أفضل 7 أنشطة ممتعة بحديقة اتاتورك ازمير

من أفضل ما تقابله بتركيا هو حدائقها الجميلة، حيث الهدوء والاستجمام وقضاء بعض من الوقت الهادئ بعد أسبوع أو عام حافل بعمل شاق، ومن ضمن حدائقها الموجودة في ازمير حديقة اتاتورك ازمير، والتي لا يمكن وصفها بكلمة أو اثنين، فهي مكان رائع، يحتاج وصفه إلى الكثير من الأسطر، ويجب عليك زيارتها بنفسك لتستكشف ذلك الجمال المنفردة به، فهي أحد الوجهات السياحية بأزمير، وتم افتتاحها لتصبح منتزهاً للزائرين والعائلات، يأتون إليه للتخلص من الضوضاء والصخب بحياتهم، وليحصلوا على بعض من الوقت للاسترخاء، ولكي تشعر بالمتعة كاملة لا بد من الترتيب جيداً لتلك الرحلة، ولهذا نقدم ذلك المقال لمساعدتكم في ذلك، ولكي تتعرفوا على أفضل الأنشطة الممكنة بالحديقة.

أفضل الأنشطة الترفيهية بحديقة اتاتورك ازمير

لن تجد متعة بقدر تلك التي ستقضيها بالحدائق العامة، حيث توفر لك دائماً الكثير من النشاطات المميزة، وفي حديقة اتاتورك ازمير، والتي تعد أحد مناطق ازمير السياحية ، ستجد متعة لا مثيل لها بممارسة الكثير من الأنشطة كان تقوم بالمشي أو الجري أو القيام ببعض الرياضة للحصول على الطاقة، كما تستطيع اصطحاب أطفالك لمنطقة الألعاب هناك، والتمتع برياضة التزلج مع رفاقك، ثم تناول الطعام بمطعم قريب، وفيما يلي نذكر تلك الأنشطة لكم:

1- جولة بالحديقة

تستطيع القيام بالكثير من الأنشطة الجميلة في حديقة اتاتورك بأزمير، ولكن من أجمل ما ننصحك للقيام به هو أن تبدأ نهارك هناك بجولة في كل أرجاء الحديقة، وتمتع عينيك بما ستجده حولك بها من مناظر طبيعية رائعة مثل المساحات الخضراء والنباتات والأشجار المورقة، وربما تجذبك تلك المنحوتات الموجودة بالمكان.

2- الجلوس والتأمل

ستلاحظ خلال جولتك هذه بالحديقة تواجد الكثير من الأماكن المناسبة للجلوس بأي وقت تريده، مما يعطيك فرصة رائعة لممارسة التأمل بمثل ذلك المكان الرائع، حيث ستشعر بعدها بالراحة واسترخاء.

3- ممارسة الرياضة

بالرغم من تنوع النشاطات في حديقة اتاتورك في ازمير، إلا أنك لن تستطيع أن تقاوم ممارسة الأنشطة الرياضية مثل المشي والركض في تلك الأجواء الخلابة بالمكان، كما أن الحديقة تتيح بعض من المعدات الخاصة باللياقة البدنية لمحبي الرياضة.

4- التزلج على الألواح

من أكثر الأمور إثارة في تلك الحديقة والذي سيضفي متعة إضافية لرحلتك هو إمكانية لعب التزلج بالألواح مع رفاقك، وستحظى حينها بوقت لا ينسى.

5- الدخول لمناطق لعب الأطفال

تعد حديقة اتاتورك ازمير من أفضل الحدائق المناسبة للعائلات، حيث يمكن للجميع هناك قضاء وقت رائع، حيث ستجد هناك مساحة مخصصة للعب الأطفال، حيث يمكنهم الحصول على الكثير من البهجة.

6- التقاط الصور

من أفضل ما تتركه لنا الرحلات هي بعض من الصور التذكارية لتلك الأوقات الممتعة، وبرفقة عائلتك أو أصدقائك سيكون الأمر أكثر متعة خصوصاً بمكان جميل كهذا، فأحضر كاميرتك واستعد لالتقاط الكثير من الصور.

7- زيارة معالم أخرى

يمكنك ألا تنهي جولتك عند هذا الحد، حيث يتوافر هناك مناطق سياحية أخرى قريباً من الحديقة، والتي ننصحك بالذهاب إليها واستكشافها مثل بازار كيزلاراجاسي هان، وذلك إذا بعدت حوالي 7.7 كيلومترات عن الحديقة، وكذلك سوق كيميرالتي، والذي بدوره يبعد 7.75 كيلومترات.

الخدمات في حديقة اتاتورك ازمير

قد تعوق متعتك في بعض المناطق عدم توافر الخدمات اللازمة لك، ولكن في حديقتنا تلك ستجد عدداً من الخدمات العامة والمرافق ومن أهمها، متجر للهدايا حيث تستطيع شراء بعض المستلزمات والهدايا لك ولرفاقك، وكذلك موقف للسيارات، وحمامات عامة، ومطعم ومقهى لتناول الطعام ومشروبك المفضل.

عنوان حديقة اتاتورك ازمير

يمكنك الذهاب إلى الحديقة في مدينة ازمير بتركيا، ويمكنك أن تصل إلى موقعها وحدك بواسطة خرائط جوجل، والتي يمكنك الوصول إليها بسهولة، فقط اضغط هنا.

مواعيد العمل والأسعار بحديقة اتاتورك ازمير

مواعيد العمل : يمكنك الذهاب إلى الحديقة في أي وقت بالأسبوع طوال اليوم.

: يمكنك الذهاب إلى الحديقة في أي وقت بالأسبوع طوال اليوم. أسعار الدخول: لن تحتاج رسوماً للدخول فهو مجاني.

مطاعم قريبة من حديقة اتاتورك ازمير

في خلال جولاتنا ورحلاتنا نحتاج دائماً إلى تناول الطعام والشراب من أجل إضافة نكهة خاصة لتلك الرحلة، وبذهابك إلى مكان جميل، قد يراه البعض أجمل حديقة في ازمير ، ستجد هناك مطاعم قريبة لتقديم الأكلات اللذيذة، وفيما يلي سنذكر بعضها:

1- مطعم Yeşilçam Kahve Evi

هو أحد المطاعم القريبة من الحديقة حيث تناول الطعام اللذيذ ومشروب جميل، في وسط موظفين ودودين وبشوشين وجو عائلي بالكامل، وأسعار معقولة، فأوصى به الكثير.

معلومات عن مطعم Yeşilçam Kahve Evi

العنوان : Gaziosmanpaşa mahallesi, 5490/2. Sk. no:38/A, 35090 Bornova/İzmir, تركيا.

: Gaziosmanpaşa mahallesi, 5490/2. Sk. no:38/A, 35090 Bornova/İzmir, تركيا. رقم الهاتف : 16 69 435 536 90+

: 16 69 435 536 90+ ساعات العمل: يعمل المطعم بكل الأيام خلال الأسبوع من الثامنة صباحاً إلى منتصف الليل.

2- مطعم Dönerci Ömer Usta

هو أحد المطاعم القريبة للحديقة، مكان نظيف، حيث تستطيع تناول اللحوم وكرات اللحم اللذيذة، مع تواجد خدمة سريعة ودودة تجعلك تشعر كأنك بالمنزل، كما يتم إضافة نكهة مميزة جدًا لكرات اللحم النيئة التي تصنع يدويًا وتقدم مع الوجبة، وكذلك الكازانديبي، والذي يصنعونه بشكل خاص دون نشا ودقيق.

معلومات عن مطعم Dönerci Ömer Usta

العنوان : Yeşilova Mh Abdi İpekçi Cd No:No:112/A, 35080 Bornova, تركيا.

: Yeşilova Mh Abdi İpekçi Cd No:No:112/A, 35080 Bornova, تركيا. ساعات العمل: يعمل هذا المطعم يومياً على مدار الأربعة وعشرين ساعة.

فنادق قريبة من حديقة اتاتورك ازمير

في خلال رحلتك بأزمير إن لم تكن من المحليين ستكون بحاجة للحصول على مكان مناسب لتقيم به هناك، وفيما يلي سنذكر لكم بعض من تلك الفنادق القريبة:

1- فندق إيبيس أزمير ألسانجاك

هو أحد الفنادق القريبة، حيث يبعد حوالي 5.88 كيلومترات عن الحديقة، وذو موقع مركزي ستجد أنه قريب من كل الأماكن، وبالقرب من مترو إزبان، والغرف به نظيفة وجميلة، يمكنك اختيار ما إن كان السعر في متناولك.

معلومات عن فندق إيبيس أزمير ألسانجاك

العنوان: Alsancak, Atatürk Cd. No:410, 35480 Konak/İzmir, تركيا. ‬‎

2- فندق هيلتون أزمير

يعد فندق هيلتون ازمير أحد أفضل الفنادق 4 نجوم في ازمير، ويعتبر من أقربها للحديقة، فيفصله عنها مسافة تبلغ 5.15 كيلومترات عن حديقة اتاتورك ازمير، وللفندق موقع مركزي يمكنك من الذهاب لأي مكان بسهولة، بجانب تواجد فريق عمل متعاون وودود للغاية.

معلومات عن فندق هيلتون أزمير

العنوان: İsmet Kaptan, 1373. Sk. No:5, 35210 Konak/İzmir, تركيا.

وبهذا وصلنا لختام مقالنا عن حديقة اتاتورك ازمير، وتعرفنا على كثير من الأنشطة المتاح لك ممارستها هناك، والآن تستطيع التخطيط لجولة رائعة بالمكان بمساعدة مقالنا.