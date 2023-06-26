أفضل 4 أنشطة مميزة في جبل التزلج بوزداغ كاياك ازمير

يهوى عدد كبير من السائحين التزلج على الجليد أو ممارسة الأنشطة الرياضية في منطقة مفتوحة، حيث الهواء الطلق والأجواء المنعشة، ولهذا يعتبر جبل التزلج بوزداغ كاياك ازمير من أجمل المقاصد التي يمكنك ارتيادها في حال كنت من هواة التزلج، وليس هذا معناه أن النشاط المتاح هو التزلج فقط، فهناك المزيد من الأنشطة التي يمكنك مزاولتها عند هذا الجبل، اكتشفها معنا في هذا المقال.

معلومات عن جبل التزلج بوزداغ كاياك ازمير

تتميز السياحة في ازمير التركية برونق خاص حينما تذهب إلى مركز بوزداغ الذي يبعد بحوالي مائة وعشرة كيلومتر عن وسط المدينة، وقد أُسس في عام 1988م ليكون من أهم المقاصد لمحبي ممارسة الرياضة في الأجواء الباردة، أما عن جبل بوزداغ فهو يقع على ارتفاع ألفين ومائتي متر وتمتلئ قمته بالثلوج خلال فصل الشتاء، ويتراوح ارتفاعها من ثمانين إلى مائة وعشرين سنتيمتر، ولهذا فهو أفضل مكان للتزلج طوال العام، ومع ذلك يفضل الذهاب في موسم التزلج الفعلي خلال فصل الشتاء بدءًا من شهر ديسمبر حتى نهاية شهر مارس، فلا يجب التأخر عن ذلك الموعد بسبب المناخ الحار الذي يعلن عن ظهوره مبكرًا في منطقة بحر إيجة.

عنوان جبل التزلج بوزداغ كاياك ازمير

يقع جبل التزلج بوزداغ كاياك في ازمير بقرية بوزداغ بمنطقة أوديميش في بحر إيجة، ويمكن الوصول إليه بواسطة سيارة خاصة أو استقلال حافلات النقل العام، والتي ستستغرق قبالة الساعة أو الساعتين من ازمير، ومن أمثلة الحافلات التي يمكنك استقلالها حافلات أوديميش من منطقة بورنوفا باوتوغون، ولكي تكون على دراية بخط السير اطلع على موقع الجبل عبر خرائط جوجل من هنا.

الأنشطة الترفيهية في جبل التزلج بوزداغ كاياك ازمير

لجميع الأشخاص المغامرين الذين يعشقون ركوب المصاعب وسط الطبيعة الخلابة من مختلف الأعمار يدعوكم مركز بوزداغ لقضاء يوم مليء بالمتعة التي لا تقاوم عند جبل بوزداغ الملقب باسم الجنة البيضاء؛ نتيجة لما يكسوه من ثلوج بيضاء بديعة المظهر، لا تقلق إن لم تكن متمكنًا من التزلج، فالمركز يتيح لك فرصة التدريب على تلك الرياضة الممتعة من قبل المدربين المتخصصين، ولكن لا يقتصر الأمر على التزلج فقط، بل هناك بعض الأنشطة الأخرى التالي عرضها في التالي:

1. ركوب التلفريك

لا بد من التهيئة لرحلة التزلج بأنشطة تتسم بالمرح والمغامرة للشعور بمزيد من الاستمتاع، ولهذا سيكون من المرجح البدء بركوب التلفريك المزدوج الذي يتيح لك التحليق عاليًّا في الهواء الطلق ومشاهدة المناظر الفاتنة على طول الطريق حتى تصل إلى قمة جبل بوزداغ، وإن استمتعت بهذه التجربة الرائعة يمكنك إعادتها من جديد بعد بلوغ القمة، حيث يمكن ركوبه والعودة لنقطة البداية.

2. التزلج

سواء كنت تجيد التزلج أم لا، فإنك تستطيع المشاركة مع عائلتك أو أصدقائك في هذا النشاط الذي لا يُعوض، فيمكنك الحصول على تدريب للتزلج أو التزلج مع أحد المدربين، وفي جميع الأحوال ستجد تشويق ومتعة غير عادية، وخصوصًا إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تمارس التزلج فيها.

3. تناول أشهى المأكولات والمشروبات

هناك العديد من المقاهي والمطاعم التي يمكن قصدها لتناول ما لذ وطاب ولأخذ قسط من الراحة، والتي ستجدها متناثرة على طول الطريق للوصول إلى قمة جبل التزلج بوزداغ كاياك بازمير.

4. التقاط الصور التذكارية

لا تنسى اصطحاب كاميرا التصوير الفوتوغرافي خاصتك، فسيكون أمامك فرصة جيدة لعمل جلسة تصوير وسط ذلك البساط الأبيض الذي يفترش الطريق، بالإضافة إلى تخليد ذكرياتك مع من تحب أثناء ممارسة الأنشطة في طريق الجبل أو على قمته.

مطاعم ومقاهي جبل التزلج بوزداغ كاياك ازمير

لن تستطيع مقاومة السير لمسافات طويلة دون أخذ قسط من الراحة وتناول وجبة إفطار أو غداء أو عشاء حسب التوقيت الذي ستذهب فيه، ولحسن الحظ تنتشر المطاعم والمقاهي على طريق جبل بوزداغ وعلى مقربة منه، ومنها ما يلي:

مطعم كارلوك فاونتين: يتميز بتقديمه لوجبات إفطار شهية إلى جانب المشروبات الصباحية المنعشة.

يتميز بتقديمه لوجبات إفطار شهية إلى جانب المشروبات الصباحية المنعشة. مطعم kayakızı Café Piknlf Alanı : مطعم عائلي يوفر لك جلسات في غاية الروعة وسط المساحات الخضراء، ويقدم أصنافًا متنوعة نحو البطاطا المقلية وشيش طاووق، بالإضافة إلى العصائر الطازجة.

مطعم عائلي يوفر لك جلسات في غاية الروعة وسط المساحات الخضراء، ويقدم أصنافًا متنوعة نحو البطاطا المقلية وشيش طاووق، بالإضافة إلى العصائر الطازجة. مقهى Sucuk Ekmek : إذا كنت من عشاق تناول خبز النقانق والسجق مع كوب من الشاي التركي في أجواء ثلجية لا تتردد في الذهاب إلى هذا المقهى.

إذا كنت من عشاق تناول خبز النقانق والسجق مع كوب من الشاي التركي في أجواء ثلجية لا تتردد في الذهاب إلى هذا المقهى. مطعم Zafer Tarım Aile Çay Baçhesi : استمتع بمذاق المأكولات البيتية الرائعة في هذا المطعم المميز المشهور بتقديم البطاطا المقلية والكشك والفطائر الطازجة.

أفضل الفنادق القريبة من جبل التزلج بوزداغ كاياك ازمير

تتعدد خيارات الإقامة بالقرب من جبل بوزداغ، ولكن لا بد من اختيار الفندق الأفضل الذي يوفر لك خدمات جيدة تعينك على الاسترخاء ونسيان عناء السفر، ولهذا يمكننا ترشيح بضع فنادق ممتازة للإقامة بها، مثل: فندق ازمير الخمس نجوم الذي يمتلك إطلالات خلابة على بحر إيجة ويوفر لك غرفًا عصرية، وفندق هيلتون ازمير المصنف ضمن فنادق الخمس نجوم أيضًا الواقع في وسط مدينة ازمير ويتيح للنزلاء إقامة في غرف راقية مطلة على قلعة كاديفيكالي وبحر إيجة.

هناك بعض الفنادق الأكثر قربًا من الجبل مقارنة بالفنادق السابقة، مثل: فندق (Kadilar Pasazade Konagi Butik ) الموجود في أوديميش ويقع على بعد 52 كيلومترًا من جبل بوزداغ يوفر العديد من الخدمات نحو تقديم وجبة إفطار مجانية وتفعيل خدمة الواي فاي المجانية، وفندق (Lidya Sardes Hotel Thermal & Spa) الذي يقع في ساليهلي ويبعد عن مركز بوزداغ بمسافة 32 كيلومترًا ويوفر خدمات رائعة ومرافق نحو النادي الصحي وحمام سباحة داخلي.

ليس أمامك الآن سوى حزم حقائبك والانطلاق إلى طريق جبل التزلج بوزداغ كاياك ازمير حيث الأجواء الثلجية والمناظر البديعة والأنشطة الممتعة التي يمكنك ممارستها برفقة عائلتك وأصدقائك، والتي تناولناها في هذا المقال، إلى جانب المطاعم والمقاهي المتوفرة حول المنتجع لكي لا تفكر كثيرًا وتستمتع بتلك المغامرة.