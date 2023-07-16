أفضل 10 أنشطة ترفيهية رائعة في جبل كارتبه سبانجا

هناك العديد من المعالم السياحية الخلابة في سبانجا التي يقصدها السائحون إما في فصل الصيف أو الشتاء، وذلك على حسب الظروف الجوية فيها، وهذا باستثناء جبل كارتبه سبانجا المناسب للزيارة خلال جميع فصول السنة، فهو أفضل مشتى ومنتجع تزلج في فصل الشتاء، كما يغدو أفضل مصيف خلال فصل الصيف، ففي جميع الأحوال ستحظى بمتعة ومغامرة فريدة من نوعها لدى زيارة ذلك الجبل؛ بسبب الأنشطة الترفيهية المتاح القيام بها، اطلع عليها مع مجموعة كبيرة من التفاصيل حوله في هذا المقال.

معلومات عن جبل كارتبه سبانجا

يرمز اسم الجبل إلى معنى جميل كهيئته المختلفة باختلاف فصول السنة، فكلمة "كار" تعني الثلج، وكلمة "تبه" تعني القمة باللغة التركية؛ أي أن معنى الاسم هو قمة الثلج، وذلك لأن الثلوج تكسوه من سفحه إلى قمته في فصل الشتاء، كما أُطلق عليه فيما بعد اسم كوسكوي، والجدير بالذكر أن الجبل لم يكن مهيئًا كمنطقة سياحية حتى عام 1600م، ولكن في عام 1900م بدأ نشاطه الرياضي والسياحي الذي أصبح جذابًا للعديد من السائحين، ومنذ تلك اللحظة ازدهرت هذه المنطقة ازدهارًا كبيرًا وتم التوسع في إنشاء المنتجعات والفنادق حولها.

عنوان جبل كارتبه سبانجا

يوجد جبل سبانجا في ولاية صقاريا بمدينة سبانجا، والتي تبعد عن مدينة اسطنبول بمسافة تستغرق نحو الساعتين فقط؛ إذ يقع الجبل شرق اسطنبول بالقرب من ازميت مطلاً على بحيرة وبلدة سبانجا الرائعة، ويمكن الوصول إليه عن طريق استئجار سيارة من اسطنبول أو الانضمام للجولات التي تنظمها شركات السياحة، وإن كنت بحاجة إلى معرفة العنوان المفصّل اضغط هنا للاطلاع عليه عبر خرائط جوجل.

الأنشطة الترفيهية في جبل كارتبه سبانجا

تتميز مرتفعات كارتبه بنشاطها السياحي الذي لا يفتر على مدار العام، ففي فصل الشتاء تكسو الثلوج قمة الجبل التي يبلغ ارتفاعها نحو ألف وستمائة وخمسين متر فوق مستوى سطح البحر، ويبلغ سُمك الثلوج فوقها نحو نصف متر تقريبًا، وتلك الأجواء هي الأفضل على الإطلاق لممارسة رياضة التزلج المفضلة بالنسبة للكثيرين، وكما أن الجبل في الشتاء يوفر للسياح مغامرة مثيرة فإنه يتيح لهم ممارسة بعض الأنشطة خلال فصل الصيف حينما يستحيل الرداء الأبيض الثلجي إلى رداء أخضر خلاب جرّاء انتشار الغابات والأشجار، ولهذا سنعرض في القائمة التالية الأنشطة التي يمكن ممارستها على مدار العام:

1. التزلج على الجليد

لا بد أن يكون أول نشاط تقوم به فور وصولك إلى جبل كارتبه في الشتاء ممارسة رياضة التزلج على الجليد سواء كان ذلك بشكل جماعي أو فردي، ولا تقلق بشأن الأدوات الضرورية، فمنتجع التزلج يوفر لك جميع لوازم التزلج، وإن كنت مبتدئًا في هذه الرياضة يمكنك الاستعانة بأحد المدربين المتخصصين المتوفرين من قبل المنتجع لتدريبك على التزلج بطريقة صحيحة.

2. مشاهدة البطولات الرياضية

يستحيل جبل كارتبه إلى ساحة لعرض البطولات الدولية والعالمية الخاصة بالرياضات الثلجية خلال فصل الشتاء، فإن قدمت إليه في مثل هذا الوقت ستحصل على فرصة رائعة لمشاهدة هذه المنافسات الثلجية المثيرة، كما يوجد فعاليات رياضية مثيرة للاهتمام خلال فصل الصيف نحو ركوب الدراجات النارية.

3. ركوب تلفريك جبل كارتبه

من أشهر الأنشطة التي يقصد السياح المنطقة الجبلية من أجله ركوب التلفريك الهوائي المفتوح الذي ينقلهم من السفح إلى القمة، وخلال هذه الرحلة يمكنهم رؤية إطلالات بانورامية ساحرة لمنظر الجبل بردائه الأبيض الذي لا مثيل له، إلى جانب مظهر الغيوم والسماء الصافية التي يمكن رؤيتها عن قرب، كما يهوى البعض القيام بمغامرة جريئة وهي تسلق الجبل على الأقدام.

4. الإقامة في الأكواخ البسيطة

من التجارب التي يجدر بك خوضها عند زيارة الجبل خلال فصل الشتاء هي الإقامة في أحد الأكواخ الدافئة المطلة على ثلوج القمة والمعدة بمرافق عديدة توفر لك الاستجمام والاسترخاء طوال فترة تواجدك.

5. ركوب الخيل

يتوفر في جبل كارتبه سبانجا في الصيف عدد من الأنشطة الشيقة أولها ممارسة الرياضة المحببة لدى الجميع، وهي ركوب الخيل، ويمكن تدريب المبتدئين على هذه الرياضة من قبل المدربين المحترفين.

6. التجول في الغابات الخضراء

بعدما تذوب الثلوج في فصل الصيف تكسو الجبل الغابات الخضراء بأشجارها الكثيفة وأزهارها الملونة المبهجة، يصبح حينها المكان مناسبًا لتنفس الصعداء والاسترخاء أثناء التجول بين هذه المناظر الخلابة.

7. التنزه على ضفاف بحيرة سبانجا

كما تعلم أن جبل كارتبه يقع بالقرب من عدة أماكن سياحية في صبنجة و التي تزيد رحلتك متعة، ومنها مزرعة الفهد وقرية المعشوقية وقرية المحمودية وبحيرة سبانجا العذبة التي يمكنك قضاء وقت أمامها للاسترخاء، إلى جانب التمتع بصيد الأسماك.

8. لعب كرة القدم

هناك ملعب كبير على قمة جبل كارتبه مخصص للعب كرة القدم، فإن كنت من محبي هذه الرياضة الرائعة اجمع أصدقائك للعب معهم خلال فصل الصيف.

9. التخييم

يناسب جبل كارتبه خلال فصل الصيف محبي التخييم والمغامرات، حيث يمكنهم نصب خيامهم بين الغابات الكثيفة المنتشرة حوله، فإن كنت من هواة التخييم ننصحك بالقدوم إلى الجبل في الصيف الذي يتمتع بمناخ مناسب لهذا النشاط، فهو يدعو إلى الاستمتاع بالأجواء المنعشة هناك.

10. تناول أشهى الأطعمة والمشروبات

تحتضن قمة الجبل وفرة من المطاعم والمقاهي التي تقدم أشهى الوجبات التركية الدافئة خلال فصل الشتاء وبعض المشروبات اللذيذة، لا تغفل عن زيارتها لتجربة الجلوس أمام إطلالات لا تُقاوم أثناء تناول مشروبك المفضل أو وجبتك المفضلة المعدة على يد أفضل الطهاة في العالم.

مطاعم جبل كارتبه سبانجا

هناك العديد من المطاعم القريبة من الجبل منها مطعم بوفيه الذي يقدم المشروبات المتنوعة والوجبات الخفيفة، ومطعم ألاسكا وبيسترو الذي يقدم الحلويات ووجبات الإفطار الشهية نحو الشكشوكة والبيض.

أوقات العمل

يمكنك زيارة الجبل طوال أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحًا حتى الخامسة مساءً.

الفنادق القريبة من جبل كارتبه سبانجا

لا تقلق بشأن مكان إقامتك فستجد أمامك تشكيلة متنوعة من الفنادق القريبة من الجبل، والتي ستحيرك عند اختيار أحدها، ومن أمثلة الفنادق القريبة المميزة فندق لالي بوتيك الأربع نجوم الذي يبعد عن الجبل بسبع دقائق فقط، ويتميز بإطلالاته الساحرة على بحيرة وحديقة سبانجا وجبل كارتبه، ومن مميزاته أيضًا تقديم خدمات رائعة، ولكن يعيبه صغر حجم غرفه نسبيًّا، وهناك فندق كارتبه بارك المُصنف ضمن فنادق الأربع نجوم، و يبعد عن الجبل بعشر دقائق سيرًا على الأقدام، وينفرد بغرفه الأنيقة وأسعاره المناسبة للجميع.

هناك فندق ثالث من فئة الثلاث نجوم وهو فندق ريفارد الذي يقع على مسافة مائة متر مربع من الجبل، وقد حاز على تقييمات رائعة من قبل نزلائه على نظافته وطاقم عمله والمرافق المتوفرة والغرف المريحة والخدمات الرائعة المتاحة.

على الرغم من ارتفاع بعض أسعار الخدمات في جبل كارتبه سبانجا إلا أنك ستحظى برحلة سياحية ومغامرة فريدة من نوعها برفقة الأصدقاء والعائلة؛ لذا لا تتردد في التواصل مع إحدى الشركات السياحية المنظمة لهذه الرحلة الشيقة، أو الذهاب إلى اسطنبول ومن ثم استقلال سيارة أجرة للوصول إلى تلك المنطقة الجبلية والشروع في القيام بالأنشطة المسلية التي سبق عرضها في هذا المقال.