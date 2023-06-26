أفضل 8 أنشطة مميزة في حديقة اتاتورك أنقرة

رسمت الطبيعة مظاهرها الخلابة في كل بقعة بتركيا، لاسيما عاصمتها القديمة أنقرة التي يُمكن عدَّها من أهم الوجهات السياحية؛ لما تمتلكه من مقومات جاذبة، مثل أماكنها الأثرية ذات التصميم الرائع والمناطق الجبلية الأخّاذة، والمناظر الطبيعية الخلابة ناهيك عن حدائق أنقرة الجميلة، حيث تُعتبر حديقة اتاتورك أنقرة من الحدائق الغنَّاء التي تُكلَّل بأحواض الزهور والورود مختلفة الأشكال والألوان، ناهيك عن احتوائها على عدة مسارات ومساحات مُخصصة للعب لإضفاء مزيد من الحيوية، وهي تحتضن تلك الشلالات الأكثر من رائعة، ليقصدها السيُاح على الدوام لأخذ مزيد من الترفيه والاسترخاء، وقد تم افتتاحها عام 1970 وبُنيت على مساحة تصل إلى 65 ألف متر مربع؛ لتوفر على تلك المساحة عدد كبير من الأنشطة المميزة.

الأنشطة الترفيهية في حديقة اتاتورك أنقرة

لا تُعتبر حديقة اتاتورك أنقرة مكانًا للاسترخاء فحسب أو مخصصًا للاستراحة بين الجولات السياحية، فهي بذاتها وجهة سياحية يقصدها الزوّار عند زيارتهم أنقرة، فهي من أشهر الحدائق هناك، توفر مسارات متعددة منها للدراجات الهوائية وآخر لرياضة المشي، ناهيك عن الممرات المائية، واللعب مع الحيوانات، بالإضافة إلى أنها أظهرت اهتمامًا بالأطفال فوفرت لهم ألعاب متعددة ومساحات للعب، ويُمكن للعوائل الاستجمام فيها في ظل الأشجار المتنوعة والأزهار العبقة؛ لقضاء وقت مميز وهادئ، وأجمل ما يُميز الحديقة ويجعلها من أهم الأماكن السياحية في أنقرة أنها تتناسب مع الصغار والعوائل والشباب لاسيما من مُحبي الرياضة فتكون مُثلى للجميع، وفيما يلي مجموعة من الأنشطة التي يُمكن ممارستها في حديقة اتاتورك بأنقرة:

1- ممارسة رياضة المشي

يُمكن ممارسة المشي والتجول في أرجاء الحديقة للاستمتاع بكافة المناظر الطبيعية التي تحتوي عليها، في تلك المساحات الواسعة، لاسيما الممشى اللطيف بين الأشجار ذات الأوراق المورقة؛ حيث يُعطي طاقة إيجابية وحيوية لاستنشاق الهواء النقي، ناهيك عن وجود مسار آخر مخصص لراكبي الدراجات الهوائية.

2- حجرات ومصاطب لجلوس العوائل

تصميم حديقة اتاتورك أنقرة لا يتناسب فقط مع الشباب والأطفال، إنما يولِّي اهتمامًا كبيرًا بكبار السن، فيتوافر لهم مقاعد للجلوس منتشرة في أرجاء الحديقة، يُمكنهم الراحة على أي منها لاسيما المُطلَّة على البرك المائية الجميلة، ويُمكن الجلوس في المصاطب التي تكون أشبه بالحجرات أيضًا للعائلات لأخذ قسط من الراحة بعد وقت من التجوّل في الحديقة أو لتناول الطعام الجاهز، أو تناول أي من المشروبات المفضلة في أجواء الاستجمام والتأمل.

3- ركوب التلفريك

توجد بالحديقة قاطرة معلقة "التلفريك" تربطها بمنطقة تباباشي، وهي وسيلة للنقل تعمل بالكهرباء، كما أنها تربط المدن ببعضها البعض، وهو ما يجعل لزوّار حديقة اتاتورك أنقرة الفرصة للتنقل دون عناء.

4- حفلات الشواء

يوجد في حديقة اتاتورك في أنقرة مناقل متوافرة ناهيك عن أشخاص يبيعون الفحم، وهو ما يُخوِّل للزائر الأدوات التي يستخدمها في حفلة شواء أكثر من رائعة في تلك الحديقة العامة المفتوحة، وهي من أكثر الأنشطة المفضلة عند زيارة المنتزهات والحدائق العامة.

5- استخدام المعدات الرياضية

توفر حديقة اتاتورك أنقرة مسارات مخصصة لمُحبي الرياضة، حيث يُمكنهم القيام بالأنشطة الرياضية الممتعة، والتي تُمارس في تلك الأجواء المُريحة للنفس والأعصاب، لمزيد من الطاقة والنشاط، ناهيك عن توفيرها عدد من الأجهزة الرياضية المجانية التي تُتاح لجميع الراغبين في استخدامها.

6- ألعاب الأطفال

وجد بعض الزوار أنَّ حديقة أتاتورك في أنقرة هي الوجهة الأفضل للأطفال؛ لأنها توفر لهم الأنشطة المميزة المفضلة والألعاب التي يُحبونها، فهي آمنة تمامًا بالنسبة لهم، ناهيك عن إعطائهم فرصة للاستمتاع بتلك الطبيعة الخلابة، فيكون يومهم فريدًا بحق ما إن استخدموا تلك الألعاب المجانية في المنطقة التي خصصتها الحديقة لهم؛ لتكون بدورها هي المكان الأمثل للزيارة برفقة الصغار دون القلق عليهم، مع العلم أنَّ الألعاب غير إلكترونية.

7- اللعب مع الحيوانات

حديقة اتاتورك هي حديقة نباتية الأولى من نوعها في ضم تلك المساحة الشاسعة في أنقرة، وتجد فيها بعض الحيوانات الأليفة التي يُحب الأطفال اللعب معها والتصوير بجوارها، لتكون حديقة نباتية وحديقة حيوان صغيرة في الوقت ذاته.

8- التقاط الصور التذكارية

بالطبع تُعتبر حديقة اتاتورك وجهة مثالية للتصوير، حيث أنها تحتوي على تلك التماثيل العملاقة التي يُمكن التقاط أجمل الصور بجوارها، بالإضافة إلى جميع الشخصيات الكرتونية التي توفر صور فريدة من نوعها، فلا يجب تفويت الفرصة في زيارة ذلك المكان الرائع الذي يضم منحوتات فريدة الطراز، بالإضافة إلى التقاط الصور بجانب الجدول المائي الرائع، الذي يقف بجواره السائح مُستمتعًا بمنظره المبهج.

مطاعم حديقة اتاتورك أنقرة

بالنظر إلى الأنشطة الترفيهية المقدمة للزوار في حديقة اتاتورك أنقرة يكون الزائر في مكان متكامل للسياحة، وعلى صعيد الخدمات، سيجد أنَّ هناك عدد من المرافق على غرار مواقف السيارات والحمامات العامة والمقاهي والمطاعم، ومن أشهر تلك المطاعم التي تقع بالقرب من الحديقة:

مطعم جونادين كباب آند ستيك هاوس جانكايا : يضم عدد من الطهاة المحترفين ويُقدم أشهى أصناف المشاوي واللحوم.

: يضم عدد من الطهاة المحترفين ويُقدم أشهى أصناف المشاوي واللحوم. مطعم الكاري الحار : مطعم هندي يُقدم أشهر الأطباق الهندية بالتوابل الحارة، بأسعار مناسبة.

: مطعم هندي يُقدم أشهر الأطباق الهندية بالتوابل الحارة، بأسعار مناسبة. مطعم روملي: يُعتبر من أعرق المطاعم في أنقرة يُقدم الأطباق التركية التقليدية بنكهات أصلية.

ولا تنسى أنَّ التلفريك المتوافر في الحديقة يستطيع نقلك إلى المطعم الذي تُريد في منطقة أخرى؛ لذا فإنًّ موقع الحديقة يوفر للزائر التجول في الأماكن القريبة كما شاء، ناهيك عن وجود بعض الفنادق التي يُمكن تناول وجبة الطعام فيها بعد قضاء يوم رائع في الحديقة، أما عن أقرب فنادق للحديقة فتجد فندق راديسون بلو أنقرة يُعتبر من فنادق 4 نجوم ويقع على بعد 5.88 كم منها، بالإضافة إلى فندق سي بي أنقرة، والذي يُعتبر من أفضل فنادق أنقرة على الإطلاق لا يبعد عن حديقة أتاتورك إلا بمسافة 8 كيلو متر فقط.

مواعيد العمل والأسعار

عادةً ما تكون حديقة اتاتورك أنقرة مفتوحة أمام زوّارها على مدار الساعة يوميًا، ناهيك عن أنَّ دخولها مجانيًا طوال العام، ومن هنا كانت أفضل حديقة في أنقرة تستحق الزيارة.

عنوان حديقة اتاتورك أنقرة

تقع حديقة اتاتورك في منطقة جانكايا بمحافظة أنقرة عاصمة تركيا القديمة، وقد أعرب أغلب زوَّار حديقة أتاتورك بأنقرة أنَّها قريبة من المواصلات العامة فلا يُعاني الزائر أي من المُشكلات ما إن تردد عليها من أي جهة كان، ناهيك عن أنها من الأماكن النظيفة والمُعدَّة بعناية من خلال تزويدها بالمرافق التي تجعلها أهلًا لاستقبال السيّاح، وتقع الحديقة بالقرب من ضريح مصطفى كمال أتاتورك على بعد 6.40 كيلو متر، بالإضافة إلى جوفان بارك على بعد 7.77 كيلو متر، كما تقع الحديقة على بعد أمتار قليلة من مول FTZ وهو ما يُمكِّن الزائر من تناول وجبة طعام شهية هناك بعد الانتهاء من التجول، ويُمكن الذهاب إلى حديقة اتاتورك أنقرة من هنـا.

لعلَّ من أنسب الأوقات لزيارة حديقة اتاتورك أنقرة هو فصل الربيع؛ ليستمتع الزائر بالأزهار والورود الرائعة ذات الألوان الجذابة المتنوعة التي تعكس جمال الطبيعة الخلابة، فهي من ضمن الحدائق المتكاملة التي توفر للزائر أكثر من نشاط ترفيهي مميز.