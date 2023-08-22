أفضل 9 حدائق شرق الرياض ننصح بزيارتها مع العناوين

إنّ الرياض من المُدن التي تتباهى بمعالمها السياحية والأماكن الراقية مثل الفنادق والمطاعم وغيرها؛ مما يمنح الزوّار تجربة أنشطة ترفيهية مع استنشاق هواء نقيّ من الحدائق؛ حيثُ تزخر المدينة بالحدائق الجذابة للسُياح والتي تُعدّ قبلة مفضلة للأفراد والعائلات والسُيّاح، لا سيّما حدائق شرق الرياض التي تساعدك لتمضيّ نهار فريد للغاية؛ فكثير منها أُنشأت منذُ سنواتٍ طويلة لكن عملّت الدولة على تطويرها لتكون أكثر راحة للزوّار ومُتعة، وهذا ما سنوضحه لك تفصيليًا في السطور القادمة.

حدائق شرق الرياض

السعودية رُغمّ أنها بلد سياحية دينية تستقطب المُسلمين من سائر أنحاء العالم لأداء مناسك الحج، إلا أنها اهتمّت بأن يكون للرياض سحر خاص؛ حتى باتت ملجأ للجميع لقضاء وقتٍ ممتع في الإجازة الصيفية، والاستجمام بالاطلاع على المناطق الطبيعية الخلابة لا سيّما في حدائق شرق الرياض التي منحتّ الزوّار تجربة كثير من الأنشطة الترفيهية التي تُضيف للوقت المرّح والسعادة، وهذا في أشهر حدائق الرياض التي تتجلى في:

1- منتزه الملك عبد الله

تفدّ كثير من العائلات إلى أفضل حديقة شرق الرياض.. منتزه الملك عبد الله؛ حيثُ يُعدّ من أهم المعالم السياحية بالمدينة، امتازّ بالمناظر الطبيعية الخلابة، والمسطحات المائية الفريدة؛ لذا بات منفس طبيعي لجميع الأهالي في المدينة، ويصل مساحته إجمالًا إلى 318 ألف متر مُربع من المناطق الخضراء، وما عزز من مكانته ورُقيّه أنه يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين؛ فبات من المعالم الحضارية المميزة، ويوفر كثير من الخدمات للزوّار والتي تناغمت جميعًا جيدًا مع المقومات الجمالية بها من تلال خضراء، ومباني راقية، ونافورة تصل مساحتها إلى أكثر من 110 متر مُربع، والتي صُممت بأفضل تقنية عالية لتُغيّر أشكالها واتجاهاتها وتجذب الأنظار لها دائمًا، ومزوّدة بضباب يُحيطها مع شاشات مائية رائعة.

معلومات عن الحديقة

العنوان: شارع الأمين عبد الله العلي النعيم، الملز، الرياض 12836.

شارع الأمين عبد الله العلي النعيم، الملز، الرياض 12836. الموقع على خرائط جوجل: من هُنا.

2- حديقة النهضة

لمُحبي الذهاب إلى حدائق بشرق الرياض وقضاء الوقت المُمتع والاستمتاع بتجربة كثير من الأنشطة الترفيهية، فإنّ حديقة النهضة هي الخيار الأمثل التي امتدّت على هيئة جزيرة وسطية، وجاءت بطول يصل إلى 3 كيلو متر، ومساحتها تصل إلى 300000 متر مُربع، مليئة بالمساحات الخضراء والأشجار والنخيل؛ لتأسر القلوب والأنظار بالطبيعة الخلابة، وسط أجواء هادئة؛ حيثُ إنّ طريق المشي والجري خُصص بعيدًا عن أماكن جلوس الأفراد والعائلات، وقد غُطى بمادة السيلارين ليُناسب السير، وأخرى طرُق خُصصت لمُحبي ممارسة رياضة ركوب الدرجات الهوائية، ناهيك عن ألعاب الأطفال والزلاجات، وامتازّت الحديقة بالاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين ومنحهم ألعاب مناسبة لهم، لذا فالتجوّل واختيار حديقة النهضة لتنزُه أمثّل الخيارات لشكلها الجمالي والراقي ولكونها تمكنت من الحصول على لقب أفضل حديقة في شرق الرياض.

معلومات عن الحديقة

العنوان: MQP3+HX8، طريق النهضة، جرير، الرياض 12833.

MQP3+HX8، طريق النهضة، جرير، الرياض 12833. الموقع على خرائط جوجل: من هُنا.

3- حديقة الروضة الرياض

واحدة من أفضل حدائق شرق الرياض وأوسعها؛ حيثُ تصل مساحتها إلى سبعون ألف متر مُربع، وامتازّت بكثرة الألعاب الترفيهية الممتعة والشيقة لجميع الفئات العُمرية، والمناظر الطبيعية الخلابة التي تُشعرك بالترويح عن النفس والاستجمام والسعادة الفائقة، وتتعدد الخدمات الجيدة والتي يحتاجها الزوّار دائمًا وكثير منها تُقدّم بشكلٍ مجاني، مثل مساجد الصلاة، ودورات المياه، كما توجد مواقف سيارات عامة وأخرى خاصة للمعاقين، ووّلت اهتمام كبير بهم بإتاحة ألعاب ترفيهية تسرّ قلوبهم فرحة وآمنة عليهم.

معلومات عن الحديقة

العنوان: شارع حفصة بنت عمر، الروضة، الرياض 13211.

شارع حفصة بنت عمر، الروضة، الرياض 13211. الموقع على خرائط جوجل: من هُنا .

4- حديقة اشبيليا الثانية الرياض

إنّ هواة الهدوء دائمًا ما يتوّقون إلى الأماكن الطبيعة التي تأسر قلوبهم وتُريح عن أنفسهم كثيرًا، لذا باتت أفضل حدائق شرق الرياض وهي اشبيليا الثانية الخيار الأمثل لهم؛ فهي من أكثر الواجهات جذبًا واستهدافًا من المواطنين والسُيّاح، حيثُ امتازّ بالمسطحات الخضراء الواسعة والتي تستقبل الأفراد والعائلات لقضاء الوقت الممتع والجلوس وسط الأراضي الخضراء، والتأمل في الأشجار والأزهار الجميلة المنتشرة في الأرجاء، سواء أرضًا أو على المقاعد المتاحة والتي خُصصت لجلوس الزوّار، ناهيك عن الأنشطة الترفيهية التي تمنحها لمُحبي الرياضة خاصةً، فخُصصت طرقات داخل الحديقة لممارسة رياضة الجري، والمشي، والركض.

معلومات عن الحديقة

العنوان: Trail، اشبيلية، الرياض 13226.

Trail، اشبيلية، الرياض 13226. الموقع على خرائط على جوجل: من هُنا.

5- حديقة اليرموك الرياض

حديقة اليرموك امتازت بين حدائق شرق الرياض بالطبيعة الفاتنة والاجواء الهادئة، حديقة اليرموك ذات المساحات الواسعة الغنيّة بالأزهار والأشجار الجميلة، فهي من المناطق الحسنة الجميلة ولا غنى عن زيارتها لجميع المُقبلين إلى الرياض في زيارة سياحية، وتُناسب الجلسات الفردية والعائلات لتغدو ملجأ بعيدًا عن الازدحام والضوضاء، والتأمُل بالأجواء الهادئة الممتعة، وجُهزّت أماكن للأطفال للهو واللعب، وطرُقات مخصصة لممارسة رياضات الجري والمشي وركوب الدراجات الهوائية، فتقضي أفضل وقت للعطلة الأسبوعية.

معلومات عن الحديقة

العنوان: RR62+XVX، محمد بن محمود آل حامد، اليرموك، الرياض 13252.

RR62+XVX، محمد بن محمود آل حامد، اليرموك، الرياض 13252. الموقع على خرائط جوجل: من هُنا.

6- حديقة الحمراء الرياض

حديقة حي الحمراء من أجمل المنتزهات لقضاء عُطلة ممتعة، فتبدأ في نهار جميل ومُشرق وسط الطبيعة الخلابة، ستجد طرُقات للسير وسط الطبيعة الخضراء، وطرُقات لممارسة رياضات الجري والمشي والنظر إلى الأشجار الظليلة والاستمتاع بالمساحات الخضراء في تأمُل، لا سيّما بالجلوس على المقاعد المُخصصة للزوّار، ويطوقون بالراحة والاطلاع على المناظر الجميلة، وإراحة النفس، وناهيك على ذلك فهي مفعمة بشكل أكبر بالنشاط والحيوية باستقبال الأطفال وتخصيص أماكن للعب وركوب الدرجات الهوائية؛ ليحظون بتجربة تنزه لا مثيل لها.

معلومات عن الحديقة

العنوان: QQP5+GXQ، البستاني، الحمراء، الرياض 13217.

QQP5+GXQ، البستاني، الحمراء، الرياض 13217. الموقع على خرائط جوجل: من هُنا .

7- حديقة الروابي الأولى الرياض

شعرّ كُل المُرتادين لحديقة الروابي بالسعادة والراحة النفسية؛ لقضاء الوقت المُمتع في هدوء بعيدًا عن ضوضاء الحياة، والاستمتاع بالنظر إلى المساحات الخضراء الخلابة المُريحة للنفس، والتجوّل في أرجائها وسط الأشجار الظلالية والموّرقة، والأزهار، والنجيلة الخضراء، ويُمكن الجلوس على المقاعد المُخصصة للزوّار والتأمل في الطبيعة الخضراء الجميلة، والتمعُنّ في جمالها الذي لا يُضاهيه آخر، ناهيك عن إمكانية ممارسة كثير من الأنشطة مثل ممارسة رياضة المشي، أو تجربة الأجهزة الرياضية المتواجدة في الطريق وبشكل مجانٍ مع متابعة من مُتخصص، وثمَّة ألعاب بسيطة تُسعد قلوب الأطفال باللعب عليها.

معلومات عن الحديقة

العنوان: 3929 الدولة، الروابي، الرياض 14214.

3929 الدولة، الروابي، الرياض 14214. الموقع على خرائط جوجل: من هُنا.

8- حديقة حي الخليج

عُدّت أفضل حديقة في شرق الرياض لِما توفره من مميزات للزوّار؛ حيثُ رُغمّ ضيق مساحتها إلا أن بها مساحات خضراء رحبة لاستقبال العوائل والأصدقاء، وتأمُل المناظر الخلابة الفريدة، ناهيك عن الهدوء والراحة التي يتمتع بها الزائر، ويوجد به ممر للسير ويُسمح بركوب الدراجات الهوائية والاستمتاع بالوقت، وغيرها من الأنشطة الترفيهية مثل ألعاب الأطفال الآمنة والتي تُناسب كثيرًا الأعمار الصغيرة مثل التزحلُق، أمّا عن عيوبها فزعر بعض الزوّار من وجود بعض الأشخاص المُزعجين والذين يسلبون الراحة من الزوّار، حتى اهتمّت إدارة الحديقة بتعيين أفراد أمن للاستمتاع في أمن وسلام.

معلومات عن الحديقة

العنوان: 7007 شارع الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد، الخليج، 4284، الرياض 13223.

7007 شارع الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد، الخليج، 4284، الرياض 13223. الموقع على خرائط جوجل: من هُنا.

9- حديقة غرناطة الأولى

إنّها من الحدائق المُميزة رُغمّ صِغر مساحتها؛ حيثُ إنّها مُغطاة بالنجيلة، وامتازّت بوجود ممير للسير قصير ومُناسب للاستمتاع بالوقت وسط الطبيعة الخضراء الخلابة، والتمتُع بالنظر للأشجار الموّرقة والظلالية، والتقاط صور تذكارية جميلة في أجواء رائعة لا مثيل لها، والتي تبث البهجة والسعادة للقلب، ناهيك عن إمكانية الاستمتاع بالأنشطة الترفيهية للأطفال بوجود عدد من الألعاب الآمنة، والرِمال التي يُمكن استغلالها في ألعاب وظائفية مفيدة بالرسم مثلًا، أو ركوب الدراجات الهوائية في ممر السير الجانبي.

معلومات عن الحديقة

العنوان: 7565 نصر بن فتيان، غرناطة، الرياض 13242.

7565 نصر بن فتيان، غرناطة، الرياض 13242. الموقع على خرائط جوجل: من هُنا.

هكذا في حدائق شرق الرياض تقضي إجازة ممتعة بالاطلاع على الطبيعة الخلابة، واستنشاق الهواء النقيّ الذي يُشعرك بالراحة، وتُجرّب كثير من الأنشطة الممتعة التي تضفي على اليوم السعادة والمرح الكبير، وكما أشرنّا آنفًا اقتراب الحدائق ببعضها البعض في العناوين، ونأمل قضاء يوم رائع مع العائلة أو الأصدقاء في إحداها.