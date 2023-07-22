أفضل 6 أنشطة في حديقة غابة اتاتورك بولو ننصحك بتجربتها

مدينة بولو من المدن التي تستقطب السياح من كل مكان، ويعود ذلك إلى ما تحتوي عليه من أماكن سياحية جاذبة لهم، فعند زيارة حديقة غابة اتاتورك بولو سوف تكتشف وجهات سياحية جميلة ربما لم تشاهدها من قبل في الحدائق أو الغابات الأخرى، فهي تنفرد بالجمال الفائق.

من يزور بولو لأول مرة يُنصح بزيارة حديقة غابة اتاتورك في بولو تركيا لأنها من أهم الوجهات السياحية بل والأشهر من بين مجموع الحدائق الموجودة في بولو خاصة، ولك أن تتخيل بأن اول افتتاح كان عام 1949 بالتالي حديقة غابة اتاتورك ذات تاريخ قديم، ولأن المتعة هي الشيء الذي يبحث عنه أي زائر سوق نستعرض معكم وصف الحديقة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الوجهات السياحية الأفضل فيها.

وصف حديقة غابة اتاتورك في بولو

هي بمثابة منتزه كبير من حيث المساحة، ولذلك يعتبر من أكبر المنتزهات الموجودة في بولو، يهتم بكل الجوانب التي تهم الزائر، فتجد فيه ساحات للعب وأماكن للاسترخاء ومحبي البحيرات أيضًا يوجد فيها بحيرات رائعة، حديقة غابة اتاتورك بولو مليئة بالمساحات الخضراء حتى في أماكن التزلج وأماكن تناول الطعام، كل مكان تجد فيه الاهتمام بالطبيعة ساحر بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

أفضل الأنشطة في حديقة غابة اتاتورك

هنا سوف نُلامس نظرك من خلال خريطة المكان التي بها سوف تتعرف على حديقة غابة اتاتورك في بولو عن قرب، وتختار أي الوجهات منها سوف تستقر فيها أكثر من غيرها عند الزيارة إلى الحديقة، فهيا نبدأها بأهم الأماكن السياحية في بولو داخل حديقة غابة اتاتورك، ولا تنسى أنه في النهاية بمقدورك الاستمتاع بكل الأنشطة مجانًا، فهي تذكرة واحدة للدخول، نستثني من ذلك بعض الأنشطة التي تحتاج إلى مدفوعات أخرى عند طلبها ومنها المقاهي والمطاعم وخلافه.

1- التأمل والاسترخاء علي ضفاف البحيرات الثلاثة

مشاهدة البحيرات والجلوس على ضفاف البحيرة هو شيء مفضل لدى الكثيرين، فإذا كنت من محبي ذلك فأمامك ثلاث بحيرات داخل حديقة غابة اتاتورك بولو، كل واحدة اجمل من الأخرى، الخضرة الكثيفة والمياه الصافية مع صوت الطيور بالقرب من البحيرة، كل ذلك وأكثر سوف تشعر بالراحة عند زيارة البحيرات الموجودة في الحديقة وترك كل ما ورائك من هموم لكي تأخذ الراحة والمتعة فرصتها.

2- التعرف علي فصائل النباتات والورود النادرة

لا شك أن الجميع يستريح برؤية النباتات والأشجار والطبيعة بشكل عام، لكن ماذا عن عامل الذهول عند رؤية النباتات! فتصبح حائرًا بين المتعة والاندهاش مما رأيت، هذا بالضبط ما سيحدث لك عند زيارة حديقة غابة اتاتورك بولو والتوجه المباشر نحو فصائل النباتات النادرة التي ربما تراها لأول مرة في حياتك، مع ورد نادر جماله يفوق الوصف وألوانه سبحان الخالق، بالإضافة إلى مشاهدة الأشجار الجميلة مثل شجر الزان والبلوط وغيرهم.

لذا نحن نعتبر هذه الوجهة هي الأجمل، فلا تذهب من الحديقة دون العبور عليها والمكوث في المكان لاستكشاف مزيد من الورد والنباتات العطرية، فهناك ما يُقارب ألفي فصيلة تمتد على مساحة 296 هكتار أي تقريباً 2 مليون و960 ألف متر مربع، وهي مساحة ليست هينة.

3- التمتع بنافورة المياه

النباتات والأشجار وأماكن التزلج والأماكن الترفيهية جميعها في مكان ومشاهدة نافورة المياه داخل حديقة غابة اتاتورك في بولو شيء أخر، نحن نعتقد أن كل الهموم التي لديك سوف تتلاشى تمامًا بمجرد الجلوس أمام نافورة المياه ومشاهدة تدفق المياه منها؛ لذا سوف تشاهد الإقبال كبيرًا على تلك النافورة التي يتفرع منها أكثر من واحدة، لكن لا داعي للقلق فلن تجد ازدحامًا حولها على الإطلاق، حيث إن هناك تفرعات لها في أكثر من مكان بالحديقة.

4- زيارة مشتل كيرازلي التاريخي

الاهتمام بالجانب الثقافي شيء مطلوب، وفي حديقة غابة اتاتورك بولو يتوفر هذا الجانب من خلال زيارة مشتل كيرازلي التاريخي، والذي يضم أشهر وأندر أنواع النباتات والورود والأشجار، حيث يعود تاريخ هذا المشتل إلى عام 1916؛ أي منذ الحقبة العثمانية إلى وقتنا هذا، فلا تترك الحديقة دون زيارة المشتل التاريخي وبمقدورك سؤال أحد المختصين المسؤولين عن المشتل في أي شيء حول تاريخه، وسوف تجد الإجابة.

5- التسلق على أشجار الحديقة

تختلف غابة اتاتورك في كل شيء، حتى في التحديات الموجودة داخلها، حيث يوجد ما يسمى بتسلق الأشجار، وهو عبارة عن ادراج صغيرة منها ما هو على الأرض ويمتد إلى الشجرة والبعض الآخر موجود في الشجر يربط بين الشجرة والأخرى.

هذا التحدي يستمتع به الكثيرون، وكل ما على المتسابق هو التسلق بين الأشجار للوصول إلى ساحة التحدي الأساسية، ومن يصل أسرع هو الفائز في السباق.

6- تجربة متاهة الشجر السلكية

الوصف الدقيق لذلك أنها عبارة عن شجر طويل مغلف بغطاء من الأسلاك الشفافة، المطلوب من المتسابق هو السير على الشجرة بطولها دون أن يقع، حتى يصل إلى باب المشاة على الشجر، ومن ثم يتزحلق على طول الشجرة الموصلة إلى الأرض، ممتعة وتساعد على ضبط الاتزان أثناء السير.

الخدمات الموجودة في حديقة غابة اتاتورك بولو

أي مكان سياحي يكتمل باكتمال الخدمات الضرورية فيه، وداخل حديقة غابة اتاتورك بولو يوجد مجموعة من الخدمات الأساسية وهي:

مواقف سيارات لكل من لديه سيارة أتى بها إلى الحديقة.

مقاهي ومطاعم لتناول الطعام واحتساء القهوة والمشروبات الباردة.

حمامات داخل الحديقة موزعة في كل مكان.

معلومات عن حديقة غابة اتاتورك

العنوان: Gümüştepe Mah، Nilüfer/نيلوفر/Bursa, تركيا.

Gümüştepe Mah، Nilüfer/نيلوفر/Bursa, تركيا. رقم الهاتف: 904449444+

904449444+ مواعيد العمل: يوميًّا من الساعة 6 صباحًا وحتى 12 صباحًا، عدا السبت قد تختلف المواعيد.

يوميًّا من الساعة 6 صباحًا وحتى 12 صباحًا، عدا السبت قد تختلف المواعيد. سعر التذكرة: خمس ليرات تركية.

بعد أن تعرفت على حديقة غابة اتاتورك بولو السياحية، وتبين مدى روعتها والأنشطة المتوفرة داخلها، يمكنك زيارة الحديقة في أي وقت من أيام الأسبوع، ولكن في نطاق المواعيد التي قمنا بتوضيحها، ونُحيطكم علمًا بأن الأنشطة العامة بالحديقة مجانية، أما الخاصة مثل سباقات الخيول والعشاء في المطعم بحاجة إلى دفع مالي.