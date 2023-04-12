أهم 8 أنشطة رائعة في حديقة يلدز في اسطنبول

الطبيعة ملجأ الكثيرين للتخلص من الضغوطات والتوتر الذي تسببه مشاكل الحياة، لذلك صممت الحدائق بتنسيقاتها الكثيرة والمتنوعة؛ لذلك صممت وأنشئت حديقة يلدز في اسطنبول لتمنح الناس الراحة النفسية وتعطيهم مجالا للابتعاد عن الضجيج والجلوس في مكان هادئ يبعث في القلب السكينة وينعش الروح والعقل، فالأشجار الخضراء والنباتات المتنوعة المزروعة في أرجاء الحديقة وأماكن الجلسات كالمقاعد وسماع صوت العصافير يدخل الانسان في عالم روحاني لطيف يبعد عنه أجواء القلق ويدخل السعادة إلى فؤاده، وهي ملجأ للأطفال للتمتع داخل الحديقة وممارسة الأنشطة المتنوعة واللعب بالألعاب الموجودة فيها، وتعتبر حديقة يلدز في اسطنبول ملجأ للكبار والصغار لتفريغ طاقاتهم وتغيير روتين حياتهم والتمتع بالطبيعة الخلابة، وفي هذا المقال ستجد المعلومات الكافية حول هذه الحديقة وكيفية الذهاب إليها وتفاصيل الأنشطة المتوفرة فيها.

حديقة يلدز في اسطنبول

تعتبر حديقة يلدز بارك في اسطنبول من أهم الحدائق في اسطنبول المشهورة بسحرها، وتتميز برؤية أمواج البوسفور على شاطئ الحديقة وجمال طبيعتها الأخاذة فهي عبارة عن غابة مصغرة، تتصف هذه الحديقة بوجود الكثير من النباتات المزروعة التي تم احضارها من عدة بلدان لتضفي سحرا خاصا على حديقة يلدز في اسطنبول بالإضافة إلى وجود الأزهار الملونة التي تجذب الأنظار بجمالها، حيث يبلغ عدد الأشجار المزروعة في حدائق يلدز اسطنبول أكثر من 100 نوع من الأشجار والنباتات والورود بكافة أشكالها ومن هذه الأشجار المظلة الصينية، الخزامى الأميركية، التوت الأعجمي، الصنوبر التنوب.

ومن مميزات حديقة يلدز في اسطنبول وجود بحيرة جميلة ونوافير والعديد من الأنهار التي تم صنعها والتي يعيش فيها أنواع كثيرة من الأسماك والبط، تم التركيز على بعض شروط الدخول إلى الحديقة مع إنه مجاني لكن يمنع شرب الشيشة أو إلقاء الأوساخ فيها أو تخريب الأشجار والأزهار الموجودة فيها، فهي منطقة سياحية تجذب الزوار إليها وتراعي وجوب المحافظة عليها لتبقى ملاذا للكثير من الأشخاص الذين يحاولون ترفيه أنفسهم وغرس السعادة بقلوبهم دون أن يكلفهم الأمر شيئا، حتى إمكانية الوصول إلى حديقة يلدز في اسطنبول سهل جدا فهي قريبة لمحطة الباص المعروفة يحيى افندي وتقع في منطقة بشكتاش ويمكنك الوصول إليها عن طريقة خرائط جوجل من هنا.

أهم الأنشطة عند زيارة حديقة يلدز في اسطنبول

اثناء التواجد في حديقة يلدز في اسطنبول تتمكن من القيام بعدة أشياء ترفيهية فهي توفر الكثير من أسباب المرح والسعادة ومن هذه الأمور تستطيع ما يلي:

1. الاستمتاع بالإطلالة الساحرة

فوجود حديقة يلدز في اسطنبول على مضيق البوسفور يوفر مشهدا رائعا يتجلى في جمال الطبيعة وسحر المكان، ويطلق عليها اسم حديقة يلدز الملكية حيث تتنوع الأزهار والأشجار الخضراء بأبهى حلة وتجعل المشهد الطبيعي فاتنا ساحرا يلهب العقول والقلوب مما يجعلك تسارع لالتقاط الصور لجمع الذكريات الجميلة مع أصدقائك وكل من تحب لتبقى راسخة في الأذهان.

2. ممارسة للرياضة

بين أرجاء الطبيعة الخلابة في الحديقة وبسبب توفر المساحة المناسبة تستطيع القيام بالرياضة التي ينصح بها الأطباء، لتحافظ على صحة جسدك مثل رياضة المشي أو الجري أو حتى الاستمتاع بركوب الدراجة الهوائية بين أحضان الطبيعة في جو آمن خال من السيارات المسرعة المسببة للحوادث، لتكون حديقة يلدز في اسطنبول مكانا مناسبا لتنفيذ هذه الهوايات المفيدة.

3. الاستمتاع بصحبة الرفاق

إن توفر الجلسات والمقاعد النظيفة ووجود الأزهار الجميلة ذات الروائح المنعشة بالإضافة الى أصوات العصافير التي تملأ حديقة يلدز في اسطنبول، يجعلك تبادر في جمع أصدقائك والجلوس لساعات في جو خالي من التوتر أو القلق.

4. ركوب الزوارق

حيث يتوفر في حديقة يلدز في اسطنبول الواقعة في منطقة بشكتاش في اسطنبول زوارق خشبية تعبر المياه وتأخذ السياح في رحلة لطيفة ممتعة تسر الخاطر وتبهج القلب.

5. تقديم الطعام للأسماك والحيوانات

لمحبي الحيوانات نصيب في حديقة يلدز في اسطنبول حيث يتمكن الزائر من اطعام القطط الاليفة التي تسكن المكان واطعام البط والسمك الموجود في مياه النهر مما يشعرهم بالسعادة والراحة.

6. تناول الطعام في المطعم

بعد التنزه والتجول في حديقة يلدز في اسطنبول لابد من زيارة المطعم وتناول مشوياته الشهية التي يتم صنعها بعناية فائقة والتي تتميز بطعمها الشهي.

7. التمكن من زيارة قصر يلدز

القصر المشهور بجماله وآثاره واطلالته الرائعة على البوسفور مما يزيد من جذب السياح لهذه المنطقة ويقع وسط حديقة يلدز في اسطنبول.

8. الاستمتاع بقراءة الكتب

فبين أحضان الطبيعة في حديقة يلدز في اسطنبول يكون العقل مستعدا لقراءة الكتب والقصص التي يميل بعض الزائرين الى الاطلاع عليها في جو مناسب يتميز بالهدوء ويعطي طاقة إيجابية.

مطاعم قريبة من حديقة يلدز في اسطنبول

بعد التمتع بالطبيعة الخلابة في حديقة يلدز في اسطنبول تستطيع أن تذهب إن شعرت بالجوع لتناول الأطعمة الشهية والمشروبات اللذيذة في مطعم داخل الحديقة أو بالقرب منها، نذكر لكم بعضها:

1. مطعم بيلتور كيركهافيسي

بأرجاء الطبيعة الخلابة وبين تنسيقات النباتات الرائعة وقريب من الأنهار الصناعية والبحيرة، صمم هذا المطعم في حديقة يلدز في اسطنبول ليستوفي جميع شروط الراحة النفسية والجسدية، حيث يتم تقديم الأصناف التركية والعالمية اللذيذة كالشاورما والباستا ولحم الضأن والكباب، بالإضافة للصلصات المتنوعة الحلوى والكثير من المشروبات الساخنة والباردة كالشاي والقهوة والعصائر المميزة، يستطيع زوار هذا المطعم التمتع بسحر الطبيعة واستنشاق الهواء النقي العذب والاستماع لصوت الطيور العذب أثناء تناولهم أصناف الطعام المتنوعة.

2. مطعم يلا فلافل

مطعم قريب من حديقة يلدز في اسطنبول يعمل به العمال السوريين ومالك المطعم فلسطيني وهذا المزج جعل منه مطعما ناجحا، حيث يقوم بتقديم الفلافل الشهية المشهورة بنكهتها الرائعة ويتم صنع سندويشات الفلافل بمنتهى الدقة حيث تستوفي شروط النظافة والطعمة الغنية بفوائدها، ويعد من أماكن مشهورة في اسطنبول حيث أنه مرغوب ويقصده الزبائن طمعا باللقمة الهنية مع أجواء مميزة حيث الأغاني الجميلة العذبة والديكورات الخشبية التي تعطي سحرا للمطعم.

3. Burger room

مطعم ظريف بجانب حديقة يلدز في اسطنبول تقدم فيه الوجبات السريعة التي يعشقها الكثير من الأشخاص، مثل تيست بريسكت ودجاج الافوكادو مابل شريمب وبرغر ميبل تشكن، وكثير من المقبلات مثل فرايزر روم، فرايزر بالتاكي الحار والصوص موزون، أجواء عذبة جميلة من خلال الموسيقا والأغاني التي تناسب هذه الجلسات الظريفة، أسعاره مقبولة وتناسب الكثير.

4. دينيز يالدز

مطعم مميز بإطلالته البحرية تتوافر فيه أماكن للجلوس مطلة على البحر مما يجعل الزبون يتناول طعامه بارتياح وهدوء، يتم تقديم الوجبات المتنوعة والمشروبات المتعددة التي تناسب كافة الأذواق، وللمأكولات البحرية نصيب كبير في أصناف التقديم حيث السمك المطهي بعدة طرق ومقدم بطريقة أنيقة ومذاق شهي، ويقع هذا المطعم بالقرب من حديقة يلدز في اسطنبول ويتردد إليه الناس طمعا بإطلالته ورغبة في تناول الأطباق الرائعة المميزة.

5. فيرا يلدز

الرقي في التعامل والطعم اللذيذ والأسعار المناسبة هذه المواصفات تجدونها في هذا المطعم، حيث يتم تقديم أصناف الطعام المميزة والمطهية بشكل جيد، إضافة للمشروبات الغنية بفوائدها والتي يتسارع إليها الزبائن، وأيضا أسلوب العاملين جميل يحترم الزبائن ويلبي الطلبات بكل لطف وهو مناسب للجميع ومريح في أماكن الجلوس ينصح بالذهاب إليه للاستمتاع ومن ميزاته أنه قريب من حديقة يلدز في اسطنبول.

مواعيد العمل والأسعار في حديقة يلدز في اسطنبول

تستطيع أن تذهب إلى حديقة يلدز في اسطنبول كل يوم وبأي وقت ترغب به حيث أن هذه الحديقة تفتح أبوابها لزوارها الكرام يوميا على مدار ٢٤ ساعة، ودون أن تدفع أي ثمن كون الدخول إليها مجاني.

وبهذا المقال لفتنا نظركم إلى حديقة يلدز في اسطنبول المشهورة التي يقصدها السكان المحليين والسياح للحصول على الاستجمام والراحة والفائدة بنفس الوقت من خلال النشاطات التي عرضناها عليكم والتي تتميز بكثرتها في هذه الحديقة المميزة، إضافة إلى الاستمتاع بوجبات الطعام الشهية والمشروبات التي تقدم في المطاعم المتواجدة في حديقة يلدز في اسطنبول أو المتواجدة قربها، لتكون مكانا سياحيا رائعا للزيارة ومناسبا لكل الافراد.