أفضل 12 نشاط في حديقة الحيوانات في اسطنبول

تشتهر مدينة اسطنبول بكثرة حدائقها ومنتزهاتها والتي تعد متنفساً طبيعياً لسكانها وزوارها من الخارج، ومن أهم وأفضل الحدائق حديقة الحيوانات في اسطنبول فاروق يالجين الواقعة في قلب اسطنبول والتي تمتاز بكونها من أهم المقاصد السياحية ورمز للترفيه والتسلية للعوائل والأطفال، وأطلق عليها تسمية حديقة حيوانات فاروق يالجين نسبة إلى السيد فاروق والذي كان مولعاً منذ صغره بحبه وشغفه للحيوانات والطبيعة، وعند عودته من سويسرا في أوائل الخمسينيات قام بإنشاء حديقة حيوانات في اسطنبول لتكون أول حديقة حيوان في تركيا بأسرها وسماها باسمه وأمضى وقته في تطويرها وفي إجراء أبحاث في عالم الأحياء وكتابة الكتب العلمية وتوفي سنة 2008م ليترك خلفه واحدة من أجمل الحدائق والمحميات الطبيعية للحياة البرية في اسطنبول.

وتضم حديقة الحيوان في اسطنبول حوالي 3000 من الحيوانات تتبع لحوالي 300 فصيلة؛ سواء البرية منها والمفترسة والأليفة والمهددة بالانقراض، وفيها أعداد كبيرة من الطيور تصل إلى 135 نوع، وفيها بحيرة صناعية كبيرة تضم العديد من الكائنات المائية والزواحف البرمائية والأسماك، وعندما يدخل الزائر الحديقة سيسحر بجمال طبيعتها حيث المسطحات الخضراء والنباتات والأزهار الملونة الجميلة والتي يصل عددها إلى قرابة 250 نوع معروف ونادر، ولقد أصبحت حديقة فاروق يالجين من أبرز حدائق أوربا، وإحدى أعضاء الرابطة الأوربية لحديقة الحيوانات وحدائق الأحياء المائية، وتم ترخيصها من قبل وزارة الغابات لتكون مركزاً مهماً للمحافظة على الحياة النباتية والحيوانية غير هادف للربح.

الأنشطة الترفيهية في حديقة الحيوانات في اسطنبول

تتعدد الأنشطة الترفيهية الموجودة في حديقة الحيوان في اسطنبول حيث يستطيع الزوار تجربة أشياء فريدة من نوعها وعيش لحظات إثارة وتشويق عند زيارتها، وبما أنها أحد مراكز السياحة في اسطنبول فلقد تم الاهتمام بموضوع المرافق الخدمية فيها لتلبية احتياجات الجميع وتوفير وسائل الراحة لهم وتطويرها بشكل مستمر، ومن أبرز هذه الأنشطة:

1- مكان رائع للتنزه

عند الدخول إلى حديقة حيوانات فاروق يالجين سيبدأ الزائر برحلة رائعة، والتجول ضمن أرجائها لاستكشاف كل شيء فيها من حيوانات ونباتات، والتمتع بمناظرها الطبيعية الخلابة ومسطحاتها الخضراء، والتأمل بسحر المكان واستنشاق الهواء العليل والمنعش والاندماج مع الطبيعة وعيش لحظات خيالية فيها.

2- التعرف على الحيوانات الموجودة فيها

تعتبر حديقة فاروق يالجين من حدائق في اسطنبول التي تضم الكثير من الحيوانات الأليفة والمفترسة والمهددة بالانقراض والنادرة، وتجد فيها تجمعاً واسعاً لهذه الحيوانات بحيث يتعرف الزائر فيها على الغزلان والثعالب والدببة والفهود والنمور والأسود والزرافات والقردة والخرفان والقطط والكلاب والدجاج والبط والتماسيح النهرية والسلاحف والفقمات، إضافة إلى رؤية حيوانات غريبة مثل البطريق الإفريقي والبجعة السوداء والنمر السيبيري ووحيد القرن الهندي وتمساح التنين وغيرها، وبالتالي سوف يشاهد الزائر حيوانات لم يكن يراها سوى على شاشة التلفزيون.

3- القيام بجولة في القوارب

تحتوي البركة الصناعية في حديقة الحيوانات في اسطنبول على مجموعة قوارب صغيرة يمكن القيام عبرها برحلة مميزة ضمن الحديقة لتأمل سحرها وجمال مناظرها ومشاهدة حيواناتها ونباتاتها.

4- منطقة ألعاب للأطفال

تضم حديقة فاروق والتي هي أفضل حديقة حيوانات في اسطنبول منطقة مخصصة لألعاب الأطفال، والتي تضم ألعاب ترفيهية ومسلية لهم بهدف توفير أوقات مليئة بالمرح والفرح وتفريغ طاقتهم الحركية في هذه الألعاب.

5- إطعام الحيوانات

يمكن ممارسة هواية جميلة وهي إطعام الحيوانات في حديقة حيوان في اسطنبول فاروق يالجين، حيث تضم الحديقة العديد من الفصائل الحيوانية المثيرة للإعجاب مثل حيوان اللاما والغزلان والقرود، ويستطيع الزائر الاستمتاع بإطعام الحيوانات الأليفة والأهلية مع ضرورة الانتباه إلى ضرورة الابتعاد عن الحيوانات المفترسة.

6- التقاط الصور التذكارية

عند زيارة حديقة حيوان في اسطنبول يالجين سيجد الزائر العديد من المشاهد الطبيعية الخلابة والحيوانات الجميلة والنادرة والنباتات المذهلة التي يمكن تخليدها بالتقاط صورة فوتوغرافية، إضافة لذلك تضم الحديقة تماثيل ومجسمات كبيرة لحيوانات برية قديمة عاشت في العصور الحجرية مثل الديناصورات والتقاط صورة بجانبها شيء مذهل ومثير.

7- استكشاف عالم الطيور في الحديقة

تحتوي الحديقة على عالم كبير من الطيور والتي يصل عددها إلى 135 نوع، حيث تسمع صوت العصافير المغردة في سماء الحديقة، وتشاهد طيور جميلة ونادرة مثل الطاووس والبجعة السوداء وطائر الفلامينغو والنورس الأزرق والنسر الكبير وطائر القرن الأمريكي واللقلق وغيرها.

8- مشاهدة أحواض السمك الكبيرة

يمكن مشاهدة فصائل متنوعة من المخلوقات البحرية الجميلة والنادرة، والتي يصل عددها إلى حوالي 19 نوع من خلال وجود حوض سمكي كبير داخل حديقة الحيوانات في اسطنبول، والذي يبدو كأنه شاشة كبيرة تعرض فيلماً وثائقياً لأجمل الكائنات البحرية.

9- زيارة المقاهي والمطاعم

يمكن الاستمتاع بجلسات مثيرة ومسلية وتناول الأطعمة والمشروبات اللذيذة ضمن المقاهي والمطاعم الموجودة حديقة الحيوانات في اسطنبول، والتي تقدم أشهى المأكولات التركية والعالمية والوجبات الخفيفة والمقبلات والمشروبات والعصائر وبأسعار مناسبة.

10- إقامة حفلات الميلاد

تتيح حديقة الحيوانات فاروق يالجين إقامة حفلات أعياد الميلاد وتخليد لحظات رائعة في ظل الطبيعة الخلابة وسحر المناظر وجمالها.

11- حضور برامج ثقافية وتعليمية

تعمل الحديقة على تعليم الزائرين طريقة إطعام الحيوانات وتغذيتها والتعرف عليها وعلى أنواعها وفصائلها والمهدد بالانقراض منها بوجود مرشدين خاصين يقومون بجولة تعليمية معهم، كما أنها تجذب الزوار بتوزيع هدايا وجوائز تحفيزية، ويوجد فيه يوم خاص لرؤية الحيوانات النادرة والتي يخشى عليها من الانقراض.

12- الجلوس تحت ظلال الأشجار

يعيش الزوار لحظات سعيدة ضمن حديقة الحيوانات في اسطنبول حيث تنتشر ضمن الحديقة أماكن مخصصة للجلوس والاسترخاء مؤلفة من مقاعد وكراسي وطاولات، أو يمكن الاستلقاء على العشب الأخضر تحت ظلال الأشجار الوارفة والاستمتاع بمناظر الطبيعة واستنشاق الهواء العليل.

المطاعم الموجودة في حديقة الحيوانات في اسطنبول

تجد داخل حديقة الحيوانات في اسطنبول فاروق يالجين العديد من المطاعم والتي تقدم وجبات سريعة وخفيفة وساندويتش وفطائر ومعجنات مع العصائر والمشروبات اللذيذة ليتسنى للزوار أخذ فترات استراحة وتمضية أوقات سعيدة ضمن جلسات عائلية لطيفة مطلة على الحديقة ومناظرها الطبيعية الخلابة، كما أنه يوجد ضمن الحديقة أكشاك صغيرة لبيع الآيس كريم والمثلجات والسناكات المسلية للطفل، وهناك متجر لبيع ألعاب الأطفال والهدايا التذكارية الجميلة.

مواعيد العمل في حديقة الحيوانات في اسطنبول

تفتح حديقة الحيوانات فاروق يالجين أبوابها في جميع أيام الأسبوع من يوم السبت إلى يوم الجمعة من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 5 مساء.

الأسعار في حديقة الحيوانات في اسطنبول

يبلغ سعر الدخول لحديقة الحيوانات في اسطنبول بالنسبة للأشخاص البالغين حوالي 160 ليرة تركية، وللأطفال من عمر 4 - 17 سنة حوالي 100 ليرة تركية، أما الأطفال الذين أعمارهم تقل عن ثلاث سنوات فإن دخولهم يكون مجاني.

وسائل التواصل المتاحة في حديقة الحيوانات في اسطنبول.

رقم الهاتف: 902626536666+

902626536666+ موقع الحديقة الالكتروني: اضغط هنا.

عنوان حديقة الحيوانات في اسطنبول

تقع حديقة فاروق يالجين في منطقة دارجا في اسطنبول في القسم الآسيوي بخليج أزيت بولاية كوجايلي وتبعد عن مركز مدينة اسطنبول حوالي ٤٥ دقيقة بالسيارة، ويمكن الوصول إليها بركوب الباص الخاص بالحديقة من ميدان تقسيم ومن ثم الاتجاه إلى محطة أوزن تشاير، وبعدها يقوم الراكب بأخذ الحافلة رقم il30 ومن ثم النزول ضمن محطة اسبينلي سباهي، وبعدها ركوب الباص رقم 16B والنزول ضمن محطة السلطان محمد، والحديقة قريبة من العديد من المولات المهمة والأسواق الجميلة والفنادق المعروفة مثل فندق بايراموغلو ريزورت وفندق جزيرة باردايس، وتستطيع الوصول إلى موقع الحديقة على خريطة جوجل عبر الرابط التالي.

في نهاية هذا المقال تعرفنا على حديقة الحيوانات في اسطنبول فاروق يالجين، والتي تعد من أهم الحدائق الحيوانية في أوربا وتركيا بما تضمه من أنواع حيوانية مميزة ومناظر طبيعية خلابة ونباتات وأشجار جميلة، وتم ذكر الأنشطة الترفيهية والمرافق الخدمية ضمن الحديقة ومواعيد العمل فيها وأسعار الدخول إليها.