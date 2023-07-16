أفضل 5 أنشطة في حديقة البحيرات السبع في بولو

السياحة في مدينة بولو بشكل عام شيء وفي حديقة البحيرات السبع في بولو شيء أخر، حيث تعد واحدة من أجمل الحدائق الموجودة في تركيا، لما فيها من تنوع كامل في الأشجار والنباتات وغير ذلك من الأشياء الأخرى المتمثلة في الأنشطة الموجودة فيها، لك أن تتخيل أن عدد الأشجار والنباتات الموجودة فيها تتعدى الـ200 شجرة.

حسب الإحصائيات التي تم إجراؤها على زوار حديقة البحيرات السبع في مدينة بولو فإن صحتهم النفسية تحسنت بشكل ملحوظ عن ما كانوا عليه قبل الزيارة، وربما السبب في ذلك هو تنوع الألوان في المكان، فكل الورود التي يمكنك تخيلها سوف تجدها في الحديقة، فإذا أردت حقاً تغيير النظرة الداخلية لك تابع وصف حديقة البحيرات السبع في بولو خلال الحيثيات الآتية.

حديقة البحيرات السبع في بولو تركيا

من أشهر الحدائق الموجودة في تركيا، تم تأسيسها في عام 1965م، وهي حديقة كبيرة من حيث المساحة وفريدة من جانب التنوع فيها، حديقة البحيرات السبع في بولو تشبه المحمية الطبيعية لتنوع النباتات فيها، أيضًا تضم ألوان عدة للورود فيها، هذا وتقع حديقة البحيرات في مركز مدينة بولو، وهي المقصد الأول للسياح سنوياً، سواء كانوا من أهل تركيا أم من دول أخرى، وللوصول لموقع الحديقة علي خرائط جوجل اضغط هنا.

لماذا سميت حديقة البحيرات السبع؟

تمت تسمية حديثة البحيرات السبع بهذا الاسم نتيجة وجود سبع بحيرات داخلها، هذه البحيرات موزعة في أرجاء الحديقة، والألوان الموجودة في الورد المحيط بكل بحيرة هي السبب في إضفاء الجمال عليها، تستطيع أن تجلس على حواف أي بحيرة تريدها وتلتقط صورة في المكان.

أنشطة حديقة البحيرات السبع في بولو

سياحة المكان تبدأ من المعالم السياحية الموجودة فيه، وإذا أردت اختيار مناطق سياحية في بولو لا تُنسى فإن حديقة البحيرات السبع Seven Lakes National Park ينطبق عليها ذلك، عند زيارتك إلى الحديقة سوف تتعرف على مجموعة من الأنشطة أو بالأحرى الوجهات السياحية المميزة داخل حديقة البحيرات السبع، وهذا بدوره سوف يزيد عامل المتعة أثناء الرحلة، فقد تابع أفضل الأنشطة الموجودة في الحديقة وحقاً سوف تعرف لماذا هي أجمل حدائق تركيا.

1- التجول في حديقة البحيرات السبع

في البداية عند زيارتك للحديقة قم بأخذ جولة سياحية في حديقة البحيرات السبع في بولو والاستمتاع بشكل الأشجار والزهور والنباتات الملونة في الحديقة، والتي من بينها أشجار ونباتات فريدة من نوعها ربما لأول مرة سوف تراها.

ليست النباتات والأشجار هي فقط ما ستراه في أولى الجولة السياحية بالمكان، بل سوف تشاهد العديد من الحيوانات مثل القط الجبلي والسناجب بالإضافة إلى متعة مشاهدة أجمل الطيور، ولا تستغرب من رؤية الطيور المنتشرة في حديقة البحيرات السبع حيث إنها أكثر ما يميز الحديقة، لدرجة أنها تُزين أشجار الظل.

2- مسابقات التصوير حديقة البحيرات السبع

من امتع الأنشطة التي يمكنك الاستمتاع بها هي مسابقات للتصوير التي يتم انعقادها داخل الحديقة أكثر من مرة في الأسبوع، وهي تنص على أن كل شخص لديه موهبة التصوير باحترافية مع توافر أدوات تصوير من كاميرا ومعدات مساعدة في ذلك، وعقبها يستطيع أي فرد أن يتقدم للمسابقة.

إضافةً إلى ذلك يمكن التخييم طوال أيام المسابقة الخاصة بالتصوير في حديقة البحيرات السبع في بولو ومتابعة التصوير في أي وقت من بدء المسابقة، ومن لا يشترك في المسابقة يمكنه أيضًا التخييم إما لمتابعة سير المسابقة كونه من الجمهور أو للاستمتاع بالرحلة داخل الحديقة فكل ذلك من الأنشطة المتاحة في المكان.

3- استئجار الأكواخ في البحيرات السبع

هناك عدد كبير من الأكواخ في حديقة البحيرات السبع في بولو تستطيع أن تستأجر أحدها في أي وقت تشاء، فهي تمتاز بالخصوصية الشديدة، لذا يُفضل المكوث فيها أغلب زوار الحديقة، فمن شأنها تيسير الوجود ليوم كامل في الحديقة دون القلق بشأن اختراق خصوصيتك في المكان، أو التطفل عليك من قِبل البعض، إنه نشاط مميز سوف يُسعدك حتماً.

4- الصيد في حديقة البحيرات السبع في بولو

هل أنت من محبي الصيد في البحر؟ في حال كانت الإجابة هي نعم فإن حديقة البحيرات السبع في بولو تركيا توفر بحيرات مليئة بالأسماك، بمقدورك أن تقوم بصيد هذه الأسماك، والتي من بينها سمك التروتة وأسماك السلمون، وغير ذلك من الأسماك المختلفة.

5- التزلج في البحيرات السبع في الشتاء

رياضة التزلج أو هذا الأمر الترفيهي متاح طوال الوقت، ولكن الزوار يتوافدون عليه في الشتاء أكثر من فصل الصيف، رياضة التزلج على الجليد ممتعة للغاية وحول وصفها فهي عبارة عن ثلوج تُغطي ارض الحديقة وتبدوا بشكل مميز.

خدمات حديقة البحيرات السبع في بولو

بالطبع هناك مميزات لكل مكان سياحي تذهب إليه، وهذا ينطبق على حديقة البحيرات السبع في بولو والتي تقدم مجموعة مميزة الخدمات أبرزها ما يلي:

مساحة جميلة التنزه مناسبة للتخييم، بمقدورك رفع أكثر من خيمة في المكان.

حمامات مناسبة للأطفال والكبار على حدٍ سواء.

مساحة مخصّصة للنزهات، عالية الجمال، بوسائل ترفيه مختلفة.

هل يوجد فنادق قريبة من البحيرات السبع؟

‏نعم هناك أكثر من فندق قريب من حديقة البحيرات السبع في بولو من بينها فندق سويلو الذي ينتمي إلى فئة 4 نجوم، حيث يبعد عن الحديقة مسافة 12.2 كيلو متر.

أيضًا هناك فندق منتجع سبا غزال فئة 5 نجوم، وهذا يبعد عن حديقة البحيرات السبع مسافة 18.4 كيلو متر.

انتهت مقالتنا السياحية حول حديقة البحيرات السبع في بولو والتي أوضحنا فيها كم الجمال الطبيعي من صنع الله، ونود لفت النظر إلى شيء مهم وهو أن الوقت الأفضل لزيارة حديقة البحيرات السبع في بولو في الخريف والصيف، حيث الأجواء أجمل وتكاد تُمثل لوحة فنية وليست مجرد حديقة.