلي مع وجود ثلاثة أبواب بداخله وتم تزيينه بشكل بديع ومميز مع وجود الزخارف الخزفية.

هناك قبة كبيرة بقطر ستة عشر متراً توجد بأعلى المسجد تم استنادها على أربعة من الأعمدة الكبيرة والضخمة، كذلك يتميز بوجود الزخارف من أسفل وحتى أعلى المنافذ ولكنها ليست الأفضل مما يدل على تراجع هذه الصنعة مع كثير غيرها خلال هذه الفترة، يعتبر المسجد هو مقبرة كبيرة ضمت خمسة سلاطين كذلك السلطانة خديجة تورهان التي ساعدت في إتمامه بعد فقط الأمل بذلك، هناك أيضًا أكبر سوق مسقوف بجانب المسجد وهو السوق المصري العظيم.

عنوان جامع امينونو باسطنبول

إذا كنت ترغب في الذهاب إلى مسجد امينونو باسطنبول يمكن اتباع العنوان عبر الخريطة، فهو يعتبر أفضل أماكن سياحية في اسطنبول حيث يقع في منطقة الفاتح التي يكثر بها السياح من كل مكان، يوجد أيضًا أسواق رائعة مسقوفة وغيرها مع بازارات مميزة ورائعة، كذلك يمكنك شراء العديد من الهدايا المختلفة من ذلك المكان بتواجد الكثير من المحلات والأسواق حوله كما وضحنا، وتستطيع الوصول إلى المسجد من هنا.

يسهل الوصول إلى الجامع دون أن يواجهك صعوبة ما، ففي حالة قمت باستخدام مواصلات النقل العامة حتى تصل إليه لتنزل في الميدان نفسه يمكن ذلك، وفي حالة قمت باستخدام خط ترامواي كابتاش والنزول في منطقة امينونو سيكون من السهل الوصول إلى هذه المنطقة أيضًا، كذلك أسهل الطرق المستخدمة هي العبارة البحرية من كاديكوي أو اوسكودار.

أهم الأنشطة عند الذهاب إلى جامع امينونو في اسطنبول

يتميز مسجد امينونو باسطنبول بأنه من أهم المعالم السياحية التي يذهب السياح إليها من شتى بقاع الأرض حتى يستمتعون بهذا الجمال الساحر، فهو يعود إلى فترة العثمانيين لهذا تم تصميمه ليكون بهذا الشكل العظيم المهيب، بجانب كل ذلك يحتوي على عدد كبير من المصلين حيث يمكن أن تكفى مساحته لما هو بالآلاف منه، تم تصميمه ليناسب هذا الغرض، لنتعرف الآن على أهم الأنشطة التي يمكن الاستمتاع بها في مسجد امينونو في اسطنبول:

1. استكشاف التصميمات المميزة

المكان بداخل المسجد مميز وبه الكثير من الزخارف والأشكال الرائعة التي توحي بمكان سياحي من الدرجة الأولى، كذلك تقسيم المكان يعتبر غاية في الجمال والسحر ويذهب إليه الجميع من كافة الأماكن في العالم لرؤية هذه التصميمات التي لا يوجد لها مثل في الكثير من المساجد الأخرى.

2. الحصول على الصور التذكارية

تتميز منطقة امينونو باسطنبول بأنها من أكثر الأماكن السياحية شهرة وازدحاماً لما يتواجد بها من معالم كثيرة تاريخية قديمة، لهذا يأتي إليه من كل مكان في العالم أشخاص كثيرة لأخذ الصور التذكارية والاستمتاع بهذا المنظر.

3. رؤية قبور السلاطين

هناك عدد 6 سلاطين تم دفنهم بالمسجد ولهم قبور به، لهذا يذهب إليه الكثير لرؤية ذلك، حيث يتواجد به 5 سلاطين من الدولة العثمانية مع السلطانة خديجة وتم دفنها به لما لها فضل كبير في استكمال هذا البناء العظيم.

4. رؤية القباب العملاقة

تم تصميم هذا المسجد يحتوي على عدد 24 قبة مسنودة من خلال 20 عمود، ومع تواجد القبة الكبيرة بأعمدتها الأربع لتظهر بشكل قوي متماسك، كل قبة من المصنوعة بأعلى المسجد أعطت له شكل تاريخي مميز تواجد حتى يومنا هذا.

5. رؤية أطلال المسجد

يمكنك أن تتجول بداخل المسجد لتتعرف على الأطلال وكل شيء بداخله، فهو يعتبر من اللوحات الفنية الساحرة التي تقدم لك شكل متكامل.

6. التسوق

هناك العديد من الأسواق المتواجدة بجانب المسجد يمكن التجول بداخلها وشراء ما تريده، كما هناك الأسواق المتواجد بها الأسطح المسقوفة مثل السوق المصري وغيره لتقوم بالتسوق واختيار الهدايا المتنوعة.

7. التجول في المناطق المحيطة

يعتبر جامع امينونو في اسطنبول من أفضل وأشهر الأماكن التي يمكن عمل سياحة به، فهو يتواجد بداخل منطقة نشيطة بها كل شيء لهذا يحب الجميع أن يذهب ويستمتع بالتجول سواءً كان داخله أو في منطقة امينونو بشكل عام.

خدمات جامع امينونو في اسطنبول

كافة الخدمات والمرافق التي يمكن أن تساعد السياح أو الزائرين متواجدة، ويتوفر أفضل مطاعم متنوعة به مع دورات المياه الحديثة بكل شيء، كذلك هناك مكان خاص للسيارات ومكان صالح لنقل الكراسي المتحركة.

مطاعم جامع امينونو في اسطنبول

يتوفر بداخل مسجد امينونو باسطنبول أفضل المطاعم التركية التي تقدم أشهى المأكولات التركية اللذيذة، وكذلك يتوفر بداخل المطاعم كل شيء تحتاج إليه من أهم المرافق، ولا يبتعد عنه سوى بضعة خطوات بسيطة، مثل:

كوفيتوبيا امينونو.

Roof Mzze.

حافظ مصطفى امينونو.

Yaka Balek Fish House.

Birben Restaurant.

Pandeli.

مواعيد عمل وأسعار جامع امينونو في اسطنبول

المسجد متوفر في الكثير من الوقت للصلاة به ولكن بعد ذلك يتم غلقه، كما أنه لا يوجد رسوم للدخول إليه بل يتم الدخول بشكل مجاني تام، ولكن المرافق المتواجدة حوله هو ما يتم الدفع لها.

يعتبر جامع امينونو في اسطنبول واحد من أهم الأماكن التي لا يجب أن تتركها دون الذهاب لها والاستمتاع بكل شيء بها، فأنت أمام تحفة معمارية عظيمة لم يأتي مثلها مرةً أخرى شاهدة على تاريخ كبير للعصر العثماني ظل متواجد حتى وقتنا هذا.