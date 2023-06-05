أفضل 9 أنشطة مميزة في حديقة اتاتورك انطاليا

إذا كنت قد زرت انطاليا من قبل، فبلا شك قد وجدت أنها مدينة ساحلية رائعة؛ فتقع انطاليا في الجنوب الغربي في تركيا، ويحيط بها التلال الجبلية، وبها منحدرات ساحلية جميلة، ولكن جمال انطاليا بفصل الشتاء يحطم كل حدود المنطق، فيستقطب العديد من الذين يهوون أجواء الإثارة وتسلق قمم الجبال، ويوجد فيها العديد من المتاحف والمولات وكذلك المساحات الخضراء مثل حديقة اتاتورك انطاليا، والتي تعد من أشهر وأجمل الحدائق في انطاليا، مقابلاً لشاطئ كونيالتي، وتتميز بالأزهار الفواحة والمساحات الخضراء الواسعة، والتي تجذب العديد من الزائرين؛ حتى يستمتعوا بالمناظر الخلابة والبحر وجبال طوروس وقت الغروب، كما تتيح الحديقة الكثير من الفعاليات فستجد بها رياضة التحليق، وفي مقال اليوم سنقوم بذكر جميع الأنشطة التي يمكنك فعلها حين تذهب إلى الحديقة.

أفضل الأنشطة الترفيهية في حديقة اتاتورك انطاليا

بلا شك أن الراغبين للسياحة في انطاليا كثيرون، فيوجد العديد من الأماكن تستحق الزيارة في انطاليا ، ولهواة التنزه بالأماكن المفتوحة عليهم بالذهاب إلى حديقة اتاتورك في انطاليا بمنطقة مراد باشا؛ حي تعد مكان مناسب للاسترخاء ولقضاء بعض من الوقت الممتع للجميع وخصوصاً للعائلات، فهي أحد أفضل الأماكن السياحية للعائلات في انطاليا، فيمكن التنزه بها والتمتع بالمشاهد الخضراء الرائعة، والإطلالات الرائعة للبحر الأبيض المتوسط، كما تستطيع القيام بالعديد من الأنشطة مثل التجول على الشاطئ أو لعب الكرة مع رفاقك، أو ممارسة بعض الرياضات المفضلة، وبالطبع لن تفوت الذهاب إلى الملاهي ثم ختم اليوم بوجبة من أحد المطاعم هناك، وفيما يلي سنسرد بعض تلك الأنشطة التي يمكنك ممارستها في الحديقة مع بعض التفصيل:

1- التجول في الحديقة

تعد حديقة اتاتورك بانطاليا من أجمل الحدائق هناك؛ فنوصيك بالبداية أن تأخذ جولة بأرجاء الحديقة؛ لتعرف خفايا الحديقة الذي يختبئ بين طياتها، فستجد بها المسطحات الخضراء والأشجار المورقة، كما تستطيع أن تجلس على أحد مقاعد الجلوس المتواجدة هناك؛ للتمعن أكثر بجمال الحديقة والنوافير الخلابة وبرك المياه.

2- القيام بالأنشطة الرياضية

مما لا شك فيه أن تلك الأجواء الرائعة في حديقة اتاتورك انطاليا ستزودك بطاقة لتقوم ببعض النشاطات الرياضية، والتي ستجد أنها شيقة للغاية كالمشي بمسارات المشي المتواجدة بالحديقة، وربما تؤدي بعض التمارين الرياضية بواسطة الأجهزة الرياضية التي تتيحها الحديقة مجاناً.

3- اللعب مع الأصدقاء

إلى جانب ذلك، تأكد أن متعتك لا حدود لها بهذا المكان، فالمسطحات الخضراء والمساحات الوارفة في الحديقة ستشجعك على القيام برياضات ممتعة أكثر؛ فتستطيع أن تقوم بلعب كرة القدم مع أصدقائك.

4- الدخول إلى الملاهي

عندما تقوم بزيارة الحديقة ضع في حسبانك أن تخصص وقت كافي حتى تتمتع بمرافق الحديقة كلها، فستجد فيها مدينة ملاهي، والتي تشمل العديد من الألعاب المثيرة والمختلفة، فلا تفوتها، ولا داعي أن تقلق على أطفالك؛ فدعهم يستكشفوا مساحة الألعاب المخصصة لهم، والتي ستؤمن لهم يوماً ملئ بالسرور.

5- ممارسة التأمل

أفضل أماكن يمكنك أن تمارس فيها التأمل هي المناطق التي تمتلئ بالمساحات الخضراء، وحديقة اتاتورك والتي تعد من أفضل حدائق انطاليا تعد مكان مثالي لذلك، حيث يوجد إطلالة رائعة على البحر الأبيض المتوسط، مما سيشعرك بالاسترخاء والسعادة.

6- تناول الطعام

لا يمكنك الذهاب الى حديقة رائعة كتبك الحديقة بدون تناول وجبة شهية في ظل تلك الإطلالات الجميلة بأن تجلس بأحد المطاعم والمقاهي التي تتوافر في الحديقة.

7- التقاط الصور

بتواجدك في مكان رائع وجميل مثل حديقة اتاتورك، لا تفوت فرصة التقاط بعض من الصور الرائعة كتذكار لتلك الرحلة الممتعة، ويمكنك أن تشاركها مع أصحابك وعائلتك.

8- زيارة بعض المعالم القريبة

لا يزال يوجد بعض الأماكن السياحية بجوار الحديقة، والتي ننصحك بأن تقوم باستكشافها مثل كاراليجو بارك انطاليا والتي تبعد حوالي 3.06 كيلومترات عن الحديقة، وكذلك أكواريوم انطاليا والتي تبعد حوالي 3.48 كيلومترات عنها، كما يمكنك زيارة متحف انطاليا، وذلك بالجهة التي تقابل المنتزه.

9- ممارسة رياضة التحليق

من أكثر ما يميز الحديقة هو إمكانية ممارسة الزوار لرياضة التحليق بالهواء بواسطة المظلات، ويتم ذلك بالجانب الغربي في حديقة اتاتورك والذي يطل على شاطئ كونيالتي، حيث تتواجد منصة الانطلاق.

مطاعم قريبة من حديقة اتاتورك انطاليا

نظراً لكون الحديقة مكاناً مفضلاً للتنزه للمحليين والسائحين، ستجد هناك العديد من المطاعم القريبة لتناول أشهى الأطباق في ظل تلك الإطلالات الرائعة، ومشاهد البحر البديع، وفيما يلي سنتكلم عن بعض تلك المطاعم:

مطعم The Big Man Konyaaltı

هو مطعم رائع على البحر مباشرة، وفيه جلسات ممتازة وخدمة رائعة؛ ففريق العمل مهذب ومهتم للغاية، وألعاب للأطفال، كما أنه مناسب للعوائل، ويوجد عندهم باقة من مختلف الأطعمة ووجبات خفيفة والمشروبات والحلويات، إلى جانب أسعار معتدلة، فتستطيع أن تأكل في وسط إطلالة رائعة وجو خلاب، كما ينصح به الكثير.

معلومات عن مطعم The Big Man Konyaaltı

العنوان : Muratpaşa, Konyaaltı Cd. Atatürk Parkı İçi, 07050 Muratpaşa/Antalya, تركيا.

: Muratpaşa, Konyaaltı Cd. Atatürk Parkı İçi, 07050 Muratpaşa/Antalya, تركيا. رقم الهاتف : 36 46 244 242 90+

: 36 46 244 242 90+ مواعيد العمل: يعمل المطعم طوال الأسبوع من الثامنة صباحاً وحتى منتصف الليل.

مطعم Alara Restaurant Konyaaltı

هو أحد المطاعم بالحديقة والذي يملك إطلالة رائعة على البحر، ونظافة وطاقم عمل جيد، فتستطيع هناك أن تأكل طعام جيد وسمك رائع في أجواء لطيفة وأسعار مرتفعة بعض الشيء، وينصح به كثير من الزوار.

معلومات عن مطعم Alara Restaurant Konyaaltı

العنوان : Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Cd. Atatürk Parkı İçi D:25, D:8, 07050 Muratpaşa/Antalya, تركيا.

: Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Cd. Atatürk Parkı İçi D:25, D:8, 07050 Muratpaşa/Antalya, تركيا. رقم الهاتف : 01 01 247 242 90+

: 01 01 247 242 90+ مواعيد العمل: يعمل المطعم بشكل يومي بداية من الثانية عشر ظهراً وحتى منتصف الليل.

مواعيد العمل والأسعار في حديقة اتاتورك انطاليا

مواعيد العمل : تعمل الحديقة على مدار الأسبوع كله، على مدار الأربعة وعشرين ساعة.

: تعمل الحديقة على مدار الأسبوع كله، على مدار الأربعة وعشرين ساعة. أسعار الدخول: الدخول إلى الحديقة مجاني تماماً بدون رسوم.

عنوان حديقة اتاتورك انطاليا

تقع حديقة اتاتورك على الواجهة البحرية وذلك بين شاطئ كونيالتي وميناء كاليتشي، في مدينة انطاليا بتركيا، ويمكن أن تصل إلى موقعها بسهولة على خرائط جوجل، كل ما عليك فعله هو الضغط هنا.

وهنا نكون انتهينا من مقال اليوم عن حديقة اتاتورك انطاليا، وتعرفنا على ما يمكن أن نقوم به من أنشطة هناك، من تجول ورياضة ولعب والدخول إلى الملاهي وتناول الطعام وغيرهم، ونتمنى أن تنالوا وقتاً ممتعاً هناك.