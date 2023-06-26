أفضل 13 نشاط مميز في حديقة ارض العجائب في أنقرة

عند احتياجك للخروج عن المألوف وتغيير روتينك اليومي مع عائلتك نقترح عليك الذهاب إلى حديقة ارض العجائب في أنقرة، فهناك تجد كل ما تحتاج إليه من مناظر طبيعية هادئة تساعدك على تنفيس الضغوط، بالإضافة إلى منح الأبناء الفرصة للعب والحركة في مكان فسيح وآمن، كما يمكنكم سويًا الاستمتاع بأنشطة متعددة ومختلفة، ومع كل هذه المميزات لن يُكلفك الذهاب إلى الحديقة الكثير، وستعود من أرض العجائب وكأنك وُلدت من جديد.

لمحة حول حديقة ارض العجائب في أنقرة

منذ افتتاحها عام 2004 كانت حديقة ارض العجائب في أنقرة تخدم زائريها من كافة الأعمار على أكمل وجه، حيث تقع بمنطقة sincan على بعد 60 كم من مركز أنقرة، وتتسع على مساحة مليون و300 ألف م²، لذا تعد أكبر حديقة في أوروبا كلها وليس تركيا فقط.

توفر الحديقة فرص فريدة للاستمتاع وعيش تجارب جديدة للكبار والصغار؛ فهي مبنية بتصميم شبيه بأرض العجائب الشهيرة التي وصلت إليها أليس، تلك الفتاة الجميلة التي مرت بعدد من التجارب التي لم تكن تتخيلها يومًا، لذا تم تصميمها على هيئة عالم ديزني الرائع.

بمجرد عبور بوابة الحديقة تجد الزهور من أجمل الأشكال والأنواع منسقة بدقة وإتقان على الجانبين مع النباتات والأشجار المزهرة؛ مما يمنحك البهجة والسعادة مع استنشاق الشذى الرائع، كما أن الحديقة تحتوي على برك وبحيرات صافية وجميلة من الماء، والتي تم الاهتمام بتزيينها لتتخذ أشكال وتصاميم رائعة.

تتوزع في حديقة العجائب في أنقرة تماثيل كبيرة الحجم لعدد من الشخصيات الكرتونية المحببة للأطفال مثل الأقزام السبعة والأميرة فُلة، وكذلك السنافر وغيرها، وهذا ليس الأمر الوحيد المناسب للأطفال، فهناك ملاهي وأرجوحات وزحاليق وأماكن للركض واللعب وكل ما يحتاج إليه الأطفال.

الأنشطة في حديقة ارض العجائب في أنقرة

في هذه الحديقة تستمتع بأنشطة حيوية ممتعة جدًا، تناسب الكبار والأطفال؛ فهي موزعة إلى أقسام تم تصنيفها حسب ما تقدمه سواء كان نشاط رياضي أو ثقافي أو ترفيهي، وذلك بفضل مساحتها المترامية، ومن أبرز الأنشطة التي يمكنك الاستمتاع بها هناك ما يلي:

1- الاستمتاع بالمناظر الطبيعية

الحديقة بالكامل تم تنسيقها على أيدي المهرة من منسقي الحدائق، لذا هناك توزيع مميز للنباتات الجميلة والزهور حسب الأنواع والألوان، كما أنها تحتوي على بحيرات وشلالات، مما يوفر مناظر جذابة ومريحة للعيون، حتى أن الهواء هناك نقي ومتجدد ليساعدك على الخروج الكامل من أجواء المدن وأعبائها.

2- تناول المشروبات والأطعمة

هناك عدد من المقاهي التي تقدم خدمات مميزة داخل حديقة ارض العجائب يمكنك عن طريقها الحصول على مشروبات ساخنة أو باردة، إضافةً إلى الحلوى التي يشتهيها الأطفال وبعض الساندويتشات والوجبات الخفيفة، مع خدمة مميزة وأسعار مناسبة، اطلب فقط ما تريد وسيكون جاهزًا خلال دقائق معدودة.

3- ممارسة الرياضة

تتوافر داخل الحديقة ملاعب مجهزة على مستوى ممتاز لتتمكن من ممارسة اللعبة التي تحبها، وبفضل ذلك يُعدها الزوار أفضل الأماكن السياحية في أنقرة ؛ فهناك ملاعب للسلة، ولكرة القدم وكذلك التنس، فإن كنت من محبي أي لعبة من هذه الألعاب الجماعية ما عليك إلا الدخول للملعب، والاستعداد لمباراة مثيرة تنتهي بالفوز.

4- لعب الجولف

لعبة تعتمد على الهدوء والتحكم في النفس والحركات الحاسمة القوية وتتم ممارستها بهدوء ودقة، وهي متوفرة داخل حديقة أرض العجائب في أنقرة كإضافة مميزة، فالجولف يمنحك الهدوء والاتزان كما يتم في ملاعب مخصصة داخل الحديقة، وبممارستها تحت أشعة الشمس الرقيقة تستمتع وتتخلص من أي ضغوط تحملها.

5- ألعاب الأطفال

من الأقسام التي تجد إقبالًا كبيرًا بالحديقة، حيث يبدأ الأطفال بالقدوم إليها لتفريغ طاقاتهم وقضاء وقت مرح من خلال الأرجوحة والزحلوقة والركض والألعاب الشيقة الأخرى المتاحة في الحديقة، ولكن تأكد من منح أبنائك بعض الوقت ليستمتعوا بالأماكن الأخرى في الحديقة.

6- ركوب التلفريك

التلفريك من وسائل النقل الممتعة، وهو متوفر داخل حديقة أرض العجائب، ويتسابق الناس إليه لأنه يأخذك في رحلة تستمر حوالي 25 دقيقة يمر خلالها على مناطق جميلة وملونة بالزهور والنباتات الرائعة، ومع تنسيق الحديقة الرائع والتماثيل الملونة والبرك والبحيرات مع الشلالات سيكون المنظر من الأعلى رائعًا.

7- التقاط الصور

الصور تساعدنا على الاحتفاظ بأكثر اللحظات الجميلة بحياتنا، وفي مدينة العجائب في انقره كل شبر يستحق الاحتفاظ به كذكرى غير قابلة للنسيان، فخذ الكاميرا والتقط الصور بجوار البحيرات والورود، وأيضًا صور المناطق الطبيعية والتماثيل والتلفريك، وكل صورة ستمنحك قصة جديدة عن حديقة ارض العجائب، وتعيدك إليها مرارًا.

8- الجلوس بجوار الشلالات

الجلسة في هذا المكان ممتعة، تتابع نزول الماء والاستماع لصوته من الأمور المبهجة التي تحتاج للانتظار قليلًا للشعور بها بصورة كافية، فبالرغم من كونها صناعية إلا أنها مصممة بصورة فريدة وانسيابيها يميزها، وكل زوار الحديقة لا ينهون زياراتهم إلا بعد الذهاب للشلالات والتقاط الصور بجانبها هم وأصدقائهم وعائلاتهم كذلك، فاجلس لبعض الوقت، ولا تنس التقاط صورة.

9- ممارسة الركض

إن كنتَ من ممارسي الركض فهناك ممرات مجهزة وآمنة للركض في الحديقة وعلى مسافات واسعة ومفتوحة، وهناك المكان الأنسب لفعل ذلك، حيث تستنشق هواءً متجددًا نقيًا، وتركض تحت أشعة الشمس، وتستطيع فعل ذلك بصورة يومية بدون أي مشكلة.

10- ركوب الدراجات المائية

من ضمن الألعاب المخصصة لملاهي الأطفال، وهي عبارة عن عربات تحمل طفل واحد أو طفلين على الأكثر وتأخذ رحلتها في البحيرة على أن يتحكم بها الطفل الذي يضغط الدواسات بأقدامه لتستمر الدراجة في التحرك، وهي تجربة مفيدة للأطفال وتعزز لديهم الثقة بأنفسهم، لذا دع أطفالك يقودون تلك العجلات لمتعة أكبر.

11- التزلج على الجليد

رياضة من نوع خاص تجدها هناك في حديقة أرض العجائب، حيث تُخصص قاعة واسعة بمساحة كبيرة لتجهيز الجليد لحلبات التزلج خدمةً للمتزلجين، ويمكنك أن تحصل على مساعدة هناك من القائمين على المكان إن كنتَ تتزلج لأول مرة، وللحقيقة عليك تجربة هذا لأنها من أمتع الممارسات التي قد تجربها يومًا.

12- السباحة في الماء

يتمكن الطفل من استخدام "العوامات" للنزول في ماء البحيرات للعب في الماء لوقت محدد، وليس هناك أطفال لا يحبون اللعب في الماء بالتأكيد، لذا يجب أن تحضر للأولاد ملابس إضافية لأنهم لن يترددوا في تجربة السباحة داخل البحيرات، فهم في أرض العجائب.

13- حضور ملتقى ثقافي

تنظم في حديقة ارض العجائب في أنقرة العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، وهناك أعمال عديدة يتم التعريف بها أو إجراء النقاشات بشأنها، وكذلك بعض الأفلام، وهذه الأنشطة مقدمة خصيصًا لمحبي الثقافة والفنون، ويتم الإعلان عن مواعيدها بصورة منتظمة لكي يتمكن الزوار من المتابعة والاستفادة منها.

المطاعم في حديقة ارض العجائب في أنقرة

في الحديقة هناك مجمعات مطاعم ومقاهي تلقى عناية فائقة من العاملين عليها، تقدم أصناف شهية من المأكولات التركية والحلوى والمقبلات اللذيذة وكذلك المشروبات، يمكنك شراء طعامك وتناوله بينما تستكمل جولتك بالحديقة أو تجلس على أحد المقاعد وتستمتع بوجبتك وتطلب مشروب بارد عند الانتهاء، وهذه المطاعم تتوزع على أطراف حديقة ارض العجائب في أنقرة، وبصورة أدق تجدها بجوار البحيرات، وتقدم خدمات مميزة ووجبات لذيذة.

مواعيد العمل والأسعار في حديقة ارض العجائب في أنقرة

العمل في هذه الحديقة مستمر طوال اليوم، لا تغلق أبوابها بوجه مرتاديها، كما أنها تعمل طوال الأسبوع وعلى مدار فصول العام، وليس هناك أي من حدائق أنقرة تتميز بذلك غيرها، ولن تحتاج لدفع أي شيء للدخول إلى الحديقة، فهي مجانية تمامًا لذا تشهد إقبالًا كبيرًا من العائلات والأصدقاء، ودائمًا ما تستقبل زائريها بترحاب.

عنوان حديقة ارض العجائب في أنقرة

تقع الحديقة بمنطقة sincan بوسط مدينة أنقرة العاصمة التركية، وتفاصيل عنوانها كما يلي:

العنوان : Kavacık Subayevleri, Fatih Cd. 20/1, 06120 Keçiören/Ankara, تركيا.

: Kavacık Subayevleri, Fatih Cd. 20/1, 06120 Keçiören/Ankara, تركيا. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

استمتع بجولة غنية بالمناظر الطبيعية والألعاب في حديقة ارض العجائب في أنقرة، واصطحب أسرتك وأصدقائك لممارسة أنشطة فريدة في الحديقة، مع رسوم دخول مجانية وتفاصيل أخرى جذابة قدمناها لك في مقالنا، متمنيين زيارة رائعة وممتعة لك ولأسرتك.