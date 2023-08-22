أفضل 10 أنشطة مميزة في حديقة الملك فهد الرياض

تذخر مدينة الرياض بكثير من الحدائق الغنَّاء والتي لا مجال للمقارنة بينها، فلكل منها مميزات تجعلها الأكثر زيارةً وتفضيلًا، ومن أشهرها حديقة الملك فهد الرياض التي تُعتبر ملاذًا للأفراد والعوائل، تأتي في مُحيط مكتبة الملك فهد، وتُوفر أجواء مُذهلة من الراحة والهدوء، بمنأى عن ضوضاء وصخب المدينة والازدحام ناهيك عن توفيرها عددًا ليس بالقليل من الأنشطة الترفيهية، وتقع الحديقة على أرض تُقدر مساحتها بحوالي 32 ألف متر مربع، فعلى الرغم من كونها ليست من الحدائق ذات المساحة الشاسعة إلا أنها تستوعب عدد كبير من الزوَّار في الوقت ذاته، وهو ما يعزو إلى امتلاكها الكثير من المرافق والأنشطة، وهو ما نوافيكم به أدناه.

الأنشطة الترفيهية في حديقة الملك فهد الرياض

تُعتبر حدائق الرياض من المزارات التي لا يُمكن تفويتها عند تجربة السياحة في الرياض، حيث تُضفي الكثير من المتعة والهدوء لمُحبي أجواء الطبيعة الخلابة، ولعلَّ من أفضلها حديقة الملك فهد بالرياض، حيث يجد فيها الزائر الصفاء النفسي وضالّته من الترفيه، فتنفرد بذاتها بمناظر خلابة ومسطحات خضراء مُريحة للنفس، ولكي يستمتع بها الزائر عليه التخطيط المُسبق ليومه هناك، ليتطرق إلى كافة ما تضمه الحديقة من أنشطة ومرافق متنوعة، فقد تمكنت من توفير العديد من الأنشطة التي تتناسب مع الأطفال والعوائل، عوضًا عن اقترابها من المكتبة وهو ما يُمكن استغلاله في القراءة في أجواء الطبيعة الساحرة، وتمتاز لكونها مُصممة لتستوعب الأطفال في مساحات مُخصصة، حيث تُوفر كل ما يشتهونه من ألعاب وترفيه، لتكون وجهة مسلية لهم فلا تُصيبهم رتابة قط، ولتلك الأسباب استطاعت حديقة الملك فهد الرياض جذب انتباه الكثيرين من ساكني المملكة أو زوَّارها الأجانب، لتكون مُتنفسًا لهم بتقديم أفضل خدمة ممكنة، وأتت أنشطتها على النحو التالي:

1- التنزه في المساحات الخضراء

في نُزهة مميزة يُمكن استكشاف سحر الحديقة الذي يأسر الأنظار، فحديقةٌ مثل حديقة الملك فهد لا غنى عن استكشافها في مُستهل الزيارة، فهي تمتاز بمساحاتها الخضراء الواسعة التي تُتيح فرصة التجول بين أركانها، للاستمتاع بمناظرها الطبيعية، والتأمل في طبيعتها الساحرة من بديع الخالق، ناهيك عن استراق النظر إلى أشجار النخيل الشاهقة، والتي تُريح النفس بمجرد رؤيتها، كما يجد البعض شغفه في الجلوس على العشب، وكأنَّ الطبيعة في الحديقة تحتضن زوَّارها.

2- زيارة المسطحات المائية الاصطناعية

على الرغم من أنَّ الحديقة لا تحتوي على بحيرة أو مسطح مائي طبيعي، إلا أنها استعاضت ذلك بتوفير مسطحات مائية اصطناعية تتناسب مع الأطفال على نحو الخصوص، حيث يستمتعون بالانزلاق فيها، ومن الجدير بالذكر أنَّ حديقة الملك فهد الرياض مُحاطة بأسوار آمنة، وهو ما يجعل الأطفال بمأمن عند الدخول إلى تلك المُسطحات، وتلك الأسوار النباتية ترسم حدود الحديقة بشكل مميز وجميل.

3- الذهاب إلى منطقة النوافير

في حديقة حي الملك فهد الرياض توجد منطقة تُسمى بمنطقة النوافير، حيث تكثر فيها نوافير المياه ذات الشكل الجمالي الفريد، وهو ما يُخوِّل للزوار الجلوس على جنبيها، في أي من المقاعد المتوافرة المريحة، للاستمتاع بجمال منظرها، مع العلم أنَّ المقاعد حول النوافير مُبتكرة ومعاد تدويرها، وهو ما يُميز الجلسة مع هدير المياه واحتساء المشروب المفضل، ومن الجدير بالذكر أنَّ الحديقة تحتوي على 3 نوافير مُزينة بأجمل حجارة طبيعية في محيطها، وتعمل تلك النوافير على تخفيف حدة الطقس الحار في المكان بُرمته، وتلطيف الأجواء، وهو ما جعل الكثير من الزوَّار يُفضلون الجلوس على مقربة منها.

4- التقاط الصور التذكارية

بالنظر إلى تلك المناظر الرائعة التي تُوفرها الحديقة من وحي الطبيعة، فإنها بحق تكون من الوجهات المثالية المُفضلة لالتقاط الصور التذكارية، تخليدًا لليوم الرائع في الحديقة الساحرة، مع التنوع في المناظر التي يُمكن التصوير أمامها، سواء منطقة النوافير أو أمام الشلال الساحر إبَّان الليل، وبجانب أشجار النخيل العالية أو المُسطحات المائية وبجانب المعالم الأخرى مثل برج الساعة وغيرها الكثير.

5- حضور الفعاليات

لا تقتصر حديقة الملك فهد الرياض على ما تُوفره من أماكن للعب والترفيه، فهي تمتاز بإحياء بعض الاحتفالات أو المهرجانات بين الفينة والأخرى، حيث تُقام مثل تلك الفعاليات على الدوام، ناهيك عن التي تُقام في المسرح المرفق بالحديقة.

6- زيارة مسرح الحفلات الموسيقية

هو المسرح المرفق بالحديقة، والذي تم إعداده وتجهيزه بأحدث تقنيات الصوت والإضاءة، ليكون وجهة مثلى عند حلول المساء لزائري الحديقة، كما أنه يُقدم عروضًا موسيقية حية في بعض الأوقات.

7- تجربة ألعاب الأطفال

في كل ركن من أركان الحديقة يوجد قسم للأطفال، حيث تحتوي على ما يقرب من 6 ملاعب للأطفال، ويُترك الحرية للطفل اختيار ما يرغب من الألعاب التي تُثير فضوله لتجربتها، فهي ألعاب مُعدَّة على قدر من الأمان وتتناسب مع مختلف المراحل العمرية الصغيرة، ليتمكن الأطفال عند زيارتهم لحديقة الملك فهد الرياض من قضاء ساعات طويلة من الترفيه والمرح، مع العلم أنَّ الحديقة تحتوي على ألعاب ربما لا يجدها الزائر في حديقة أخرى، وهو ما يُميزها.

8- قيادة السيارات الكهربائية

يعتبرها بعض الزوار من الألعاب الخطيرة نسبيًا لصغار السن، وهو ما يجعلها ملائمة لمن هم في مراحل طفولية مُبكرة، حيث تتسنى قيادة السيارات الكهربائية في بعض أقسام من الحديقة، مع تمكن الأطفال من قيادتها في أرجاء متعددة مما يُتيح لهم حرية الحركة، كما أنَّ لها أنواع منها رباعية العجلات، وتُعتبر بدورها من أفضل الأنشطة التي تشهد إقبالًا من الأطفال عند زيارة الحديقة.

9- استئجار الدراجات

في منتزه الملك فهد الرياض يوجد مسارات مخصصة لتأجير الدراجات المخصصة للأطفال والبالغين، ناهيك عن وجود بعض المسارات لممارسة التمارين الرياضية من المشي والركض وما شابه، وهو النشاط الأفضل لمن يقوم بزيارة الحديقة في الصباح الباكر، كما تُتيح أيضًا القيام بالمسابقات التنافسية بين الأصدقاء، مع العلم أنَّ الدراجات تتنوع بين العادية والكبيرة والإلكترونية والاسكوترات وما شابه.

10- استئجار الجلسات الأرضية

تستمد حديقة الملك فهد شكلها الجمالي من أرضيتها المكسوة بالعشب الأخضر الذي يتخلله أشجار النخيل العالية، باعتبار أنَّ حديقة الملك فهد تُعتبر أفضل حدائق الرياض العائلية فإنها تُوفر للعوائل استئجار جلسات أرضية في أماكن مناسبة، على أنَّ الإيجار يكون بالساعة، وهو ما يُضفي خصوصية مُريحة لمُحبي الاستمتاع في أجواء الطبيعة، وهي الجلسات التي تُتيح للعوائل تناول الوجبات الخفيفة من أي من المطاعم القريبة.

مطاعم حديقة الملك فهد الرياض

بالنظر إلى أنَّ حديقة الملك فهد في الرياض تُعتبر من أجمل الحدائق الغنية بالأنشطة الترفيهية التي تتناسب مع الأطفال والكبار، فإنها كذلك تحتوي على الكثير من المرافق التي تجعلها مزارًا ترفيهيًا متكاملًا، حيث تحتوي على مرافق عامة كالحمامات المخصصة للنساء وأخرى للرجال، والمقاهي والمطاعم وموقف للسيارات، ناهيك عن وجود بعض المحال الصغيرة لبيع المأكولات والمشروبات ومعروضات أخرى من الهدايا التذكارية، وننصح بعد الانتهاء من الأنشطة السابقة زيارة المطاعم القريبة من حديقة الملك فهد الرياض، والتي تتنافس في تقديم ما يُرضي الزوَّار، ومن أبرزها:

مطعم التنين الذهبي : يبعد عن الحديقة بمسافة 800 متر، ويُقدم مختلف الأصناف بأسعار تنافسية.

: يبعد عن الحديقة بمسافة 800 متر، ويُقدم مختلف الأصناف بأسعار تنافسية. مطعم يلمز : يتناسب مع العوائل، ويُقدم الوجبات الرئيسية من المشاوي والطواجن والشاورما بأنواعها.

: يتناسب مع العوائل، ويُقدم الوجبات الرئيسية من المشاوي والطواجن والشاورما بأنواعها. مطعم بيتزا روما : يُوفر أنواعًا من الباستا والمعجنات، ويقترب من مكتبة الملك فهد الوطنية، وجلساته متعددة.

: يُوفر أنواعًا من الباستا والمعجنات، ويقترب من مكتبة الملك فهد الوطنية، وجلساته متعددة. مطعم دوح للأكلات الجنوبية : من أقرب المطاعم للحديقة، ويوفر أصنافًا متنوعة للزوار.

: من أقرب المطاعم للحديقة، ويوفر أصنافًا متنوعة للزوار. مطعم شاورما : مطعم مخصص للوجبات السريعة، ونال استحسان الزوَّار.

: مطعم مخصص للوجبات السريعة، ونال استحسان الزوَّار. مطعم ميفا : من أقرب المطاعم لحديقة الملك فهد، ويُقدم خدمة التوصيل والإيصال إلى السيارة.

: من أقرب المطاعم لحديقة الملك فهد، ويُقدم خدمة التوصيل والإيصال إلى السيارة. كوكيز آند دريمز : يُقدم الكوكيز بنكهاته الرائعة ومكوناته عالية الجودة، فيُنصح بتجربته، وتعامل طاقم العمل أكثر من رائع.

: يُقدم الكوكيز بنكهاته الرائعة ومكوناته عالية الجودة، فيُنصح بتجربته، وتعامل طاقم العمل أكثر من رائع. مطعم بيتزاريا بازيليكو: يُعتبر من أشهر مطاعم البيتزا القريبة من حديقة الملك فهد، ويُقدم أصنافًا أخرى من الحلويات نالت استحسان الزوار.

يُعتبر من أشهر مطاعم البيتزا القريبة من حديقة الملك فهد، ويُقدم أصنافًا أخرى من الحلويات نالت استحسان الزوار. مطعم Details POTOTOE: المطعم مُخصص للوجبات السريعة لاسيما البطاطا المقلية وما شابه، ويُمكن تجربته.

المطعم مُخصص للوجبات السريعة لاسيما البطاطا المقلية وما شابه، ويُمكن تجربته. آيس كريم عبد الله: من أبرز المطاعم القريبة من حديقة مكتبة الملك فهد، ويمتاز بتقديمه المثلجات بنكهات رائعة.

من الجدير بالذكر أنَّ الحديقة تتمتع بوجود بعض العربات المُتنقلة، والتي تقوم ببيع الوجبات الخفيفة والشريعة، ناهيك عن أنواع أخرى من المشروبات الطازجة والساخنة والمثلجات والآيس كريم، وتلك الأصناف هي التي تتناسب مع أجواء الحديقة، حيث يُمكن شراء أي منها لجميع أفراد العائلة بأسعار مناسبة عوضًا عن الذهاب لأي من المطاعم القريبة من حديقة الملك فهد الرياض، كما نُشير إلى أنَّ هناك عدة فنادق قريبة من حديقة الملك فهد، والتي تُوفر للأجانب الإقامة في أي منها بعد الانتهاء من زيارة الحديقة، مثل فندق بريرا العليا الذي يبعد عنها بمسافة 160 متر فقط، أو فندق الفيصلية الذي يقع في شارع العليا ويبعد عن حديقة الملك فهد بحوالي 1.2 كيلو متر.

مواعيد العمل والأسعار

من الجدير بالذكر أنَّ حديقة الملك فهد لا ينطبق عليها أي شروط خاصة بمواعيد دخولها والخروج منها، حيث يُمكن زيارتها يوميًا على مدار الساعة، لكن ما ينطبق عليه بعض الشروط الخدمات التي تحتوي عليها، فعلى سبيل المثال هناك توقيت لاستئجار الدراجات فلا تتسنى في أوقات متأخرة من الليل وهكذا؛ لذا على من يرغب في زيارتها التحقق المُسبق من مواعيد تلك الخدمات، مع العلم أنَّ زيارته للحديقة ذاتها للاستمتاع في مساحاتها الخضراء يكون متى شاء، وثمَّة حدائق جميلة في الرياض لا تحتاج إلى رسوم لدخولها فهي مفتوحة أمام الزوار دون الحاجة إلى شراء أي تذاكر مُسبقة تمامًا مثل حديقة الملك فهد الرياض، حيث يُمكن للجميع دخولها مجانًا، هذا عن الدخول أما بصدد الحصول على أي من الخدمات التي تُقدمها أو استخدام المرافق التي تحتوي عليها فمنها ما هو مأجور يكون نظير مبلغ مالي، على غرار استئجار ألعاب الأطفال وما شابه.

عنوان حديقة الملك فهد الرياض

تُحيط الحديقة بمكتبة الملك فهد العملاقة والتي يُمكن عدّها أكبر مكتبات المنطقة فهي ذات حجم كبير وتصميم فريد، وبالتالي تمتاز حديقة مكتبة الملك فهد الرياض بموقعها الحيوي، لتكون من الحدائق المميزة التي يتردد عليها الزوار يوميًا من كل مكان، وتقع بدورها في حي العليا الرياض ويُمكن الدخول إليها عبر البوابة الرئيسية الواقعة على طريق العليا، ولا تنتهي الجولة السياحية عند الحديقة، فيُمكن زيارة المعالم القريبة منها مثل متحف قصر المصمك على بعد 8.83 كيلو متر، ومنتزه الملك عبد الله على بعد 8.70 كيلو متر، كما يُمكنك الاستعانة بموقع حديقة الملك فهد الرياض على خرائط جوجل من هنـا.

هكذا يُمكن أن يكون قلب العاصمة الرياض وجهة مميزة لبدء الترفيه بزيارة حديقة الملك فهد الرياض التي صُنفت كواحدة من أبرز عوامل الجذب السياحي، وهو ما تجلى في تردد الزوار عليها لاسيما في الإجازات الرسمية والعطلات للاستمتاع بأجواء مرغوبة من الهدوء والترفيه في آن واحد، وهو ما استطعنا الإلمام به أعلاه بذكر أهم الأنشطة التي يُمكن ممارستها، ناهيك عن المرافق التي تحتضنها.