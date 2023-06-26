أفضل 10 أنشطة ترفيهية رائعة في حديقة حيوانات سامسون

لا يوجد أفضل من النزهات العائلية المفعمة بالمرح والألفة والتشويق، فإن كنت على وشك التنزه برفقة عائلتك، وخاصة إذا كان لديك أطفال ستمثل حديقة حيوانات سامسون الاختيار الأفضل بالنسبة إليك، وما يميزها عن باقي حدائق الحيوانات أنها تضم مجموعة ضخمة من الحيوانات النادرة والإقليمية إلى جانب الطيور والنباتات، وهو ما يلفت أنظار الأطفال وكبار السن على السواء، فالفئة الأولى ستشبع فضولها تجاه الاستكشاف والفئة الأخيرة ستنعش بصرها بخلق الخالق العظيم، تعرف على مزيد من الأسرار قبل زيارتها في هذا المقال.

معلومات عن حديقة حيوانات سامسون

اُفتتحت حديقة حيوانات سامسون في سنة 2005م على مساحة اثنين وعشرين فدانًا، ولذلك فهي الحديقة الأكبر على الإطلاق بمنطقة البحر الأسود الواقعة في شمال تركيا، وهي تضم عددًا كبيرًا من الحيوانات يصل إلى مائتي حيوان من سبعة وأربعين نوعًا متباينًا بما فيها الحيوانات المعرضة للانقراض موزعة على سبعة وعشرين قسمًا، بالإضافة إلى الطيور والنباتات والبحيرات والمناظر الخلابة.

عنوان حديقة حيوانات سامسون

تتمتع بموقع استراتيجي تشهد بفضله مزيدًا من الإقبال، وقد عُدت أفضل حديقة في سامسون تركيا ، حيث تقع بوسط منطقة إليك أديم الفريدة التي يقبل عليها السائحون من داخل وخارج تركيا، وهي مطلة على البحر الأسود نتيجة لوقوعها على ساحله، وبالتالي ستجد العديد من الأماكن السياحية القريبة منها نحو متنزه سيفجي.

الأنشطة الترفيهية في حديقة حيوانات سامسون

لا مجال للملل في حديقة حيوانات سامسون تركيا التي تجسد البهجة بشكل لا مثيل له، فحتى وجهتها تثير فضولك لرؤية ما تحويه من الداخل وتؤيدك في قرار زيارتها، فقبل الدخول إليها ستلاحظ وجود تمثال على اليمين لفيل كبير وعلى اليسار تمثال لفتاة ممسكة بيد قرد، وهذا يشير إلى أن هناك بعض الحيوانات التي يمكنك الاقتراب منها وإطعامها، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الأخرى التي تتيح الحديقة ممارستها من قبل الزوار، وهي:

1. استكشاف معالم الحديقة

نعلم أنك ستكون متشوقًا حد الجنون لرؤية جميع الحيوانات والطيور في الحديقة، ولكن يجب أن تكون خطواتك منظمة كي تشعر بمتعة التنزه إلى أبعد درجة، ولهذا سيكون من اللازم الاطلاع على اللوحة الموجودة على باب الحديقة، والتي تبرز لك محتوياتها ومعالمها وخريطة مصغرة للسير وفقها داخل الحديقة، وأول ما يمكنك مقابلته بالقرب من المدخل قفص الطيور الجارحة الضخم.

2. مشاهدة الحيوانات البرية

يقبل العديد من الزوار على مشاهدة الحيوانات البرية، وخصوصًا الأطفال الذين يعشقون استكشافها باعتبارها من أقوى وأكبر الحيوانات، وقد خصصت الحديقة قسمًا خاصًا بهم يوجد به اسطبل الأحصنة البرية والدببة السوداء البرية وعرين الأسد والنمور، وستجد قفص القرود الرائعة التي تعتبر من الحيوانات الفكاهية بالنسبة للجميع، كما يوجد بعض أنواع الزواحف البرمائية نحو التماسيح والبرية نحو الأفاعي.

3. رؤية نوع فريد من الكلاب

هل تعلم شيئًا عن كلاب دلماسي؟ يمكنك رؤيتها بعينك داخل حديقة الحيوانات في سامسون، فهي سلالة تتميز بحجمها الكبير وفروها الأبيض المنقط ببقع بنية داكنة أو سوداء، وهي من أسرع كلاب الصيد التي يمكنك رؤيتها، بالإضافة إلى أنها تنتمي إلى منطقة حوض البحر الأدرياتيكي، سيدخل هذا النوع من الكلاب السرور على أطفالك حينما يدركون أنها الكلاب نفسها في الفيلم الكرتوني المفضل لديهم "101 كلب منقط".

4. زيارة الحظيرة والبحيرات

لا بد من المرور على أقفاص النعام وحظيرة الجمال وبحيرات الحديقة الثلاث التي تتميز واحدة منهم باحتوائها على الطيور المائية الرائعة كالإوز والبط.

5. اكتشاف الحيوانات النادرة

دائمًا ما تثير الحيوانات الفريدة من نوعها فضول الكبار والصغار على السواء، ومن أمثلة الحيوانات النادرة التي يمكن مشاهدتها في الحديقة الديوك الرومية المميزة.

6. إطعام ومداعبة الحيوانات

تتيح إدارة الحديقة لزوارها الاقتراب من بعض الحيوانات وهي الحيوانات الداجنة كالدجاج والأرانب والخراف والماعز؛ لذا ستكون فرصة جيدة لإدخال البهجة على صغارك حينما يكون بوسعهم مداعبتها وإطعامها عن قرب.

7. رؤية أنواع مختلفة من الطيور

تتعدد فصائل الطيور التي تحتضنها حديقة الحيوانات في سامسون، فستجد الطيور المغردة والجراحة والطيور الأكثر جمالاً، والتي يقع على رأسها الطاووس بأجنحته البديعة التي ستبهر الكبير قبل الصغير لا محالة.

8. مشاهدة أشهر الحيوانات الإفريقية

هناك العديد من الثدييات كالماعز والأبقار إلى جانب الأنواع الأخرى التي لم يكن قد سبق لك رؤيتها من قبل، بالإضافة إلى أنه يوجد نوع شهير من الحيوانات الإفريقية ألا وهو ذكر الزرافة المعروف باسم سمير.

9. التعرف على أنواع كثيرة من النباتات

لا تقتصر الحديقة على عالم الحيوانات فقط، وإنما تحتضن ثلاثمائة نوع من النباتات تتضمن النادر والشائع الذي يبرز الطابع النباتي التركي.

10. الاسترخاء والتقاط الصور

لا بد من أنك ستكون متعبًا للغاية بعد أخذ هذه الجولة وحينها ستحتاج إلى أخذ قسط من الراحة والجلوس على المقاعد المخصصة في الحديقة، والتي يتميز بعضها بمناسبتها للعائلات، ولا تغفل عن التقاط الصور بين عالم الطبيعة الساحر الموجود في مكان واحد مليء بالمساحات الخضراء ولوحات الفسيفساء والمنحوتات البديعة، ولمزيد من المتعة والمغامرة لا تغادر الحديقة قبل التقاط الصور أثناء إطعام الأسود أو حينما تزأر وتظهر أنيابها المرعبة من داخل أقفاصها.

مطاعم حديقة حيوانات سامسون

لا تبحث عن أفضل مناطق سياحية في سامسون لزيارتها طالما قررت الذهاب إلى حديقة الحيوانات، فهي بجانب امتلاكها لتلك الطبيعة الساحرة لم تغفل إدارتها عن إتاحة الخدمات للزوار، وكان على رأسها مطعم الحديقة الذي يتميز بتقديمه جميع أنواع الأطباق العالمية والمحلية الشهية، فلا تتردد في تناول وجبة غداء رائعة بعد إنهاء جولتك.

مواعيد العمل والأسعار

تفتح حديقة الحيوان في سامسون أبوابها طوال أيام الأسبوع من التاسعة صباحًا حتى الحادية عشر والنصف مساءً، أما عن تذاكر الدخول فتبلغ نحو خمس ليرات للبالغين وليرتين ونصف للأطفال.

يبدو أن حديقة حيوانات سامسون نالت إعجابك وأثارت فضولك لاستكشافها أكثر من ذي قبل، وذلك بعد أن تناولنا كل ما يخصها من المحتويات والخدمات وما تتيحه من الأنشطة الترفيهية؛ لذا ندعوك إلى زيارتها في أقرب وقت ممكن لتقوم بجولة حقيقية تجسد لك متعة الاستكشاف برفقة العائلة.