أفضل 5 أنشطة مميزة في جنة الطيور في ازمير

تذخر تركيا بكثير من الأماكن المتفردة في محافظاتها السياحية الشهيرة مثل أزمير، حيث تحتوي على واحدة من أفضل بحيرتين للطيور في العالم، وهي جنة الطيور في ازمير، التي تقع على مساحة 8 آلاف هكتار في مجمع سيغلي، وتُعتبر ملاذًا فريدًا لأنواع وأصناف الطيور المختلفة في الظروف الطبيعية التي تتمتع بها أزمير في تركيا، حيث يعيش في تلك المحمية العديد من الثدييات والأسماك والزواحف وأنواع مختلفة من الطيور المهددة بالانقراض كالبجع، بالإضافة إلى طيور الرفراف، بما يقرب من 220 نوع من الطيور و314 نوع من النباتات؛ لتكون بذلك مثالية بشكل لا يُضاهيه أي من نظيراتها في العالم.

ولقد أنشئت عام 2012 فليست من الأماكن التراثية العريقة، فهي محمية طبيعية للطيور المهاجرة والأصلية في منطقة متنوعة المظاهر الطبيعية، فتجد فيها المستنقعات والسهول والبرك المالحة والمراعي؛ وهو ما يوفر بيئة مواتية لأسراب الطيور، كما أنها تحتضن أنواع نادرة من الطيور والحيوانات البرية، والطيور المهاجرة التي تستقر فيها بشكل موسمي، وفيما يلي نوافيكم بالحديث عنها.

الأنشطة الترفيهية في جنة الطيور في ازمير

لعلَّ بعض الزوَّار يعتقدون أنَّ المنطقة باعتبارها أكثر هدوءً عن غيرها فهي لا توفر الأنشطة الممتعة والتي تقضي على الرتابة والملل، إلا أننا نشير إلى أنَّ جنة الطيور ازمير تُعتبر أكثر تناسبًا مع مُحبي الطيور والحيوانات والطبيعة عامةَ، أولئك الراغبين في قضاء وقت هادئ للاستجمام في أجواء مميزة لا يجدونها في مكان آخر، ولا يُشترط أن يُخصص يومًا كاملًا لزيارة جنة الطيور فيُمكن أن تكون جزءًا من جولة سياحية متنوعة الأنشطة، وعلى إثر ما تحتوي عليه جنة الطيور من طيور ونباتات نادرة باتت قبلة للباحثين ومحبي الطيور ودارسي الحياة البرية حول العالم، على أنَّ موقعها على نفس ارتفاع مستوى البحر هو ما يُساهم في تميزها، أما عن الأنشطة التي يُمكن القيام بها عند زيارة جنة الطيور في ازمير فتأتي على النحو التالي:

1- التقاط الصور

تُعتبر جنة الطيور في ازمير هي المكان المثالي لمُحبي التصوير وهواته، حيث توفر أماكن كثيرة يُمكن التقاط فيها الصور التذكارية من مختلف الأماكن التي تحتوي عليها بجانب الحيوانات البرية والطيور ذات الأشكال والألوان الرائعة.

2- ركوب الدراجات

إنه مكان رائع لركوب الدراجات الخاصة أو تأجيرها من الأماكن المخصصة لها، حيث يُمكن ركوبها على حواجز الأمواج، ففي جنة الطيور في ازمير توجد تراكمات بحرية ضحلة مكونة من تلك الحواجز، لتكون قيادة الدراجة وكأنها وسط البحر،

3- اكتشاف أنواع الطيور المختلفة

تشتهر جنة الطيور في ازمير بأنواع مميزة من الطيور، وهو ما يُباغت شغف بعض الزوّار من مُحبي الطبيعة والكائنات البرية، حيث ينتشر فيها طيور الفلامينغو وتتكاثر، ناهيك عن أنَّ هناك أنواع من الطيور تهاجر من وسط تركيا إلى أزمير لتضع صغارها في تلك المحمية الطبيعية، وهناك طيور الخرنشة والنورس والإسبينوز، بالإضافة إلى أكبر النسور حجمًا في تركيا ذي الذيل الأبيض، وعلى جانب آخر تحتوي البحيرة على الأسماك المختلفة والحيوانات الأخرى التي يُمكن مراقبتها في المياه؛ ولهذا كان إنصافًا لها تسميتها بجنة الطيور.

4- المشي والرياضة

يوجد مسارات متعددة في جنة الطيور في ازمير يُمكن استغلالها في المشي أو ممارسة الرياضة، فهي مساحات خضراء يُحب الأطفال فيها ممارسة الألعاب والرياضات المختلفة، والتي تتناسب مع قضاء وقت مميز هناك في أجواء الطبيعة الخلابة.

5- مشاهدة غروب الشمس

بلا شك يُمكن قضاء وقت هادئ رائع في عدّة أماكن سياحية في ازمير على غرار جنة الطيور، التي يحظى فيها السائح بوقت مميز لاسيما وقت الغروب، في ظل تناوله المشروب المفضل مع مراقبة الطيور في تلك الفترة وهي تحتضن السماء.

خدمات جنة الطيور في ازمير

يوجد بالقرب من جنة الطيور طريق مخصص للسيارات، وعند مدخلها يوجد مقهى لتناول المشروبات المفضلة، كما يحتوي المكان على مرحاض عام، ويُمكن للزائرين قبل الذهاب إلى جنة الطيور ازمير إحضار بعض المأكولات الخفيفة معهم، حيث لا يوجد مطاعم قريبة منها، ومن يرغب في تناول الطعام عليه قطع مسافة ليست بالقليلة، إلا أنَّ هناك فنادق تقع بالقرب منها وتحتاج إلى استخدام السيارة، مثل فندق انمون سيجلي الذي يقع على بعد 20 دقيقة بالسيارة وهو الأقرب مقارنة بغيره من الفنادق، وأخذًا باعتبار آراء السياح لا زالت جنة الطيور في أزمير تركيا تحتاج إلى بعض التحسينات والخدمات حتى تكون مكانًا متكاملًا يلقى استحسان السياح وتفضيلهم.

مواعيد العمل والأسعار

يُمكن زيارة جنة الطيور في ازمير في أي وقت يوميًا على مدار العام حتى يحل المساء وهذا لا يعني أنها لا تكون مفتوحة للجميع مساءً إلا أنًّ أفضل وقت يكون إلى نهاية غروب الشمس، فهي من المواقع الأثرية التي يكثر تردد السياح عليها نهارًا، والدخول مجاني لا يحتاج إلى رسوم.

عنوان جنة الطيور في ازمير

تقع جنة الطيور في توزلا على طريق سيغلي بأزمير، حيث تقع على بعد 10 كيلو مترًا من سيجلي و26 كيلو متر من منطقة كارشياكا، ويُذكر أنَّها لا تبتعد عن حديقة الحيوانات في ازمير إلا بمسافة تُقدر بحوالي 20 دقيقة بالسيارة، كما تبعد عن مركز ازمير بمسافة 28 كيلو مترًا، فيُمكن الوصول إليها من المركز من خلال وسائل النقل العادية، على أنَّ موقعها المميز في ازمير المطلة على بحر ايجه جعلها من أهم المزارات السياحية باعتبارها من المحميات الطبيعية المُعترف بها عالميًا، ويُمكن الذهاب إلى جنة الطيور في ازمير عبر خرائط جوجل من هنـا.

الباحث عن جمال الطبيعة الطاغي والأماكن المميزة التي لا يوجد مثيل لها في مكان آخر عليه التوجه إلى لؤلؤة بحر ايجة، محافظة أزمير؛ لزيارة الأماكن ذات الجذب السياحي فيها، على غرار جنة الطيور في ازمير التي تُعتبر من أشهر المحميات الطبيعية، وتضم أنواعًا وأصنافًا مختلفة من الطيور.