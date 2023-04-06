أفضل 9 أنشطة في جزيرة الأميرات باسطنبول

جغرافية مدينة اسطنبول غنية بالمعالم الطبيعية المذهلة من جبال ووديان ومروج وسهول وغابات وشواطئ صخرية ورملية وبحيرات، إضافة إلى الجزر الطبيعية القابعة وسط بحر مرمرة العظيم، وجزيرة الأميرات باسطنبول من أجمل وأشهر الجزر في تركيا عامة، ويقصدها الناس من كل مكان للاستمتاع بطبيعتها الساحرة وقضاء إجازة أسبوعية أو عطلة صيفية مميزة، ولهذه الجزيرة تاريخ قديم ومعروف منذ فترة الحكم البيزنطي لتركيا، وعاش فيها العديد من الشخصيات الأرستقراطية والأمراء بعد نفيهم إليها.

وتطورت الجزيرة في القرن الواحد والعشرين، وأصبحت منتزهاً طبيعياً خلاباً يجمع بين الغابات والبحار والجبال فضلاً عن تاريخ كامل تشهد عليه المتاحف والأديرة والكنائس والمعابد والقصور الموجودة في الجزيرة، وفي هذا المقال سنتعرف على جزيرة الأميرات بالتفصيل بما فيها من جزر وخدمات وأنشطة فتابعوا معنا.

وصف لجزيرة الأميرات باسطنبول

هذه الجزيرة من الوجهات السياحية المميزة في اسطنبول وتركيا عامة، والتي يقصدها غالبية السكان المحليين والسياح القادمين من الخارج، وتشهد ازدحاماً كبيراً خلال فصل الصيف خاصة مع إمكانية زيارتها في فصلي الربيع والخريف والشتاء، وتتألف جزيرة الأميرات في اسطنبول من مجموعة جزر تختلف في أحجامها ومساحاتها حيث هناك جزر كبيرة ومن أشهرها بيوك ادا وجزر صغيرة مثل جزيرة الصدف وجزيرة الملعقة؛ وتبلغ مساحة جزر الأميرات باسطنبول مجتمعة حوالي 15,85 كم مربع، وتمتاز بكونها من أجمل الجزر في اسطنبول لمناظرها الطبيعية الخلابة وغاباتها الصنوبرية الكثيفة وشواطئها الرملية والصخرية الجميلة، وتشتهر بمعالمها التاريخية المميزة والمثيرة للإعجاب حيث القصور والأديرة والكنائس والقلاع والمتاحف الأثرية والتي يعود معظمها لحقبة تاريخية تمتد من العصر البيزنطي وصولاً لعهد الإمبراطورية العثمانية.

وسميت جزيرة الأميرات باسطنبول بهذا الاسم كونها كانت المقر الرئيسي لنفي الأمراء والأميرات والارستقراطيين والمتمردين على نظام الحكم البيزنطي في تلك الفترة، وبعد فتح اسطنبول عام 1453م تم فتح جزيرة الأميرات أيضاً على يد السلطان محمد الفاتح، وتحولت إلى منتجع صيفي يزوره أمراء وأميرات الدولة العثمانية لقضاء أوقات ممتعة مليئة بالهدوء والسكينة بعيداً عن ضجيج المدينة وصخبها، وإن أهم ما يميز جزيرة الأميرات محافظتها على طبيعتها البكر، وإبعاد جميع مظاهر التلوث عنها من خلال منع قيادة السيارات ووسائل النقل فيها، واقتصار التجول في الجزر بالعربات التي تجرها الخيول والدراجات الهوائية والنارية أو بالمشي على الأقدام مع انتشار بعض السيارات التابعة للحكومة التركية فقط.

الأنشطة التي يمكن ممارستها داخل جزيرة الأميرات باسطنبول

تكثر النشاطات الترفيهية داخل جزر الاميرات في اسطنبول والتي تتيح للزوار والسياح قضاء أوقات ممتعة وعيش لحظات جميلة وهادئة بعيدة عن الضغوط اليومية بصحبة العائلة والأصدقاء، ويمكن عدها من الأماكن المهمة لقضاء شهر عسل مميز للعرسان الجدد، وبمجرد الدخول إلى الجزيرة سيحظى الزائر ببرنامج سياحي متنوع ولن يشعر بأي ملل، وفيما يلي أبرز تلك الأنشطة:

1- استكشاف الجزيرة ومعالمها الطبيعية الخلابة

تشتهر جزر الأميرات بالغابات الصنوبرية الكثيفة والمناظر الطبيعية الخلابة، ويمكن للزائر التنزه والاستجمام تحت ظلال الأشجار والتجول بين الغابات، ومراقبة الحيوانات والطيور، والاستمتاع بجمال الطبيعة وسحرها الأخاذ واستنشاق الهواء العليل.

2- ركوب العربات التي تجرها الخيول

كما ذكرنا سابقاً فإنه يحظر قيادة السيارات داخل جزر الأميرات باسطنبول، ويمكن استبدالها بركوب العربات التي تقودها الخيول، والرجوع إلى زمن القدماء والقيام بجولات استكشافية جميلة لمعالم الجزيرة بين شوارعها الضيقة ومساكنها العمرانية القديمة.

3- استئجار الدراجات الهوائية

يستطيع الزائر داخل جزيرة الأميرات القيام برحلات تنزه باستخدام الدراجات الهوائية، والتي يمكن استئجارها من عدة محلات في الجزيرة ليعيش الزائر تجربة فريدة من نوعها في ظل المناظر الطبيعية الساحرة والهواء المنعش والأروقة الضيقة.

4- الاستجمام على شواطئ الجزيرة

تشتهر جزيرة الأميرات باسطنبول بكثرة شواطئها الجميلة والتي تعتبر من المقاصد السياحية الهامة للزوار لممارسة السباحة ومختلف الرياضات المائية، والتمتع بالرحلات البحرية بالقوارب والسفن الصغيرة التي ترسو على ميناء الجزيرة، وتعتبر رحلة القدوم من اسطنبول إلى الجزيرة من أجمل الرحلات حيث لابد من ركوب القوارب واليخوت أو العبارات من الموانئ الموجودة في اسطنبول للوصول للجزيرة.

5- تناول الطعام اللذيذ في مطاعمها

تضم جزيرة الأميرات الكثير من المطاعم المميزة والتي تقدم أشهى المأكولات التركية التقليدية مثل الكفتة والمشاوي والكباب، إضافة إلى الأطباق العالمية والمتوسطية والوجبات البحرية.

6- التسوق ضمن المتاجر المنتشرة في الجزيرة

يستطيع الزائر شراء الهدايا التذكارية ومختلف احتياجاته الضرورية من المحلات التجارية الصغيرة المنتشرة داخل الجزيرة.

7- التقاط الصور التذكارية

تكثر المناظر الطبيعية والمشاهد التصويرية المثيرة للإعجاب، وسيحتار الزائر في أي مكان سيلتقط أجمل الصور لتبقى ذكرى خالدة وزيارة مدهشة لأبرز المعالم السياحية في تركيا أجمع.

8- زيارة المعالم التاريخية والأديرة والكنائس والمتاحف

تضم جزيرة الأميرات باسطنبول الكثير من المعالم الأثرية والتي ترجع لفترات مهمة في تاريخ تركيا العظيم، حيث تكثر فيها الأديرة البيزنطية والكنائس الأرثوذكسية والقصور العثمانية، وفيها مسجد الحميدية الشهير الذي بناه السلطان عبد الحميد الثاني، إضافة إلى متاحف عديدة كانت منازل لشخصيات تركية مهمة.

9- زيارة الجزر في الشتاء

قد يصعب القدوم إلى جزر الأميرات في الشتاء بسبب سوء الأحوال الجوية، ولكن متعة الزيارة في هذا الفصل كبيرة بسبب سقوط الثلوج، وهنا يمكن القيام بنشاط التزلج على الجليد واللعب بالثلج والاستمتاع برؤية الغابات الخضراء التي يكسوها اللون الأبيض.

الخدمات الموجودة في جزيرة الأميرات باسطنبول

تضم جزر الأميرات الكثير من المرافق الخدمية المهمة التي تلبي احتياجات مختلف السياح وتؤمن وسائل الراحة والأمان لهم كونها من أفضل الأماكن السياحية في اسطنبول، ولقد حظيت الجزيرة باهتمام الحكومة التركية في الفترة الماضية، وبنيت الكثير من الفنادق والمنتجعات والمساكن الصيفية إلى جانب التركيز على موضوع النظافة والمحافظة على طبيعتها لمنع أي تلوث فيها، ومن أبرز الخدمات المقدمة في الجزيرة:

وجود أماكن إقامة متنوعة من بيوت صيفية على الطراز العثماني التقليدي والتراثي بإيجار يختلف حسب موقع الجزيرة، وبعدها عن الشواطئ والأسواق والمعالم الأثرية أو في فنادق سياحية معروفة بأناقتها وفخامتها.

توفير وسائل النقل التقليدية من عربات تجرها خيول أو باستئجار الدراجات الهوائية أو الدراجات النارية.

وجود مرشدين سياحيين يتحدثون عدة لغات عند زيارة الأماكن التاريخية والأثرية في الجزيرة ضمن برنامج الجولات السياحية الذي توفره وزارة السياحة التركية ليستطيع الزائر من استكشاف كل معالم الجزيرة بكل سهولة وبتنظيم رائع.

وجود أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ومداخل ملائمة لهم في الفنادق والمطاعم والمحلات التي يدخلونها.

تأمين العبارات والبواخر والسفن التي تقل الزائرين من موانئ اسطنبول إلى شواطئ الجزر وبالعكس بأسعار تختلف حسب نوع وسيلة النقل والبعد عن مدينة اسطنبول، والمحددة من قبل وزارة السياحة التركية.

وجود نوادي للرياضات المائية ومراكز لياقة بدنية لممارسة مختلف النشاطات الرياضية مع مسابح داخلية وخارجية نظيفة وأماكن ألعاب ترفيهية للأطفال.

كم عدد جزر الأميرات في اسطنبول؟

يبلغ عدد الجزر الموجودة في جزيرة الأميرات باسطنبول تسع جزر، وتتفاوت تلك الجزر في المساحة والبعد عن مدينة اسطنبول، ولكل منها معالم تاريخية وأماكن سياحية تميزها عن الأخرى، إضافة إلى المناظر الطبيعية الجميلة والشواطئ المذهلة، وكان أغلبها في السابق مكان نفي للأمراء وبعضها مكان لإقامة الأقليات التركية مثل الطائفة الأرمنية واليهود واليونانيين الذين انتقلوا إليها بعد الحرب العالمية الثانية.

أسماء جزر الأميرات في اسطنبول

كما ورد سابقاً فإن جزيرة الأميرات تتكون من تسع جزر تتصل مع بعضها، وتشكل هذا الأرخبيل البحري المميز الذي يزين بحر مرمرة في اسطنبول التركية، وفيما يلي أسماء هذه الجزر:

جزيرة بيوك ادا

أكبر الجزر في جزيرة الأميرات باسطنبول حيث تبلغ مساحتها 5,46 كم مربع ويبلغ عدد سكانها حوالي 7500 نسمة، وتضم العديد من المباني التاريخية المميزة مثل كنيسة آيا يورغي وكنيسة أيوس ديمتريوس، ومسجد الحميدية، وتمتاز الجزيرة بهدوئها وكثرة أشجارها الصنوبرية وشوارعها الضيقة وبيوتها الريفية الحميلة ومطاعمها ومقاهيها وفنادقها العالية الجودة.

جزيرة هيبيليادا

ثاني أكبر جزيرة بين جزر الأميرات التسع وكانت تشتهر بمناجمها النحاسية والتي أغلقت في وقتنا الحاضر، وتبلغ مساحتها 2,4 كم مربع، وتجد فيها أماكن تاريخية معروفة مثل الأكاديمية البحرية التي يعود تأسيسها لعام 1773م، والكنيسة الأرثوذكسية اليونانية التي بنيت كمكان لأولياء أمور الطلاب عام 1892م، وكنيسة القديسة مريم العذراء، ومتحف بيت أيفونو وبيت حسن، وتتعدد فيها الأنشطة السياحية من شواطئ رملية عامة ونوادي مخصصة للرياضات المائية وتزدحم بالسياح خاصة في فترة الشتاء.

جزيرة بورجاز ادا

ثالث جزيرة من حيث المساحة وتقدر بـ 1,5 كم مربع، وتعرف باسم بانورموس في عهد الإمبراطورية البيزنطية، وفيها متحف جميل يعود لمنزل القصصي التركي المعروف سعيد فائق عباسي، إضافة إلى كنائس وأديرة عديدة ونوادي للقوارب الشراعية وشواطئ صخرية جميلة وغابات كثيفة من الصنوبر.

جزيرة كينالي ادا

سميت بجزيرة الحناء لتربتها الغنية بالحديد والنحاس، وتكثر فيها البيوت الصيفية الصغيرة التي تؤجر للسياح عند الزيارة، إضافة إلى وجود النوادي الرياضية والأديرة والكنائس، ومساحات واسعة للمشي، والشواطئ التي تجذب الزوار والتي تمتاز بطبيعة صخرية، ويقع فيها دير هريستوس الشهير وهو مفتوح للجمهور.

جزيرة الصدف

تعرف بجزيرة أم اللؤلؤ، وتمتاز بشكل يشبه الصدفة، ومن هنا جاءت تسميتها وهي من جزر الأميرات الصغيرة المساحة وتتصف بمناظرها الطبيعية الساحرة وبحجمها الصغير، وتقدر مساحتها بـ 1200 متر مربع.

جزيرة ياسي أدا

أطلق عليها اسم الجزيرة المسطحة لاستواء أرضها وقلة تلالها وتبلغ مساحتها 10 كم مربع.

جزيرة سفري ادا

سميت بالجزيرة الحادة لوجود صخور حادة في شواطئها البحرية ولشكلها الذي يشبه الأداة الحادة وهي من الجزر الصغيرة والجميلة.

جزيرة كاشيك ادا

تدعى بجزيرة الملعقة كونها تأخذ شكل ملعقة الطعام.

جزيرة طفشان اداسي

تدعى بجزيرة الأرانب لكثرة وجود الأرانب في غاباتها.

كم تبعد جزيرة الأميرات عن اسطنبول؟

تبعد جزيرة الأميرات حوالي الساعة ونصف عن موانئ مدينة اسطنبول عبر السفن واليخوت والقوارب والعبارات الراسية على الشواطئ، ويمكن الانطلاق من ميناء كاباتاش الرئيسي في اسطنبول لزيارة هذا المعلم السياحي الجميل.

أين تقع جزر الأميرات في اسطنبول؟

تقع جزيرة الأميرات في بحر مرمرة في اسطنبول في الجانب الآسيوي من المدينة وتحديداً في جنوب شرق مضيق البوسفور وتعد جزءاً من مقاطعة اسطنبول، وتعرف عبر التاريخ بالجزيرة الحمراء، وتمثل أماكن إقامة مؤقتة للزوار والمصطافين وتبعد حوالي 15 كم عن رصيف اسطنبول البحري وخليج القرن الذهبي ومضيق البوسفور.

فنادق جزر الاميرات باسطنبول

تشتهر جزيرة الأميرات بكثرة فنادقها ومنتجعاتها السياحية لاستقبال الكم الهائل من الزوار والسياح الذين يقصدون الجزيرة لقضاء الأوقات المميزة وممارسة النشاطات المختلفة، وتتركز أغلب الفنادق في الجزر الخمسة الأولى وبالأخص جزيرة بيوك ادا والتي تضم أكبر تجمع فندقي سياحي في المنطقة، وتتدرج الفنادق بأسعارها تبعاً لمرافقها الخدمية وموقعها ضمن الجزيرة وبعدها عن الشواطئ البحرية، وفيما يلي أهم تلك الفنادق:

فندق أدا بالاس بيوكادا

من أرقى وأجمل فنادق جزر الاميرات في اسطنبول ويبعد حوالي 6,4 كم عنها، وهو فندق بأربع نجوم ويتوسط جزيرة بيوكادا في قلب قصر مرمر التاريخي الذي يعود للقرن التاسع عشر الميلادي، ويضم الفندق غرف سوبيور مزدوجة وغرف ديلوكس مزدوجة وغرف بريميوم بسرير مزدوج وسرير فردي، وهذه الغرف مفروشة بأثاث عصري وفخم بصناعة يدوية وحرفية عالية، وداخل كل غرفة شاشة تلفزيون مسطحة وغلاية وهاتف، ولكل غرفة حمام مجهز بكل التجهيزات ولوازم الاستحمام، ويتوفر فيها مطعم لتناول ألذ الوجبات التركية، مع وجود خدمة غرف يومية وخدمة فطور وواي فاي مجاني.

فندق اسكوت بيوكادا

من الفنادق الفخمة والمميزة في جزيرة الأميرات باسطنبول ويبعد عنها تقريباً مسافة 4,8 كم، ويضم خدمات رائعة للزبائن، ويقع داخل جزيرة بيوكادا، والغرف فيه عصرية الطراز مع أثاث راقي، وبكل غرفة شاشة تلفزيون وتلفون مع خدمة إنترنت مجانية، وفي الخارج يوجد مسبح مع حديقة مجاورة للاسترخاء والتشمس، ويتوفر مركز لياقة بدنية وساونا وغرفة بخار ومساج، ويضم المكان مطعم أطباق متوسطية وتركية شهي ولذيذ، والغرف فيه بنظام متعدد حيث تجد غرف قياسية وغرف اقتصادية لشخصين وغرف ديلوكس مطلة على البحر.

فندق تيارا بيوكادا

يبعد حوالي 2,2 كم عن شاطئ برنسيس كوكو الشهير في جزيرة بيوكادا، ويضم غرف وأجنحة بديكور عصري وأثاث فخم مع إطلالات ساحرة على البحر، ولكل غرفة حمام خاص بها مجهز بكامل الأدوات مع حوض استحمام وسبا وجاكوزي ومنطقة للمساج، إضافة إلى مركز لياقة بدنية، وهناك مسبح داخلي للسباحة وتراس خارجي جميل، ويتوفر في الفندق خدمة إنترنت مجانية ومكتب للحجز على مدار اليوم، وخدمة تنظيف الغرف، وفيه مطعم مميز يقدم مأكولات تركية ومتوسطية، ومقهى لتناول الوجبات الخفيفة والمشروبات اللذيذة.

فندق سبلنديد بالاس

يقع الفندق ضمن جزيرة بيوكادا، ويمتاز بالغرف المتصلة التي لها أسقف عالية لراحة الزبائن والغرف مزدوجة أو غرف عائلية لها شرفات تطل على البحر وغرف مزدوجة مطلة على الشاطئ وغرف ديلوكس بإطلالات على الحديقة والبحر، وفي الفندق مطعم متوسطي وتركي ومقهى وبار للوجبات الخفيفة، وفيه خدمة تنظيف وخدمة حجز مسبق للزبائن، وصالة لياقة بدنية وساونا وجاكوزي للاسترخاء.

فندق كوسك أورمان البوتيكي

يتميز بإطلالة ساحرة على جزيرة بيوكادا التركية، ويعد من افخم فنادقها ويتميز بوجود خدمة إنترنت مجاني، وغرف تطل على البحر مباشرة مع تصميم وفق الطراز البوتيكي الأوربي الحديث، وهناك مسبح مع حديقة خارجية، وصالة للتدريب الرياضي، ومطعم لتناول المأكولات التركية ومقهى وبار يقدم وجبات خفيفة.

فندق يوكادا كانكايا

من الفنادق المناسبة للعرسان الجدد، وفيه غرف وأجنحة مزينة بالورود ومرافق خاصة لذوي الاحتياجات، وتتوفر فيه خدمات عديدة من كي وغسيل ملابس وتأجير دراجات هوائية وحجز بطاقات زيارة معالم سياحية، وهناك قاعة لألعاب الأطفال ونادي رياضة وغرف مساج وخدمة تصريف للعملات وإنترنت سريع.

موعد رحلات وأسعار جزيرة الأميرات في اسطنبول

يختلف موعد رحلات جزيرة الأميرات باسطنبول بحسب الكروب السياحي الذي ينطلق من المدينة وعموماً تبدأ الرحلة من الساعة 6,30 صباحاً وتنتهي تقريباً الساعة 8 مساء، أما بالنسبة إلى أسعار الجولات السياحية فهي بشكل تقريبي بحدود 250 ليرة تركية للشخص الواحد بما فيها تكلفة وجبة الغداء والمواصلات والمرشد السياحي، والأطفال بحدود 150 ليرة تركية للأعمار بين 3-7 سنوات.

في ختام مقالنا تم التعرف على جزيرة الأميرات باسطنبول والتي تمتاز بجمال مناظرها وسحر معالمها التاريخية، وأنشطتها الترفيهية المثيرة والمسلية، وخدماتها المميزة، ومنشآتها السياحية الفريدة من نوعها فاحزم أمتعتك الآن وانطلق في رحلة إلى جزيرة الأميرات وخطط جيدًا ليومك من خلال الأنشطة التي ذكرناها لكم وستحظى برحلة رائعة لا مثيل لها.