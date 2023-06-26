أفضل 8 أنشطة يمكن ممارستها في حديقة 50 عام أنقرة

على قمة مدينة أنقرة يُمكن النظر إلى تلك اللوحة الجمالية حديقة 50 عام أنقرة التي تتوسط قلب أنقرة شاسعة المساحة، فتضم العديد من المساحات الخضراء التي توفر أنواع شتَّى من الزهور والنباتات؛ وهي من أكبر منتزهات أنقرة على الإطلاق، فمن خلالها يُمكن مشاهدة جميع أحياء المدينة، وتُعتبر بذاتها من الوجهات السياحية المميزة حيث يتهافت على زيارتها السياح مُعربين عن جمالها الطاغي فباتت من الأماكن السياحية الأبرز في تركيا والتي تستحق الزيارة، لاسيما وهي من الأماكن التي تعمل على تلبية احتياجات الزوار بتوفير خدمات متكاملة قلّما يجدونها معًا في مكان آخر، فالحديقة من الأماكن المناسبة للاسترخاء وممارسة الأنشطة وقضاء وقت رائع مع العائلة والأصدقاء، ناهيك عن أنها مفضلة للأطفال، وقد تم افتتاحها عام 1970 وبُنيت على مساحة مقدرة بقرابة 130 ألف متر مربع، ومنذ ذلك الحين وهي منتزه سياحي يجد فيه الزائر راحته، وفيما يلي سنسلط الضوء على حديقة 50 عام في أنقرة لتتعرفوا على كافة التفاصيل الخاصة بها.

الأنشطة الترفيهية في حديقة 50 عام أنقرة

لا شك أنَّ زيارة حدائق أنقرة هي التي تُمكِّن من إنصافها حقّها لوصف ما تضمه من جمال طاغي، لاسيما وإن نظرنا إلى حديقة 50 عام في أنقرة، والتي تم تصنيفها من أفضل الحدائق في العاصمة القديمة، ولم لا وقد باتت من أبرز محطات السياحة؟ فهي ذات الموقع الرائع الحيوي الذي يُخوِّل للزوار ممارسة أمتع الأنشطة وأفضلها، يُذكر أنه تم افتتاحها بمناسبة مرور 50 عامًا على انتصار تركيا وإعلان استقلالها، لتكون منذ افتتاحها وجهة مُثلى للسياح حيث تلتقي فيها زرقة المياه والسماء مع الأشجار الخضراء لتكوين لوحة فنية، حيث توفر للزوار عددًا من الأنشطة تأتي على النحو التالي:

1- التقاط الصور التذكارية

غنى عن البيان أنَّ المناظر الطبيعية الساحرة هي المكان الأنسب لعشاق التصوير، فيُمكن اغتنام عدة لقطات لا تفوت في واحدة من أجمل حدائق أنقرة وهي حديقة 50 عام، لاسيما عند غروب الشمس، ناهيك عن الصور بالأعلى فهي مبنية على تل مرتفع يوفر لها إطلالة رائعة على مدينة أنقرة بأسرها، مع العلم أنَّ قمة الحديقة تتزين بالعلم التركي الذي يُضفي جمالًا مميزًا عليها، ويُمكن التقاط أفضل الصور هناك.

2- الاستمتاع بالشلالات

ثمَّة شلالات اصطناعية جميلة يُمكن المكوث بجوارها قليلًا لمُحبي التأمل والراحة والاستمتاع بتلك الأجواء الصافية، يصل عددها إلى ثلاثة تقريبًا، ناهيك عن البحيرة الاصطناعية الكبيرة التي تضمها الحديقة وتجذب السياح بجمالها الطاغي، كما يُمكن الجلوس بجانب البرك المائية مع العائلة والأطفال لمزيد من المرح واللعب، ومن الجدير بالذكر أنَّ أغلب مساحتها تشمل المساحات الخضراء بيد أنَّ ما يصل إلى 4 آلاف متر مربع فقط مخصص للبحيرات وبرك المياه.

3- اللعب في ملاعب الرياضة

توفر الحديقة ملاعب للشباب، لاسيما لمن يرغبون استغلال تلك المساحة الخضراء الواسعة في لعب التنس أو كرة السلة أو كرة القدم، وهو ما يجعل الجولة في حديقة 50 عام أنقرة أكثر إمتاعًا.

4- الدخول إلى مدينة الألعاب الكهربائية

الحديقة مزودة بمدينة ألعاب كهربائية تضم مجموعة من أحدث الألعاب على الإطلاق المفضلة للأطفال خصيصًا، ناهيك عن تناسبها مع مراحل عمرية أكبر، بالإضافة إلى الألعاب العادية المختلفة المصممة للأطفال في الحديقة، فهناك أكثر من مسار مصمم للعب يُمكن للطفل استكشافه فيُضفي على يومه في الحديقة مزيدًا من السرور والتميز.

5- ممارسة رياضة المشي

توفر الحديقة مسارات للمشي يُمكن استغلالها لمن يُحب المشي والتأمل معًا في ظل تلك الأجواء الساحرة، لاسيما وهي تحتوي على إطلالات أكثر من رائعة، كما أنَّ المشي في حديقة 50 عام أنقرة من شأنه أن يُعطي الزائر فرصة أكبر لاستكشافها.

6- تأجير الدراجات الهوائية

تُعتبر واحدة من الخدمات التي توفرها الحديقة لزوارها لاسيما الشباب والأطفال، فيُمكنهم تأجير الدراجات الهوائية والقيام بمسابقات مع الرفاق لمزيد من أجواء المتعة والإثارة.

7- استخدام الأجهزة الرياضية

توفر حديقة 50 عام أنقرة عددًا من الأجهزة الرياضية التي يُمكن استخدامها بشكل مجاني؛ مما يوفر لمحبي الرياضة ما يحتاجونه في تلك الأجواء، لتكون الحديقة بذلك مكانًا متكاملًا يُلبي كافة احتياجات الزوار.

8- الراحة في أماكن الجلوس

لمُحبي قضاء لحظات التأمل في تلك الأجواء الجميلة، يُمكن الجلوس في أي من المقاعد والأماكن التي توفرها الحديقة لمكوث بجوار أفضل إطلالاتها، وهو ما يُمكِّن كبار السن والعوائل الراحة قليلًا بعد وقت تجول طويل، لاسيما بجوار تلك المنحوتات الفريدة ذات الطراز الرائع.

مطاعم حديقة 50 عام أنقرة

بالحديقة عدة خدمات لا تقتصر على مجرد الترفيه، فهناك مسجد ومقهى وموقف للسيارات، وسوق مخصص لأغراض التسوق، بالإضافة إلى الحمامات العامة ومطعم مُزود بها، ناهيك عن إمكانية زيارة مطاعم أخرى قريبة من الحديقة، وهو ما يتطلب الخروج منها عبر المنحدر وربما يشق على البعض؛ لذا من الأحرى للراغب في زيارتها إما تناول الطعام في المطعم الموجود بها، أو أخذ جولة كاملة ثم الذهاب إلى أي من الفنادق القريبة، ومن أشهر المطاعم هناك مطعم اورومتشي يوجور الذي يبعد عن حديقة 50 عام أنقرة بحوالي 0.99 كيلو متر، ويُقدم أصناف الطعام الشرقي والمشاوي والكثير من المأكولات الشهية ناهيك عن الشاي التركي والمشروبات الأخرى، وهناك زمرة من الفنادق 5 نجوم تقع بالقرب من حديقة 50 عام أنقرة منها فندق لاتانيا ويبعد عنها بقرابة 3 كيلو متر، علاوة على فندق نيو بارك الذي تفصله عنها مسافة 1.8 كيلو متر فقط، ومن الجدير بالذكر أنه على أطراف الحديقة هناك عدد من المقاهي التي تُقدم المشروبات والمُسليات والأطعمة الخفيفة.

مواعيد العمل والأسعار

تفتح الحديقة أبوابها للزوار يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل، وهي من ضمن أهم أماكن سياحية في أنقرة تستحق الزيارة فيتهافت عليها الزوَّار من كل حدب وصوب، أما عن رسوم الدخول فهي مجانية لمن يدخل الحديقة سيرًا على الأقدام، وتكون نظير 10 ليرة تركية لمن يدخل بالسيارة، مع العلم أنَّ مدينة الألعاب الكهربائية في حديقة 50 عام أنقرة تُعتبر غير مجانية فتتطلب رسوم إلا أنها رخيصة مقارنة بغيرها، ناهيك عن موعد إغلاقها الذي يسبق إغلاق الحديقة ذاتها.

عنوان حديقة 50 عام أنقرة

تقع الحديقة في منطقة تشانكايا، ومن يرغب في زيارة حديقة 50 عام في أنقرة تركيا عليه الوصول إلى منطقة كورتلوش القريبة من كزلاي، ثم الانعطاف يمينًا إلى الوصول لأول فرع بعد محطة مترو كورتلوش، ومن ثمَّ تقع الحديقة أعلى الجبل، فيُمكن الصعود إليها بعد الاهتداء باللوحة الإرشادية الموجودة عند رأس الشارع، كما أنها تقترب من مسجد كوجاتيبي على بعد 4 كيلو متر ومتحف جريت سولز بريزون على بعد 3 كيلو متر، وهي قريبة من وسط أنقرة ولذلك يُمكن الوصول إليها بحافلات النقل العام أو التاكسي أو السيارة الخاصة حيث توفر بجوارها موقف واسع للسيارات، ويُمكن الذهاب إلى حديقة 50 عام عبر خرائط جوجل من هنـا.

من يرغب في الابتعاد عن ضوضاء المدن وازدحامها والضغوطات لأخذ قسط من الراحة والتنعم بلحظات الهدوء والتأمل، عليه زيارة حديقة 50 عام أنقرة والتي تُعبر عن الوجه الطبيعي الساحر للمدينة، وتُعتبر حديقة غنَّاء ذات مساحات واسعة وطبيعة خلابة، ربما تُعد الأكثر تناسبًا مع العوائل، وتضم عددًا من الأنشطة المميزة كما رأينا أعلاه.