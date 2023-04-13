أفضل 10 نشاطات رائعة في حديقة فلوريا في اسطنبول

يحتاج الناس من وقت لآخر إلى التنزه والترفيه، ومن الأماكن التي يمكن اللجوء إليها في تلك الحالة هي حديقة فلوريا في اسطنبول، والتي تقع بمنطقة فلوريا في حي بكركوي؛ وحديقة فلوريا هي واحدة من أجمل الحدائق باسطنبول، ويأتي إليها الآلاف من الزوار من دول العالم المختلفة، إلى جانب تميزها بموقعها الرائع الذي يقع على شاطئ فلوريا المشهور، ولهذا تعد تلك الحديقة من أفضل الأماكن السياحية باسطنبول، والتي يمكنك الذهاب إليها بصحبة أصدقائك أو عائلتك للتمتع بالطبيعة الرائعة، ومن خلال السطور التالية ستتعرف معنا على كافة التفاصيل الخاصة بالحديقة، بالإضافة إلى التعرف على مجموعة من أفضل النشاطات التي تستطيع ممارستها فيها.

حديقة فلوريا في اسطنبول

تم افتتاح حديقة فلوريا في اسطنبول عام 1994 بواسطة البلدية؛ وتعتبر الحديقة من أهم أماكن السياحة في اسطنبول، والتي تتناسب مع أصحاب الميزانيات المحدودة والمتوسطة، فيمكنك الدخول إلى الحديقة بشكل مجاني دون أية رسوم، والحديقة يتوفر بها مساحات خضراء لمحبي الراحة والاستجمام، كما يتواجد بها مدينة ألعاب مخصصة للكبار والأطفال، وتشتمل الحديقة على كثير من مناظر الطبيعة الخلابة إلى جانب أمواج البحر التي تبث الراحة في النفس؛ ويوجد بها أيضًا العديد من الأماكن المريحة للجلوس التي يحيط بها مختلف أنواع الأشجار والنباتات وأشهرهم زهرة التوليب، وخلف الأشجار توجد بحيرة يسبح بداخلها مختلف أنواع البط، وتضم الحديقة الكثير من الخدمات والمرافق، فيتواجد بها مساحات مخصوصة لإقامة المناسبات مثل صالة إقامة العرس، وتحتوي على مطعم مشهور يتبع بلدية فلوريا، والذي يقدم أشهى المأكولات في مكان به إطلالة جذابة على الحديقة والبحر بنفس الوقت.

الأنشطة الترفيهية في حديقة فلوريا في اسطنبول

يمكن القول بأن حديقة فلوريا هي أجمل حديقة في اسطنبول، والتي يمكنك القيام فيها بالعديد من الأنشطة، فيمكنك القيام بعقد المناسبات والحفلات ويمكنك التنزه والاستمتاع بالطبيعة، وتناول الطعام حيث مطعم فلوريا الشهير، أو التقاط الصور التذكارية، وسنذكر لكم فيما يلي أفضل 11 نشاط يمكنك القيام به هناك:

1- عقد حفلات الزفاف

من الأمور المميزة جداً بحديقة فلوريا أنه يمكنك القيام بعقد حفلات الزفاف وسط جو رائع مليء بالزهور داخل أحضان الحديقة، حيث تضم الحديقة عدة مرافق والعديد من المساحات المخصصة لإقامة الحفلات والمناسبات.

2- المشي والتنزه

من أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها في الحديقة هو التنزه وسط الطبيعة الخلابة، حيث الإطلالة الساحرة التي تجمع بين جمال الطبيعة وصوت أمواج البحر، والتمتع بإطلالات الحديقة الساحرة على شاطئ فلوريا، ومشاهدة الزهور والنباتات والأشجار النادرة كزهرة التوليب والتمتع بألوانها الرائعة مما يساعد على الاسترخاء.

3- القيام بجولة تثقيفية

في حدائق فلوريا في اسطنبول يمكنك أن تقوم بجولة تثقيفية علمية، والتي تكون ممتعة لكل من الأطفال والكبار، ليعرفوا أهم المعلومات عن النباتات ودورة حياتها وتطورها.

4- الجلوس والتمتع بالطبيعة

بعد وقت طويل من التنزه بالحديقة يمكنك أن تجلس على أحد المقاعد حيث تنتشر هناك مقاعد للزائرين للحصول على بعض من الراحة في تلك الأجواء الجميلة، وتستمتع بمناظر الطبيعية الخلابة، حيث المساحات الخضراء.

5- تناول الطعام

في رحلة الحصول على يوم كامل من المتعة بحديقة فلوريا ستحتاج إلى تناول الطعام، وهناك يمكنك الاستمتاع بوجبة ممتعة من شرائح اللحم المشوية أو المأكولات البحرية مع السلطات والمقبلات على الطريقة التركية.

6- التمتع بأماكن الترفيه

في حديقة فلوريا يمكنك الذهاب مع كل العائلة للتمتع بأماكن الترفيه المتواجدة داخل الحديقة، إلى جانب الألعاب الرياضية الآمنة والمجانية، كما أنها تتناسب مع الأطفال.

7- التمتع بشاطئ فلوريا

من أكثر ما يميز حديقة شاطئ فلوريا في اسطنبول هو أنها تتيح لك فرصة التمتع بالهواء والراحة على شاطئ فلوريا، كما تستطيع التمتع بمنظر الشلال، والقيام بأخذ العديد من الصور التذكارية، كما تستطيع التمتع برؤية مجموعات مختلفة من البط في البحيرة بفلوريا والتي تسبح بتناسق في صفوف جميلة.

8- القيام بالتسوق

يوجد بنفس المنطقة مول أكواريوم فلوريا، والذى يعد من أبرز وأهم المولات باسطنبول، ويحتوي بداخله على المحلات التجارية لأكبر الماركات المحلية التركية والعالمية، فيمكنك التسوق بالذهاب إلى هناك إلى جانب حصولك على بعض الترفيه.

9- ممارسة التأمل

لعشاق ومحبي التأمل في الخلق والطبيعة، فتعد حديقة فلوريا في اسطنبول هي واحدة من أفضل الأماكن المناسبة لفعل ذلك، لما تحويه من مشاهد طبيعية وجو رائع على ساحل فلوريا البديع، والذي يساعد على التأمل والاسترخاء بعد وقت طويل من الضغط بالعمل أو الدراسة.

10- التقاط صور تذكارية

من الأمور التي لا غنى عنها عند الذهاب لمكان بديع كحديقة فلوريا هو التقاط صور تذكارية لتلك المناظر الطبيعية الخلابة مع عائلتك أو أصدقائك، وساحل فلوريا والبرك الجميلة، والزهور والأشجار النادرة كالتيوليب، ومشاركة تلك الصور ومقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

مواعيد العمل وسعر الدخول لحديقة فلوريا في اسطنبول

مواعيد العمل : تعمل الحديقة على مدار الـ 24 ساعة يومياً.

: تعمل الحديقة على مدار الـ 24 ساعة يومياً. سعر الدخول: الدخول مجاني تماماً لكل الأعمار.

عنوان حديقة فلوريا في اسطنبول

تقع حديقة فلوريا في منطقة فلوريا في اسطنبول، قريباً من مطار أتاتورك، وقريباً من أكواريوم اسطنبول، وبالقرب من مول اسطنبول والذى يعد من أشهر المراكز للتسوق بالقسم الأوروبي للمدينة، ويمكنك الوصول للحديقة بسهولة من منطقة (أمينونو) عن طريق أحد الباصات والنزول بمحطة أكواريوم باسطنبول، والتي تبعد حوالي 10 دقائق للوصول للحديقة، ولكي تطلع على موقع الحديقة على خرائط جوجل اضغط هنا.

مطاعم قريبة من حديقة فلوريا في اسطنبول

تتميز الحديقة بأنها قريبة من مطعم فلوريا المشهور، والذي يتبع بلدية فلوريا، والذي يتوافر به إطلالة خلابة على بحر مرمرة، كما يقدم أشهى الأكلات البحرية بأسعار مناسبة، ويوجد كذلك مقهى في مقابل المطعم، والذى يقدم العديد من المشروبات والوجبات الخفيفة المتنوعة.

فنادق قريبة من حديقة فلوريا في اسطنبول

من أقرب الفنادق لحديقة فلوريا هو فندق (واو اسطنبول)، والذى يعد من أفضل الفنادق الـ 5 نجوم باسطنبول، ويبعد عن الحديقة مسافة حوالي 7.64 كيلومترات.

وبهذا نكون قد انتهينا من المقال، وتعرفنا على حديقة فلوريا في اسطنبول، وتعرفنا على خدماتها العديدة والأنشطة الكثيرة التي يمكنك القيام بها هناك، والآن يمكنك الذهاب إلى هناك مع أصدقائك أو عائلتك للاستمتاع بالطبيعة الخلابة والأكلات البحرية الشهية، ونتمنى لكم رحلة سعيدة.