أفضل 8 أنشطة يمكن ممارستها في حديقة ساناتجيلار اضنة

تمتاز مدينة اضنة بجمالها وعدد سكانها الكبير، وذلك بسبب طبيعتها الخلابة ومناخها المعتدل وتاريخها الأثري العريق وخدماتها الرائعة التي توفرها الحكومة من تحسين البنى التحتية كتوسيع الطرقات والأرصفة، بالإضافة إلى المراكز الترفيهية والتي تساهم في جذب عدد كبير من السياح والزوار كالمطاعم المنتشرة على طول الساحل البحري، فالمدينة تطل على البحر الأبيض المتوسط من الجهة الشمالية الشرقية، كما يوجد فيها العديد من الفنادق والمنتجعات السياحية والحدائق الخاصة والعامة، كحديقة ساناتجيلار اضنة المعروفة بحجمها الكبير والذي يسمح باستيعاب أكبر عدد من الزائرين للاستمتاع والتنزه والترفيه عن أنفسهم في مكان يتوفر فيه كل سبل الراحة والأمان لأطفالهم، ولذلك سنتحدث بالتفصيل عن حديقة ساناتجيلار وعلى الأنشطة التي يمكن ممارستها فيها والخدمات التي تؤمنها لزوارها فكونوا معنا.

الأنشطة الترفيهية في حديقة ساناتجيلار اضنة

يمكن للزوار ممارسة الكثير من النشاطات الترفيهية الممتعة داخل نطاق حديقة ساناتجيلار باضنة، وذلك بفضل مساحتها الواسعة المليئة بالخضار والأعشاب والأشجار المورقة والنباتات البرية النادرة وتعدد مساراتها والتي يمكن العبور منها إلى الأطراف الأخرى، بالإضافة إلى التنسيق وتنظيم المنتزه من قبل الإدارة وتعيين عمال نشيطين يهتمون في نظافة المكان وتأمين كافة وسائل الراحة والأمان للزبائن، لجعل الحديقة من أكثر مناطق سياحية في اضنة مرغوبة للدخول من قبل عدد كبير من السياح، ومن أهم الأنشطة التي يمكن القيام بها:

1- رحلة استكشاف وتجول

يرغب الكثير من الناس زيارة حديقة ساناتجيلار في اضنة، من أجل التعرف على معالمها الطبيعية والتجول بين ممراتها الخضراء مع الأصدقاء والأحبة، مما يبعث للنفس السعادة والسرور والفرح وخاصة في أوقات الصباح الباكر وأصوات زقزقة العصافير على أغصان الأشجار، والفراشات الملونة تتنقل بين الأزهار كلوحة ربيعية جميلة المنظر.

2- ممارسة رياضة الجري على الأقدام

يتجه الأشخاص نحو حدائق اضنة تركيا ، للركض السريع وخاصة في الصباح بحيث تكون أشعة الشمس خفيفة غير مزعجة مما يسهل على الأفراد الركض بسهولة بين أحضان الطبيعة مع نسمات الهواء العليلة.

3- الاستراحة والاستجمام

تحتوي الحديقة على العديد من المقاعد الخشبية الموزعة في كل أنحائها وتحت ظل كل شجرة، ليستطيع أي شخص عندما يدخل إلى الحديقة الجلوس عليها للاستراحة والاسترخاء، والتمتع في رؤية المشاهد الطبيعة الخلابة التي تسحر العقول.

4- ممارسة رياضة كرة القدم

يوجد في المنتزه أكثر من ملعب معشب ومنظم بطريقة رائعة وتتوفر فيه الخدمات الضرورية من أعمدة إنارة، ومرمى كبير وأرضية خالية من الحفر لسهولة الركض بسرعة دون تعثر.

5- أماكن مخصصة للعب الأطفال

يضم المنتزه منطقة كبيرة تحتوي على العديد من الألعاب الترفيهية للأطفال، وتمتاز جميعها بأنها آمنة ومجانية كالمراجيح والزحليقة وألعاب التسلق ونطاطة للقفز مصنوعة من الإسفنج، وغيرها من الألعاب الممتعة.

6- التأمل في جمال الطبيعة

أكثر ما يلفت الأنظار عند الدخول إلى حديقة ساناتجيلار اضنة، المشاهد الأخاذة للأشجار المورقة والتي تغطي المكان من شدة ضخامتها والأزهار الملونة الزاهية المنتشرة في كل مكان وعلى الجانب الآخر بركة المياه لتضيف على المكان جمال ورونق خاص.

7- أخذ الصور التذكارية

يلتقط الأفراد بصحبة عائلتهم أو أصدقائهم أجمل الصور في المنتزه، كذكرى جميلة ستبقى محفورة في ذاكرتهم إلى الأبد عن روعة وشدة جمال هذا المكان.

8- تجمع العائلة والأصحاب

في نهاية الأسبوع أو في يوم صيفي جميل، يمكن للأفراد العائلة الذهاب إلى الحديقة، والاجتماع مع بعضهم ضمن أجواء عائلية كبيرة بالمحبة والدفء والفرح والضحكات المتعالية وأصوات الأغاني التي تعكس جو الفرح والسعادة.

المطاعم الموجودة في حديقة ساناتجيلار اضنة

تتضمن الحديقة مطعم صغير يقدم العديد من الوجبات الخفيفة ووجبات رئيسة للغداء، كما يوجد بالقرب من الحديقة مطاعم ومقاهي تختص في تقديم الكثير من المأكولات التركية الشهية وأطباق خفيفة للأطفال ومشروبات متنوعة باردة وساخنة، كما تتميز المقاهي بجلساتها الخارجية المريحة والمنعشة في الهواء الطلق في الصيف ومخصصة للأشخاص الذين يفضلون شرب الأركيلة أو الدخان، كما يوجد جلسات داخلية مناسبة للعائلات بمساحات واسعة وتستوعب عدد كبير من الكراسي والطاولات.

مواعيد العمل والأسعار في حديقة ساناتجيلار اضنة

تفتح الحديقة بوابتها للزائرين كل أيام الأسبوع وفي أي ساعة يمكن الدخول إليها ولا يحتاج الفرد المال، لأنها حديقة عامة ومجانية، ويتوفر فيها كل الخدمات الضرورية من دورات مياه للرجال والنساء وإضاءة مخصصة للنساء وسلات قمامة لرمي الأوساخ والقمامة، ومساحات مائية صغيرة مليئة بالأسماك الملونة والبط الأبيض، يمكن للأطفال إطعامها والتمتع في النظر إليها، ومن مزايا المنتزه أيضاً وجود عمال محترفين يعملون بجد وإتقان ويهتمون في تنسيق الحديقة وتقليم أشجارها.

عنوان حديقة ساناتجيلار اضنة

تتوسط الحديقة مدينة اضنة التركية، فهي تقع بالقرب من الأحياء السكنية مما يسهل على الناس الوصول إليها بسرعة دون عناء سيراً على الأقدام، وكل هذه الأمور ساهمت في زيادة عدد زوارها والراغبين في الدخول إليها سواء من منطقة اضنة أو من المناطق القريبة منها لقضاء أوقات جميلة ولتنزه فيها ورؤية معالمها، وللوصول للمكان باستخدام خرائط جوجل اضغط هنا.

وفي نهاية مقالنا تم الإضاءة على حديقة ساناتجيلار اضنة، وعلى أهم الأنشطة التي يمكن ممارستها فيها، كما تم ذكر موقعها ومواعيد العمل فيها وأسعار الدخول إليها والمطاعم الموجودة بداخلها وبالقرب منها، بالإضافة إلى الخدمات التي توفرها لزوارها.