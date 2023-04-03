أفضل 7 أنشطة ترفيهية في حديقة توب كابي اسطنبول

لكل محبي السياحة في تركيا، إليكم هذه الحديقة الرائعة التي يزورها ملايين من الأشخاص سنويًا، سواء من داخل البلد أو من خارجها، وهي حديقة توب كابي أو ما تعرف بحديقة البانوراما، هذه الحديقة إلى جانب أنها مكان ترفيهي مميز يجذب عدد كبير من الأشخاص لزيارته يوميًا، إلا أنها فرصة لزيادة عدد الأنشطة التي يمكنك القيام بها على مدار اليوم، ستجذبك الحديقة لقضاء أكبر وقت ممكن بداخلها، حيث يوجد بها الكثير من المناظر الطبيعية والأشجار المورقة دائمًا والمليئة بالخضرة، مع وجود صوت زقزقة الطيور المغردة في الخلفية التي تشعرك وكأنك في مكان منفصل عن العالم.

تعد حديقة توب كابي هي المكان الأمثل لإعادة الهدوء النفسي إلى داخلك، فإذا قررت أن تجعلها وجهتك في الزيارة القادمة، فقد اتخذت القرار الصائب، والآن هيا بنا لنتعرف على حديقة توب كابي بكل تفاصيلها بداية من عنوانها بالتفصيل وأسعار الدخول وكذلك الأنشطة المختلفة التي يمكنك ممارستها داخل الحديقة.

الأنشطة الترفيهية في حديقة توب كابي

تعد حديقة توب كابي من أهم الأماكن السياحية في اسطنبول، حيث توجد في مكان مميز داخل مدينة اسطنبول قريب من المواصلات لكل الأرجاء، التي تسهل عليك الذهاب إليها في وقت قياسي، كما أن لها شهرة واسعة بسبب ما تحتوي عليه من مناظر طبيعية خلابة تغسل العين والعقل وتعيدهما للحياة مرة أخرى، وعلى الرغم من أن حديقة توب كابي في الفاتح تعد من الحدائق القديمة في مدينة اسطنبول، إلا أنها لا زالت محتفظة برونقها وجمالها حتى يومنا هذا، وعلى الرغم أيضًا من اتساع مساحتها، إلا أنك سترغب في مشاهدة كل ركن فيها ولن تمل منها مطلقًا، فحتى تتعرف على حديقة توب كابي بطريقة مناسبة عليك القيام ببعض الأنشطة داخلها لتستكشف معالمها ولتتعرف على جمالها الحقيقي والسحر الموجود داخلها، ومن أهم تلك الأنشطة ما يلي:

1- التعرف على التاريخ التركي

يوجد داخل الحديقة متحف البانوراما التاريخي، والذي يحتوي على العديد من الآثار التركية، التي تجعلك تستشعر التاريخ التركي وكأنك تعاصره، حيث يحتوي على بعض من التماثيل للعديد من الشخصيات التركية، وكذلك بعض من الآلات التي استخدمت قديمًا في حروب الدولة العثمانية أثناء الفتوحات.

2- ممارسة التأمل الذهني

إذا كنت ممن يعانين من الضغط النفسي سواء في العمل أو في الدراسة أو في الحياة بشكل عام، لن تجد مكان أفضل من حديقة توب كابي في اسطنبول لتتخلص من كل هذه الضغوطات التي تؤرق حياتك والتي تسلب منك أجمل لحظاتها، ففي هذه الحديقة ستستعيد الهدوء النفسي والذهني ويمكنك أن تقوم بممارسة تمارين اليوجا داخل الحديقة التي تبعث على الراحة النفسية وإعادة التوازن النفسي، وذلك من خلال ممارستها مع أصوات العصافير المغردة وصوت الأشجار المميز، والتأمل في المناظر الطبيعية حيث الخضرة والماء فقط.

3- ممارسة الرياضة

يساعد الهواء النقي داخل الحديقة على ممارسة الرياضة بشكل مناسب وبالطريقة الصحيحة، بدءًا من رياضة المشي أو الجري، فالمنظر الشيق هناك سيجعلك لا تمل ولا تكل من السير مهما بلغت مسافات طويلة، خاصة وأنك تتنفس الهواء النقي الخالي من الملوثات الصناعية التي نراها في عصرنا هذا، ومن الجدير بالذكر أن الحديقة قامت بخصيص أماكن لممارسة التمارين الرياضية، فقد خصصت مسارات طويلة للركض وأخرى للمشي، وكذلك يوحد داخلها صالات رياضية تمكنك من ممارسة الرياضة التي تفضلها بداخلها، مع وجود جو من التشجيع من قبل القائمين على هذه المناطق الرياضية، حقًا سيكون من الممتع ممارسة الرياضة في مثل هذا الجو.

4- التقاط الصور التذكارية في أرجاء الحديقة

عليك انتهاز الفرص، ويعد الذهاب لحديقة توب كابي باسطنبول من أكبر الفرص، خاصة وأنك في أجمل حدائق في اسطنبول، فلا يجب أن يمر اليوم دون أن تلتقط الصور التذكارية، فيجب أن تقوم بجمع كل الأصدقاء والأهل وتلتقطون بعض من الصور التي تخلد للذكرى، ويجب أن تنفرد بنفسك أيضًا لتلتقط صورًا خاصة بك، فلن تجد مكان أجمل من هذا لالتقاط الصور التي تخلد للأبد.

5- الجلوس وسط الطبيعة

من أبسط الأنشطة التي يمكنك القيام بها داخل حديقتنا الرائعة هو الجلوس في الحديقة، فقد قامت إدارة الحديقة بتخصيص مقاعد للجلوس مريحة ومطلة على أجمل المناظر الموجودة في الحديقة، يمكنك الجلوس عليها أثناء الاستراحة، أو تناول بعض المشروبات.

6- التجول في أرجاء الحديقة

لن تستطيع التوقف عن التجول في توب كابي، لما تراه من مناظر ساحرة وطبيعة خلابة، خاصة وإذا اصطحبت شخصًا من المقربون لك، فلن تستطيع إنهاء السير أو إيقاف التحدث أثناء تجولك في الحديقة لما يبعثه المكان من راحة نفسية وسرور داخل النفس، مما يجعل للحديث طعم آخر.

7- الاستمتاع بمنطقة الألعاب

يوجد داخل حديقة توب كابي منطقة ألعاب متكاملة مخصصة للأطفال، يوجد بها العديد من أنواع الألعاب المفضلة لدى الأطفال، والمعدة والمجهزة خصيصًا على أعلى درجات الأمان لتتناسب مع أعمار الأطفال المختلفة، لذا يجب اصطحاب طفلك إلى هناك فسيشعر بسعادة ومتعة لا حدود لها.

مطاعم حديقة توب كابي

بعد يوم طويل من الفرح والمتعة لابد من إيجاد مطعم لتناول وجبتك المفضلة، لم يفت هذا في حديقة توب كابي، حيث يتوفر العديد من المطاعم داخل الحديقة وبالقرب منها، فيوجد مطعم مندي اليمن أو ما يعرف بشيرين ايفلر، هذا المطعم يختص في تقديم الوجبات اليمنية اللذيذة على يد أشهر الطهاة اليمنين، كما يوجد مطعم الشيف اياد، أشهر مطاعم الفاتح باسطنبول بالقرب من حديقة توب كابي، والذي يقدم ألذ وجبات اللحوم على الإطلاق، والدجاج المشوي على اللحم وأنواع الكفتة المختلفة، كما يقدم المندي بأشهى طريقة ممكنة؛ وداخل الحديقة توجد العديد من الأكشاك المنتشرة في أرجاء الحديقة، التي تقدم العديد من الوجبات الخفيفة والسناكس والمخبوزات وكذلك المشروبات الباردة والساخنة بكافة أنواعها، وتكون على أعلى درجة من الجودة والنظافة.

مواعيد العمل في حديقة توب كابي

تعمل الحديقة على مدار اليوم طوال الأربع وعشرون ساعة، ويكون الدخول بشكل مجاني لكافة الفئات العمرية المختلفة، فيما عدا متحف البانوراما التاريخي فهو يكلف قيمة ثلاثون ليرة للأتراك، وثمانون ليرة للسياح مقابل الدخول.

عنوان حديقة توب كابي

يطلق على حديقة توب كابي في بعض الأحيان حديقة البانوراما، نظرًا لاحتوائها على متحف البانوراما التاريخي الذي يضم عدد كبير من التماثيل التركية للعديد من المقاتلون أيام الدولة العثمانية، وكذلك بعض المعدات المستخدمة آنذاك، كما أنه من أهم ما يميز هذه الحديقة هو موقعها الممتاز، حيث يمكنك الوصول لها من أي مكان لقربها من جميع المواصلات العامة، أو حتى لو كنت تملك سيارة خاصة فالأمر سيصبح أسهل بكثير، حيث تتواجد توب كابي في Maltepe Zeytinburnu الفاتح باسطنبول في تركيا، وللوصول للمكان باستخدام خرائط جوجل اضغط هنا.

وبعد أن قدمنا لك خريطة مفصلة لكل ما يخص حديقة توب كابي، لم يتبق الآن سوى اتخاذك لقرار زيارتها للاستمتاع بها وبجمالها الحقيقي، ولا تنس أن تخبر أصدقائك وجميع أحبابك حول ما رأيته ليكونوا معك في الزيارة القادمة، نتمنى لك دائمًا زيارة سعيدة ورحلة ممتعة.